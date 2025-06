US OPEN: Les commentaires de la Fed américaine suscitent un optimisme post-vacances 🟢

Â

Wall States : hausse des cours après les commentaires pessimistes de Waller sur la Fed

Accenture : résultats mitigés pour le troisième trimestre

Les actions américaines ont ouvert avec une grande dose d'optimisme après les vacances du 19 juin, minimisant à la fois les risques géopolitiques et la récente déclaration du FOMC, indiquant une position plus hawkish et des prévisions macroéconomiques plus faibles. Tous les principaux indices américains sont dans le vert, le Russell 2000 étant en tête des gains (+0,4 %). Le S&P 500 et le Dow Jones progressent de 0,3 %, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a réduit une partie de ses gains et affiche actuellement une hausse de 0,2 %.

Wall Street bénéficie grandement des signaux émis par le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, selon lesquels la banque centrale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt dès le mois de juillet, en citant l'inflation et la croissance qui se situent actuellement à proximité des objectifs de la Fed. Lors d'une interview accordée à la chaîne CNBC, M. Waller a déclaré que les taux se situaient actuellement entre 1,25 et 1,5 point de pourcentage au-dessus du niveau neutre et qu'ils pourraient être abaissés sans risquer de provoquer une surchauffe.

Il considère que l'impact inflationniste des nouveaux tarifs douaniers du président Trump est probablement temporaire et a insisté sur la flexibilité si les conditions se détériorent, par exemple en raison des tensions au Moyen-Orient. Les commentaires de M. Waller interviennent après que la Fed a maintenu ses taux pour une quatrième réunion consécutive, avec un comité divisé - sept membres ne prévoient aucune réduction cette année, tandis que la projection médiane prévoit toujours deux réductions d'ici la fin de l'année.

Performance des secteurs du S&P 500. Source: Bloomberg Finance LP

US100 (D1)

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq sont en hausse de 0,5 % une demi-heure après l'ouverture de la séance. L'indice a gagné près de 2 % aujourd'hui. Les investisseurs testent actuellement le niveau de résistance clé de 22 098, qui marque le sommet d'il y a deux jours. Un dépassement de ce niveau pourrait déclencher un fort mouvement de hausse, poussant potentiellement l'indice vers de nouveaux sommets (record historique à 22 329) après les baisses observées en début de semaine. Cependant, l'incertitude et les risques demeurent en raison des développements potentiels liés à la situation entre Israël et l'Iran et à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En outre, la réticence à maintenir des positions pendant le week-end pourrait potentiellement peser sur l'indice.

Source: xStation5

Du côté des entreprises:

Les actions d'Accenture (ACN.US) chutent de 7,2% après la publication de résultats mitigés pour le troisième trimestre et de perspectives de revenus prudentes pour l'année. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a légèrement dépassé les attentes (17,7 milliards de dollars contre 17,32 milliards de dollars prévus), mais les réservations ont chuté de 6,6% par rapport à l'année précédente.

