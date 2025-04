7 étapes pour investir

Ouvrir sa première opération peut sembler être un défi difficile au début. Cependant, que vous souhaitiez prendre une position sur le Forex ou sur les matières premières via les CFD, la plupart des traders préfèrent s'appuyer sur un plan solide qui peut les guider tout au long du processus.

Cet article décrit sept étapes que vous pouvez suivre pour vous préparer avant votre première opération et vous guidera dans votre parcours d'investissement sur les marchés financiers mondiaux. Étape 1 - Connexion à la plateforme Notre plateforme récompensée a été conçue de manière à ce que les investisseurs puissent trouver tout ce dont ils ont besoin, quel que soit leur niveau d'expertise. La première étape vers l'ouverture de votre première position réelle consiste à vous connecter à la plateforme. Se connecter à xStation C'est un système de trading complet qui vous permet de gérer vos position où que vous soyez, d'analyser le marché, d'observer les données les plus importantes qui affectent la volatilité. xStation vous donne également accès au contenu pédagogique et au transfert des fonds. Si vous vous souhaiter une aide afin de vous familiariser avec notre plateforme de trading, n'hésitez pas à explorer notre rubrique XTB Academy et consulter nos d'articles sur comment utiliser la plateforme de trading XTB. Télécharger l'app xMobile via Apple Store Télécharger l'app xMobile via Google Play Étape 2 - Le choix de l’instrument sur lequel investir Dans la plupart des cas, les investissements sur les marchés financiers sont utilisés pour augmenter le capital, mais au début, de nombreux investisseurs ont peu de temps pour analyser le marché et préparer une stratégie d'investissement.

La plateforme de trading XTB vous donne la possibilité d'investir sur un large éventail de produits dérivés tels que les CFD sur Forex, Indices, Matières Premières, Crypto-monnaies, Actions et ETF. Les contrats sur différence (CFD) sont des instruments extrêmement populaires, ils sont un produit à effet de levier, ce qui signifie que les traders ne sont tenus de déposer qu'un petit dépôt initial afin d'obtenir une exposition beaucoup plus importante au marché. Mais vous devez également garder à l'esprit qu'en raison de l'effet de levier, les bénéfices potentiels et l'ampleur de la perte éventuelle sont augmentés. En savoir plus sur l'effet de levier Quelle que soit la raison pour laquelle vous rejoignez le monde de l'investissement, vous ne disposez pas d'un temps et de ressources illimités pour vous aider à prendre chaque décision. C'est pourquoi de nombreux traders débutants décident de limiter le nombre d'instruments qu'ils négocient lors de leurs débuts. Source: xStation 5 Découvrez les différents marchés qu'offre XTB Étape 3 - Faire un dépôt Le premier dépôt sur le compte d'investissement est défini par chaque investisseur. XTB ne définit pas le niveau du premier paiement; l'investisseur doit analyser la part de son capital qu'il ou elle peut dépenser en investissements.

Tout d'abord, vous devez définir vos propres attentes et votre attitude face au risque. Il ne faut pas oublier que plus un investisseur se fixe des objectifs ambitieux, plus il peut avoir besoin de capitaux relativement importants pour les atteindre. Les CFD vous permettent d'utiliser l'effet de levier, c'est pourquoi ils sont perçus comme un marché risqué. Cependant, grâce à l'effet de levier, vous pouvez ouvrir des positions relativement plus importantes. Vous pouvez effectuer un dépôt instantané par carte de crédit avec Visa/Mastercard ou en utilisant PayPal ou PayU. En savoir plus sur les dépôts et retaits Étape 4 - Se préparer La technologie moderne nous a fourni un accès rapide aux marchés mondiaux, qui sont désormais toujours à portée de main pour tout investisseur. Cependant, cela a poussé de nombreux investisseurs en herbe moins expérimentés à entrer sur les marchés sans connaissances ni stratégie appropriées. La formation est cruciale pour tout investisseur, en particulier au début de son parcours, car les erreurs se produisent le plus souvent au début. Que vous négociez sur la base de l'analyse fondamentale (rapports économiques) ou technique (signaux techniques), il est important d'être parfaitement clair avec vous-même avant même la transaction lorsque vous souhaitez ouvrir une position et dans quelles circonstances vous seriez prêt à la clôturer. Source: xStation 5 La plateforme de trading XTB offre de nombreux outils utiles pour l'analyse de marché, grâce auxquels l'investisseur n'a pas à rechercher d'informations supplémentaires sur des sites Web externes. Le calendrier économique intégré, mis à jour en temps réel, vous permet d'observer la situation économique et de suivre la publication des rapports susceptibles d'avoir un impact significatif sur le marché. De plus, les actualités du marché, préparées par l'équipe d'analystes XTB, présentent la situation actuelle du point de vue des données macroéconomiques et des observations intéressantes du point de vue technique. Le Top Movers montre les instruments qui enregistrent le plus grand changement de prix au cours d'une période donnée. De plus, la section Formation regorge de contenus de qualité pour les investisseurs selon leur profil, du débutant à l'expert. Étape 5 - Ouvrir une position Il existe plusieurs façons d'ouvrir une transaction, à la fois à partir de la fenêtre Market Watch et du graphique. Graphique

Le trading directement à partir du graphique est le moyen le plus simple d'ouvrir votre première position. Tout ce que vous avez à faire est de spécifier la taille de l'ordre et de cliquer sur le bouton vert des prix si vous souhaitez acheter ou sur le bouton rouge si vous souhaitez vendre. Source: xStation 5 La deuxième méthode consiste à ouvrir un ticket d'ordre en cliquant avec le bouton droit n'importe où dans la zone de graphique analysée et en sélectionnant « nouvel ordre ». Source: xStation 5 Les informations sur votre position ouverte apparaîtront immédiatement dans le ticket d'ordre. Market Watch

Une autre option consiste à utiliser le Click & Trade qui apparaîtra après avoir cliqué sur l'instrument sélectionné. Vous devez définir la taille de la transaction et décider de sa direction en cliquant sur le bouton rouge VENDRE ou sur le bouton vert ACHETER. Source: xStation 5 Une autre façon consiste à ouvrir une fenêtre d'ordre en double-cliquant sur le symbole de l'instrument.

Le calculatrice intégré vous informera de la valeur nominale de la transaction, de la marge requise, de la valeur du spread, de la commission, de la valeur du pip et de la valeur quotidienne du swap. Si vous décidez de définir les niveaux Stop Loss ou Take Profit, le calculateur fournira également une estimation de la perte ou du profit au cas où l'un des ordres serait activé. Ensuite, il vous suffit d'ajuster la taille de l'ordre à votre propre style d'investissement et de cliquer sur le bouton VENDRE ou ACHETER. Source : xStation Étape 6 - Gestion des positions Pour sécuriser votre transaction, vous pouvez utiliser des ordres Stop Loss ou Take Profit. L'ordre Stop Loss vous permettra de limiter vos pertes lorsque le prix évolue dans une direction non rentable, et Take Profit assure automatiquement un profit à un niveau prédéfini. Grâce à ces actions, il n'est pas nécessaire de surveiller en permanence la position. Ils peuvent être ajoutés à tout moment après le passage d'ordre. Il existe plusieurs manières de définir les paramètres dans la fenêtre : fixer les niveaux

spécifier les pips

donner la valeur nominale

en déterminant le pourcentage par lequel le solde de votre compte augmentera / diminuera lorsque SL / TP est activé Source: xStation 5 Pour les traders plus expérimentés, il existe une méthode beaucoup plus rapide pour déterminer ces ordres à partir du panneau Click & Trade dans le coin supérieur gauche du graphique. Source: xStation 5 Pour modifier vos niveaux Stop Loss ou Take Profit, faites simplement glisser les symboles SL et TP sur le graphique jusqu'au niveau souhaité. Vous pouvez également doubler votre transaction (ouvrir une autre transaction de la même taille) ou l'inverser (fermer et ouvrir une transaction dans la direction opposée) en cliquant sur les boutons à droite de la transaction ouverte. Source: xStation 5 Étape 7 - Fermeture d’une position La clôture d'une position est la partie la plus difficile du processus d'investissement, car vous devez prendre une décision au bon moment pour clôturer à la fois celle qui apporte des bénéfices et celle qui génère des pertes. La transaction peut également être clôturée en exécutant des ordres Take Profit ou Stop Loss, mais si vous changez d'avis, vous pouvez facilement clôturer la transaction de manière traditionnelle. Clôturer un ordre sur la plateforme de trading XTB est simple et rapide. Vous pouvez le faire de différentes façons : Survolez votre position sur le graphique et cliquez sur le bouton "X" Source: xStation 5 Cliquez sur le bouton rouge "X" sur le côté droit de l'onglet « Positions ouvertes » Source: xStation 5 Dans le cas où vous avez plus d'une position ouverte, dans l'onglet « Positions ouvertes », vous pouvez cliquer sur le bouton « FERMER » et choisir de fermer : toutes les positions, seulement les positions rentables ou seulement les positions perdantes. Source: xStation 5 Ouvrir votre première transaction n'est pas aussi difficile que cela puisse paraître à première vue. N'oubliez pas qu'une analyse de marché appropriée, l'ajustement des positions à votre propre style d'investissement et la gestion des positions ouvertes conformément au plan sont des éléments clés du processus d'investissement pour obtenir des résultats positifs sur les marchés financiers.

