Comment acheter des actions ?

Temps de lecture: 5 minute(s)

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Le marché des actions est le marché le plus populaire en France et pour cause. Nombreux sont les épargnants qui investissent dans les entreprises pour lesquelles ils ont des convictions fortes ou parce qu’ils souhaitent soutenir une économie en particulier, il s’agit souvent d’investissement à moyen ou long terme.

Certains investisseurs cherchent des actions qui versent des dividendes importants.

Enfin d’autres analysent le calendrier économique et tirent profit de sociétés ou de secteurs en forte croissance en saisissant des opportunités à court terme. Quel que soit votre profil d’investisseur, il est essentiel de respecter des règles fondamentales qui s’articulent autour de l’information, l’étude et la rigueur.

Une bonne connaissance financière est nécessaire lorsqu’on décide d’acheter des actions.

Se tenir informé et suivre l’actualité en lisant les journaux consacrés à la finance doivent faire partie du quotidien d’un investisseurs en actions. Le fonctionnement du marché des actions Acheter des actions en Bourse peut se faire sur deux types de marchés : le marché primaire et le marché secondaire. Acheter des actions sur le marché primaire Le marché primaire est constitué d’actions d'une société qui vient de s’introduire en Bourse. En fait, il s'agit des "premières actions" mises à la disposition des investisseurs.

Le marché primaire concerne les titres ou les actifs nouvellement émis comme les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) ou provenant d’introduction en Bourse IPO (initial public offering). Acheter des actions sur le marché secondaire Le marché secondaire, comme son nom l’indique, vient après le marché primaire. En fait, une fois que les premiers investisseurs ont acheté les actions sur le marché primaire, ces actions font pratiquement déjà partie du marché secondaire.

Donc, en simplifiant, les véritables échanges commencent à partir du moment où ceux qui les ont achetés sur le marché primaire commencent à les revendre. Le marché secondaire est donc plus important en volumes. Acheter des actions au comptant La méthode la plus traditionnelle pour acheter des actions est l’achat au comptant sur un compte titres.

Lorsque vous achetez une action, vous achetez essentiellement une part d'une société cotée en Bourse. Investir dans des actions signifie donc acheter une part d'une société en pensant (et en espérant) que le prix de l'action va augmenter et donc réaliser un profit. Une fois que vous achetez une action, vous devenez propriétaire d’une partie du capital de l’entreprise et donc actionnaire de la société. Au moment où la société verse des dividendes, les détenteurs d'actions de cette société reçoivent ce versement.

Toutes les sociétés cotées ne versent pas de dividendes, mais celles qui le font sont souvent des sociétés solides financièrement et en bonne santé économique. Lorsque vous vendez une action, cela signifie que vous abandonnez votre participation dans cette société. Si vous pensez qu'une action peut baisser, vous pouvez la vendre à découvert.

De cette façon, vous pouvez tirer profit de la baisse de la valeur de l'action à la bourse. Trader sur les actions avec des CFD CFD est l'abréviation de "Contract for Difference". C’est une alternative à l'achat classique d'actions. Avec cet instrument financier, le trader ne possède pas réellement l'action, il n’en est pas propriétaire ou actionnaire mais il investit uniquement sur la hausse ou la baisse du prix. Avec les CFD, vous pouvez acheter des actions en utilisant un effet de levier qui est généralement de 1:20. L'effet de levier vous permet de n’immobiliser qu’une partie de votre exposition au marché. Cependant, il est fondamental de comprendre que si l’effet de levier peut multiplier vos gains, il peut également multiplier vos pertes et il est fondamental d’avoir une bonne aversion mais aussi gestion du risque. Lorsque vous décidez de vendre des actions en utilisant des CFD, vous devez ouvrir une position appelée "Short" ("Vendre"). Lorsque vous vendez un CFD sur action, votre profit sera proportionnel à la baisse du cours de l’action sous-jacente Les CFD sur action suivent les mouvements de cours de l’action sous-jacente. Comment investir sur le marché des actions ? Pour investir sur le marché des actions, vous devez choisir un broker de confiance. Vous pouvez acheter des actions à travers votre banque traditionnelle. Il est tout même préférable d’utiliser les services d’un courtier spécialisé qui a l’expertise des marchés financiers et qui va avoir la capacité de vous accompagner à chacune des étapes de votre trading. XTB permet à ses clients d’acheter les actions du monde entier aussi bien à travers un compte-titres traditionnel qu’avec les CFD.

Nos experts financiers décryptent l’actualité chaque jour et font des points de marchés en vidéo tous les jours. De plus, nos analystes financiers sont à votre disposition pour vous aider dans vos décisions d’investissement. Il est important de choisir une plateforme de trading puissante pour acheter des actions rapidement et efficacement. Les investisseurs en actions sont souvent des investisseurs autonomes qui attendent de leur intermédiaire financier une rapidité d’exécution de leurs ordres. L’impact de l’actualité sur le marché des actions Derrière toutes actions, il y a des entreprises et donc des secteurs économiques et des stratégies de développement.

Lorsque vous achetez des actions, vous investissez sur un secteur, un PDG ou un modèle économique.

Il n’est pas rare de constater que certains investissent uniquement dans des secteurs et des entreprises qu’ils comprennent, qu’ils connaissent ou pour lesquels ils ont une affinité. Un marché tourné vers l'avenir est toujours tourné vers le futur. Il faut donc faire attention à l’impact de l’actualité sur l’évolution des cours des actions. Par exemple, si Apple présente un modèle d'iPhone innovant, les mouvements de prix seront immédiats et n'attendront pas la sortie effective du smartphone.

Et lorsque le produit sera effectivement disponible pour le public, le cours de l’action pourrait ne pas connaître de fluctuations.

Toutefois, il est évident que si les utilisateurs apprécient particulièrement le nouveau téléphone et que les ventes montent en flèche, des résultats d'exploitation incroyablement positifs seront publiés lors du prochain exercice et le cours de l'action fera un nouveau rebond positif. Toutefois, le mouvement viendra de l'essor économique de la marque, et non de l'actualité de l'iPhone. Ainsi, si vous souhaitez investir dans le projet d'une entreprise, veillez à ce qu'il ne soit pas déjà pris en compte par le marché, car vous risquez de ne pas voir les bénéfices escomptés avant la publication des résultats réels.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."