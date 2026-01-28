La saison des résultats, notamment dans la tech, alimente la volatilité

Les taux devraient rester inchangés, mais le communiqué du FOMC est central

Le marché est désormais en mode attente avant la décision de la Fed

Le S&P 500 a atteint un nouveau record autour de 7 000 points avant de refluer

🏛️ Un marché figé avant la décision de la Fed

La séance précédant la décision de la Réserve fédérale a commencé sous le signe de l’optimisme. Le S&P 500 a brièvement inscrit un nouveau sommet historique à 7 000 points, symbole de la solidité apparente du marché actions américain. Toutefois, cet élan s’est rapidement essoufflé.

Au fil de la séance, les investisseurs ont réduit leur exposition, ramenant les cours vers les niveaux d’ouverture. Le message est clair : personne ne souhaite prendre de positions directionnelles fortes avant la Fed. Le statu quo sur les taux est largement anticipé, mais c’est le ton du communiqué et les nuances du FOMC qui détermineront la prochaine impulsion de marché.

⚖️ Taux, inflation et valorisations : des signaux contradictoires

Le marché évolue dans un environnement complexe. D’un côté, les données économiques restent relativement solides. De l’autre, l’inflation demeure persistante et les valorisations atteignent des niveaux historiquement élevés.

Cette combinaison rend la communication de la Fed particulièrement délicate. Toute indication suggérant que les taux resteront élevés plus longtemps que prévu pourrait suffire à déclencher une correction technique, même modérée, sur des indices déjà très tendus.

📊 Lecture technique du S&P 500

D’un point de vue graphique, l’échec au-dessus du sommet historique est un signal à surveiller. Les acheteurs ont perdu de la dynamique immédiatement après l’atteinte du record, ce qui traduit une fatigue du momentum.

En cas de reprise en main par les vendeurs, le premier niveau clé à surveiller serait la zone de retracement de Fibonacci à 23,6 %, qui pourrait servir de support initial dans un scénario de correction ordonnée.



Source: xStation5

🧾 Saison des résultats : un second moteur de volatilité

La volatilité actuelle n’est pas uniquement liée à la Fed. La saison des résultats est désormais pleinement engagée et les réactions du marché deviennent de plus en plus sélectives.

Le cas d’ASML en Europe est révélateur : malgré des chiffres solides et une guidance optimiste, le titre a reculé d’environ 2 %. Cela suggère que les bonnes nouvelles sont en grande partie intégrées dans les cours, un phénomène qui pourrait également se reproduire pour les grandes valeurs technologiques américaines.

🏢 Actualités entreprises marquantes

Amazon poursuit sa restructuration en annonçant une nouvelle vague de suppressions de postes, principalement dans les fonctions managériales et administratives. Cette décision s’inscrit dans une logique de discipline des coûts, mais rappelle que même les géants de la tech restent prudents.

Texas Instruments a offert un exemple inverse : des résultats inférieurs aux attentes, mais une guidance extrêmement optimiste, suffisante pour propulser le titre en hausse de 8 %.

Eli Lilly a déçu le marché avec une annonce perçue comme peu créatrice de valeur à court terme, tandis que Starbucks et AT&T ont rassuré les investisseurs, leurs titres progressant respectivement de 2 % et 5 %.

🧠 Lecture de marché

L’ensemble de ces éléments dessine un marché très sensible aux signaux de court terme, dans lequel la Fed et les résultats des grandes entreprises dictent le rythme. Les investisseurs ne remettent pas encore en cause la tendance haussière de fond, mais ils montrent une prudence croissante face à des niveaux de valorisation exigeants.

❓ FAQ

Pourquoi le S&P 500 a-t-il reculé après un record ?

Parce que les investisseurs préfèrent attendre la décision de la Fed avant de renforcer leurs positions.

La Fed peut-elle réellement surprendre ?

Sur les taux, peu probable. En revanche, le ton du communiqué peut fortement influencer les marchés.

Les résultats d’entreprises sont-ils encore un soutien ?

Oui, mais uniquement en cas de surprises positives nettes. Les attentes sont déjà élevées.

Un repli serait-il inquiétant ?

Pas nécessairement. Une correction technique modérée pourrait même être perçue comme saine.