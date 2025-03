US30 en baisse de 1 % 📉Les actions FedEx chutent de 10 % alors que la société abaisse ses prévisions. L'économie américaine ralentit ?

Les marchés boursiers américains sont en baisse lors de la dernière séance de la semaine, les indices US30, US500 et NASDAQ 100 ayant tous reculé d'environ 1 %. La volatilité du marché est élevée aujourd'hui, en partie en raison du « vendredi de la sorcière », l'expiration trimestrielle des contrats à terme sur indices boursiers, des options et des options sur actions individuelles aux États-Unis. Le rebond amorcé vendredi dernier a atteint une zone de résistance importante, malgré une brève vague d'optimisme lors du dernier jour de décision de la Réserve fédérale. Les grandes valeurs technologiques ont de nouveau baissé, Meta Platforms (META.US) étant la seule du groupe à afficher des gains modestes. Parallèlement, FedEx a émis un avertissement, soulignant la détérioration de la demande des consommateurs aux États-Unis et une baisse notable des volumes de livraison, signalant un ralentissement économique potentiel. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Outre FedEx, Nike (NKE.US) a également déçu les investisseurs avec des résultats plus faibles que prévu et des craintes que de nouveaux droits de douane ne ralentissent son activité dans les mois à venir. Les deux actions subissent de très fortes pressions à la vente. Indice US30 (D1, H1) Le Dow Jones (US30) a reculé après avoir retesté son EMA à 200 jours près du niveau des 42 000 points. Le volume des ventes domine la séance d'aujourd'hui, reflétant la prudence accrue du marché. Source: xStation5 Un trimestre difficile pour FedEx (FDX.US) Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la vigueur de la consommation aux États-Unis et du secteur industriel au sens large. Les fortes baisses des actions de FedEx et de Nike reflètent la faiblesse du sentiment du marché envers les valeurs cycliques. Dans le cas de FedEx, les perspectives s'assombrissent après que la société a réduit ses prévisions de bénéfices pour la troisième fois depuis décembre. Selon le consensus actuel des analystes, le BPA de FedEx devrait augmenter de 6 % pour atteindre 18,93 $ en 2025, avec un chiffre d'affaires prévu de 87,59 milliards de dollars, soit un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2024. Faiblesse persistante de la demande dans l'économie industrielle américaine , en particulier dans le segment B2B à plus forte marge .

, en particulier dans le . Baisse continue des volumes de fret et du poids des expéditions , bien qu'en légère amélioration par rapport au trimestre précédent.

, bien qu'en légère amélioration par rapport au trimestre précédent. Incertitude macroéconomique croissante - le PDG Raj Subramaniam a noté que « l'environnement actuel accroît l'incertitude quant à la demande future ». Mise à jour des prévisions pour l'exercice 2025 : BPA : désormais prévu entre 18 et 18,60 dollars (contre 19 à 20 dollars précédemment ; prévisions initiales en décembre : 20 à 21 dollars ( consensus FactSet : 18,93 dollars)

désormais prévu entre (contre 19 à 20 dollars précédemment ; prévisions initiales en décembre : 20 à 21 dollars ( Chiffre d'affaires : devrait rester stable ou légèrement baisser d'une année sur l'autre (auparavant, une croissance modeste était prévue)

devrait rester d'une année sur l'autre Dépenses d'investissement (CAPEX) : réduction à 4,9 milliards de dollars (contre 5,2 milliards de dollars

réduction à (contre 5,2 milliards de dollars Priorités : modernisation du parc et des infrastructures, automatisation des processus, efficacité du réseau Résultats du troisième trimestre fiscal 2024 : BPA ajusté : 4,51 $ (+17 % en glissement annuel) : Prévisions : 4,56 $

4,51 $ (+17 % en glissement annuel) : Chiffre d'affaires : 22,2 milliards de dollars (+2 % en glissement annuel) : Prévisions : 21,87 milliards de dollars FedEx a admis avoir opéré dans un environnement difficile au cours du dernier trimestre, confronté à une saison des fêtes écourtée, à des événements météorologiques extrêmes, à un Nouvel An chinois précoce et à un changement de sentiment, passant de l'optimisme du « Trump Trade » à des craintes de récession. Le directeur financier John Dietrich a déclaré : « La révision à la baisse des prévisions reflète la faiblesse de l'économie industrielle américaine, mais nous restons confiants dans nos initiatives de transformation pour offrir une valeur à long terme aux actionnaires. » Comme son rival United Parcel Service (UPS.US), FedEx est très cyclique, ce qui signifie que ses performances sont étroitement liées à la santé globale de l'économie. Les inquiétudes croissantes concernant le ralentissement de la consommation, le fléchissement de l'industrie et les droits de douane potentiels aux États-Unis ébranlent la confiance des investisseurs. Les analystes d'Evercore ISI ont averti que l'incertitude structurelle quant à la capacité de l'entreprise à augmenter ses bénéfices dans cet environnement continuera de peser sur l'évaluation. Alors que les prévisions sont revues à la baisse et que la visibilité économique reste incertaine, la confiance des investisseurs s'estompe, comme en témoigne la récente baisse du cours de l'action. Graphique FedEx et Nike (D1) Les actions FedEx (FDX.US) se négocient désormais près de 30 % en dessous de leur moyenne mobile sur 200 jours, ce qui indique un marché baissier technique. Avec les préoccupations croissantes concernant le secteur de la consommation, illustrées par la faiblesse de Nike (NKE.US), le sentiment des investisseurs envers les secteurs cycliques reste clairement négatif. Les actions FedEx et Nike sont toutes deux survendues actuellement, si l'on considère le niveau quotidien du RSI. Source: xStation5 Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."