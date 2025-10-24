Calendrier économique : la publication du rapport sur l'IPC américain prévue aujourd'hui est reportée 📌

Points clés L'accent sera principalement mis sur le rapport retardé de l'IPC américain pour septembre.

Le calendrier macroéconomique d'aujourd'hui est exceptionnellement chargé pour un vendredi. L'attention se portera principalement sur la publication retardée de l'IPC américain pour septembre. En outre, les rapports PMI préliminaires pour les pays européens et les États-Unis seront également publiés. Le gouvernement américain est désormais fermé depuis quatre semaines, laissant la plupart des agences fédérales en mode de suspension temporaire, y compris le Bureau of Labor Statistics (BLS), chargé de publier des données macroéconomiques clés telles que les chiffres du marché du travail et de l'inflation. Cependant, en raison de l'importance capitale du rapport sur l'IPC, le BLS a précédemment annoncé que les données seraient publiées avec un certain retard. Le rapport sur l'IPC sera crucial pour la Réserve fédérale, qui doit prendre sa décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine. Calendrier détaillé de la journée : 09h15, France – Données PMI pour octobre : HCOB France Services PMI : prévision 48,7 ; précédent 48,5 ;

HCOB France Manufacturing PMI : prévision 48,2 ; précédent 48,2 ;

HCOB France Composite PMI : précédent 48,1. 09h30, Allemagne – Données PMI pour octobre : HCOB Germany Services PMI : prévision 51,1 ; précédent 51,5 ;

HCOB Germany Manufacturing PMI : prévision 49,5 ; précédent 49,5 ;

HCOB Germany Composite PMI : prévision 51,6 ; précédent 52,0. 10h00, Zone euro – Données PMI pour octobre : HCOB Eurozone Services PMI : prévision 51,2 ; précédent 51,3 ;

HCOB Eurozone Manufacturing PMI : prévision 49,8 ; précédent 49,8 ;

HCOB Eurozone Composite PMI : prévision 51,0 ; précédent 51,2. 10h30, Royaume-Uni – Données PMI pour octobre : S&P Global Services PMI : prévision 51,0 ; précédent 50,8 ;

S&P Global Manufacturing PMI : prévision 46,6 ; précédent 46,2 ;

S&P Global Composite PMI : prévision 50,6 ; précédent 50,1. 11h15, Royaume-Uni – Discours du sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, Woods. 14h30, États-Unis – Données sur l’inflation pour septembre : IPC : prévision 3,1 % sur un an ; précédent 2,9 % sur un an ;

IPC : prévision 0,4 % sur un mois ; précédent 0,4 % sur un mois ;

IPC de base : prévision 3,1 % sur un an ; précédent 3,1 % sur un an ;

IPC de base : prévision 0,3 % sur un mois ; précédent 0,3 % sur un mois. 14h45, Allemagne – Discours du président de la Bundesbank, Nagel. 15h45, États-Unis – Données PMI pour octobre : S&P Global Services PMI : prévision 53,5 ; précédent 54,2 ;

S&P Global Manufacturing PMI : prévision 51,9 ; précédent 52,0 ;

S&P Global Composite PMI : précédent 53,9. 16h00, États-Unis – Rapport de l’Université du Michigan sur l’inflation pour octobre : Michigan Consumer Expectations : prévision 51,2 ; précédent 51,7 ;

Michigan Consumer Sentiment : prévision 55,0 ; précédent 55,1 ;

Michigan Current Conditions : prévision 61,0 ; précédent 60,4 ;

Inflation à 1 an : prévision 4,6 % ; précédent 4,7 % ;

Inflation à 5 ans : prévision 3,7 % ; précédent 3,7 %.

