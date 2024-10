Comprendre les taux d’intérêts

Temps de lecture: 8 minute(s)

Les taux d'intérêt : un terme que nous entendons souvent, mais comprenons-nous vraiment comment ils affectent notre vie quotidienne ? Des versements hypothécaires aux comptes d'épargne, les taux d'intérêt jouent un rôle essentiel dans nos décisions financières.

Comprendre les taux d'intérêt en 2023

Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?

Pour mieux comprendre la probabilité d'une hausse ou d'une baisse des taux d'intérêt, il faut d'abord expliquer ce que sont les taux d'intérêt. Lorsque vous empruntez de l'argent, le taux d'intérêt est la commission perçue en pourcentage du montant emprunté. Mais pourquoi les taux d'intérêt existent-ils ? Il faut savoir que l'entreprise qui a emprunté l'argent perd la possibilité de le réinvestir, c'est pourquoi l'argent emprunté produit des intérêts. Le niveau des taux d'intérêt est fixé par la banque centrale ou le gouvernement (généralement le comité de politique monétaire).

Le comité de politique monétaire est chargé de fixer le taux de base, également appelé taux de référence bancaire, afin d'atteindre l'objectif d'inflation du gouvernement. En ajustant le taux de référence bancaire, le comité de politique monétaire peut influencer le niveau général des taux d'intérêt dans l'économie, ce qui a un impact sur les décisions d'emprunt et d'épargne des consommateurs et des entreprises.

Comment leur augmentation affecte-t-elle notre vie quotidienne ? Tout d'abord, elle impacte les emprunteurs, en particulier ceux qui ont des prêts hypothécaires à rembourser. Des taux d'intérêt plus élevés se traduisent par des coûts d'emprunt plus élevés et des mensualités plus importantes pour les emprunteurs (bien entendu, cette règle s'applique également aux prêts à la consommation, tels que les prêts automobiles). Mais cela ne signifie pas qu'une hausse des taux d'intérêt ne peut pas leur être bénéfique. Pour les épargnants, la hausse des taux d'intérêt entraînera une augmentation des taux d'intérêt sur leurs comptes d'épargne (les taux des comptes d'épargne peuvent également augmenter en raison de la hausse des taux d'intérêt, ce qui profite aux épargnants). Cependant, il est important de se rappeler que même la baisse des taux d'intérêt les plus élevés peut ne pas suivre l'inflation, ce qui suggère que la valeur réelle de l'épargne liquide peut diminuer.

Même si les taux d'intérêt augmentent, l'investissement n'est pas indifférent. Cela affecte la rentabilité des titres de créance, en particulier sur le marché obligataire. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les nouvelles obligations émises à des taux d'intérêt plus élevés deviennent plus attrayantes pour les investisseurs. Par conséquent, les obligations plus anciennes, émises précédemment à des taux d'intérêt plus bas, peuvent devenir moins attrayantes. Comme la valeur des obligations précédemment émises peut diminuer sur le marché secondaire, les investisseurs préfèrent acheter de nouvelles obligations offrant des rendements plus élevés. En prêtant attention au taux de référence de votre banque, vous pouvez mieux comprendre et vous préparer à d'éventuels changements de taux d'intérêt.

Facteurs de baisse des taux d'intérêt

La baisse des taux d'intérêt ne se produit pas du jour au lendemain, et elle semble parfois lointaine. Pour comprendre pourquoi, il faut expliquer ce qui doit se passer pour que les taux d'intérêt baissent. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte.

Lorsqu'une économie connaît un ralentissement ou une récession, les banques centrales peuvent décider d'abaisser les taux d'intérêt pour stimuler l'activité économique. Ces baisses de taux d'intérêt encourageraient les emprunts et les dépenses, augmentant ainsi les dépenses de consommation et les investissements des entreprises. L'abaissement des taux d'intérêt pour améliorer l'offre de crédit est un élément courant de la politique monétaire des banques centrales.

Une autre raison est que l'inflation a fortement chuté. Pour stimuler la croissance des prix et éviter la déflation, les banques peuvent décider de baisser les taux d'intérêt lorsque l'inflation tombe en dessous du niveau cible de la banque centrale (généralement autour de 2 %, mais il ne s'agit en aucun cas d'une règle absolue).

Bien entendu, les prévisions de taux d'intérêt annonçant une baisse des taux d'intérêt ne se limitent pas aux facteurs locaux. Des facteurs globaux tels qu'un ralentissement économique mondial, des changements de politiques économiques dans d'autres pays ou l'incertitude sur les marchés financiers jouent également un rôle.

Taux d'intérêt et Inflation

Lorsqu'une banque ou une institution financière prête de l'argent, vous devez généralement rembourser plus que ce que vous avez emprunté. En effet, les taux d'intérêt rendent les emprunts plus coûteux et font que les particuliers et les entreprises sont moins enclins à investir et à emprunter.

En termes simplifiés, l'inflation est une augmentation générale des prix des biens et des services, c'est-à-dire le moment où ces biens deviennent plus chers. Lorsque l'inflation augmente, la monnaie perd de sa valeur car il faut davantage de ressources financières pour acheter la même chose.

Le taux d'inflation est un facteur essentiel pour déterminer les variations des taux d'intérêt, car les banques centrales visent à maintenir la stabilité des prix. Lorsque le taux d'inflation dépasse l'objectif de la banque centrale, celle-ci peut décider d'augmenter les taux d'intérêt afin de freiner l'inflation et de stabiliser les prix. Inversement, si le taux d'inflation tombe en dessous de l'objectif, la banque centrale peut baisser les taux d'intérêt pour stimuler les dépenses et la croissance économique.

À l'heure actuelle, les niveaux d'inflation mondiaux restent élevés et la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne devraient relever leurs taux d'intérêt au cours des prochains mois de 2023. Pour que les prévisions de taux d'intérêt annoncent une baisse des taux d'intérêt, il faut que l'inflation diminue de manière significative. Il n'est pas nécessaire qu'elle atteigne les 2 % mentionnés ci-dessus, mais elle doit être à un chiffre.

Croissance des salaires et hausse des taux d'intérêt

La croissance de l'emploi et des salaires influence également les prévisions de taux d'intérêt parce qu'elle a une incidence sur les dépenses de consommation et la croissance économique globale. Lorsque l'emploi et les salaires augmentent, les consommateurs ont généralement plus de revenus disponibles à dépenser, ce qui peut entraîner une augmentation de la demande de biens et de services et, par conséquent, une hausse des prix. Les banques centrales peuvent réagir en augmentant les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation et maintenir la stabilité des prix.

En suivant les tendances de l'emploi et de l'augmentation des salaires, on peut se faire une idée plus précise de la santé globale de l'économie et de son impact potentiel sur les taux d'intérêt. Cette connaissance peut vous aider à prendre des décisions éclairées concernant vos stratégies financières, comme par exemple la recherche de nouvelles opportunités d'investissement ou l'ajustement de votre plan d'épargne pour tenir compte des changements potentiels des taux d'intérêt.

L'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires

Les remboursements hypothécaires peuvent être considérablement affectés par les variations des taux d'intérêt, en particulier pour les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire à taux variable. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les remboursements mensuels de ces prêts hypothécaires augmentent généralement, ce qui accroît la pression sur le budget des ménages.

La hausse des taux d'intérêt est malheureusement une mauvaise nouvelle pour les personnes qui ne sont pas encore emprunteurs mais qui envisagent de le devenir. Face à une telle situation, ils risquent d'avoir plus de difficultés à accéder aux prêts hypothécaires. De plus, la limitation de la solvabilité des personnes qui ne perçoivent pas des revenus suffisamment élevés peut affecter leur capacité à acheter un bien immobilier. À plus long terme, cela pourrait entraîner un ralentissement du marché immobilier. Si les échéances des prêts deviennent trop élevées, les acheteurs potentiels, contraints de renoncer à l'achat d'une maison ou d'un grand appartement bien situé, pourraient renoncer à contracter un prêt ou opter pour des biens plus modestes.

La croissance à long terme des taux d'intérêt a également un impact négatif sur l'économie car elle affecte la consommation et les investissements et, dans une perspective plus large, l'activité économique globale. Si de nombreuses personnes ont des remboursements mensuels plus élevés, leur capacité de consommation diminuera sur une plus longue période. Plus précisément, jusqu'à ce que les conditions des taux d'intérêt s'améliorent - ce qui, malheureusement, ne se produit généralement pas rapidement.

