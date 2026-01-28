-
Le S&P 500 a atteint un nouveau record autour de 7 000 points avant de refluer
-
Le marché est désormais en mode attente avant la décision de la Fed
-
Les taux devraient rester inchangés, mais le communiqué du FOMC est central
-
La saison des résultats, notamment dans la tech, alimente la volatilité
-
Même de bons résultats (ex. ASML) peuvent provoquer des prises de bénéfices
-
Le S&P 500 a atteint un nouveau record autour de 7 000 points avant de refluer
-
Le marché est désormais en mode attente avant la décision de la Fed
-
Les taux devraient rester inchangés, mais le communiqué du FOMC est central
-
La saison des résultats, notamment dans la tech, alimente la volatilité
-
Même de bons résultats (ex. ASML) peuvent provoquer des prises de bénéfices
🏛️ Un marché figé avant la décision de la Fed
La séance précédant la décision de la Réserve fédérale a commencé sous le signe de l’optimisme. Le S&P 500 a brièvement inscrit un nouveau sommet historique à 7 000 points, symbole de la solidité apparente du marché actions américain. Toutefois, cet élan s’est rapidement essoufflé.
Au fil de la séance, les investisseurs ont réduit leur exposition, ramenant les cours vers les niveaux d’ouverture. Le message est clair : personne ne souhaite prendre de positions directionnelles fortes avant la Fed. Le statu quo sur les taux est largement anticipé, mais c’est le ton du communiqué et les nuances du FOMC qui détermineront la prochaine impulsion de marché.
⚖️ Taux, inflation et valorisations : des signaux contradictoires
Le marché évolue dans un environnement complexe. D’un côté, les données économiques restent relativement solides. De l’autre, l’inflation demeure persistante et les valorisations atteignent des niveaux historiquement élevés.
Cette combinaison rend la communication de la Fed particulièrement délicate. Toute indication suggérant que les taux resteront élevés plus longtemps que prévu pourrait suffire à déclencher une correction technique, même modérée, sur des indices déjà très tendus.
📊 Lecture technique du S&P 500
D’un point de vue graphique, l’échec au-dessus du sommet historique est un signal à surveiller. Les acheteurs ont perdu de la dynamique immédiatement après l’atteinte du record, ce qui traduit une fatigue du momentum.
En cas de reprise en main par les vendeurs, le premier niveau clé à surveiller serait la zone de retracement de Fibonacci à 23,6 %, qui pourrait servir de support initial dans un scénario de correction ordonnée.
Source: xStation5
🧾 Saison des résultats : un second moteur de volatilité
La volatilité actuelle n’est pas uniquement liée à la Fed. La saison des résultats est désormais pleinement engagée et les réactions du marché deviennent de plus en plus sélectives.
Le cas d’ASML en Europe est révélateur : malgré des chiffres solides et une guidance optimiste, le titre a reculé d’environ 2 %. Cela suggère que les bonnes nouvelles sont en grande partie intégrées dans les cours, un phénomène qui pourrait également se reproduire pour les grandes valeurs technologiques américaines.
🏢 Actualités entreprises marquantes
Amazon poursuit sa restructuration en annonçant une nouvelle vague de suppressions de postes, principalement dans les fonctions managériales et administratives. Cette décision s’inscrit dans une logique de discipline des coûts, mais rappelle que même les géants de la tech restent prudents.
Texas Instruments a offert un exemple inverse : des résultats inférieurs aux attentes, mais une guidance extrêmement optimiste, suffisante pour propulser le titre en hausse de 8 %.
Eli Lilly a déçu le marché avec une annonce perçue comme peu créatrice de valeur à court terme, tandis que Starbucks et AT&T ont rassuré les investisseurs, leurs titres progressant respectivement de 2 % et 5 %.
🧠 Lecture de marché
L’ensemble de ces éléments dessine un marché très sensible aux signaux de court terme, dans lequel la Fed et les résultats des grandes entreprises dictent le rythme. Les investisseurs ne remettent pas encore en cause la tendance haussière de fond, mais ils montrent une prudence croissante face à des niveaux de valorisation exigeants.
❓ FAQ
Pourquoi le S&P 500 a-t-il reculé après un record ?
Parce que les investisseurs préfèrent attendre la décision de la Fed avant de renforcer leurs positions.
La Fed peut-elle réellement surprendre ?
Sur les taux, peu probable. En revanche, le ton du communiqué peut fortement influencer les marchés.
Les résultats d’entreprises sont-ils encore un soutien ?
Oui, mais uniquement en cas de surprises positives nettes. Les attentes sont déjà élevées.
Un repli serait-il inquiétant ?
Pas nécessairement. Une correction technique modérée pourrait même être perçue comme saine.
Ouverture US : Wall Street recule : le secteur logiciel pénalisé par les doutes sur la croissance
💊 Merck & Co. : résultats solides au T4, mais guidance 2026 sous pression ⚖️📊
PayPal chute lourdement après des résultats inférieurs aux attentes
L’argent tente de refranchir 90 dollars : fin de panique ou simple respiration ?
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."