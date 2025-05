Brève histoire et rôle du marché à terme

Temps de lecture: 20 minute(s)

Le marché à terme joue un rôle crucial dans le système financier mondial actuel, en offrant des outils de gestion des risques, des mécanismes de détermination des prix et une diversification des investissements. Créé au 19ème siècle avec des bourses comme le Chicago Board of Trade (CBOT), ce marché permettait aux agriculteurs et producteurs de se protéger contre les variations imprévisibles des prix agricoles. Depuis, il s’est considérablement développé pour couvrir les matières premières, les métaux, l’énergie, les devises, les taux d’intérêt et les indices actions. Les contrats à terme cotés (« futures ») permettent aux participants de fixer un prix aujourd’hui pour une livraison future, ce qui en fait un outil essentiel pour gérer la volatilité des marchés. Mais, il ne s’agit pas uniquement de couverture : les marchés à terme rendent également possible la spéculation en permettant de profiter des variations de prix sans posséder l’actif sous-jacent. Aujourd’hui, le marché à terme influence les prix de nombreux actifs — du pétrole brut à l’indice S&P 500 — et est ainsi susceptible d’intéresser tout autant les traders que les investisseurs et les entreprises du monde entier.

Points clés

Le marché des contrats à terme est né au 19ème siècle comme outil pratique permettant aux agriculteurs de verrouiller les prix et de se protéger contre la volatilité de la valeur des récoltes.

Des places boursières comme le Chicago Board of Trade (CBOT) ont posé les bases du trading moderne, en introduisant des contrats standardisés et un système de compensation centralisé.

ont posé les bases du trading moderne, en introduisant des contrats standardisés et un système de compensation centralisé. Progressivement, le marché à terme s’est élargi au-delà de l’agriculture pour inclure les métaux, le pétrole, les devises, les taux d’intérêt et les indices actions, devenant par là même un élément clé du système financier mondial.

Les contrats à terme sont essentiels pour la gestion des risques, en permettant aux producteurs, institutions et investisseurs de se couvrir contre la volatilité du marché.

Pour les traders actifs, ils représentent aussi une opportunité puissante de spéculation, en tirant parti des mouvements de prix sans pour autant devoir posséder l’actif physique

Aujourd’hui, le marché à terme est fortement réglementé et fondé sur la technologie, assurant ainsi transparence, liquidité et accessibilité à tous les participants du monde entier.

Comprendre l’évolution des marchés à terme et leur fonction actuelle permet de mieux comprendre les mécanismes de la finance moderne et la manière dont les marchés gèrent l’incertitude.

Origines et histoire du marché à terme

L’idée à l’origine des marchés à terme remonte à plusieurs milliers d’années, à l’époque des sociétés agricoles anciennes, où des formes primitives de contrats à terme de gré à gré permettaient aux producteurs et aux acheteurs de s’entendre sur des conditions de livraison futures. Ces accords simples ont jeté les bases des systèmes sophistiqués actuels en introduisant un principe fondamental : fixer les prix à l’avance.

Avec le développement du commerce, la nécessité de gérer l’incertitude liée aux aléas climatiques, à la variation de l’offre et de la demande, ou encore à l’instabilité économique, s’est accrue. La négociation de contrats à terme s’est alors imposée comme une solution efficace, permettant aux agriculteurs, commerçants et industriels de stabiliser leurs revenus et leurs coûts grâce à des mécanismes de couverture.

La création de bourses à terme formelles a ensuite apporté structure et régulation à ce marché en pleine croissance. En standardisant les contrats et en centralisant les transactions, ces bourses ont amélioré la transparence des prix, la liquidité et la gestion des risques, transformant les marchés à terme en instruments essentiels, bien au-delà de l’agriculture — jusqu’aux industries et marchés financiers du monde entier.

5 utilisations historiques concrètes du marché à terme

1. Les opérations de couverture en Mésopotamie antique :

Les premières formes de contrats à terme remontent à la Mésopotamie, où les agriculteurs fixaient à l’avance le prix du grain pour se protéger contre les chutes de prix dues à une surproduction.

2. Les contrats à terme sur le riz dans le Japon du 17ème siècle :

La bourse du riz de Dojima, à Osaka, est considérée comme l’un des premiers marchés à terme officiels. Les samouraïs et commerçants y utilisaient les contrats sur le riz pour gérer les risques et stabiliser les prix d’une denrée cruciale pour l’économie.

3. La stabilité agricole à Chicago au 19ème siècle :

Avec Chicago comme plaque tournante du commerce céréalier, la création en 1848 du Chicago Board of Trade (CBOT) a permis aux agriculteurs de se couvrir contre la volatilité des prix du blé et du maïs, avec l’aide de spéculateurs actifs.

4. La couverture des risques de change et de taux après la Seconde Guerre mondiale :

Pendant l’ère Bretton Woods, les contrats à terme ont commencé à soutenir le système financier en aidant à gérer les risques de change et de taux d’intérêt, alors que les devises étaient indexées sur le dollar et l’or.

5. La gestion des risques sur les marchés mondiaux de l’énergie :

Depuis la fin du 20ème siècle, les entreprises du secteur pétrolier, gazier et des services collectifs utilisent les contrats à terme sur l’énergie pour se protéger contre les variations de prix causées par les tensions géopolitiques et les chocs d’approvisionnement.

La Mésopotamie antique

Dans l’ancienne Mésopotamie, les premiers contrats à terme permettaient de mieux organiser le commerce agricole. En définissant des éléments comme la quantité, la qualité et la livraison, ces accords réduisaient les litiges et stabilisaient l’économie. Cette standardisation précoce a jeté les bases de marchés plus efficients — tout comme le trading moderne de contrats à terme repose encore aujourd’hui sur des conditions contractuelles claires pour gérer les risques.

La Bourse du riz de Dojima

Au 17ème siècle, le Japon a vu émerger la Bourse du riz de Dojima à Osaka, considérée comme le premier véritable marché à terme organisé. Les commerçants pouvaient y verrouiller les prix du riz à l’avance, ce qui stabilisait le marché et protégeait contre la volatilité. Ce système a servi de modèle pour les marchés à terme modernes, en démontrant qu’une bourse organisée pouvait offrir structure, transparence et outils de gestion du risque. Le succès de Dojima a jeté les bases des marchés à terme internationaux d’aujourd’hui.

Le tournant en provenance des États-Unis

La création du Chicago Board of Trade (CBOT) en 1848 a marqué un tournant majeur dans l’évolution des marchés à terme. Cette bourse a fourni une plateforme centralisée pour le commerce des céréales, permettant aux agriculteurs et négociants de gérer les risques de prix de manière plus efficace. Avec la complexification de l’agriculture, le CBOT a offert la structure et la fiabilité nécessaires au développement du marché à terme, facilitant son expansion à d’autres produits et préfigurant les systèmes financiers avancés d’aujourd’hui.

La révolution du CBOT

Le lancement du Chicago Board of Trade (CBOT) en 1848 a révolutionné le marché à terme, en introduisant des contrats standardisés qui ont remplacé des transactions informelles et souvent chaotiques. Avant le CBOT, les transactions étaient incohérentes et souvent sources de conflits. Grâce à des spécifications claires sur la quantité, la qualité et les modalités de livraison, le CBOT a apporté structure, confiance et accessibilité à la négociation des matières premières, jetant ainsi les bases des marchés à terme modernes.

Pourquoi la standardisation du CBOT fut une révolution :

Des conditions contractuelles claires : Le CBOT a introduit des clauses contractuelles claires définissant la quantité, la qualité, la livraison et les conditions de règlement, ce qui a permis de réduire les malentendus et litiges dans le cadre du négoce des matières premières.

Une liquidité améliorée : La standardisation a attiré opérateurs en couverture (« hedgers »), spéculateurs et institutionnels, augmentant ainsi la liquidité et facilitant les transactions avec moins de volatilité des prix.

Une détermination transparente des prix : En centralisant les transactions, le CBOT a permis une fixation des prix en temps réel, aidant les acteurs du marché à prendre des décisions éclairées sur la base de l’offre et de la demande réelles.

Une gestion efficace des risques : Les contrats à terme permettaient aux agriculteurs et aux entreprises de se couvrir contre la volatilité des prix, sécurisant ainsi leurs coûts ou revenus.

Une réduction du risque de contrepartie : Le système de compensation du CBOT garantissait l’exécution des contrats, réduisant par là même le risque de défaut et renforçant la confiance dans le trading de contrats à terme.

L’impact sur les marchés internationaux

Le modèle de standardisation du CBOT est devenu une référence mondiale pour les bourses à terme modernes. Ses principes clés - clarté des contrats, centralisation des échanges, gestion des risques - ont été adoptés par des marchés majeurs comme le NYMEX ou le LME. En transformant les transactions à terme en un système transparent et efficace, le CBOT a contribué à soutenir le commerce international et la croissance économique. Son héritage perdure dans la façon dont les entreprises du monde entier gèrent les risques commerciaux.

La révolution et le rôle des spéculateurs

Le marché à terme a transformé le commerce mondial en donnant aux entreprises les moyens de gérer les risques liés aux prix et de planifier avec plus de sérénité. En verrouillant les prix des matières premières, devises ou carburants, les entreprises peuvent protéger leurs marges, mieux établir leurs budgets et investir à long terme sans craindre l’instabilité des marchés.

Des agriculteurs couvrant les prix des récoltes aux compagnies aériennes fixant les coûts du carburant, les contrats à terme permettent aux acteurs économiques de se concentrer sur les opérations, et non sur la volatilité. Les consommateurs en bénéficient également, avec des prix plus stables pour les biens et services. Cette prévisibilité favorise la stabilité économique, renforce la confiance des ménages et reflète une détermination juste et transparente des prix par le marché, fondée sur l’offre et la demande.

Le rôle des spéculateurs

Les spéculateurs jouent un rôle clé sur les marchés à terme, en apportant de la liquidité et en absorbant les risques que les hedgers souhaitent éviter. Tandis que les hedgers cherchent à protéger leurs positions, les spéculateurs profitent des mouvements de prix. Mais, les deux ont besoin l’un de l’autre : sans spéculateurs, les hedgers auraient du mal à trouver des contreparties pour acheter ou vendre des contrats.

En opérant sur la base de leurs anticipations de marché, les spéculateurs resserrent les fourchettes de prix d’achat/de vente, améliorent l’efficience du marché et contribuent à la détermination des prix. Leur présence facilite l’entrée et la sortie des positions pour tous les participants, favorisant ainsi une fixation de prix transparente, bénéfique pour les entreprises comme pour les ménages.

Historiquement, le CBOT a démontré cela pendant la guerre de Sécession aux États-Unis, en aidant l’Union à sécuriser des approvisionnements stratégiques à des prix stables. Ce fut un moment décisif qui a prouvé que les contrats à terme standardisés pouvaient stabiliser les marchés, même en temps de crise.

Le rôle des contrats à terme du CBOT pendant la guerre de Sécession

Pendant la guerre de Sécession (1861-1865), l’armée de l’Union s’est efforcée d’assurer un approvisionnement stable en nourriture et en fourrage pour les chevaux, deux éléments essentiels pour les troupes et le transport. Les prix étaient extrêmement volatils, sous l’effet de monopoles, de manipulations de marché et du chaos lié à la guerre. Le système d’approvisionnement traditionnel de l’armée reposait sur des fournisseurs locaux, donnant souvent lieu à des coûts exagérément gonflés.

Comment les contrats à terme du CBOT ont aidé l’armée de l’Union

Fin des monopoles : Avant la standardisation des contrats à terme, certains fournisseurs exploitaient leur position pour imposer des prix exagérés à l’armée. Le CBOT a introduit transparence et concurrence, permettant à l’armée de payer des prix justes.

Stabilité des prix grâce à la couverture : Les contrats à terme ont permis à l’armée de bloquer les prix du grain et du fourrage, la protégeant ainsi des hausses de prix et des chocs d’approvisionnement en temps de guerre, ce qui est particulièrement important pour l’alimentation des chevaux, vitale pour la logistique.

Fiabilité des chaînes d’approvisionnement : Les contrats du CBOT définissaient des termes clairs sur la quantité, la qualité et la livraison, réduisant ainsi les litiges et garantissant un accès régulier aux biens essentiels.

Renforcement de la concurrence : Avec un marché standardisé et ouvert, davantage de fournisseurs ont pu participer, ce qui a permis de briser les monopoles locaux et de faire baisser les prix par la concurrence.

Un précédent pour le secteur public : Le succès de l’armée a créé un précédent pour l’utilisation des contrats à terme dans le cadre des marchés publics, prouvant leur utilité au-delà du commerce privé, même en période de crise nationale.

Un impact révolutionnaire sur l’effort de guerre

Le rôle du CBOT pendant la guerre de Sécession a démontré que les marchés à terme pouvaient déréglementer les monopoles, prévenir la manipulation des prix et offrir un système plus juste et plus efficace de gestion des approvisionnements. En verrouillant les prix, l’armée a pu se procurer de la nourriture et du fourrage à des coûts bas et stables, soutenant l’effort de guerre sans gaspiller de ressources.

Cet épisode a solidifié le rôle des contrats à terme comme outil stratégique de gestion des risques et des coûts, tant pour le secteur public que privé — un héritage qui perdure aujourd’hui à travers l’utilisation des contrats à terme afin de naviguer dans un monde caractérisé par une volatilité des prix et des chaînes logistiques fragiles.

L’évolution des contrats à terme

Les contrats à terme ont considérablement évolué depuis leurs origines, passant de simples accords commerciaux à des instruments financiers parfaitement standardisés et réglementés. Ils couvrent aujourd’hui un large éventail d’actifs sous-jacents : matières premières, titres financiers, devises, taux d’intérêt... ce qui en fait une partie intégrante des marchés financiers d’aujourd’hui.

La standardisation des contrats à terme, conjugué au développement des plateformes électroniques, a permis d’améliorer la transparence et la liquidité, les distinguant des contrats à terme de gré à gré (« forwards ») personnalisables.

L’introduction des contrats standardisés

Les contrats à terme sont passés de simples accords commerciaux à des instruments financiers standardisés et réglementés. Aujourd’hui, ils couvrent aussi bien les matières premières que les actions et les taux d’intérêt, et sont devenus une composante essentielle des marchés financiers internationaux.

Contrairement aux contrats à terme de gré à gré (« forwards »), les contrats à terme cotés offrent une plus grande transparence et une plus grande liquidité, grâce à des conditions claires et à des plateformes de trading électroniques avancées qui ont révolutionné la manière dont ces contrats sont achetés et vendus.

L’apparition des contrats financiers à terme

L’introduction des contrats standardisés au 19ème siècle a marqué un tournant dans l’histoire des marchés à terme. En définissant clairement la qualité et la quantité, ces contrats ont permis de réduire les litiges et d’améliorer la transparence du marché.

Cette standardisation a également permis l’introduction de garanties de bonne exécution (« performance bonds »), assurant que chaque partie respecte ses engagements. Cela a ouvert la voie aux bourses modernes efficientes et liquides d’aujourd’hui, où des millions de contrats sont échangés chaque jour dans le monde entier.

Les avancées technologiques

La technologie a transformé le marché à terme, en remplaçant les anciennes salles de criée par des plateformes électroniques rapides et efficientes. Cette transition a amélioré l’accessibilité, la rapidité et l’exécution en temps réel, redéfinissant la manière dont les intervenants interagissent avec les marchés.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique repoussent encore les limites : en analysant de vastes ensembles de données, en gérant les risques et en affinant les stratégies de trading. Ces outils rendent le marché à terme plus dynamique, plus axé sur les données et plus réactif que jamais.

Le rôle actuel des marchés à terme

Les marchés à terme d’aujourd’hui sont essentiels au système financier mondial.

Ils permettent l’achat et la vente de contrats pour la livraison future de matières premières ou de titres financiers, et remplissent trois fonctions majeures : gestion des risques, détermination des prix et spéculation. Des agriculteurs aux grandes institutions financières, tout le monde y trouve un outil stratégique.

Avec leur portée mondiale, les marchés à terme offrent des opportunités d’investissement transfrontalières et aident les intervenants à gérer les risques dans un monde de plus en plus interconnecté.

La couverture du risque

La couverture est une fonction essentielle du marché à terme ; elle permet aux entreprises de réduire les risques liés à la volatilité des prix. Les producteurs, comme les agriculteurs et les industriels, utilisent les contrats à terme pour verrouiller leurs prix, garantissant ainsi des budgets stables et préservant leurs marges bénéficiaires.

Par exemple, un caféiculteur peut se prémunir contre la baisse des prix en sécurisant un prix fixe à l’avance. Cette stratégie permet de gérer l’incertitude, pour une activité plus prévisible et stable, même sur des marchés volatils.

La détermination transparente des prix

Les marchés à terme jouent un rôle clé dans la détermination des prix, en permettant aux acteurs de fixer des valeurs justes grâce à des transactions transparentes et à la concurrence. Avec une grande diversité de participants, les bourses à terme rendent compte en temps réel des conditions et des anticipations du marché.

Des régulateurs tels que la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) veillent à assurer l’intégrité du processus en luttant contre la fraude et la manipulation, garantissant ainsi l’équité du marché.

La spéculation et la liquidité

Les spéculateurs sont indispensables au bon fonctionnement des marchés à terme. En misant sur les mouvements de prix attendus, sans intention de livrer ou recevoir l’actif, ils apportent de la liquidité et absorbent la volatilité.

Les arbitragistes jouent également un rôle clé en exploitant les différences de prix entre les marchés, contribuant ainsi à l’alignement des prix et à l’efficience globale. Ensemble, ces participants renforcent la stabilité, la liquidité et la fonctionnalité globale du marché.

Les acteurs clés des marchés à terme

Les marchés à terme reposent sur une diversité de participants : hedgers, spéculateurs et arbitragistes - chacun jouant un rôle unique. Ensemble, ils dynamisent les échanges, assurent la liquidité et contribuent à la stabilité et à l’efficience globales du marché.

Les acteurs commerciaux (« commercials »)

Les acteurs commerciaux utilisent les contrats à terme pour se protéger contre la volatilité des prix des matières premières qu’ils achètent ou vendent. Ils incluent : les acheteurs qui se couvrent contre une hausse des prix et les vendeurs qui se protègent contre une baisse des prix.

Par exemple, un agriculteur cultivant du maïs peut vendre des contrats à terme avant la récolte afin de verrouiller un prix, réduire les risques et garantir un revenu. La couverture commerciale est ainsi une stratégie clé pour la stabilité financière dans de nombreux secteurs.

Les spéculateurs

Les spéculateurs sont des acteurs clés du marché à terme, en pariant sur l’évolution des prix sans posséder l’actif sous-jacent. Qu’il s’agisse de traders particuliers ou d’investisseurs professionnels, leur activité ajoute de la liquidité et aide à absorber la volatilité, facilitant ainsi le bon fonctionnement du marché.

Bien que la spéculation comporte des risques, elle améliore l’efficience du marché en favorisant les échanges actifs de contrats et en contribuant à la stabilité des prix.

Les arbitragistes

Les arbitragistes profitent des écarts de prix entre différents marchés, achetant là où c’est moins cher pour revendre là où c’est plus cher. Ce faisant, ils contribuent à : aligner les prix, ajouter de la liquidité et renforcer la stabilité du marché.

Leur intervention garantit que les prix des contrats à terme restent cohérents d’un marché à l’autre, faisant de l’arbitrage une force essentielle pour l’efficience et l’équité des marchés internationaux.

Les principales bourses à terme

À l’échelle mondiale, les bourses à terme offrent une large gamme de contrats, allant de l’agriculture à l’énergie, en passant par les instruments financiers. Elles garantissent transparence, liquidité et détermination efficiente des prix, en constituant ainsi des piliers des marchés modernes.

Chicago Mercantile Exchange (CME)

Le Chicago Mercantile Exchange (CME) est l’un des principaux marchés de contrats à terme et produits dérivés au monde. Elle propose des contrats sur : le pétrole brut, les matières premières, les instruments financiers et les indices. Les investisseurs américains disposant de comptes sur marge peuvent accéder aux produits du CME, sous certaines conditions financières.

Avec son histoire riche et son infrastructure de pointe, le CME joue un rôle central dans les échanges à terme mondiaux.

Intercontinental Exchange (ICE)

L’Intercontinental Exchange (ICE) est un acteur majeur des marchés à terme mondiaux, réputé pour sa diversité de produits : matières premières, finance et énergie. Grâce à des acquisitions stratégiques comme celle du New York Stock Exchange, l’ICE a étendu son portefeuille de produits et sa portée mondiale.

L’ICE fournit une infrastructure essentielle au trading et à la gestion du risque, en étant une plateforme incontournable pour diversifier et gérer l’exposition financière.

Eurex

Eurex, dont le siège est à Francfort, est l’une des principales bourses européennes de contrats à terme. Elle offre plus de 2 000 contrats sur : les indices actions, les taux d’intérêt et les devises. Sa large gamme de contrats facilitent les stratégies tant de couverture que de spéculation.

Eurex joue un rôle vital dans la stabilité et l’efficience des marchés financiers européens, en offrant aux investisseurs des outils puissants pour gérer les risques et saisir des opportunités.

Les tendances futures des marchés à terme

Les marchés à terme évoluent sous l’effet des progrès technologiques et des mutations économiques mondiales. L’intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique, l’essor des produits à terme axés sur les critères ESG et la mondialisation sans cesse croissante sont autant de facteurs qui influencent le fonctionnement et l’évolution des marchés à terme. Ces tendances devraient améliorer l’efficience du marché et créer de nouvelles opportunités pour les investisseurs.

L’impact de l’IA et de l’apprentissage automatique

L’IA et l’apprentissage automatique révolutionnent les transactions à terme, en permettant aux algorithmes d’analyser de vastes ensembles de données et de prédire les tendances du marché avec plus de précision. Ces outils renforcent la gestion des risques et permettent aux traders d’affiner leurs stratégies en temps réel.

Au fur et à mesure que ces technologies progressent, elles remodèlent la façon dont les acteurs du marché négocient, améliorent l’efficacité et ouvrent la voie à de nouvelles opportunités sur les marchés des contrats à terme.

Les contrats à terme axés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Les produits à terme ESG gagnent du terrain, portés par la demande croissante des investisseurs pour des investissements durables et éthiques. De plus en plus d’investisseurs priorisant les valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), le marché des contrats à terme ESG, tels que les contrats à terme sur le carbone liés au système d’échange de quotas d’émission (ETS), poursuit son essor.

Sous l’impulsion de nouvelles réglementations et d’une transparence accrue des entreprises, les contrats à terme ESG aident les investisseurs à aligner leurs portefeuilles sur des pratiques responsables, favorisant ainsi un système financier mondial plus éthique et plus durable.

La mondialisation et l’intégration des marchés

La mondialisation des marchés à terme offre davantage d’opportunités transfrontalières, en élargissant l’accès à une plus grande diversité d’actifs et d’outils de couverture. Les marchés étant de plus en plus interconnectés, les changements économiques mondiaux jouent un rôle plus important dans l’élaboration des stratégies à terme.

Mais, elle ajoute aussi de la complexité et du dynamisme, obligeant les intervenant à s’adapter plus rapidement, à saisir de nouvelles opportunités et à gérer des risques en évolution permanente.

Synthèse

Les marchés à terme ont évolué des contrats agricoles de l’Antiquité jusqu’à devenir des outils indispensables dans le système financier mondial d’aujourd’hui. De la gestion des risques à la détermination des prix et à la liquidité, les contrats à terme continuent de contribuer au bon fonctionnement des économies - et oui, les spéculateurs jouent également un rôle essentiel.

À l’avenir, des tendances comme l’IA et la mondialisation vont continuer de transformer le paysage, en créant plus d’efficience et d’opportunités. Une chose est sûre : les marchés à terme resteront un élément dynamique et indispensable de la finance pour les années à venir.