US100 progresse de 1.5% 📈

🚗 Tesla gagne 10% ; la plus forte croissance intra journaliĂšre depuis novembre 2024 Wall Street progresse fortement en ce dĂ©but de semaine. L'indice US100 est actuellement en hausse de 1,5 %, tandis que l'indice US500 est progresse de 1,3 %. Alors que la date butoir du 2 avril pour finaliser tous les changements de tarifs douaniers est prise en compte par les marchĂ©s, les nouveaux commentaires de Trump sur une Ă©ventuelle flexibilitĂ© commerciale augmentent l'appĂ©tit pour le risque. De plus, l'expiration des contrats Ă terme prĂ©cĂ©dents, qui met fin aux premiĂšres nĂ©gociations trimestrielles du marchĂ© de 2025, rĂ©alloue une partie des capitaux qui Ă©taient rĂ©cemment sous pression en raison d'une baisse de plus de 10 % des principaux indices amĂ©ricains. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile L'US100 est dĂ©jĂ en hausse de 1,5 % et repasse au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours (ligne dorĂ©e sur le graphique). Source : xStation Parmi les actions individuelles, Tesla se distingue aujourd'hui, avec une hausse de 10 % et en tĂȘte des gains parmi les sept actions technologiques du « Magnificent Seven ». Dans le mĂȘme temps, les actions Meta ont augmentĂ© de 3,55 %, Nvidia et Amazon ont chacune gagnĂ© 3,3 %, Alphabet a augmentĂ© de 2,0 %, Microsoft a gagnĂ© 0,21 % et Apple a gagnĂ© 0,5 %. Tesla poursuit le processus d'obtention de l'autorisation rĂ©glementaire chinoise pour ses fonctions d'assistance Ă la conduite plus avancĂ©es dans les matĂ©riels 3.0 et 4.0. La sociĂ©tĂ© prĂ©voit d'introduire sa fonction d'assistance Ă la conduite intelligente en Chine une fois que le logiciel correspondant aura Ă©tĂ© approuvĂ©. Les Big Techs sont en tĂȘte des gains d'aujourd'hui. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."