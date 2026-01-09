Les marchés financiers mondiaux évoluent dans un climat de prudence active, marqué par une rotation sectorielle claire à Wall Street et l’attente de catalyseurs macroéconomiques majeurs. Après plusieurs mois de leadership concentré sur les grandes valeurs technologiques, les flux se diversifient vers des segments plus cycliques, défensifs ou domestiques.

🔄 Wall Street : sortie progressive des leaders technologiques

La technologie marque le pas

La séance précédente à New York a confirmé un désengagement partiel des valeurs technologiques, après leur forte performance en 2025. Le Nasdaq 100 a reculé d’environ -0.6%, mettant fin à un rebond de trois séances. La faiblesse de Nvidia et Apple a pesé sur l’indice, signalant un affaiblissement du momentum à court terme des méga-capitalisations.

Ce mouvement ne traduit pas nécessairement un retournement de tendance, mais plutôt une prise de bénéfices tactique, alors que les investisseurs réduisent leur exposition aux segments les plus consensuels.

Le Dow Jones profite du retour aux valeurs défensives

À l’inverse, le Dow Jones Industrial Average a progressé de plus de +0.5%, porté par un regain d’intérêt pour les valeurs industrielles, énergétiques et de consommation, traditionnellement perçues comme plus résilientes dans un environnement incertain.

Cette divergence entre indices illustre une rotation interne du marché, plutôt qu’un mouvement de désengagement global des actions.

📈 Small caps : un élargissement du marché en cours

Le Russell 2000 en tête

Les petites capitalisations américaines continuent d’attirer les flux. Le Russell 2000 a inscrit un nouveau plus haut, progressant de plus de +1% sur la séance et affichant une performance d’environ +4.5% depuis le début de l’année.

Ce mouvement reflète un appétit croissant pour une croissance plus domestique, moins dépendante des chaînes de valeur mondiales et du dollar fort.

Un signal constructif pour la tendance globale

Historiquement, un élargissement de la performance au-delà des grandes valeurs technologiques est souvent interprété comme un signal sain pour le marché actions, réduisant les risques liés à une concentration excessive.

⏳ Journée à risques : emploi US et politique commerciale

Deux catalyseurs majeurs attendus

Les investisseurs se montrent prudents avant deux événements clés :