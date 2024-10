💲⏬USD faiblit avant la Fed

A 20h00, la Fed annoncera une baisse de ses taux d'intérêt. Quelle sera l'ampleur de cette baisse ? Il ne reste que quelques heures avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) concernant les taux d'intérêt, et le marché demeure incertain quant à l'ampleur de la baisse attendue. Ces dernières semaines, la communication de la Fed a été relativement claire, notamment à travers le discours de Jerome Powell lors de la conférence de Jackson Hole, où il a indiqué que le moment était propice à une réduction des taux d'intérêt aux États-Unis. Cependant, l'ampleur de cette baisse reste indéterminée. La décision sera rendue à 20h00, accompagnée de la publication des prévisions économiques. La conférence de presse débutera à 20h30. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Quelles sont les attentes vis-à -vis de la Fed ? Le consensus recueilli par Bloomberg prévoit une baisse des taux de 25 points de base. Parmi les quelque 120 prévisions, seules 9 anticipent une réduction de 50 points de base, et une seule table sur un maintien des taux inchangés. JP Morgan et Bloomberg Economics font partie des institutions qui prévoient une baisse de 50 points de base.

Le marché des contrats à terme évalue à 66 % la probabilité d'une réduction de 50 points de base aujourd'hui, contre 72 % il y a peu. D'ici la fin de l'année, les anticipations de marché tablent sur 4,6 baisses de 25 points de base, soit environ 115 points de base au total.

Selon Bloomberg, une réduction de 50 points de base aujourd'hui renforcerait les attentes de deux autres baisses de même ampleur. Le marché des contrats à terme prévoit au total une réduction d'environ 250 points de base d'ici la fin de l'année prochaine.  Attentes en matière de taux d'intérêt selon les contrats à terme sur les Fed funds. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'ampleur de la réduction a-t-elle une importance ? Il est important de souligner que la Réserve fédérale (Fed) a historiquement adopté une approche prévisible dans ses décisions, surprenant rarement les marchés. La dernière véritable surprise remonte au début de la pandémie, lorsque la Fed a abaissé les taux d'intérêt de 125 points de base, une mesure urgente pour prévenir une récession économique. Si l'on analyse l'historique des attentes et des décisions prises par la Fed depuis 1997, seulement quatre cas de baisses plus importantes et inattendues ont été recensés : En novembre 2002, une réduction de 50 points de base marquant la fin du cycle de baisse des taux lié à la crise économique post-éclatement de la bulle Internet.

En septembre 2007, une réduction de 50 points de base marquant le début du cycle de baisse lié à la crise financière.

En décembre 2008, une réduction de 75 points de base, dernière étape du cycle de la crise financière, ramenant les taux de 1,0 % à 0,25 %.

En mars 2020, une réduction de 125 points de base, bien au-delà des 25 points prévus, en réponse aux débuts de la pandémie et aux problèmes de liquidité sur les marchés. Aujourd'hui, l'économie américaine fait-elle face aux mêmes défis ? Pas exactement. Si l'inflation est en baisse, elle demeure élevée. Le marché du travail montre des signes de ralentissement, mais continue de créer des emplois, comme l'indique le rapport NFP. Les demandes d'allocations chômage s'élèvent à environ 230 000, tandis que le taux de chômage se situe à 4,2 %, légèrement au-dessus des prévisions de la Fed. Un seuil de crise serait atteint avec des demandes excédant 300 000 et un taux de chômage supérieur à 5 %. Par conséquent, au-delà de la réduction des taux, les investisseurs devraient également prêter une attention particulière aux prévisions économiques. En juin, les projections économiques n'ont pas changé par rapport à celles de mars. Elles anticipaient une croissance de 2,1 % pour cette année et de 2,0 % pour l'année prochaine.

Le taux de chômage prévu pour 2023 était de 4,0 %, révisé à 4,2 % pour l'année suivante, ce qui correspond également à la prévision de long terme.

Bien que les prévisions d'inflation aient été légèrement relevées, cet aspect semble aujourd'hui secondaire.

Le nombre de baisses des taux attendues a fortement diminué. Alors que la médiane indiquait entre une et deux baisses en juin, elle prévoyait encore trois baisses en mars. Il est probable que les prévisions concernant le nombre de réductions soient revues à la hausse lors de la prochaine annonce. Les analystes et investisseurs estiment que la Fed a pris du retard dans l'ajustement des taux et que la réduction actuelle compensera ce qui aurait dû être fait en juin ou juillet. L'absence d'une réduction de 50 points de base pourrait entraîner des baisses significatives sur les marchés boursiers. Même si la Fed n'oriente pas ses décisions en fonction des mouvements du marché, ses actions influencent le sentiment sur l'ensemble des actifs à l'échelle mondiale. Lors de la dernière réunion avec publication des prévisions, la plupart des membres de la Fed s'attendaient à 1 ou 2 réductions cette année. Source : Bloomberg Finance LP Comment le marché va-t-il réagir ?

EURUSD Il semble qu'une réduction de 25 points de base devrait renforcer de manière significative le dollar, qui a été clairement affaibli récemment. Bien entendu, les prévisions économiques et les perspectives de nouvelles réductions cette année et dans les années à venir auront également leur importance. Une réduction de 50 points de base, sans réduction plus importante à l'avenir, pourrait également améliorer la situation du dollar. Une réduction de 50 points de base et la communication d'autres réductions importantes pourraient entraîner une hausse de l'EURUSD à moyen terme vers 1,12-1,13. L'EURUSD évolue après la première baisse des taux d'intérêt du cycle. Lors de la baisse de 2019, le dollar a d'abord perdu de la valeur, puis a commencé à se renforcer. Dans les 20 jours qui ont suivi la décision, l'EURUSD est revenu à son niveau d'avant la décision. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'EUR/USD affiche clairement une tendance haussière avant la décision de la Réserve fédérale aujourd'hui. Toutefois, une forte pression vendeuse semble se manifester juste au-dessus du niveau de 1,1150. Si la Fed procède à une réduction des taux de 25 points de base, cela pourrait entraîner un repli vers le seuil de 1,11. En revanche, une réduction de 50 points de base pourrait pousser la paire à tester la zone comprise entre 1,1160 et 1,1180. Par ailleurs, le comportement des rendements suggère une baisse des taux moins marquée que celle anticipée par le marché, ce qui pourrait influencer les mouvements à court terme. (Source : xStation5) US500 Une réduction de 50 points de base pourrait traduire des perspectives économiques fragiles, mais paradoxalement, une réduction moins importante décevrait probablement les attentes du marché. Même des prévisions très optimistes ne seraient pas suffisantes pour prolonger les gains récents. Si la baisse des taux se limite à 25 points de base, l'indice US500 pourrait tester la zone des 5600 points. À l'inverse, une réduction de 50 points de base, combinée à l'absence de prévisions trop pessimistes et à la promesse de nouvelles baisses significatives à venir, pourrait pousser l'indice à tester les 5670 points, avec une possibilité d'atteindre 5700 lors des sessions suivantes.  Si l'on examine le comportement du S&P500 après la première décision du cycle, on constate généralement des prises de bénéfices dans les premiers jours qui suivent les gains précédents. Comme vous pouvez le constater, le S&P 500 a généralement progressé pendant les 9 à 10 séances précédant la décision. Néanmoins, en l'espace de 10 à 20 séances, le S&P 500 était généralement proche des niveaux atteints avant la décision. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'US500 tente de dépasser la ligne de tendance à la baisse. Il est également intéressant de noter le roulement des contrats à terme après la fin de la session d'aujourd'hui. Sur la base des niveaux actuels, le cours de demain ouvrira environ 61 points plus haut. Source : xStation5

