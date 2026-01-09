-
Rotation marquée hors des valeurs technologiques, au profit de l’énergie, de la consommation et des small caps.
-
Le Nasdaq 100 recule, tandis que le Dow Jones surperforme grâce aux valeurs défensives.
-
Le Russell 2000 inscrit un nouveau sommet, confirmant l’élargissement du marché.
-
Les investisseurs attendent le rapport NFP américain et une décision potentielle de la Cour suprême sur les droits de douane de Trump.
-
Dollar fort, rendements en hausse et tensions géopolitiques structurent le contexte global.
-
Les marchés financiers mondiaux évoluent dans un climat de prudence active, marqué par une rotation sectorielle claire à Wall Street et l’attente de catalyseurs macroéconomiques majeurs. Après plusieurs mois de leadership concentré sur les grandes valeurs technologiques, les flux se diversifient vers des segments plus cycliques, défensifs ou domestiques.
🔄 Wall Street : sortie progressive des leaders technologiques
La technologie marque le pas
La séance précédente à New York a confirmé un désengagement partiel des valeurs technologiques, après leur forte performance en 2025. Le Nasdaq 100 a reculé d’environ -0.6%, mettant fin à un rebond de trois séances. La faiblesse de Nvidia et Apple a pesé sur l’indice, signalant un affaiblissement du momentum à court terme des méga-capitalisations.
Ce mouvement ne traduit pas nécessairement un retournement de tendance, mais plutôt une prise de bénéfices tactique, alors que les investisseurs réduisent leur exposition aux segments les plus consensuels.
Le Dow Jones profite du retour aux valeurs défensives
À l’inverse, le Dow Jones Industrial Average a progressé de plus de +0.5%, porté par un regain d’intérêt pour les valeurs industrielles, énergétiques et de consommation, traditionnellement perçues comme plus résilientes dans un environnement incertain.
Cette divergence entre indices illustre une rotation interne du marché, plutôt qu’un mouvement de désengagement global des actions.
📈 Small caps : un élargissement du marché en cours
Le Russell 2000 en tête
Les petites capitalisations américaines continuent d’attirer les flux. Le Russell 2000 a inscrit un nouveau plus haut, progressant de plus de +1% sur la séance et affichant une performance d’environ +4.5% depuis le début de l’année.
Ce mouvement reflète un appétit croissant pour une croissance plus domestique, moins dépendante des chaînes de valeur mondiales et du dollar fort.
Un signal constructif pour la tendance globale
Historiquement, un élargissement de la performance au-delà des grandes valeurs technologiques est souvent interprété comme un signal sain pour le marché actions, réduisant les risques liés à une concentration excessive.
⏳ Journée à risques : emploi US et politique commerciale
Deux catalyseurs majeurs attendus
Les investisseurs se montrent prudents avant deux événements clés :
-
La publication des Non-Farm Payrolls (NFP) à 12h30 GMT, déterminante pour les anticipations de politique monétaire.
-
Une décision potentielle de la Cour suprême américaine concernant les droits de douane imposés par Donald Trump, susceptible d’avoir un impact direct sur le commerce et certains secteurs industriels.
-
Les tensions géopolitiques influencent-elles les marchés ?
Oui, elles soutiennent notamment le pétrole et accroissent la volatilité globale.
D’autres données suivront, notamment l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan et les anticipations d’inflation, attendues à 14h GMT.
Marché obligataire : pause dans le rallye
Sur le marché obligataire, la récente détente marque une pause. Les Treasuries américains reculent légèrement, avec un rendement du 10 ans autour de 4.18%, indiquant que les marchés ne pricent pas un ralentissement économique brutal.
Les annonces de licenciements ont reculé à un plus bas de 17 mois, tandis que les demandes d’allocations chômage ont moins augmenté qu’attendu, contribuant à rassurer sur la solidité du marché du travail.
🌍 Asie, devises et matières premières : un environnement contrasté
Asie prudente, Japon en soutien
En Asie, le MSCI Asia Pacific Index évolue dans un range étroit, les investisseurs attendant les données américaines. Le Japon se distingue positivement, soutenu par un yen plus faible et de bons résultats de Fast Retailing, qui tirent l’ensemble du marché domestique.
Dollar fort et pression sur les métaux
Le dollar américain se dirige vers sa meilleure semaine depuis novembre, ce qui tend à resserrer les conditions financières mondiales. Dans ce contexte, l’or et l’argent reculent, pénalisés par la hausse des rendements et la diminution de la demande défensive après des données américaines solides.
Pétrole et tensions géopolitiques
Les prix du pétrole poursuivent leur progression, soutenus par les développements géopolitiques liés au Venezuela et à l’Iran, maintenant une prime de risque géopolitique qui complique la lecture des perspectives inflationnistes.
⚠️ Géopolitique : montée des risques en Europe de l’Est et au Moyen-Orient
Ukraine : frappes massives et risques énergétiques
La Russie aurait lancé des centaines de drones et utilisé le missile balistique intermédiaire Oreshnik, ciblant des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Des informations non confirmées évoquent un possible impact sur un site de stockage de gaz en Ukraine occidentale, pouvant concerner jusqu’à 17 Bcf, soit près de la moitié des réserves nationales.
Iran : tensions internes et menaces américaines
Par ailleurs, Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient intervenir militairement en Iran si des manifestants venaient à être tués. Des manifestations auraient gagné en intensité, accompagnées de coupures d’internet et de réseaux mobiles, accentuant l’incertitude régionale.
❓ FAQ
Pourquoi observe-t-on une rotation hors de la tech ?
Après une forte performance, les investisseurs prennent des bénéfices et cherchent des segments moins surévalués.
La baisse du Nasdaq est-elle inquiétante ?
Pas nécessairement. Elle reflète surtout une rotation sectorielle, pas une aversion généralisée au risque.
Pourquoi les small caps surperforment-elles ?
Elles offrent une exposition plus domestique et bénéficient d’un élargissement du marché.
Quel rôle joue le dollar fort ?
Il resserre les conditions financières et pèse sur les matières premières et certains actifs risqués.
