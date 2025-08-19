📉 US100 recule de 1,4%

Le sell-off de la Big Tech pèse sur Wall Street ; les valeurs de base progressent Une correction dans le secteur technologique fait suite aux solides résultats de Home Depot, qui alimentent le débat sur les futures baisses de taux d'intérêt aux États-Unis. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) sont en tête des baisses, tandis que l'US30 et l'US500 résistent mieux grâce à leur faible exposition aux valeurs technologiques. Les secteurs des semi-conducteurs et des logiciels sont à l'origine des pertes enregistrées aujourd'hui. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Principaux mouvements : Nvidia (NVDA.US) recule de plus de 3 %, tout comme Taiwan Semiconductor et Broadcom, qui perd près de 4 %.

recule de plus de 3 %, tout comme Taiwan Semiconductor et Broadcom, qui perd près de 4 %. Intel (INTC.US : +7 %) rebondit après l'annonce par le gouvernement américain et le japonais SoftBank de leur intention d'acquérir une participation combinée de 10 % pour environ 2 milliards de dollars.

rebondit après l'annonce par le gouvernement américain et le japonais SoftBank de leur intention d'acquérir une participation combinée de 10 % pour environ 2 milliards de dollars. Dans le secteur des logiciels, l'action Palantir (PLTR.US) recule de près de 10 %, tandis que Oracle (ORCL.US) et Applovin (APP.US) sont également sous pression. Palo Alto Networks (PANW.US : +4 %) affiche une hausse notable après la publication de ses résultats. Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 sont en baisse de près de 1,4 % aujourd'hui, avec un RSI tombant sous la barre des 20, ce qui indique une situation de survente. Les volumes de vente dominent depuis plusieurs heures. Source : xStation5 Volatilité sectorielle au sein du S&P 500. Source : Bloomberg Finance LP Les promoteurs immobiliers et les biens de consommation courante affichent les plus fortes hausses. L'optimisme dans le secteur immobilier est alimenté par des données sur les mises en chantier meilleures que prévu et par les commentaires du secrétaire au Trésor Scott Bessent, selon lesquels les baisses de taux de la Fed soutiendraient principalement le marché immobilier. Par ailleurs, les résultats de Home Depot ont confirmé la bonne dynamique des revenus des grands détaillants et leur résilience face aux droits de douane imposés par Donald Trump. Bien que son chiffre d'affaires, ses ventes et ses bénéfices aient été légèrement inférieurs aux attentes, la société a maintenu ses prévisions malgré les incertitudes liées aux droits de douane et à la fin potentielle de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Cet optimisme pourrait ramener l'attention des investisseurs vers les valeurs défensives, qui ont été laissées pour compte en raison de la confiance inébranlable dans le secteur technologique. Les gains sont également soutenus par les anticipations de baisse des taux Toutefois, la combinaison de données macroéconomiques américaines relativement solides et de risques inflationnistes persistants — confirmés par les derniers indices des prix à la production, l'enquête de l'Université du Michigan et désormais les résultats des détaillants — pourrait suggérer que la Fed évitera d'assouplir sa politique trop tôt, même si la pression exercée par Trump sur la banque centrale s'intensifie. Le département américain du Commerce a ajouté aujourd'hui 407 produits supplémentaires à sa liste de produits soumis à des droits de douane sur l'aluminium et l'acier. Les données montrent que les entreprises américaines liées au cuivre augmentent leurs prix, les menaces tarifaires de Trump s'étant considérablement atténuées. Les producteurs de fils métalliques profitent de ce « pouvoir de fixation des prix », et d'autres secteurs pourraient suivre. PLTR.US (intervalle D1) Les actions Palantir sont en tête des baisses parmi les valeurs à grande capitalisation aujourd'hui, testant la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (ligne orange). Source: xStation5

