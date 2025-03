Hedging et trading : tout savoir sur cette technique de couverture des risques

La règle n ° 1 du légendaire investisseur Warren Buffet dit : « Ne perdez jamais d'argent ». Et la règle n ° 2 dit : « N'oubliez jamais la règle n ° 1 ». Les investisseurs à long terme et prospères se rendent compte que la protection de leurs bénéfices existants est souvent beaucoup plus importante que la génération de bénéfices futurs. C'est là que la couverture entre en jeu. La couverture (dit hedging) est une technique d'investissement utilisée pour limiter le risque de variations de prix qui nous sont défavorables. Contrairement à la plupart des techniques d'investissement, la couverture en trading ne vise pas à générer des bénéfices, mais à réduire les pertes. Cela peut sembler un peu déroutant, mais dans la pratique, cette technique est très populaire auprès des investisseurs et facile à appliquer. Découvrez avec XTB, tout ce que vous devez savoir en matière de hedging.

Résumé des points clés Le hedging est une protection contre les fluctuations du marché afin de réduire vos pertes.

Les CFD, les options, les futures, les ETFs et les obligations sont couramment utilisés pour limiter l'exposition aux risques.

Plusieurs stratégies de hedging peuvent être mises en place en fonction de l’actif à couvrir, de l’horizon de votre trade et de votre tolérance au risque.

Les frais de transaction, l'effet de levier et les appels de marge peuvent impacter la rentabilité de votre portefeuille. Attention également au sur-hedging. Comprendre la couverture (hedging) en trading Définition et principes fondamentaux Le hedging, ou couverture en français, est une stratégie de gestion des risques en trading. Son but est de limiter l'impact des fluctuations du marché sur un portefeuille d’investissement. En pratique, lorsqu’il utilise le hedging, le trader a pour objectif de compenser ses pertes éventuelles sur une position par des gains sur une autre position opposée. Différences entre couverture et spéculation Le hedging est une approche défensive, utilisée par les investisseurs pour limiter leurs pertes. À l’inverse, la spéculation consiste à prendre des positions sur les marchés afin de générer des profits. Pourquoi le hedging est essentiel pour les investisseurs ? Grâce au hedging, les traders limitent les effets négatifs des mouvements imprévus du marché. Les variations extrêmes de prix ont un impact moins important sur la valeur globale de leur portefeuille. Les entreprises exposées aux risques de change ou à la volatilité des matières premières utilisent elles-aussi le hedging. Il leur permet de protéger leurs marges et d'assurer leur rentabilité. Exemple : une compagnie aérienne peut acheter des contrats à terme sur le pétrole afin de se prémunir contre une hausse soudaine du prix du carburant. Enfin, certains traders expérimentés utilisent le hedging afin d’optimiser leur exposition au marché, sans pour autant renoncer aux opportunités de gains. Les principaux instruments de couverture CFD (Contrats pour Différence) Les CFD (Contracts for Difference, ou Contrats pour Différence) sont des instruments financiers dérivés. Ils permettent aux traders d’investir sur la variation du prix d’un actif (actions, indices, devises, matières premières…) sans le posséder réellement. Options et futures : Avantages et inconvénients Avec les options, l’investisseur limite sa perte au montant de la prime versée. Toutefois, en période de forte volatilité, le coût de cette prime peut être élevé. L’opération de couverture est alors onéreuse. Par ailleurs, les options ont une date d’expiration et perdent progressivement de leur valeur avec le temps. Leur efficacité est donc réduite si le marché n’évolue pas comme prévu. Les futures sont également couramment utilisées en hedging. Ces contrats présentent plusieurs avantages : Le trader peut fixer à l’avance un prix d’achat ou de vente.

Ils sont liquides, les opérations sont rapides et les frais sont limités.

Contrairement aux options, ils ne nécessitent pas de prime. Ces contrats présentent toutefois quelques inconvénients : L’investisseur s’engage à acheter ou à vendre l’actif sous-jacent à l’échéance : il existe donc un risque si le marché évolue défavorablement.

L’effet de levier est important avec un risque d'amplification élevée des pertes.

Les futures ne permettent pas de fixer un montant de risque maximal. ETFs et obligations comme alternatives de couverture Certains ETFs sont conçus spécifiquement pour la couverture, notamment les ETFs inversés, qui évoluent en sens inverse du marché. Les ETF sont faciles à acheter et à vendre. Les frais de transaction sont souvent plus faibles que sur les options ou sur les futures. Ils sont toutefois moins précis et l’efficacité de couverture dépend de la corrélation entre l’ETF choisi et le portefeuille couvert. Enfin, certains ETFs ont un effet de levier important ce qui peut entraîner des pertes significatives. Les obligations, notamment les bons du Trésor, sont souvent perçues comme des valeurs refuges, avec des rendements fixes. Elles peuvent donc servir efficacement de couverture. En revanche, leur liquidité reste inférieure à celle d’autres instruments de hedging. Les produits dérivés et leur rôle dans la couverture Les produits dérivés comme les swaps, les forwards et les produits structurés, sont souvent utilisés en couverture car : Ils offrent des stratégies sur mesure adaptées aux différents profils d’investisseurs.

Ils permettent d’optimiser le risque sans immobiliser trop de capital.

Ils peuvent être combinés pour ajuster le niveau de protection selon les besoins du marché. Ils sont en revanche complexes à comprendre et à maîtriser. Sur certains produits dérivés, négociés de gré à gré, il existe un risque de contrepartie. Enfin, l’effet de levier peut amplifier les pertes en cas de mauvaise gestion des positions. Stratégies de couverture les plus populaires Hedging avec des produits corrélés Cette stratégie repose sur l'utilisation d'actifs dont les prix évoluent de manière opposée ou similaire. Exemple : un investisseur, exposé à la baisse d’un indice boursier, se couvre en achetant un ETF inverse, qui progresse lorsque l’indice recule. Delta Hedging : Comment neutraliser son exposition au risque Utilisée dans le trading d’options d’actions, cette stratégie consiste à couvrir le risque lié aux variations de prix du marché sous-jacent. Concrètement, un investisseur achète une option d’achat, puis vend une quantité équivalente de l’actif sous-jacent pour compenser les variations de prix. Risk Reversal : Protéger ses positions avec les options Cette technique de couverture vise à protéger une position courte ou longue en utilisant les options put et call. Exemple : un trader exposé à une baisse d’un actif vend une option d’achat et achète, dans le même temps, une option de vente. Autres stratégies de couverture avancées On peut citer : La technique du Stop-Loss : le trader place un ordre équivalent au montant qu’il est prêt à perdre.

Le pairs trading qui consiste à prendre des positions opposées sur deux actifs historiquement corrélés afin de profiter des écarts temporaires de prix.

Le hedging via des spreads, comme le bull spread ou le bear spread, qui vise à limiter les pertes et à réduire le coût de la couverture. Pourquoi les CFD sont-ils adaptés au hedging ? Ces contrats sont choisis pour une raison : indéniablement, leur avantage par rapport aux autres dérivés est leur disponibilité et leur grande flexibilité en termes de sélection de leur volume de transactions. Ce qui est également important, les CFD regroupent une large gamme d'instruments (à ce jour, il y a 1678 CFD Actions disponibles chez XTB et 42 CFD sur indices), ce qui permet une protection facile des deux positions individuelles, ainsi que des portefeuilles entiers d'actions. L'effet de levier et son impact sur la couverture Il convient également de noter que les CFD sont des instruments à effet de levier, de sorte que l'exposition au capital nécessaire pour ouvrir et maintenir la couverture d’une opération est plus faible. Au vu de ce qui précède, les CFD peuvent être un outil utile pour réduire le risque dans des conditions de marché incertaines. Exemples d'utilisation des CFD pour la couverture Supposons qu'un investisseur possède des Actions d'une entreprise et souhaite se protéger contre une baisse soudaine de son prix. Par conséquent, l'investisseur vend un CFD sur les Actions de la société ayant la même valeur nominale. Dans une telle situation, tant que l'investisseur a une position courte ouverte, la volatilité des cours des Actions de cette société n'affectera pas le portefeuille de l'investisseur. Cela se produit car à chaque diminution de la valeur de l'Action, la position courte augmente par analogie (et vice versa), grâce à quoi l'investisseur ne perd pas les avantages de détenir un titre donné (dividendes, droits de vote dans une entreprise). Si nous détenons des Actions d'une dizaine de sociétés et que nous voulons nous protéger contre la baisse de la valeur de ces Actions, leur vente et leur rachat ultérieur peuvent être problématiques. Afin de sécuriser un tel portefeuille, nous pouvons ouvrir des positions courtes sur un CFD pour chaque action, mais une position courte sur un CFD basée sur l'ensemble de l'indice peut également être envisagée. Ainsi, nous réduisons considérablement les coûts de couverture, puisque nous ne payons une commission d'ouverture que pour une et non pour plusieurs positions. Il convient également de noter que l'effet de levier des CFD basés sur indices (maximum 1:20) est souvent plus élevé que l'effet de levier des CFD basés sur des actions individuelles (max 1: 5). Lors de la couverture d'actions, en particulier avec des CFD sur indice, la sélection d'un volume de transaction adéquat est très importante, et c'est pourquoi nous allons analyser quelques exemples. Exemples pratiques de couverture sur différents marchés Exemple 1 : Couverture d'un portefeuille d'actions allemandes avec un CFD sur DAX30 Examinons un cas où l'investisseur a dans son portefeuille des actions de quatre blue chips allemands de l'indice DAX30 : Leur valeur actuelle est d'environ 38 000 euros. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, il s'agit d'un cas où l'investisseur ne souhaite pas vendre ces Actions, mais souhaite être protégé en raison de conditions de marché incertaines, selon lui. Un CFD sur l'indice DAX, à savoir l'instrument DE30 disponible chez XTB, peut être utilisé ici comme couverture. Dans la sélection du volume de transaction de couverture, nous nous aidons de la calculatrice disponible sur la plateforme xStation 5, qui fait pour nous la plupart des calculs. xStation 5 Comme nous le voyons ci-dessus, la position qui est censée limiter le risque aura une valeur nominale de 38 381,20 euros, et le volume nécessaire pour ouvrir une telle transaction est de 0,16 lot. Il convient de noter que pour maintenir une telle position, nous avons besoin d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 919,46 euros seulement, et les frais d’ouverture de position (spread) sont de 4,40 euros. Exemple 2 : Couverture d'un portefeuille d'actions technologiques américaines avec un CFD sur NASDAQ Prenons le même exemple mais pour un portefeuille d’Actions de sociétés technologiques américaines. La valeur des actions du portefeuille ci-dessus est d'environ 25 000 USD. Toutes les sociétés ci-dessus sont des composants de l'indice NASDAQ, donc pour la transaction de couverture, nous pouvons utiliser un CFD sur cet indice. Dans xStation, il apparaît sous le nom de US100. Pour les calculs, nous utiliserons à nouveau la calculatrice intégrée sur xStation : xStation 5 La position de couverture aura une valeur nominale de 24 525,23 USD, et le volume nécessaire pour ouvrir la position est de 0,16 lot. Dans cet exemple, pour maintenir une telle position, nous avons besoin d'un dépôt de garantie d'un montant de 1 118,64 USD seulement, et les frais d’ouverture de position (spread) sont de 2,52 euros. Exemple 3 : Couverture d'un portefeuille d'actions françaises avec un CFD sur CAC 40 Pour le dernier exemple, supposons cette fois que c'est sur le marché français où l'investisseur a un portefeuille d'une valeur d'environ 20 000 EUR, composé d'actions du CAC40. Si un CFD basé sur l'indice FRA40 est utilisé pour sécuriser le portefeuille, notre transaction peut avoir les paramètres suivants. xStation 5 Il convient également de mentionner la couverture comme une forme de protection contre les variations de la valeur de l'action, mais pas en raison de la variation de leurs cours boursiers, mais en raison de la variation du taux de change de la devise dans laquelle ces actions sont cotées. Impact du taux de change sur les investissements en actions étrangères Voyons quelles transactions sont effectuées lorsque nous avons un compte d'investissement en EUR et que nous souhaitons acheter des actions cotées aux États-Unis : Acheter du dollar contre de l’euro Acheter des Actions USD Lors de la vente d'actions, respectivement: Vendre des Actions for USD Vendre du dollar contre de l’euro La plateforme de trading xStation convertit automatiquement la devise. Néanmoins, nous devons garder à l'esprit que la valeur de l'investissement dépend du taux de change pendant toute la durée de l'investissement - avec l'augmentation des prix EUR-USD, la valeur de l'investissement diminue (l'EUR se renforce et l'USD s'affaiblit), et avec la baisse du prix, la valeur de notre investissement augmente (l'USD se renforce et l'EUR s'affaiblit). Utilisation des CFD sur devises pour couvrir les fluctuations Afin de réduire le risque du taux de change en trading forex notamment, il suffit d'ouvrir une position longue d’un CFD sur EURUSD. Outils et calculs pour optimiser sa couverture de change Le calculatrice intégrée de xStation 5 nous aide à nouveau à sélectionner le volume de transaction approprié, à définir la marge requise et à calculer les frais de notre transaction. Comme nous le voyons dans l'exemple suivant, la valeur du contrat de 50 000 EUR nécessitera un dépôt de 1 665 EUR, et les frais d’ouverture de position (spread) sont de 2,52 euros.

