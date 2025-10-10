Points clés USNA s’effondre après des ventes du T3 inférieures aux attentes et des difficultés liées au nouveau plan de rémunération des partenaires de marque.

Biens de consommation USNA (Natura &Co) -23% : Après avoir annoncé des prévisions de ventes du T3 plus faibles que prévu, en raison d’une productivité insuffisante des partenaires de marque lors du déploiement du nouveau plan de rémunération. Le ralentissement pendant la transition a été plus prononcé que prévu et a affecté négativement les résultats trimestriels.

LEVI (Levi Strauss) -8% : Les actions ont chuté malgré un T3 solide (BPA de 0,34 dollar et revenus de 1,5 milliard de dollars, dépassant les estimations de 0,30 dollar et 1,49 milliard de dollars, avec une marge brute de 61,7 %). Barclays a noté que les prévisions pour le T4 étaient inférieures aux attentes, bien que la société ait relevé ses perspectives annuelles. Énergie VG (Vitol Group) -18% : Les actions se sont effondrées après que BP a remporté son arbitrage contre la société pour non-respect d’un contrat de livraison de gaz naturel liquéfié (GNL) aux États-Unis, qui devait commencer fin 2022. Biens de consommation (Enfants) KIDS (OrthoPediatrics) -13% : Après avoir guidé un chiffre d’affaires préliminaire du T3 de 61,2 millions de dollars, inférieur au consensus de 63,63 millions de dollars, en raison de vents contraires supplémentaires fin septembre, principalement dus à des retards dans les ventes de capitaux 7D et à des difficultés dans le segment Amérique latine. La société a également réduit ses prévisions de revenus pour l’exercice 2025. Matières premières MOS (Mosaic Company) -7% : A indiqué que la production de phosphate du T3 serait d’environ 1,7 million de tonnes, en dessous de ses prévisions, en raison de problèmes mécaniques dans son usine d’acide sulfurique de Riverview et d’interruptions de services publics dans l’installation de Bartow à la mi-septembre, réduisant la production pour le reste du mois. Santé DOCS (Doximity) -5% : A été déclassée à Sous-pondéré chez JP Morgan, qui cite des risques potentiels sur les budgets publicitaires pharmaceutiques numériques, un niveau élevé de concurrence et la valorisation actuelle de DOCS (EV/EBITDA 2026 estimé à 36x, reflétant une prime majeure par rapport au secteur). Technologie QCOM (Qualcomm) -2% : Les actions ont reculé tôt dans la journée après des rapports indiquant que la Chine a lancé une enquête antitrust sur Qualcomm concernant son acquisition de l’israélien Autotalks, selon le régulateur du marché chinois. Industrie RCAT (Red Cat Holdings) -3% : Les actions ont chuté après que le blog du vendeur à découvert Fuzzy Panda Research a annoncé être en position courte sur Red Cat, affirmant que la direction aurait induit les investisseurs en erreur sur l’ampleur de son contrat avec l’armée, son nouveau drone FANG et ses perspectives de ventes auprès des alliés de l’OTAN. Finance SERV (Service Properties Trust) -8% : Après avoir convenu de vendre 6,25 millions d’actions à certains investisseurs institutionnels dans le cadre d’une offre directe enregistrée, à un prix d’achat d’environ 16 dollars, soit une décote de 9,5 % par rapport au dernier cours de clôture. Médias GPK (Graphic Packaging) -2% : Après la démission du directeur financier Scherger (qui rejoint AMCR), prolongeant une tendance baissière récente (baisse de 9 % sur les six dernières séances de trading).

