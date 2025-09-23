United States Antimony Corporation remporte un contrat gouvernemental. Les actions de la société s'envolent !

United States Antimony Corporation (UAMY.US) a annoncé la signature d'un contrat important avec le département américain de la Défense, d'une valeur pouvant atteindre 245 millions de dollars. L'accord conclu avec la Defense Logistics Agency (DLA) prévoit la livraison, pendant cinq ans, d'antimoine métallique à la réserve nationale de défense des États-Unis. Il s'agit d'un contrat « à fournisseur unique », ce qui signifie que UAMY sera le fournisseur exclusif d'antimoine pour ce programme. Il s'agit d'une distinction notable pour l'entreprise, qui exploite les deux seules usines de traitement d'antimoine en Amérique du Nord et développe des projets miniers nationaux. À l'annonce du contrat, le marché a immédiatement réagi, le cours de l'action de United States Antimony augmentant d'environ 17 %. L'antimoine est un matériau essentiel reconnu par les autorités américaines et utilisé, entre autres, dans la production de munitions, d'amorces, d'alliages à haute résistance, de semi-conducteurs, de batteries et de matériaux ignifuges. Son importance stratégique s'est accrue ces dernières années en raison de ses applications croissantes dans le secteur militaire et les technologies de pointe. Dans le même temps, plus de 90 % de l'approvisionnement mondial en antimoine provient de Chine, ce qui place les États-Unis dans une position géopolitique difficile. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Dans le cadre du nouveau contrat, U.S. Antimony fournira non seulement du métal fini, mais développera également des ressources nationales. La société a déjà commencé des opérations minières en Alaska, où elle détient des gisements d'antimoine de haute qualité, et mène également des projets dans le Montana. En outre, elle prévoit de compléter ses livraisons par des importations contrôlées en provenance de l'étranger afin de garantir l'exécution stable des commandes. Les premières livraisons dans le cadre de l'accord devraient être effectuées au client dans le courant de la semaine, ce qui démontre la capacité opérationnelle de la société. La signature de ce contrat s'inscrit dans le cadre d'une vaste politique du gouvernement américain visant à reconstruire les chaînes d'approvisionnement nationales pour les matériaux essentiels à l'économie et à la défense nationale. L'administration s'efforce de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les minéraux stratégiques tels que le lithium, le cobalt, le graphite, le nickel et l'antimoine. Dans ce contexte, U.S. Antimony obtient un financement et un développement tout en devenant un élément important du nouveau cadre américain de sécurité des matériaux essentiels. Source: xStation5

