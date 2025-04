Aérospatiale et défense - pourquoi et comment y investir dans un contexte d’incertitude géopolitique ?

Temps de lecture: 14 minute(s)

Dans un monde où les tensions géopolitiques redessinent sans cesse les équilibres mondiaux, l’industrie aérospatiale et de défense (A&D) s’impose comme un pilier à la fois de la sécurité nationale et de l’innovation technologique. Investir dans le secteur A&D ne revient pas seulement à accompagner financièrement des entreprises qui conçoivent des avions de chasse ultramodernes ou des satellites de pointe, mais constitue aussi une stratégie d’anticipation face à l’incertitude géopolitique. Alors que les gouvernements augmentent leurs budgets de défense et que la course à la conquête spatiale s’intensifie, comprendre les déterminants fondamentaux de ce secteur est essentiel. Plongez dans la dynamique de l’investissement dans le secteur A&D et découvrez comment naviguer au mieux au sein de cette arène aux enjeux importants où convergent l’innovation, la géopolitique et les technologies d’avenir.

Points clés

Le secteur aérospatial et de défense (A&D) est fortement influencé par les marchés publics et les facteurs géopolitiques. Il est donc essentiel de bien comprendre ces dynamiques pour les investisseurs. Des acteurs clés du marché, tels que Northrop Grumman, Lockheed Martin, Rheinmetall ou BAE Systems, témoignent d’une forte croissance et d’une grande capacité d’innovation, en particulier depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022.

Le secteur est dominé par de grands groupes nationaux (par exemple, les États-Unis avec Lockheed, Northrop, General Dynamics, ou l’Europe avec BAE Systems, Leonardo, Rheinmetall, etc.), mais aussi par des entreprises privées comme HEICO, Safran, TransDigm ou Howmet Aerospace.

Les investisseurs doivent analyser les indicateurs financiers, s’adapter à l’évolution des besoins militaires, et envisager de diversifier leur portefeuille en vue de gérer les risques et d’améliorer les performances au sein de ce secteur. Comme le souligne Ray Dalio, fondateur du fonds Bridgewater, une diversification grâce à des actifs non corrélés peut aider à améliorer « l’alpha » d’un portefeuille, c’est-à-dire réduire son risque global tout en sécurisant ses performances.

Investir dans l’aérospatial et la défense peut conférer une protection face à la montée des inquiétudes et des tensions d’ordre géopolitique, notamment dans le détroit de Taïwan, en Ukraine ou au Proche-Orient.

Comprendre l’industrie aérospatiale et de défense

Adobe Stock

Le secteur aérospatial et de défense (A&D) allie technologie de pointe et enjeux stratégiques.

Il regroupe des entreprises qui conçoivent et produisent des équipements pour le transport aérien civil et pour la défense nationale. La composante « aérospatiale » concerne principalement la conception d’avions et d’engins spatiaux, tandis que la partie « défense » englobe la fabrication d’armes, de véhicules militaires et de technologies de sécurité

L’une des caractéristiques majeures de ce secteur est sa forte dépendance aux marchés publics, qui peuvent varier au gré des budgets alloués et des priorités politiques. Cette dépendance crée une dynamique unique où la dépense publique influence directement les perspectives de croissance.

En outre, le secteur est également animé par les progrès technologiques constants et demeure extrêmement influencé par la géopolitique. Malgré ces défis, l’industrie A&D devrait enregistrer une croissance, notamment en périodes de tensions géopolitiques internationales qui servent de moteur à la fois aux projets de défense et aux ambitions d’exploration spatiale.

Cette croissance est portée par la hausse de la demande de transport aérien et l’augmentation des budgets militaires des gouvernements. Le marché est dominé par quelques grands groupes qui en fixent les tendances et les prix. Comprendre ces dynamiques est crucial pour tout investisseur souhaitant tirer parti des opportunités offertes par ce secteur.

En résumé, l’accroissement des incertitudes géopolitiques dans un monde dominé par les États-Unis fait des entreprises de défense et du secteur A&D des acteurs stratégiques, alors que les budgets nationaux liés à la défense et à l’innovation technologique sont appelés à augmenter. Tant que les tensions mondiales ont des relents de « guerre froide », l’industrie A&D peut s’avérer plus résiliente, même en cas de craintes de récession.

Les tensions géopolitiques favorisent les investissements dans l’industrie A&D : le secteur aérospatial & de défense dépend de marchés publics influencés par les conflits mondiaux, les besoins en matière de sécurité nationale et l’évolution des priorités militaires, ce qui en fait un secteur résistant en période d’incertitude.

L’innovation est un levier de compétitivité : les entreprises qui investissent massivement dans la R&D et dans de nouvelles technologies (intelligence artificielle, hypersonique, systèmes autonomes) sont mieux armées remporter des contrats et conserver une position dominante sur le marché.

La conformité réglementaire est cruciale : le secteur A&D est fortement réglementé. Savoir naviguer efficacement dans ce cadre réglementaire est indispensable pour remporter les marchés publics et assurer une croissance pérenne. Les investisseurs doivent ainsi privilégier les entreprises dotées d’excellents antécédents en matière de conformité réglementaire.

La résilience de la chaîne d’approvisionnement est essentielle : la gestion efficace des chaînes d’approvisionnement et la résistance aux perturbations sont cruciales pour les entreprises A&D compte tenu de la mondialisation de la production. Les problèmes logistiques et goulots d’étranglement représentent ainsi un risque majeur pour le secteur.

L’exploration spatiale est la prochaine frontière : avec l’essor de la commercialisation de l’espace, les entreprises de défense et spécialistes des technologies spatiales sont bien positionnées pour tirer parti de nouvelles opportunités (satellites, missions lointaines). Cela inclut également des producteurs aéronautiques non exclusivement tournés vers l’espace, comme Heico, TransDigm ou Curtiss-Wright.

Important : Les investisseurs doivent garder à l’esprit qu’investir dans des entreprises du secteur aérospatial et de défense peut offrir une protection face aux tensions géopolitiques, mais ne garantit en aucun cas des performances positives, même si ces tensions se concrétisent. Chaque entreprise présente un modèle économique différent, avec des flux de commandes et capacités de production spécifiques. Une analyse approfondie reste donc indispensable pour évaluer les opportunités et les risques.

XTB Research

Les sociétés du secteur aérospatial et de défense, telles que Heico, TransDigm, Safran, mais aussi les géants américains Lockheed et Northrop Grumman, ont largement surperformé l’indice S&P 500 depuis 2010. Toutefois, certaines valeurs sous-performent l’indice de référence du marché actions américain. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Adobe Stock

L’industrie aérospatiale et de défense (A&D) constitue un secteur stratégique, offrant des opportunités d’investissement uniques, sous l’effet des marchés publics, des avancées technologiques et des dynamiques géopolitiques mondiales. Les investisseurs peuvent s’exposer à ce secteur via des actions ou des ETF.

Exemples :

Actions : Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon Technologies, Boeing, Textron, Huntington Ingalls, Howmet Aerospace, TransDigm, AeroVironment, Kratos Defense, Leidos, Triumph, HEICO, Joby Aviation, BAE Systems, QinetiQ, Rolls-Royce, Rheinmetall, MTU Aero Engines, Hensoldt, Safran, L3Harris, Leonardo, Thales, Dassault Aviations.

ETF liés au secteur de défense : VanEck Defence ETF.

Investir dans ce secteur peut être potentiellement très rentable, mais nécessite une compréhension approfondie des facteurs qui influencent la performance des entreprises de défense et des fournisseurs de composants avancés. Il convient de ne pas oublier que chaque entreprise possède un modèle économique, un niveau de risque et une politique boursière (dividendes, rachats d’actions, etc.) spécifiques. En outre, un apaisement des tensions géopolitiques mondiales pourrait modifier le sentiment des investisseurs et ainsi exposer le secteur A&D à des sorties de capitaux.

Les principaux facteurs du secteur aérospatial et de défense

Marchés et financements publics : la principale source du chiffre d’affaires de la plupart des entreprises de défense provient des marchés publics. Tout revirement sur le front des budgets de défense, des tensions géopolitiques et des politiques peut donc fortement influer sur leurs résultats financiers. Les investisseurs doivent surveiller les tendances des dépenses militaires et les initiatives stratégiques (programmes de modernisation, par exemple) en vue d’identifier des opportunités de croissance. Environnement réglementaire et conformité : l’industrie A&D est extrêmement réglementée, avec des exigences de conformité strictes en matière de sécurité, de contrôles à l’exportation et de normes de qualité. Les entreprises doivent composer avec des réglementations complexes, comme l’ITAR (International Traffic in Arms Regulations), de façon à rester éligibles aux marchés publics. Ces contraintes peuvent créer des barrières à l’entrée et ainsi favoriser les acteurs bien établis, mais aussi représenter un risque en cas de non-conformité. Innovation et progrès technologique : l’industrie A&D repose sur des technologies de pointe : intelligence artificielle, cybersécurité, armes hypersoniques, systèmes autonomes, etc. Les entreprises qui investissent massivement dans la R&D sont mieux armées pour remporter des contrats et conserver un avantage concurrentiel. Les investisseurs devraient privilégier les entreprises dotées d’un solide pipeline de R&D et disposant de partenariats avec des innovateurs technologiques. Gestion de la chaîne d’approvisionnement et résilience : la complexité de la chaîne logistique de l’industrie A&D la rend vulnérable aux perturbations, ce qui peut affecter les délais de production et les coûts. Les entreprises qui parviennent à diversifier leurs fournisseurs et à renforcer la résilience de leur chaîne (approvisionnement local, par exemple) peuvent réduire ces risques. La stabilité de la chaîne d’approvisionnement devient un enjeu central dans un contexte de tensions et de restrictions commerciales au niveau mondial. Géopolitique et priorités de défense : la géopolitique influence directement les priorités de défense, et donc les résultats financiers des entreprises du secteur. Les changements d’alliances, l’émergence de nouvelles menaces, ou les évolutions des doctrines militaires orientent les choix budgétaires des États. Les entreprises qui alignent leur offre sur les nouveaux enjeux de défense (espace, cybersécurité, cyberguerre) peuvent saisir de nouvelles opportunités.

Les dépenses des États et les marchés publics

Les dépenses publiques et les contrats militaires sont le cœur vital de l’industrie aérospatiale et de défense. De nombreuses entreprises communiquent leurs chiffres d’affaires sur la base des ventes principalement réalisées auprès du département de la Défense des États-Unis et de ses prestataires. Ces contrats de défense représentent une source importante de revenus et, ce faisant, ont un impact direct sur leurs perspectives de croissance. Comprendre les subtilités des dépenses publiques est essentiel pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer à ce secteur.

Les dépenses militaires devraient continuer d’augmenter sous l’effet de l’accentuation des tensions géopolitiques et de la nécessité de disposer de capacités avancées. Les dépenses accrues des pays membres de l’OTAN et les enjeux sécuritaires persistants au Moyen-Orient renforcent l’importance de ces marchés publics à long terme. Les investisseurs doivent s’adapter à l’évolution des besoins et technologies militaires qui influencent les stratégies de dépenses en matière de défense.

Les innovations et tendances technologiques

Les avancées technologiques sont au cœur de l’industrie aérospatiale et de défense, notamment sous le double effet de l’attention sans cesse croissante portée à l’IA et de l’évolution des systèmes de guerre modernes.

Le secteur américain de la défense (et son budget) est le plus important au monde et de nombreuses innovations y ont été testées en premier. La fabrication additive (impression 3D) est utilisée pour produire des composants plus légers, plus efficaces et pour remplacer rapidement les pièces obsolètes.

Les technologies immersives, comme la réalité augmentée et virtuelle, sont également utilisées pour améliorer l’entraînement des soldats et des pilotes. Ces innovations transforment rapidement l’industrie, rendant les investissements technologiques continus essentiels.

L’Internet des objets Militaires (IoMT) améliore la connectivité entre les dispositifs et les personnels, ce qui renforce la conscience situationnelle et les capacités de prise de décision. Des entreprises comme Palantir, Kratos Defense ou Leidos pourraient bénéficier de ces évolutions. Alors que les technologies militaires évoluent, l’importance des drones et de la cyberdéfense ne cesse de croître, incitant les entreprises à rester à la pointe du progrès.

Les investisseurs doivent également savoir que les armées, y compris l’armée américaine, doivent évoluer avec de nouveaux outils, aéronefs et véhicules, ce qui favorise des entreprises comme Textron ou AeroVironment, spécialisées dans les drones. Enfin, la mobilité aérienne avancée, dont les aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électrique (eVTOL), représente un tournant majeur dans les transports urbains. Des entreprises comme Joby Aviation développent ces technologies et ont, par exemple, livré leur premier eVTOL à la base aérienne d’Edwards en septembre 2023.

Investir dans le secteur de la défense : les risques et opportunités

Investir dans l’industrie de la défense s’accompagne de ses propres risques et opportunités. Les récents événements géopolitiques, comme la guerre en Ukraine ou les conflits au Moyen-Orient, ont fortement influencé l’attractivité du secteur de la défense pour les investisseurs. Bien que les entreprises de défense soient souvent considérées comme « contracycliques », soutenues par les financements publics, elles ne sont pas pour autant à l’abri des fluctuations des marchés.

Par exemple, un investisseur peut être exposé à des risques de change, même si une entreprise de défense apparaît bien se comporter dans sa devise locale. L’évolution rapide de la technologie, en particulier l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans les opérations militaires, ajoute également un niveau de complexité et de risque supplémentaire.

Les risques de nature politique et réglementaire

Les influences politiques et les enjeux réglementaires ont un impact majeur sur l’industrie de la défense. Investir dans ce secteur peut s’avérer complexe en raison de la longueur des négociations et de l’absence de garanties de rentabilité. Les entreprises opérant à l’international souscrivent souvent des assurances contre les risques politiques pour se protéger contre d’éventuelles pertes dues à des obstacles réglementaires.

À titre d’exemple, Huntington Ingalls présente un profil de risque peu corrélé à la conjoncture macroéconomique globale. La combinaison de facteurs politiques et réglementaires peut largement influer sur la confiance et les décisions des investisseurs dans ce secteur. Il est essentiel d’être au fait de ces facteurs lorsque l’on envisage ce type d’investissement.

La volatilité du marché

Les tensions géopolitiques peuvent entraîner de fortes fluctuations des cours des actions des entreprises de défense, ce qui influe sur la confiance des investisseurs et la stabilité des marchés. Ces valeurs sont souvent volatiles, en lien direct avec l’actualité géopolitique internationale. Des stratégies d’investissement régulières, comme l’investissement programmé, permettent de répartir les risques dans le temps.

Une surveillance active des marchés et des investissements est essentielle pour savoir quand vendre et éviter d’être pris au dépourvu par des retournements soudains. Comprendre et gérer la volatilité est crucial pour investir avec succès dans ce secteur.

L’évolution des besoins militaires

La guerre en Ukraine a mis en évidence l’évolution des besoins militaires, en remettant en question l’efficacité des conflits mécanisés traditionnels (comme les chars) et en soulignant l’importance croissante des drones et des cybercapacités. À mesure que les stratégies militaires évoluent, les stratégies d’investissement dans le secteur de la défense doivent elles aussi s’adapter.

Les technologies avancées, notamment les drones et la cybersécurité, deviennent des éléments centraux de la défense moderne et contribuent à attiser l’intérêt des investisseurs. Les besoins militaires continuant d’évoluer, les entreprises doivent donc s’aligner sur ces nouvelles dynamiques de guerre pour rester compétitives.

La diversification du portefeuille

Diversifier ses investissements au sein même du secteur de la défense est une stratégie clé pour réduire le risque global d’un portefeuille tout en optimisant ses performances. Les fonds d’investissement, dont les fonds indiciels et les fonds gérés activement, sont des options appréciées pour investir dans le secteur de la défense.

Les ETF liés à l’aérospatiale & à la défense investissent principalement dans les entreprises fabriquant des avions, des composants aéronautiques ou des équipements militaires, possiblement via des ETF spécialisés et des indices sectoriels liés à la défense.

Les actions d’entreprises de défense peuvent notamment être achetées via des plateformes de courtage en ligne. Tant que l’avenir demeure inconnu, une diversification réfléchie et judicieuse de son portefeuille reste une stratégie essentielle, y compris dans ce secteur spécifique.

L’évaluation du potentiel de croissance

Évaluer le potentiel de croissance à long terme d’une entreprise du secteur de la défense implique bien plus qu’une lecture de ses perspectives commerciales. Il convient également de prendre en considération ses acquisitions stratégiques, ses avancées technologiques et ses objectifs de développement.

Les acquisitions ciblées permettent aux entreprises de renforcer leurs capacités et de répondre à l’évolution du marché.

Par exemple, depuis l’apparition de ChatGPT et la demande croissante en drones, de grands groupes A&D cherchent à acquérir des start-ups et petites entreprises pour se diversifier ou accélérer leur croissance.

Les innovations technologiques, en particulier dans l’IA et les solutions numériques, jouent un rôle déterminant dans l’optimisation opérationnelle et l’innovation continue.

Mais attention : les délais longs de production et les contraintes logistiques peuvent retarder la réponse à la demande. Les risques politiques ou les changements de politiques gouvernementales peuvent aussi affecter la capacité opérationnelle des entreprises et leur potentiel à long terme.

Par ailleurs, évaluer la croissance ne suffit pas si l’on ne mesure pas aussi les risques. La valorisation des entreprises est essentielle, surtout dans le cadre d’une stratégie de sélection de titres où les risques sont plus élevés, mais où les performances potentielles peuvent l’être aussi. La question qui se pose est la suivante : le risque est-il acceptable ou pourrait-il mener à une perte importante ? Les investisseurs moins intéressés par une stratégie de sélection de valeurs peuvent opter pour un ETF lié à l’industrie de la défense comme le VanEck Defence ETF.

Synthèse

Adobe Stock

Le secteur aérospatial et de défense offre de nombreuses opportunités pour les investisseurs en 2025. De la compréhension des dynamiques du secteur à l’analyse des entreprises clés et des indicateurs financiers, ce guide offre une vue d’ensemble complète pour réussir dans ce domaine. Les dépenses publiques, les innovations technologiques et les nouveaux besoins militaires sont des facteurs essentiels qui vont dicter l’avenir de l’investissement dans ce secteur.

Lorsque vous envisagez de diversifier votre portefeuille et d’évaluer le potentiel de croissance à long terme, gardez en tête que des décisions éclairées sont votre meilleure défense contre la volatilité des marchés et les risques politiques. Gardez une longueur d’avance en suivant en permanence les tendances du secteur et en adaptant vos stratégies en conséquence. Le ciel est la seule limite pour ceux qui abordent l’investissement dans le secteur de la défense avec rigueur et précision.