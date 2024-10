URW : Xavier Niel Quitte le Conseil de Surveillance

Un Remaniement au Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield

Le groupe immobilier Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé que Xavier Niel a pris la décision de quitter son poste au sein du conseil de surveillance, avec effet à partir du 4 octobre. Cette démission fait suite à sa récente nomination au conseil d'administration de ByteDance, la société mère de TikTok, ce qui l'a amené à réévaluer ses engagements et à réduire certaines de ses responsabilités. En tant que figure influente de l'entrepreneuriat et des télécommunications, Niel laisse ainsi sa place à un autre acteur de premier plan.

Michael Boukobza Prend la Relève au Conseil

Sur la recommandation de Xavier Niel et du comité de gouvernance, de nomination et de rémunération (CGNR), le conseil de surveillance d’URW a coopté Michael Boukobza pour le remplacer. Boukobza, qui a accumulé 25 ans d’expérience dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la gestion des coûts et des télécommunications, s’est également illustré dans les secteurs de l’innovation numérique et de la presse. Ce solide bagage fait de lui un choix stratégique pour le groupe, qui évolue dans un environnement de plus en plus orienté vers la digitalisation.

Une Expertise Clé pour Accompagner URW

L’intégration de Michael Boukobza au conseil de surveillance marque un tournant pour URW, qui pourra bénéficier de son expertise en matière de développement numérique et de gestion d’entreprise. En tant que membre non indépendant du conseil, il contribuera également à la gestion du CGNR, et sa nomination prendra effet immédiatement. Son parcours, qui combine innovation et optimisation des processus, devrait apporter une nouvelle dynamique au groupe immobilier, confronté à des défis complexes dans un secteur en pleine mutation.

Une Confirmation Attendue par les Actionnaires

La nomination de Michael Boukobza sera soumise à la ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield. Ce processus formel est une étape nécessaire pour confirmer officiellement son rôle au sein de l’instance de surveillance. Néanmoins, avec son expérience reconnue, il est attendu que Boukobza s’impose rapidement comme un acteur essentiel dans la gouvernance du groupe, en poursuivant la stratégie d’optimisation et d’innovation amorcée par ses prédécesseurs.