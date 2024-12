US100 gagne 0,8 % 📈 Meta Platforms en tête de la Tech ; Lululemon fait un bond de 18 %

Wall Street Ă©tend ses gains vendredi avec une hausse de 0,8% de l'indice US100 ; Alphabet 9GOOGL.US) et Meta Platforms (META.US) sont en tĂȘte des gains parmi les BigTech. Les rendements du TrĂ©sor amĂ©ricain Ă 10 ans sont en lĂ©gĂšre baisse aujourd'hui, Ă 4,16%. Le secteur des logiciels est toujours en hausse ; Palantir gagne 6%, AppLovin bondit de 9%. Les actions d'Oracle et d'Adobe gagnent 2,5 %.

Les sentiments de l'UoM sont supérieurs aux attentes (cependant le sous-indice des attentes est plus bas que prévu) ; les attentes d'inflation à court terme sont plus élevées (2,9 % contre 2,7 % exp.)

Le rapport NFP indique une baisse de l'emploi privé ; taux de chÎmage américain légÚrement plus élevé que prévu et croissance des salaires plus élevée que prévu

Les commentaires des membres de la Fed indiquent une rĂ©duction des taux lors de la rĂ©union de dĂ©cembre ou de janvier ; cependant, l'Ă©chelle des rĂ©ductions de taux en 2025 pourrait ĂȘtre moins importante que ce que les marchĂ©s anticipent. Source: xStation5 Macro US  Emplois non agricoles aux Etats-Unis (novembre) : 227k (prĂ©vision 220k, prĂ©cĂ©dent 12k) Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Emplois privĂ©s : 194k vs 205k exp. et -28k prĂ©cĂ©demment

Emplois manufacturiers : 22k vs 30 exp. et -46k précédemment Taux de chÎmage : 4,2% vs 4,1% exp. et 4,1% précédemment Salaire moyen américain YoY : 4% vs 3,9% exp. et 4% précédemment

Salaire moyen US MoM : 0,4% vs 0,3% exp. et 0,4% précédemment

US Moyenne des heures de travail hebdomadaires : 34,3 vs 34,3 exp. et 34,3 précédemment Le rapport de l'Université du Michigan sur les sentiments des consommateurs (préliminaire) est ressorti à 74 contre 73,2 et 71,8 précédemment. Attentes : Réel 71.6 (Prévision 77.7, Précédent 76.9)

Condition Prelim : 77.7 (Prévision 65.2, Précédent 63.9) Inflation à 1 an de l'Université du Michigan Préliminaire Réel 2.9% (Prévision 2.7%, Précédent 2.6%) Inflation préliminaire à 5 ans de l'Université du Michigan : 3,1% (prévision 3,1%, précédent 3,2%) Les acheteurs dominent à nouveau la séance à Wall Street.  Source: xStation5 Lululemon bondit aprÚs les résultats du 3Úme trimestre La société de vente au détail Lululemon (LULU.US) a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de dollars au troisiÚme trimestre 2024, contre 2,2 milliards de dollars il y a un an, soit plus que les 2,36 milliards de dollars attendus par les analystes de Bloomberg. Les bénéfices ont dépassé les estimations de 2,75 $ par action, au niveau de 2,87 $ ; bien au-dessus des 2,53 $ de BPA présentés au T3 2023. Lululemon s'attend à ce que le chiffre d'affaires du quatriÚme trimestre (3,48 à 3,51 milliards de dollars) soit presque conforme aux estimations du consensus (3,5 milliards de dollars). Lululemon prévoit un bénéfice par action au quatriÚme trimestre compris entre 5,56 et 5,64 dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 5,70 dollars. Le détaillant a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, les situant entre 10,45 et 10,49 milliards de dollars, contre 10,38 à 10,48 milliards de dollars précédemment. Le bénéfice par action prévu est de 14,08 à 14,16 dollars, contre 13,95 à 14,15 dollars attendus précédemment. Les marges brutes ont augmenté de 1,5 p.p. à 58,5 % contre 0,8 p.p. au T2 2024. La société a approuvé un programme de rachat d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars, effectif depuis le 3 décembre.  Source: xStation5

