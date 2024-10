Guide de l'investissement dans les ETFs

Temps de lecture: 20 minute(s)

Prêt à vous lancer dans le monde de l'investissement ? Les fonds négociés en bourse (ETF) offrent une option flexible et polyvalente pour construire un portefeuille d'investissement dans différentes classes d'actifs, comme les actions individuelles, les matières premières et les métaux précieux. Dans ce guide, nous verrons en quoi consistent les ETF afin que vous puissiez choisir celui ou ceux qui conviennent à vos objectifs financiers. Préparez-vous dès aujourd'hui à en savoir plus et à débloquer facilement des investissements diversifiés grâce aux fonds négociés en bourse !

Principaux enseignements

Les fonds négociés en bourse offrent aux investisseurs des coûts faibles, de la liquidité et de la diversification.

Les ETF offrent une combinaison de diversification, de flexibilité, d'économies de coûts et d'efficacité fiscale accrue par rapport aux fonds communs de placement et aux actions individuelles.

Pour maximiser les rendements des investissements dans les ETF, maintenez une perspective à long terme tout en rééquilibrant votre portefeuille et en tenant compte de l'efficacité fiscale.

Comprendre les fonds négociés en bourse

Les fonds négociés en bourse (ETF) sont des instruments d'investissement qui permettent l'achat et la vente d'instruments représentant un portefeuille composé de divers actifs, tels que des actions, des obligations ou des matières premières. L'investissement dans les ETF peut présenter des avantages, notamment des coûts peu élevés par rapport à d'autres formes d'investissement. Les fonds négociés en bourse offrent également une plus grande liquidité, ainsi qu'une diversification. L'achat de ce type d'instrument financier s'apparente à l'achat d'actions individuelles sur les marchés boursiers, ce qui les rend attrayants tant pour les investisseurs avertis que pour ceux qui débutent.

Avant de vous lancer dans l'aventure des fonds négociés en bourse, il est utile de comprendre certaines bases de ces instruments ainsi que les avantages qu'ils offrent dans le cadre d'activités d'investissement.

Les bases du commerce des ETF

En matière d'investissement, les ETF constituent l'une des options de négociation les plus pratiques. Ils sont négociés sur les marchés boursiers et la valeur de la plupart d'entre eux est déterminée par les actifs sous-jacents qu'ils représentent, tels que des indices ou des actions représentant des secteurs entiers, comme la technologie et la santé. Certains ETF sont gérés de manière passive, ce qui permet de refléter les performances d'un indice, tandis que d'autres sont gérés de manière active, c'est-à-dire qu'ils investissent pour tenter de surpasser les marchés. Pour investir dans ces fonds, il faut ouvrir un compte de courtage (tel qu'un compte de trading sur la plateforme de trading xStation de XTB), rechercher des options correspondant à vos objectifs d'investissement et exécuter des transactions. Celles-ci peuvent être effectuées pendant les heures de négociation normales et non plus seulement après la clôture des marchés, comme c'est le cas pour les transactions sur les fonds communs de placement, ce qui permet aux investisseurs de bénéficier d'une plus grande souplesse et d'un meilleur contrôle sur les décisions prises.

Avantages de l'investissement dans les ETF

Investir dans des fonds négociés en bourse présente plusieurs avantages, tels que des frais moins élevés, une meilleure efficacité fiscale et la possibilité d'effectuer des transactions à tout moment pendant les heures de bourse. Comparés aux fonds communs de placement, les ETF ont des ratios de dépenses moins élevés, ce qui en fait une option d'investissement plus rentable et plus passive pour de nombreux investisseurs. La fiscalité de ces actifs est nettement plus avantageuse que celle de leurs homologues. La négociation intrajournalière offre une plus grande flexibilité en permettant aux investisseurs de réagir plus rapidement et de tirer parti des fluctuations à court terme du marché afin d'ajuster leurs portefeuilles en conséquence.

Les fonds négociés en bourse fonctionnent, par exemple, en suivant un indice spécifique, tel que le S&P 500, et en détenant un panier d'actifs qui représentent l'indice sous-jacent. Un ETF qui suit le S&P 500 détiendra un portefeuille d'actions qui font partie de l'indice. Cela permet aux investisseurs de s'exposer au marché boursier sans avoir à acheter des actions individuelles.

L'un des principaux avantages des ETF est leur faible coût. Par rapport aux fonds communs de placement, les ETF ont des ratios de dépenses inférieurs. En effet, les fonds négociés en bourse sont conçus pour être plus efficaces en termes de gestion et de négociation. Contrairement aux fonds communs de placement, les ETF distribuent moins de plus-values, ce qui réduit la charge fiscale des investisseurs.

Un autre avantage des ETF est leur flexibilité. Les fonds négociés en bourse peuvent être achetés et vendus tout au long de la journée, tout comme les actions individuelles. Cela permet aux investisseurs de mieux contrôler leurs investissements et de réagir rapidement aux changements du marché. Les ETF sont également accessibles aux investisseurs de tous niveaux. La diversification est un autre avantage des ETF. Comme les fonds négociés en bourse suivent différents instruments, par exemple un indice spécifique, ils détiennent un portefeuille diversifié d'actifs. Par exemple, un ETF qui suit le S&P 500 détiendra un portefeuille de 500 actions différentes. Cette diversification peut contribuer à réduire le risque et à fournir des rendements plus stables.

Comparaison entre les ETF, les fonds communs de placement et les actions individuelles

Les fonds négociés en bourse (ETF) offrent un ensemble unique d'avantages aux investisseurs, car ils combinent les avantages de la diversification des fonds communs de placement et la souplesse de négociation des actions individuelles. Les ETF offrent non seulement ces qualités, mais aussi des économies de coûts, une meilleure efficacité fiscale et une plus grande souplesse dans la gestion des portefeuilles.

Comparons les fonds négociés en bourse aux fonds communs de placement traditionnels ou aux investissements directs dans des actions individuelles. Tout d'abord, en raison de leur structure distincte, les coûts liés à la détention d'un fonds négocié en bourse sont relativement moins élevés que ceux applicables à des avoirs similaires, tels que des actions achetées par l'intermédiaire d'un courtier en valeurs mobilières. Deuxièmement, étant donné que moins de transactions doivent être exécutées en raison de la mise en commun des investissements, les formalités administratives sont moins nombreuses, ce qui se traduit par une plus grande efficacité fiscale par rapport à la détention directe de titres individuels.

Les ETFs contre les fonds communs de placement

Les fonds communs de placement et les ETF sont tous deux des instruments d'investissement populaires qui permettent aux investisseurs de disposer d'un portefeuille diversifié. Les principales différences entre les deux sont les frais, la structure de négociation, l'efficacité fiscale et le style de gestion. Les fonds négociés en bourse sont assortis de frais moins élevés et sont négociables sur une base intrajournalière tout au long de la journée. Les acquisitions de fonds communs de placement n'ont lieu que lorsque leur valeur nette d'inventaire (VNI) a été calculée à l'heure de clôture de chaque séance boursière. Les transactions ayant lieu sur les marchés boursiers plutôt que par l'émission ou le rachat d'actions par les sociétés de fonds communs de placement, les ETF tendent également à être plus avantageux sur le plan fiscal. Les ETF suivent généralement des indices/secteurs gérés passivement, ce qui peut ne pas produire des rendements élevés, alors que les fonds communs de placement gérés activement, où les gestionnaires de portefeuille prennent des décisions dans l'espoir de surpasser les moyennes du marché, s'accompagnent de frais plus élevés, ce qui les rend plus onéreux pour de nombreux investisseurs potentiels.

Les ETFs contre les actions individuelles

Lorsque l'on investit dans des actions individuelles, les ETF offrent une plus grande diversification et une plus grande efficacité fiscale tout en réduisant les coûts. Un fonds négocié en bourse permet aux investisseurs d'accéder à un panier d'actifs plutôt qu'à une seule entreprise, ce qui réduit le risque associé à l'investissement dans une seule action. Par rapport à l'achat d'actions directement auprès des entreprises ou des marchés, les fonds négociés en bourse offrent des avantages supplémentaires, tels que

Coûts moindres - comme ils ne comportent pas de commissions élevées, vous pouvez économiser sur les frais de négociation ;

- comme ils ne comportent pas de commissions élevées, vous pouvez économiser sur les frais de négociation ; Liquidité accrue - en raison de leur cotation en bourse, ce type de fonds est plus facile et plus rapide à acheter et à vendre ;

- en raison de leur cotation en bourse, ce type de fonds est plus facile et plus rapide à acheter et à vendre ; Avantages fiscaux - le réinvestissement des distributions versées par un ETF peut donner lieu à un report d'impôt jusqu'à leur cession. D'un autre côté, il est important de ne pas s'attendre à des rendements identiques à ceux qui résulteraient d'investissements en actions uniquement, car ces paniers ont tendance à être plus volatils, ce qui réduit l'équilibre entre les gains et les pertes potentiels de la performance globale.

Investir dans les ETF : le bon choix pour vous ?

Les fonds négociés en bourse peuvent constituer un bon choix pour les investisseurs qui recherchent un investissement à long terme, et les investisseurs qui conservent leurs investissements pendant une période plus longue sont plus susceptibles d'obtenir de meilleurs rendements. Cependant, comme pour tout investissement, il existe toujours un risque.

Si vous envisagez d'investir dans les ETF, plusieurs conseils peuvent vous aider à démarrer. La première étape consiste à faire des recherches. Examinez l'historique des performances de la plupart des ETF, leur ratio de dépenses et les titres qu'ils détiennent. Tenez compte de vos objectifs d'investissement et de votre tolérance au risque pour déterminer si l'ETF convient à votre portefeuille.

Une fois que vous avez fait vos recherches, l'étape suivante consiste à choisir le bon courtier. Par exemple, XTB, en tant que courtier réglementé, offre une large sélection d'instruments et des frais de négociation compétitifs.

Il est également important de diversifier votre portefeuille. Bien que la plupart des ETF soient déjà diversifiés, il est important de diversifier davantage votre portefeuille en investissant dans différents secteurs et classes d'actifs. Cela permet de réduire les risques et d'obtenir des rendements plus stables.

Il est également important de surveiller vos investissements. Gardez un œil sur vos investissements en ETF et surveillez leur performance. Rééquilibrez votre portefeuille si nécessaire pour vous assurer que vos investissements restent alignés sur vos objectifs d'investissement.

Enfin, soyez patient. Les ETF sont des investissements à long terme, et il est important d'être patient et de ne pas prendre de décisions hâtives basées sur les fluctuations à court terme du marché. Restez fidèle à votre stratégie d'investissement et ayez confiance dans le potentiel à long terme de vos investissements.

CFDs sur ETFs : une alternative intéressante

Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez envisager d'investir dans des CFD sur les ETF :

Diversification : Comme les ETF eux-mêmes, les CFD sur ETF permettent également d'accéder à un portefeuille diversifié d'actifs, puisque les ETF détiennent généralement un panier d'actions ou d'autres actifs sous-jacents.

Flexibilité : Les ETF CFD sont négociés sur marge, ce qui signifie que vous ne devez déposer en garantie qu'un certain pourcentage de la valeur totale de la transaction. Vous disposez ainsi d'une plus grande souplesse dans votre stratégie d'investissement, car vous pouvez potentiellement effectuer des transactions plus importantes avec moins de capital.

Négociation avec effet de levier : Les ETF CFD permettent également de réaliser des opérations avec effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez potentiellement amplifier vos profits (ou vos pertes) en négociant avec des fonds empruntés. Il s'agit d'un outil puissant pour les traders expérimentés, mais il est important de se rappeler que le trading à effet de levier implique un risque plus élevé.

Des coûts moins élevés : Les CFD sur ETF ont souvent des coûts de transaction inférieurs à ceux des ETF sous-jacents eux-mêmes, ce qui peut contribuer à réduire vos coûts de transaction globaux.

Bien entendu, il est important de se rappeler que la négociation de CFD sur ETF comporte également des risques et peut ne pas être la meilleure option pour tout le monde. Il est important de faire des recherches et de comprendre les risques et les bénéfices potentiels avant d'investir dans des CFD sur ETF ou tout autre produit financier. En outre, vous devriez consulter un conseiller financier ou un professionnel si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre stratégie d'investissement.

Types d'ETF pour les portefeuilles diversifiés

Pour un investissement diversifié, il existe une gamme d'ETF. Il s'agit de fonds d'actions, d'obligations, de matières premières et de fonds spécialisés qui peuvent être utilisés pour construire un portefeuille d'investissement adapté à vos objectifs. Qu'il s'agisse d'un large accès au marché ou d'opportunités spécifiques, ces fonds négociés en bourse couvrent toutes les bases d'une stratégie financière efficace.

Approfondissons la manière dont chaque type d'ETF fonctionne ensemble pour atteindre les objectifs souhaités - il est essentiel de créer le bon équilibre entre le risque et le rendement en termes d'investissements réalisés par le biais de ces instruments.

Les ETF boursiers

Les ETF boursiers sont un excellent moyen de profiter d'une exposition au marché ou d'opportunités d'investissement spécifiques. Ces fonds sont souvent conçus autour d'indices tels que le S&P 500, offrant aux investisseurs la possibilité d'investir dans de grandes sociétés américaines cotées en bourse. Par exemple, un ETF axé sur la technologie peut investir spécifiquement dans ce secteur.

Investir par le biais d'ETF boursiers peut s'avérer rentable et efficace par rapport aux investissements gérés activement. Ils comportent généralement des frais moins élevés tout en vous permettant de diversifier votre portefeuille dans de nombreuses actions différentes à l'aide d'un seul fonds. Avec une plateforme comme xStation at XTB, vous pouvez facilement accéder à une large gamme de ces ETF, ce qui vous permet d'adapter vos investissements à vos objectifs financiers spécifiques et à votre tolérance au risque.

Les ETF obligataires

Pour les investisseurs qui recherchent une approche plus conservatrice ou qui souhaitent obtenir un revenu régulier, les ETF obligataires peuvent constituer un excellent complément à leur portefeuille. Ces fonds négociés en bourse sont basés sur des obligations sous-jacentes, telles que des titres de créance d'entreprises et d'États, qui sont généralement moins volatiles que les actions, ce qui permet une diversification équilibrée des investissements tout en offrant des rendements réguliers. Les titres à revenu fixe proposés par ces ETF offrent la possibilité de percevoir des revenus réguliers, ce qui compense les turbulences du marché boursier.

ETF sur les matières premières

Les ETF qui investissent dans des matières premières telles que l'or, le pétrole et les produits agricoles offrent un moyen alternatif de diversifier les portefeuilles tout en offrant une protection potentielle contre l'inflation. Ces ETF permettent aux investisseurs de bénéficier des mouvements de prix sans avoir la propriété effective d'une matière première.

Les ETF sur les matières premières peuvent être un excellent outil de couverture contre la hausse des prix, car la valeur des matières premières a tendance à augmenter lorsque la valeur de la monnaie s'affaiblit. Ils offrent une excellente diversification du portefeuille, car leurs prix fluctuent généralement de manière indépendante par rapport à ceux des marchés boursiers ou obligataires.

ETF spécialisés

Les stratégies d'investissement telles que l'investissement durable, la couverture du risque de change ou l'exposition à un pays spécifique sont accessibles par le biais d'ETF spécialisés. Cela permet aux investisseurs de prendre part à des segments de marché distincts et de poursuivre des thèmes d'investissement qui correspondent à leurs valeurs ou à leurs ambitions. Il convient d'effectuer des recherches approfondies pour comprendre les risques distincts associés à ces types d'investissement, ainsi que pour disposer d'un niveau de connaissance approprié par rapport aux ETF boursiers plus généraux.

Pour commencer à investir dans les ETF, il y a quelques étapes simples à suivre : ouvrir un compte de courtage, faire des recherches sur les meilleurs ETF pour vous en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre niveau de risque. Une fois que vous avez franchi toutes ces étapes, vous pouvez commencer à investir dans les ETF. En prenant ces mesures en considération, vous serez sûr d'avoir créé un portefeuille diversifié, adapté spécifiquement à ce qui est important pour vous en matière d'investissements financiers.

Ce guide vous montrera à quel point il est facile de se placer en position d'investisseur !

Recherche et sélection des ETF

Une fois que vous avez ouvert un compte de courtage, il est temps de choisir les ETF qui correspondent à vos objectifs d'investissement et à votre niveau de tolérance au risque. L'utilisation des filtres proposés par les courtiers peut s'avérer utile pour réduire les options en fonction des ratios de dépenses, des mesures de performance et des catégories d'actifs. Pensez à vérifier le volume des transactions, qui témoigne des niveaux de liquidité lors de l'achat ou de la vente de titres. Il est également essentiel d'examiner le type d'actifs sous-jacents qu'ils représentent. Quelles sont les stratégies suivies ? Un style de gestion active est-il mis en œuvre ? Enfin, examinez attentivement leurs performances passées, en gardant à l'esprit que les résultats futurs peuvent différer des records historiques en raison de l'évolution du marché au fil du temps, mais qu'ils peuvent nous donner des indices sur la qualité de leurs performances jusqu'à présent, dans des circonstances différentes. Si la sélection ou le traitement de votre placement enregistré vous laisse perplexe, des conseillers sont à votre disposition pour vous aider.

Passer une opération sur un ETF

Vos ETF sont prêts à être négociés, il est donc temps de passer à l'action. Comme pour les actions individuelles, vous pouvez acheter ou vendre des parts d'un ETF à tout moment pendant la séance de bourse.

Avant d'effectuer une transaction sur un fonds négocié en bourse (ETF), il convient d'examiner les différents types d'ordres disponibles, tels que les ordres au marché, les ordres à cours limité, les ordres à seuil de déclenchement et les ordres à seuil de déclenchement : Les ordres au marché, les ordres à cours limité, les ordres à seuil de déclenchement et les ordres à seuil de déclenchement, qui permettent aux traders d'acheter aux prix souhaités et de gérer plus efficacement les risques potentiels.

Par ailleurs, il est également conseillé aux investisseurs de garder à l'esprit les coûts associés qui peuvent résulter de l'exécution de ces transactions, tels que les frais facturés par les sociétés de courtage et les écarts entre les cours acheteur et vendeur, étant donné qu'ils ont une certaine influence sur les rendements globaux obtenus lors d'investissements ou de transactions concernant des ETF.

Les meilleurs choix d'ETF pour les débutants

Vous êtes novice et vous souhaitez commencer à investir dans les ETF ? Pour donner un coup de fouet à votre portefeuille d'investissement, voici les meilleurs choix pour les années à venir : des ETF indiciels à faible coût qui suivent de larges indices de marché et des ETF industriels ou sectoriels qui offrent une exposition spécifique. En ajoutant cette sélection d'outils économiques à la base de vos investissements, ils peuvent vous aider à atteindre les objectifs financiers que vous vous êtes fixés.

Les ETF indiciels à bas prix

Pour les investisseurs débutants, les fonds indiciels à faible coût sont un excellent moyen d'obtenir une large exposition au marché boursier à moindres frais. Les ETF suivent souvent divers indices majeurs, tels que le S&P 500 ou le Dow Jones Industrial Average, offrant ainsi un moyen économique d'investir dans des portefeuilles d'actions diversifiés. Investir dans des fonds indiciels abordables peut offrir un potentiel de croissance à long terme à des frais raisonnables, un avantage dont aucun investisseur ne voudrait se priver !

ETF sectoriels et industriels

Les FNB sectoriels et industriels offrent aux investisseurs la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés et des avantages en matière de diversification. Sur xtb.com, vous pouvez explorer une variété de FNB sectoriels qui correspondent à vos objectifs d'investissement. Voici quelques options de FNB pertinentes disponibles sur xtb.com :

1. ETF du secteur technologique : Envisagez d'investir dans un ETF du secteur technologique si vous croyez au potentiel de croissance des entreprises technologiques. Explorez des options comme le Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) disponible sur xtb.com.

2. ETF du secteur de l'énergie : si vous êtes intéressé par les progrès des services et traitements médicaux, vous pouvez explorer un ETF du secteur de l'énergie comme Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) sur xtb.com.

3. ETF du secteur financier : pour une exposition au secteur financier, vous pouvez considérer le Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), disponible sur xtb.com.

En incluant ces ETF dans votre portefeuille, vous pouvez adapter vos investissements à vos perspectives et maintenir une exposition équilibrée à des secteurs spécifiques. xtb.com offre une gamme d'ETF spécifiques à des industries et à des secteurs pour vous aider à personnaliser votre stratégie d'investissement et potentiellement atteindre vos objectifs financiers.

Les investisseurs qui sélectionnent soigneusement les ETF sectoriels sur xtb.com peuvent viser des récompenses attrayantes tout en investissant leur capital dans des portefeuilles diversifiés qui s'alignent sur leurs objectifs d'investissement.

N'oubliez pas que cette communication marketing est destinée à des fins d'information et d'éducation. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement ou d'une information qui recommande ou implique une stratégie d'investissement. Nous ne proposons aucune stratégie d'investissement et ne fournissons aucun conseil en matière d'investissement dans ce document.

Ce matériel ne tient pas compte de la situation financière personnelle du client, de ses besoins et de ses objectifs d'investissement.

Conseils pour investir avec succès dans les ETF

Pour réussir à investir dans les ETF, il est important d'avoir une vision plus orientée vers le long terme et d'ajuster son portefeuille en fonction des besoins. Cela vous permettra de maximiser les rendements, de minimiser les risques et d'atteindre plus facilement vos objectifs financiers. Afin d'explorer ces idées, nous allons examiner plus en détail la meilleure façon d'aborder les investissements dans les ETF.

Perspective à long terme

Investir dans les ETF à long terme est un excellent moyen de faire travailler votre argent pour vous et de profiter des rendements composés. Pour réussir, il est important d'élaborer une stratégie d'investissement avant de commencer à investir - une stratégie qui ne vacillera pas en raison des fluctuations à court terme du marché.

Rééquilibrage du portefeuille

Le rééquilibrage périodique de vos investissements en ETF est un aspect essentiel d'un investissement réussi. Avec l'évolution du marché, vous pouvez constater que votre portefeuille ne reflète plus la répartition des actifs prévue lors de sa création, ce qui peut entraîner un risque plus élevé que souhaité. Le rééquilibrage permet une répartition stratégique entre divers actifs et secteurs afin de minimiser les pertes dues aux fluctuations imprévisibles de la valeur. L'établissement d'un calendrier, par exemple une ou deux fois par an, permet de maintenir les objectifs d'investissement à l'avenir.

Efficacité fiscale

Lorsque l'on envisage d'investir dans des ETF, il convient de garder à l'esprit les implications fiscales afin d'augmenter les rendements après impôts. Sur un marché boursier, les ETF sont connus pour offrir plus d'avantages fiscaux que d'autres options d'investissement telles que les transactions de fonds communs de placement. En optant pour ce type d'actifs, vous pouvez potentiellement réduire vos impôts et maximiser les gains de vos investissements.

Résumé

Les ETF constituent une option d'investissement flexible et dynamique, offrant la diversification des investissements des fonds communs de placement avec la commodité de l'achat d'actions individuelles. Les choix d'ETF vont des options indicielles à faible coût aux options sectorielles, permettant aux investisseurs de créer un portefeuille sur mesure qui correspond à leurs objectifs financiers et à leur appétit pour le risque. Pour commencer dans ce domaine, vous devez ouvrir un compte auprès d'une société de courtage, faire des recherches sur les ETF disponibles, puis effectuer des transactions en conséquence. En suivant quelques conseils avisés, comme faire preuve de patience pour obtenir des résultats à long terme, vérifier régulièrement l'équilibre du portefeuille et penser à l'efficacité fiscale au moment de prendre des décisions, vous pourrez obtenir des retours sur investissement fructueux, ce qui vous permettra d'assurer votre prospérité future !