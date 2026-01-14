La banque entre en 2026 avec des objectifs de croissance modérée du NII et des coûts maîtrisés.

Le résultat net progresse de 5.5% sur un an , soutenu par la hausse des revenus d’intérêts.

Wells Fargo (WFC.US) manque les attentes au T4 2025 sur le chiffre d’affaires et le BPA.

Wells Fargo a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes pour le quatrième trimestre 2025, entraînant un repli du titre avant l’ouverture de Wall Street. Malgré cette déception à court terme, la banque affiche une amélioration de ses fondamentaux, une dynamique commerciale soutenue et des perspectives 2026 jugées solides, notamment grâce à l’intelligence artificielle et à la levée des contraintes réglementaires.

🏦 Des résultats trimestriels en demi-teinte

Chiffre d’affaires et BPA sous les prévisions

Au quatrième trimestre, Wells Fargo a enregistré un chiffre d’affaires de 21.29 milliards de dollars, en deçà des 21.65 milliards attendus par le consensus. Le bénéfice par action (BPA) ressort à 1.62 dollar, contre 1.67 dollar anticipé, alimentant la réaction négative initiale du marché.

Malgré cela, le résultat net progresse à 5.36 milliards de dollars, contre 5.08 milliards un an plus tôt, illustrant une amélioration sous-jacente de la rentabilité.

Le revenu d’intérêts soutient la performance

Le revenu net d’intérêts (NII) augmente de 4% sur un an à 12.33 milliards de dollars, mais reste légèrement inférieur aux attentes du marché (12.46 milliards) et au haut de la fourchette cible de la banque (12.4–12.5 milliards). Cette performance confirme toutefois la résilience du modèle bancaire, dans un environnement de taux encore élevés.

📊 Activité commerciale et qualité du bilan

Crédit et dépôts en forte progression

La dynamique opérationnelle provient essentiellement des segments consommateurs et entreprises. Le PDG Charlie Scharf souligne une hausse de 20% des nouvelles cartes de crédit et de 19% des prêts automobiles, témoignant d’une demande toujours robuste.

Les dépôts atteignent 1.38 trillion de dollars, au-dessus des 1.36 trillion attendus, renforçant la base de financement de la banque. En parallèle, les provisions pour pertes sur crédits reculent à 1.04 milliard, contre 1.10 milliard un an plus tôt, signe d’une qualité d’actifs maîtrisée.

Un cap réglementaire enfin levé

Depuis la levée du plafond d’actifs de 1.95 trillion de dollars en juin, le bilan de Wells Fargo a dépassé les 2 trillions de dollars pour la première fois, ouvrant la voie à une expansion plus libre. La banque a également clôturé sept mesures réglementaires liées au scandale des faux comptes, ne laissant subsister qu’un seul dossier datant de 2018.

🔮 Perspectives 2026 : croissance maîtrisée et efficacité accrue

Objectifs financiers prudents mais solides

Pour 2026, Wells Fargo anticipe un revenu net d’intérêts proche de 50 milliards de dollars, soit environ +5% sur un an par rapport à 2025 (47.5 milliards). Hors segment Markets, le NII est attendu autour de 48 milliards, contre 46.7 milliards en 2025.

Les dépenses totales devraient rester stables autour de 55.7 milliards de dollars, avec une hausse limitée à 1–2%, grâce aux économies de coûts et à l’intégration de l’IA. Le segment Markets pourrait voir son NII grimper vers 2 milliards de dollars, contre seulement 700 millions en 2025, porté par des coûts de financement plus bas et la croissance du bilan.

Un positionnement renforcé par l’intelligence artificielle

La direction met clairement l’accent sur l’intelligence artificielle pour améliorer l’efficacité opérationnelle et soutenir la croissance sans dérapage des coûts. Cette stratégie vise à préserver la rentabilité tout en finançant les investissements technologiques et infrastructurels nécessaires à long terme.

Wells Fargo aborde l'année 2026 en position de force, en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle pour améliorer son efficacité. Prévisions des taux d'intérêt de Wells Fargo ci-dessus. Source : Wells Fargo

Résumé :

📈 Réaction boursière et analyse technique

Un repli de court terme après une forte performance annuelle

Bien que les actions de la banque perdent du terrain aujourd'hui avant l'ouverture de Wall Street, elles continuent à long terme de suivre une tendance haussière déterminée par les moyennes mobiles exponentielles. Une attention particulière doit être accordée à la moyenne mobile exponentielle à 100 jours (courbe violette), qui a régulièrement soutenu le cours des actions WFC.US en 2025. Source : xStation

