Le titre reste inscrit dans une tendance baissière de long terme , malgré un récent rebond désormais effacé.

Résultats T4 2025 très en dessous des attentes , avec un profit en chute de plus de 60% sur un an.

Volvo Cars s’effondre de plus de 20% en une séance , avec une chute maximale proche de -28% , l’une des pires de son histoire.

La baisse concerne uniquement Volvo Cars (voitures particulières), et non Volvo Group (camions et bus).

Aucune amélioration du discours du management , qui anticipe une année 2026 toujours difficile.

La séance boursière a tourné au véritable choc pour les actionnaires de Volvo Cars. Le constructeur automobile suédois a vu son titre plonger de plus de 20%, un mouvement exceptionnel par son ampleur, ramenant l’action vers des niveaux proches de ses plus bas historiques. Cette réaction violente reflète une perte brutale de confiance du marché, déclenchée par une publication de résultats jugée extrêmement décevante. 📉 Résultats T4 2025 : un sévère avertissement Effondrement du bénéfice Les chiffres du quatrième trimestre 2025 ont largement manqué les attentes. Le bénéfice a chuté de plus de 60% sur un an, traduisant une forte détérioration de la rentabilité dans un environnement devenu beaucoup plus hostile. Le bénéfice par action (EPS) s’établit à 0,43 SEK, très loin du consensus à 1,52 SEK. Cet écart massif explique en grande partie la violence de la réaction boursière. Chiffre d’affaires également décevant Le chiffre d’affaires ressort à 94,4 milliards de SEK, en baisse de plusieurs pourcents sur un an et nettement sous les attentes du marché, qui tablaient sur environ 100 milliards de SEK.

Même si le recul des revenus est moins spectaculaire que celui du profit, il confirme une pression persistante sur les volumes et les prix. ⚙️ Pourquoi les investisseurs ont paniqué Fin des subventions et guerre des prix Le management n’a pas cherché à minimiser les difficultés. Plusieurs programmes de subventions pour les véhicules électriques ont pris fin, ce qui pèse directement sur la demande. Dans le même temps, la concurrence étrangère, notamment asiatique, exerce une pression accrue sur les marges, dans un contexte de guerres commerciales et de tensions tarifaires. Perspectives 2026 jugées très faibles Le point le plus inquiétant pour le marché est sans doute le discours prospectif. La direction a clairement indiqué que 2025 a été une année difficile, et que 2026 ne s’annonce pas meilleure.

Aucune guidance rassurante, aucun catalyseur positif à court terme : pour les investisseurs, cela équivaut à un profit warning déguisé. 📊 Analyse technique – Volvo Cars (VOLVCARB.SE) Une tendance baissière de long terme intacte Sur le graphique journalier, Volvo Cars évolue dans une tendance baissière depuis plusieurs années. Le titre avait récemment tenté un rebond technique, laissant entrevoir un possible changement de dynamique. La publication des résultats a toutefois effacé la majorité de ces gains, ramenant le cours vers ses zones de faiblesse structurelle. Source: xStation5 Les moyennes mobiles comme dernier soutien À court terme, les moyennes mobiles exponentielles (EMA) continuent de jouer un rôle de soutien potentiel. Tant qu’elles ne sont pas enfoncées de manière nette, un rebond technique reste possible.

Néanmoins, sur le plan fondamental, le momentum reste clairement négatif, ce qui limite l’attrait du titre pour les investisseurs de long terme. 🧠 Lecture de marché : Volvo Cars vs Volvo Group Il est crucial de rappeler que : Volvo Cars = voitures particulières, fortement exposées aux EV, aux subventions et à la concurrence internationale.

Volvo Group = camions, bus et équipements industriels, un modèle économique différent, qui n’a pas réagi négativement à cette publication. Cette distinction explique pourquoi la chute est strictement concentrée sur Volvo Cars, sans effet de contagion au reste du groupe. ❓ FAQ Pourquoi l’action Volvo Cars chute-t-elle autant ?

À cause d’un effondrement du bénéfice, d’un EPS très inférieur aux attentes et de perspectives 2026 jugées très faibles. Est-ce un problème sectoriel ou spécifique à Volvo Cars ?

Les difficultés sont sectorielles (EV, concurrence, subventions), mais Volvo Cars semble particulièrement exposée. Volvo Group est-il concerné ?

Non, Volvo Group (camions/bus) n’a pas réagi, car son activité est différente. Un rebond est-il possible ?

Techniquement oui, mais fondamentalement le contexte reste très dégradé. Le titre est-il “bon marché” après la chute ?

Une forte baisse ne signifie pas forcément une opportunité si la visibilité sur les bénéfices reste faible.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."