Le marché des changes, également connu sous le nom de Forex, FX ou marché des devises, est d'une grande importance pour l'économie mondiale. Non seulement il a un impact sur les marchés financiers, mais il est également crucial pour l'économie réelle. Par conséquent, il convient de garder à l'esprit que même les investisseurs qui n'investissent pas sur le marché des changes en font, en un sens, partie. En effet, les devises sont utilisées pour effectuer toutes les transactions sur différents marchés. Par exemple, si les investisseurs veulent acheter des actions, ils les achètent pour une devise donnée (ex. USD), mais si les traders souhaitent acheter de l'or, ils utilisent également une devise donnée (ex. USD) et il en est de même pour le marché des changes. Lorsque vous négociez sur le marché des changes, vous achetez ou vendez des paires de devises. La clé du succès des investissements sur le forex est de bien étudier le marché et d'acheter des devises qui ont de meilleures perspectives que celles dont les perspectives sont moindres.

Comment fonctionnent les taux de change ? Les taux de change fluctuent tout le temps selon une variété de facteurs tels que la force de l'économie d'un pays. Ce que les traders forex cherchent à faire, c'est profiter de ces fluctuations en spéculant sur la hausse ou la baisse des prix. Toutes les paires de devises sont cotées en fonction d'une devise par rapport à une autre. Chaque paire de devises a une « base », qui est la première devise notée, et un « compteur », qui est la deuxième devise notée. EUR / USD

Devise de base / Devise de cotation Chaque devise pourrait se renforcer (s'apprécier) ou s'affaiblir (se déprécier). Comme il y a deux devises dans chaque paire, il y a essentiellement quatre variables sur lesquelles vous spéculez en matière de trading forex. Si vous pensez que la valeur d'une devise augmentera par rapport à une autre, vous optez pour une position longue ou « achetez » cette devise.

Si vous pensez que la valeur d'une devise va baisser par rapport à une autre, vous allez à découvert ou « vendez » cette devise. Ainsi, par exemple, si vous pensiez que l'EUR se renforcerait (s'apprécierait) par rapport à l'USD, vous deviez être long ou acheter la paire de devises EUR/USD. Vous achèteriez également si vous pensiez que l'USD s'affaiblirait (se déprécierait) par rapport à l'EUR. Alternativement, si vous pensiez que l'USD se renforcerait par rapport à l'EUR ou que l'EUR s'affaiblirait par rapport à l'USD, vous seriez court ou vendriez l'EUR/USD. En raison de tous ces facteurs, le marché des changes vous offre des possibilités infinies chaque jour, heure, même minute par minute. Dans cet exemple, un trader pourrait prendre une position longue sur l'EURUSD une fois que la paire de devises principale a rebondi sur la limite inférieure dans un canal haussier. Alternativement, un trader pourrait devenir short sur l'EURUSD une fois que la paire a testé la limite supérieure dans un canal haussier. Source : xStation 5 Facteurs affectant le marché des changes Quels sont alors les facteurs les plus importants affectant les taux de change ? Tout d'abord, le monde des devises est dominé par des facteurs fondamentaux, notamment dans une perspective de long terme. Par conséquent, la force d'une certaine économie détermine le taux de change d'une monnaie locale. Les investisseurs prêtent attention aux publications macroéconomiques et essaient d'interpréter les données entrantes - cela les aide à évaluer les perspectives pour une devise donnée. Les impressions économiques les plus cruciales comprennent : Produit Intérieur Brut (PIB)

Production industrielle

Ventes au détail

Données sur l'emploi

Taux d'inflation

Compte courant

Données d'enquête, par ex. PMI ou ISM De plus, les taux de change ont tendance à évoluer en fonction des conditions monétaires. En conséquence, les investisseurs en devises accordent une grande attention aux grandes banques centrales, car ces institutions sont responsables de la conduite de la politique monétaire. Les événements les plus notables incluent évidemment les décisions sur les taux d'intérêt, car des taux plus élevés entraînent généralement une appréciation de la devise. En réalité, il faut se baser sur beaucoup plus, par exemple sur les discours des banquiers centraux ou divers rapports sur les conditions monétaires et la stabilité financière. Outre les fondamentaux, les traders FX utilisent l'analyse technique pour prendre leurs décisions d'investissement. Ils essaient de projeter les fluctuations potentielles des prix en étudiant des graphiques - l'observation des modèles de prix et des indicateurs historiques les aide à évaluer potentiellement les meilleurs points d'entrée ou de sortie. Pour cette raison, il est crucial de connaître au moins quelques notions de base en termes de niveaux de support ou de résistance, de canaux de négociation et de lignes de tendance. Trading des CFD sur Forex Les CFD, ou simplement Contract For Difference, sont des instruments financiers qui sont une sorte de contrat entre deux parties qui s'engagent à échanger un montant dont la valeur est égale à la différence entre le cours d'ouverture et le cours de clôture de la position. Les CFD sont un type d'instruments dérivés de gré à gré. De gré à gré car les transactions se font directement entre les parties et les dérivés car leur prix dépend des prix de l'actif sous-jacent. Il convient de souligner - lors de l'achat d'un contrat pour l'augmentation de, par ex. EUR/USD ou l’or, nous n'achetons pas réellement de devises ou de métaux précieux et nous ne devenons pas leur propriétaire. Les contrats de devises (forex) sont l'un des instruments financiers individuels les plus fréquemment utilisés par les investisseurs pour une raison. Cette popularité est due à un ensemble de caractéristiques spécifiques du trading de CFD sur devises : Heures de négociation - on dit que le marché Forex ne dort pas car il est possible d’y trader 24h/24, du lundi au vendredi !

- on dit que le marché Forex ne dort pas car il est possible d’y trader 24h/24, du lundi au vendredi ! Disponibilité - généralement les investissements sont associés à une grande dépense de fonds (le soi-disant seuil d'entrée élevé), alors que sur le marché Forex, vous n'avez besoin que de quelques centaines d’euros, de dollars ou autre, aucun dépôt minimum n'est nécessaire.

- généralement les investissements sont associés à une grande dépense de fonds (le soi-disant seuil d'entrée élevé), alors que sur le marché Forex, vous n'avez besoin que de quelques centaines d’euros, de dollars ou autre, aucun dépôt minimum n'est nécessaire. Effet de levier - Les CFD Forex (comme la plupart des produits dérivés) ont un effet de levier intégré. Cela signifie que vous n'avez besoin que d'un pourcentage de la valeur totale de l'investissement pour ouvrir une position. Par exemple, un investissement en EUR/USD d'une valeur de 10 000 euros nécessite un dépôt de garantie de 333 euros. Vous devez également garder à l'esprit qu'en raison de l'effet de levier, à la fois les bénéfices potentiels et la taille de la perte possible sont augmentés.

- Les CFD Forex (comme la plupart des produits dérivés) ont un effet de levier intégré. Cela signifie que vous n'avez besoin que d'un pourcentage de la valeur totale de l'investissement pour ouvrir une position. Par exemple, un investissement en EUR/USD d'une valeur de 10 000 euros nécessite un dépôt de garantie de 333 euros. Vous devez également garder à l'esprit qu'en raison de l'effet de levier, à la fois les bénéfices potentiels et la taille de la perte possible sont augmentés. Frais de trading réduit - avec la plupart des courtiers Forex, l'ouverture et le maintien d'un compte sont gratuits, et les commissions d'achat et de vente de CFD sont comptées en millièmes de pour cent. Le coût d'ouverture d'un ordre sur le marché des changes peut être, selon le type de compte, un spread et une commission.

- avec la plupart des courtiers Forex, l'ouverture et le maintien d'un compte sont gratuits, et les commissions d'achat et de vente de CFD sont comptées en millièmes de pour cent. Le coût d'ouverture d'un ordre sur le marché des changes peut être, selon le type de compte, un spread et une commission. Investir à la hausse et à la baisse - contrairement à de nombreuses formes d'investissement "classiques" (par exemple, l'achat d'actions en bourse) utilisant des CFD sur les devises, vous pouvez spéculer sur le marché des changes si le prix d'une paire de devises donnée va augmenter ou baisser. Si nous privilégions une « hausse » du prix d'un actif donné, cela signifie que nous ouvrons une position longue, et en privilégiant une « baisse », nous ouvrons une position courte.

Forte volatilité - la spéculation est basée sur une hypothèse très simple - il s'agit d'acheter (ou de vendre) quelque chose à un prix favorable puis de revendre (ou de racheter) à un meilleur prix. Par conséquent, pour les spéculateurs, la volatilité est un facteur très important déterminant l'attractivité d'un marché donné, et le marché Forex est l'un des marchés les plus volatils au monde. Cependant, une volatilité plus élevée peut également être considérée comme une arme à deux tranchants, ce qui signifie que la taille des profits et des pertes potentiels peut être beaucoup plus importante. Exemples de trading FX Exemple 1 - GBPUSD Imaginons que le Royaume-Uni publie une donnée sur l'emploi. La publication s'est avérée moins bonne que prévu car l'emploi a chuté tandis que l'estimation du consensus suggérait une augmentation. Par conséquent, le taux de chômage a augmenté de manière inattendue. En théorie, une telle situation devrait être négative pour la livre sterling (GBP) en raison des inquiétudes concernant la croissance économique. Dans un tel scénario, les traders pourraient vouloir parier contre le GBP peu de temps après la publication, par exemple, en vendant à découvert sur la paire GBPUSD CFD. Afin d'ouvrir une position courte, un trader doit choisir un volume approprié et cliquer sur le bouton rouge qui se trouve dans le coin supérieur gauche du graphique - une exécution instantanée est le moyen le plus rapide de placer une transaction. Le bouton rouge affiche toujours un prix auquel vous pouvez entrer une position courte. Afin de vendre la paire de devises GBPUSD CFD, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge, qui représente la vente de la paire de devises (la zone marquée d'une flèche est un module intégré « Click & Trade »). Évidemment, vous n'avez pas besoin de posséder d'instrument sous-jacent lorsque vous tradez des CFD. Source : xStation5 Exemple 2 - AUDUSD Imaginons que la Reserve Bank of Australia décide de commencer à resserrer sa politique et augmente ses taux d'intérêt. Comme cela a déjà été expliqué ci-dessus, de telles mesures devraient contribuer à l'appréciation de la monnaie - des taux plus élevés augmentent la valeur de la monnaie de ce pays. En conséquence, un trader peut vouloir ouvrir une position longue sur le dollar australien après l'annonce de la politique de la RBA, par exemple, en prenant une position longue sur le CFD AUDUSD. Les traders peuvent ouvrir des positions longues directement via l'onglet « Market Watch » de la plateforme xStation 5. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « acheter ». Alternativement, vous pouvez parier contre d'autres devises en cliquant sur le bouton « vendre ». Ces positions fonctionnent exactement de la même manière, ce qui signifie que vous pouvez parier à la fois sur l'appréciation et la dépréciation de diverses devises. Exemple 3 - USDTRY Parlons maintenant de certaines devises des marchés émergents, à savoir la livre turque (TRY). Supposons qu'un trader souhaite vendre la devise à découvert en raison de facteurs politiques (comme l'ingérence dans la politique monétaire par le gouvernement). Dans ce cas, un trader choisit une paire de CFD USDTRY et prend une position longue, en pariant que le TRY s'affaiblira contre l'USD - et vice versa - l'USD se renforcera contre le TRY. Afin d'être long sur USDTRY CFD, vous pouvez cliquer sur le bouton "acheter", passant ainsi une commande. Source : xStation5 Conclusion Pour résumer, le marché des changes offre aux investisseurs de nombreuses opportunités car ils peuvent être acheteurs ou vendeurs - la variété des paires de devises le rend encore plus attrayant. Si vous vous attendez à ce qu'une certaine devise progresse, vous pouvez toujours effectuer une transaction appropriée dans une paire de devises donnée. Il en va de même pour les devises à découvert - vous pouvez placer une transaction qui deviendrait rentable une fois que la devise se déprécie. Le choix vous appartient car vous n'avez pas besoin de posséder l'actif pour trader sur des baisses de prix !

