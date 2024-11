Walmart bondit après de solides résultats pour le troisième trimestre

Les actions de Walmart (WMT.US) ont grimpé d’environ 4,42 % dans les échanges avant l’ouverture des marchés, après que le géant de la distribution a annoncé des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu et relevé ses prévisions annuelles, soutenus par une consommation robuste. La performance de l'entreprise a été particulièrement notable parmi les consommateurs à revenu élevé, les foyers gagnant plus de 100 000 $ par an représentant environ 75 % des gains de parts de marché. Résultats du T3 vs consensus : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile BPA ajusté : 0,58 $ contre 0,53 $ attendu (+9,62 %)

Chiffre d'affaires : 169,59 milliards de $ contre 167,49 milliards de $ attendus (+1,12 %)

Ventes comparables totales aux États-Unis hors carburant : +5,5 % contre +3,8 % attendu

Ventes comparables Walmart US hors carburant : +5,3 % contre +3,73 % attendu

Ventes comparables Sam's Club US hors carburant : +7,0 % contre +4,22 % attendu Prévisions pour l'exercice 2025 mises à jour par rapport aux précédentes : BPA ajusté : 2,42 à 2,47 $ contre 2,35 à 2,43 $ précédemment (consensus : 2,45 $)

Croissance des ventes nettes : +4,8-5,1 % contre +3,75-4,75 % précédemment

Croissance du résultat opérationnel ajusté hors effets de change : +8,5-9,25 % Le géant de la distribution a rapporté un bénéfice par action ajusté de 0,58 $, largement au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 0,53 $. Le chiffre d’affaires a augmenté de 5,5 % par rapport à l’année dernière, atteignant 169,59 milliards de dollars, dépassant l'estimation de consensus de Bloomberg de 167,49 milliards de dollars. Les ventes comparables aux États-Unis, hors carburant, ont augmenté de 5,3 %, surpassant de manière significative les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,73 %, tandis que Sam’s Club a vu une croissance encore plus forte de ses ventes comparables de 7 %. En perspective, Walmart a relevé ses prévisions annuelles, s'attendant désormais à un bénéfice par action ajusté compris entre 2,42 et 2,47 $, contre une précédente fourchette de 2,35 à 2,43 $. L'entreprise a également relevé ses prévisions de croissance des ventes nettes à 4,8-5,1 %, contre 3,75-4,75 % précédemment. Le directeur financier John David Rainey a noté que bien que les consommateurs restent sélectifs dans leurs achats, ils continuent de faire leurs courses de manière constante, particulièrement lors des événements saisonniers. Les initiatives de commerce électronique de l’entreprise, y compris l’ajout récent de montres d’occasion et de baskets de collection, ont contribué à faire augmenter les ventes en ligne, représentant environ 18 % de l'activité totale. Malgré les incertitudes macroéconomiques et une saison de shopping plus courte, Walmart a maintenu une forte dynamique, avec son action en hausse de près de 60 % depuis le début de l'année. Cependant, des défis demeurent, notamment les fluctuations des devises qui ont eu un impact négatif de 1,2 milliard de dollars pendant le trimestre, ainsi que des ventes de vêtements plus faibles en raison du temps chaud. L’action se négocie actuellement à un niveau record de 87,55 $ en préouverture. Source: xStation

