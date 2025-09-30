Wall Street vacille face au risque de fermeture du gouvernement américain 🏛️ L'or en hausse

Au cours de la séance européenne, le sentiment était largement positif, les principaux indices affichant des gains. Les plus performants ont été l' IBREX , en hausse de plus de 1,2 % , et le SMI20 , qui a gagné près de 1 % . Le DAX a progressé de 0,5 % , le FTSE100 de 0,6 % , tandis que le CAC et le FTSE MIB ont avancé de 0,2 % chacun.

, en hausse de plus de , et le , qui a gagné près de . Le a progressé de , le de , tandis que le et le ont avancé de chacun. Les données macroéconomiques européennes ont été mitigées. Le PIB britannique s'est révélé optimiste, tandis que l' IPC allemand a légèrement dépassé les attentes. En revanche, l'inflation en Italie et en France a été inférieure aux prévisions.

s'est révélé optimiste, tandis que l' a légèrement dépassé les attentes. En revanche, l'inflation en et en a été inférieure aux prévisions. Nvidia a dépassé une capitalisation boursière de 4 500 milliards de dollars après une nouvelle séance très dynamique. La valorisation de la société approche désormais le PIB allemand. Les actions ont progressé de près de 3 % aujourd'hui, même si le sentiment à Wall Street reste fragile en raison du risque imminent d'un arrêt des activités gouvernementales , qui pourrait entrer en vigueur à 00h01 le 1er octobre .

a dépassé une après une nouvelle séance très dynamique. La valorisation de la société approche désormais le PIB allemand. Les actions ont progressé de près de aujourd'hui, même si le sentiment à reste fragile en raison du risque imminent d'un , qui pourrait entrer en vigueur à . Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer , a déclaré que c'était désormais le scénario le plus probable. Un arrêt des activités entraînerait des retards dans la publication de rapports macroéconomiques clés, notamment les données NFP de vendredi. La plateforme de prédiction Kalshi estime la probabilité d'un arrêt des activités à plus de 80 % . Les données américaines ont également été mitigées aujourd'hui. Les principales publications macroéconomiques ont montré :

, a déclaré que c'était désormais le scénario le plus probable. Un arrêt des activités entraînerait des retards dans la publication de rapports macroéconomiques clés, notamment les de vendredi. La plateforme de prédiction estime la probabilité d'un arrêt des activités à plus de . Les données américaines ont également été mitigées aujourd'hui. Les principales publications macroéconomiques ont montré : Offres d'emploi JOLTS aux États-Unis (août) : 7,227 millions (prévisions : 7,2 millions ; précédent : 7,181 millions)

7,227 millions (prévisions : 7,2 millions ; précédent : 7,181 millions) Indice CB de confiance des consommateurs américains : 94,2 (prévisions : 96 ; précédent : 97,4 ; révisé à 94,2)

94,2 (prévisions : 96 ; précédent : 97,4 ; révisé à 94,2) Selon le Conference Board , les prévisions d'inflation sur 12 mois ont augmenté en août, passant de 5,7 % en juillet à 6,2 % , après trois mois consécutifs de ralentissement. Les prévisions restent inférieures au pic de 7 % atteint en avril.

Du côté des actions américaines, CoreWeave a bondi de plus de 10 % après avoir annoncé qu'il fournirait de la puissance de calcul à Meta Platforms . Parallèlement, l'action Spotify a chuté de plus de 6 % sur le Nasdaq après qu'une note d'analyste de JP Morgan a souligné les risques liés au départ du PDG de longue date Daniel Ek , qui a démissionné aujourd'hui après 20 ans.

a bondi de plus de après avoir annoncé qu'il fournirait de la puissance de calcul à . Parallèlement, l'action a chuté de plus de sur le Nasdaq après qu'une note d'analyste de a souligné les risques liés au départ du PDG de longue date , qui a démissionné aujourd'hui après 20 ans. La politique restrictive de la Banque du Japon et les inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement américain ont soutenu le yen japonais face au dollar américain, l' USDJPY reculant de 0,5 % . Le dollar australien , quant à lui, s'est apprécié à la suite des commentaires restrictifs du gouverneur de la RBA, Bullock .

et les inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement américain ont soutenu le face au dollar américain, l' . Le , quant à lui, s'est apprécié à la suite des commentaires restrictifs du . La perspective d'une crise politique aux États-Unis a accru la demande d' actifs refuges . L' or a encore progressé de 0,3 % et devrait clôturer le mois de septembre avec un gain mensuel de près de 10 % . En revanche, le platine a fait l'objet de prises de bénéfices, avec des prix en baisse de plus de 0,3 % .

. L' a encore progressé de et devrait clôturer le mois de septembre avec un . En revanche, le a fait l'objet de prises de bénéfices, avec des prix en baisse de plus de . Les contrats à terme sur le cacao ont chuté de 3,5 % , atteignant leur plus bas niveau en 10 mois , sous la pression des prévisions optimistes concernant les récoltes en Afrique de l'Ouest avant la nouvelle saison en Côte d'Ivoire . Les contrats à terme sur le blé ont chuté de plus de 2,5 % après qu'un rapport du ministère américain de l'Agriculture a fait état d'une augmentation des stocks.

ont chuté de , atteignant leur , sous la pression des prévisions optimistes concernant les récoltes en Afrique de l'Ouest avant la nouvelle saison en . ont chuté de plus de après qu'un rapport du ministère américain de l'Agriculture a fait état d'une augmentation des stocks. Le secrétariat de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a publié aujourd'hui un communiqué démentant l'information de Reuters, selon laquelle l'OPEP et ses alliés prévoyaient d'augmenter la production de pétrole brut de 500 000 barils par jour lors de leur réunion de dimanche. Le pétrole a récupéré ses lourdes pertes après cette déclaration.

Le sentiment à l'égard des cryptomonnaies était particulièrement négatif aujourd'hui. À quelques exceptions près, la plupart des actifs numériques ont enregistré des pertes. Les jetons à faible capitalisation ont été les plus touchés, tandis que le bitcoin a chuté de 0,8 % et l'ethereum de plus de 3 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."