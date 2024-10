Unity Software s'envole de plus de 11 % 📈

Unity Software (U.S.A.) a annoncĂ© des modifications importantes de ses plans d'abonnement. Le changement le plus notable est l'abandon de la Runtime Fee, une mesure largement critiquĂ©e dont l'introduction l'an dernier avait provoquĂ© une rĂ©action nĂ©gative dans la communautĂ© des dĂ©veloppeurs de jeux vidĂ©o. La sociĂ©tĂ© a rĂ©vĂ©lĂ© aujourd'hui, aprĂšs une analyse approfondie et des consultations, avoir dĂ©cidĂ© de supprimer complĂštement la Runtime Fee pour les clients dĂ©veloppant des jeux vidĂ©o. Introduit en septembre dernier, le plan initial prĂ©voyait que la sociĂ©tĂ© prĂ©lĂšve 20 cents pour chaque installation d'un jeu utilisant son moteur une fois que les ventes du jeu dĂ©passaient 200 000 dollars. Le plan abordait Ă©galement la situation oĂč un jeu serait installĂ© plusieurs fois par le mĂȘme utilisateur. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Ce plan ayant Ă©tĂ© accueilli trĂšs nĂ©gativement par la communautĂ© des dĂ©veloppeurs de jeux, Unity a dĂ» modifier les rĂšgles de facturation de la taxe en seulement quelques jours aprĂšs sa prĂ©sentation. Le rĂ©sultat final a Ă©tĂ© une taxe basĂ©e sur 2,5 % des revenus si un certain plafond Ă©tait atteint, ou facturĂ©e en fonction de la croissance des joueurs, laissant aux dĂ©veloppeurs le soin de choisir. NĂ©anmoins, la confusion autour de cette nouvelle taxe avait entraĂźnĂ© une chute de prĂšs de 20 % du prix de l'action de la sociĂ©tĂ© en seulement deux semaines. Aujourd'hui, le crĂ©ateur du moteur de jeu a annoncĂ© le retrait complet de cette taxe pour les dĂ©veloppeurs de jeux avec effet immĂ©diat. La sociĂ©tĂ© a plutĂŽt dĂ©cidĂ© d'introduire des augmentations traditionnelles des plans d'abonnement, qui s'appliqueront aux clients de plus grande taille. Unity Personal, le plus petit forfait disponible pour les dĂ©veloppeurs dont les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s sont infĂ©rieurs Ă 200 000 dollars, restera gratuit. Unity Pro, destinĂ© aux dĂ©veloppeurs dont les revenus annuels dĂ©passent ce niveau, coĂ»tera 2 200 dollars par an (soit une augmentation de 8 %), et Unity Enterprise, auquel doivent s'abonner les dĂ©veloppeurs dont les revenus annuels dĂ©passent 25 millions de dollars, augmentera de 25 %. Les changements proposĂ©s par la sociĂ©tĂ© ont Ă©tĂ© bien accueillis par le marchĂ©, et le prix de l'action de Unity a augmentĂ© de plus de 11 %, atteignant ses niveaux les plus Ă©levĂ©s depuis mai de cette annĂ©e. Source : xStation.

