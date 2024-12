➡️US500 en hausse avant la décision de la Fed

La Fed réduira-t-elle ses taux une dernière fois dans ce cycle ? 💵 Les marchés attendent le FOMC à 20h La décision de la Réserve fédérale américaine sera annoncée à 19 heures GMT aujourd'hui, tandis que la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, débutera une demi-heure plus tard. Toutefois, à 19 heures GMT, outre le niveau des taux d'intérêt et la déclaration, nous connaîtrons également les dernières projections macroéconomiques, ainsi que le célèbre graphique en pointillés, qui montre les attentes des banquiers centraux américains sur les niveaux futurs des taux d'intérêt. Les dernières données relatives à l'économie américaine ont conféré une certaine confiance au marché d'aujourd'hui. L'évolution des taux d'intérêt l'année prochaine sera toutefois déterminante pour la réaction. On a beaucoup parlé récemment d'une baisse « hawkish » et d'une suspension des réductions pendant un certain temps. Mais est-il possible que la baisse d'aujourd'hui soit la dernière du cycle ? Attentes des marchés L'inflation de l'IPC et de l'IPC de base a rebondi en novembre, conformément aux attentes du marché. Néanmoins, nous n'avons pas observé de surprise majeure, ce qui a très probablement renforcé l'opinion des décideurs politiques selon laquelle la réduction d'aujourd'hui sera justifiée. Le marché considère qu'il y a une probabilité de 99 % pour la réduction d'aujourd'hui. La situation est nettement plus intéressante par la suite : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le marché ne voit qu'une probabilité de 17 % pour une hausse en janvier Pour mars 2025, la probabilité d'une hausse est de 52 %, et combinée à celle de janvier, elle est d'un peu moins de 68 %. Pour juin 2025, une réduction combinée incomplète est toujours prévue !

Attentes des marchés en matière de taux d'intérêt pour l'année prochaine. Source : Bloomberg Finance LP. Le marché a changé d'attitude de façon spectaculaire. Il y a quelques mois encore, il prévoyait des taux de 3 % à la mi-2025. Aujourd'hui, un taux de 4,0 % est attendu au milieu de l'année, tandis qu'à la fin de l'année prochaine, les taux pourraient atteindre un minimum de 3,75 %. La façon dont le marché envisage l'avenir est très importante. La courbe des contrats à terme sur les taux d'intérêt a augmenté de façon spectaculaire par rapport à la réunion précédente. On peut penser que les attentes des banquiers vont elles-mêmes changer de manière significative. La médiane pour l'année prochaine indiquait 3,4 %, tandis que la médiane pour 2026 (ainsi que pour 2027 et le long terme) indiquait 2,9 %. Dans l'hypothèse de la baisse d'aujourd'hui, la fourchette principale des taux serait de 4,5 %, ce qui laisserait entrevoir trois baisses l'année prochaine. Nous nous attendons à ce que la Fed réduise ses prévisions d'au moins une baisse pour l'année prochaine.

Un statu quo serait perçu comme une réaction négative par le marché. Néanmoins, il est indiqué que si l'inflation devait être portée à 2,5 % et que le taux d'intérêt réel neutre était évalué à 1,75 %, un taux nominal neutre de 4,3 % pourrait être pris en compte. Cela suggère que l'évolution des taux d'aujourd'hui pourrait être la dernière. Bien qu'il ne s'agisse pas du scénario de base, un tel scénario ne peut être exclu. Le graphique en pointillés montrera probablement des taux moins élevés pour 2025 et 2026. Source : Bloomberg FInance LP. Que révèlent les prévisions macroéconomiques ? L'année prochaine est incertaine en raison des politiques de Trump. Les politiques protectionnistes conduiront à une politique budgétaire souple, ce qui pourrait entraîner une hausse de l'inflation. La croissance du PIB a été solide cette année, de sorte que la Fed peut potentiellement se permettre d'attendre plus longtemps avant de procéder à des réductions. Si les prévisions indiquent une croissance plus forte que 2,0 % pour l'année prochaine, cela pourrait suggérer une approche plus restrictive de la part de la Fed. Il en ira de même pour l'inflation. Récemment, la projection de l'inflation de base a été abaissée à 2,2 % pour 2025. Toutefois, si elle est relevée à 2,5 %, cela impliquerait un taux d'intérêt neutre plus élevé. À ce stade, la Fed prévoit toujours un retour à l'objectif en 2026. Le changement de prévisions peut suggérer une approche plus hawkish à l'avenir. Prévisions macroéconomiques de septembre. Source : Réserve fédérale américaine Comment le marché réagira-t-il ? Une réduction théoriquement hawkish, c'est-à-dire une suggestion qu'une autre réduction devra attendre, pourrait conduire à une vente temporaire à Wall Street et à un renforcement du dollar américain. Les rendements des obligations à 10 ans ont augmenté pour atteindre 4,4 %, ce qui suggère que le marché s'attend à des taux d'intérêt neutres plus élevés. Toutefois, des taux plus élevés pourraient-ils constituer un obstacle pour Wall Street ? Pas nécessairement. La période actuelle est comparable à 1996 et 2019. À l'époque, les cycles d'abaissement consistaient en trois mouvements (bien sûr, en 2020, nous avons eu une pandémie et nous ne comptons pas ces abaissements). Malgré la pause dans les réductions à ces deux moments, le S&P 500 a augmenté dans le premier cas de plus de 30 % depuis la dernière réduction, et dans le second cas de 12 % (ici, bien sûr, tout s'est arrêté à cause des pandémies). S&P 500 et taux d'intérêt aux États-Unis. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Si l'économie est forte et que les actions de la nouvelle administration soutiennent les entreprises américaines, cela devrait profiter à l'indice principal, même si bien sûr, à court terme, une correction n'est pas à exclure. En outre, la simple pause dans les réductions pourrait être bénéfique pour le dollar, ce qui pourrait conduire l'EURUSD en dessous de la parité l'année prochaine. L'US500 défend un support important à 6050 points. En outre, après aujourd'hui, nous aurons un renversement, au niveau d'environ 70 points à la hausse. Si la Fed est hawkish aujourd'hui, une correction n'est pas à exclure. D'un autre côté, le prix ouvrira à la hausse demain, et nous avons en outre un support au niveau de 6000 points et une ligne de tendance ascendante. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que nous voyions le Père Noël sur le marché boursier dans le courant de l'année et que de nouveaux sommets historiques soient testés. Source : xStation5

