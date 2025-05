Les actions de Berkshire Hathaway ont chuté de près de 5 % en début de séance après l’annonce faite ce week-end : la légende de l’investissement et plus grand investisseur de tous les temps, Warren Buffett, a annoncé qu’il quitterait son poste de PDG de l’entreprise. La nouvelle est tombée à la toute fin de la 60e assemblée générale annuelle des actionnaires de Berkshire, qui a réuni quelque 40 000 personnes à Omaha, dans le Nebraska. Warren Buffett quitte Berkshire Hathaway « Soyez avides quand les autres sont craintifs. » Tel a été l’un des principaux mantras de Warren Buffett. Surnommé l’Oracle d’Omaha, il a pris le contrôle de Berkshire Hathaway en 1965, alors que ce n’était qu’une entreprise textile en faillite dont les actions valaient moins de 20 dollars. Il en a fait depuis l’une des entreprises les plus valorisées des États-Unis. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Vendredi dernier encore, les actions de classe A de Berkshire Hathaway clôturaient à un niveau record de 809 809 dollars, pour une capitalisation boursière massive de 1 200 milliards de dollars, ce qui en fait la huitième plus grande entreprise américaine. Sa valorisation est à son plus haut niveau depuis plus de quinze ans selon son ratio cours/valeur comptable, actuellement d’environ 1,8 fois, contre une moyenne de 1,5 fois ces dernières années. Par ailleurs, depuis que Warren Buffett a pris les rênes, les actions de Berkshire Hathaway ont été multipliées par 40 000, soit un rendement annualisé de 19,9 % jusqu’à fin 2024, contre 10,4 % pour le S&P 500. Beaucoup de gestionnaires de fonds redoutent une mauvaise année. Buffett, non. Il en a connu onze, dont quatre au cours de ses dix premières années à la tête de Berkshire, ainsi qu’une chute massive de 49 % lors de la crise du Nifty Fifty en 1974. La légende de Buffett s’est consolidée pendant la crise financière mondiale de 2008, lorsqu’il a investi de manière opportuniste dans Goldman Sachs, General Electric et Dow Chemical. Il l’a fait après avoir accumulé des liquidités dans les années précédant la crise, comme il l’a également fait ces dernières années. Autre fait intéressant : l’entreprise ne verse pas de dividendes et n’a commencé que récemment à racheter ses propres actions. Buffett s’appuie sur ses antécédents pour prouver qu’il peut faire fructifier l’argent des actionnaires avec un meilleur rendement que ce que les marchés — ou les actionnaires eux-mêmes — pourraient obtenir. Quels sont les résultats de Berkshire Hathaway ? En 2025, les actions de Berkshire Hathaway sont attendues en hausse de 20 %, contre une baisse de 3,3 % de l’indice S&P 500. Cependant, l’entreprise a annoncé samedi sa plus forte baisse de bénéfice opérationnel trimestriel depuis 2020, et a évoqué une « incertitude considérable » concernant les politiques commerciales internationales et les droits de douane. Le bénéfice net global attribuable aux actionnaires au premier trimestre a également chuté de 63,8 % sur un an, à 4,6 milliards de dollars. Le géant basé à Omaha n’a procédé à aucun rachat d’actions au premier trimestre. Sa trésorerie a atteint un record de 347,68 milliards de dollars au 31 mars 2025, contre 334,2 milliards au 31 décembre 2024. Berkshire possède un important pôle d’assurance dommages, incluant Geico, le troisième assureur automobile des États-Unis. Il détient également la compagnie ferroviaire Burlington Northern Santa Fe et Berkshire Hathaway Energy, l’un des plus grands fournisseurs d’énergie du pays. L’activité assurance de l’entreprise est divisée entre les décisions de souscription et les décisions d’investissement. Les premières sont prises par les responsables d’unité, tandis que les secondes relèvent du célèbre dirigeant Warren Buffett. Dans ce contexte, les segments assurance (souscription) ainsi que les activités industrielles, de services et de distribution ont été les moins performants au premier trimestre, tandis que les revenus d’investissement issus de l’assurance, des opérations ferroviaires et de l’unité énergie ont bien résisté. Les bénéfices après impôts de la souscription d’assurance ont chuté de 48,6 % sur un an, en raison de pertes après impôts liées aux incendies de forêt en Californie du Sud, qui se sont élevées à environ 860 millions de dollars. Parallèlement, la hausse des revenus d’intérêts provenant des investissements dans les bons du Trésor américain a contribué à une augmentation de 11,4 % des bénéfices après impôts de l’assurance liée à l’investissement. En ce qui concerne les performances de la branche ferroviaire du conglomérat, les bénéfices trimestriels après impôts de BNSF ont augmenté de 6,2 % sur un an pour atteindre 1,21 milliard de dollars. Qui est Greg Abel, le successeur de Warren Buffett ? L’actuel directeur des opérations Greg Abel a été choisi pour succéder à Warren Buffett. En plus de ce rôle, Abel préside également la division Berkshire Hathaway Energy. Gregory Abel est né en 1962 au Canada. Il a commencé dans la finance en transformant CalEnergy en une entreprise mondiale de 23 000 employés, à partir d’une petite société géothermique de 500 personnes. Il a occupé un poste de direction de 1992 à 2008, avant d’en devenir le PDG. En 1999, CalEnergy est devenue MidAmerican Energy puis, en 2014, est entrée dans le giron du holding Berkshire Hathaway Energy. Actuellement, BHE exploite des services publics réglementés nationaux comme PacifiCorp et NV Energy, ainsi que Northern Powergrid au Royaume-Uni. Abel a été nommé vice-président des activités hors assurance de Berkshire Hathaway en 2018, renforçant ainsi son statut de successeur potentiel aux côtés d’Ajit Jain, vice-président des activités d’assurance du conglomérat. Désormais, après avoir bâti l’une des plus grandes entreprises énergétiques des États-Unis, Greg Abel tentera de ne pas décevoir son mentor, Warren Buffett, tout en dirigeant l’une des plus grandes entreprises du monde. Warren Buffett remettra les rênes d’un géant de 1 200 milliards de dollars à Abel, qui supervisera un portefeuille d’actions comprenant Apple et American Express, ainsi qu’un ensemble d’entreprises d’assurance, d’énergie, de transport ferroviaire et de biens de consommation générant régulièrement 10 milliards de dollars de bénéfice opérationnel par trimestre. Le dirigeant de 62 ans héritera aussi d’un grand nombre de questions, à commencer par celle de savoir ce qu’il fera des près de 350 milliards de dollars de liquidités de Berkshire, après que Buffett est resté en grande partie à l’écart des marchés volatils de ces dernières années.

