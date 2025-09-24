US OPEN: Le marché consolide près de son sommet

Le discours prononcé hier par le président de la Fed, Jerome Powell, a refroidi le sentiment des investisseurs. Ses remarques selon lesquelles les prix des actifs sont « relativement élevés » et que la banque centrale fera preuve de prudence quant à de nouvelles baisses de taux ont fait baisser les indices. En conséquence, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow ont terminé la séance en légère baisse. Cependant, aujourd'hui, le marché tente de récupérer une partie de ses pertes, les contrats à terme étant en légère hausse à l'ouverture, mais sans parvenir à maintenir cette croissance. Les marchés continuent d'analyser les commentaires formulés hier par Jerome Powell et d'autres membres de la Fed, qui ont rappelé aux investisseurs l'approche prudente de la banque centrale en matière d'assouplissement monétaire. En conséquence, le sentiment reste volatil et les acteurs du marché attendent de nouveaux éléments, tant au niveau des données macroéconomiques publiées cette semaine que des données qui seront publiées la semaine prochaine. Ce sont ces données qui pourraient déterminer l'orientation future des indices et les anticipations concernant les prochaines décisions de la Fed. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: Bloomberg Finance LP Aujourd'hui, les secteurs de l'immobilier, de la santé et des technologies sont clairement en perte de vitesse. Les indices sont tirés vers le haut par les sociétés minières et les biens de consommation. Données macroéconomiques : Aujourd'hui à 16 h, nous avons pris connaissance des données relatives aux ventes de logements neufs aux États-Unis : Ventes de logements en septembre : 800 000 (prévisions : 650 000, précédent : 652 000) Les données sur les ventes de logements neufs aux États-Unis ont surpris le marché. La demande de logements reste élevée malgré le coût toujours élevé des prêts hypothécaires. Cela indique que les consommateurs sont dans une situation financière relativement solide et que l'économie continue de faire preuve de résilience. Ces chiffres élevés pourraient renforcer les inquiétudes concernant la persistance des pressions inflationnistes et remettre en question de nouvelles baisses des taux de la Fed, ce qui pourrait exercer une pression sur les marchés mais soutenir le dollar. US500 (D1) Source: xStation L'indice a dépassé le canal haussier précédent vers le haut et en a établi un autre, plus prononcé. Compte tenu de l'indicateur RSI « suracheté », les acheteurs pourraient avoir du mal à maintenir le rythme. En cas de rupture du nouveau canal vers le bas, un test du support autour de 6 660 dollars est possible. Si le support est franchi, le scénario le plus probable est une consolidation autour de 6 500 dollars. Actualités des entreprises : Lithium Americas (LAC.US) - La société minière de lithium a bondi de plus de 50 % à l'ouverture après avoir annoncé l'achat de 10 % de ses actions par le gouvernement américain dans le cadre d'un contrôle stratégique du secteur. Adobe (ADBE.US) - La société de logiciels a reculé d'environ 1,5 % après que Morgan Stanley ait revu à la baisse ses prévisions pour l'entreprise. Alibaba (BABA.US) - Le géant chinois du commerce électronique a annoncé une augmentation de son budget de développement de l'IA à 50 milliards, ce qui a entraîné une hausse de plus de 8 % du titre à l'ouverture. Micron (MU.US) - Le fabricant de semi-conducteurs a publié des prévisions de ventes optimistes grâce à la vague de demande en IA. Le titre de la société est en hausse de plus de 2 %.

