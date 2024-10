Compte d'investissement démo - Comment commencer ?

Temps de lecture: 13 minute(s)

Grâce au compte de d’investissement démo, vous pouvez apprendre à utiliser la plateforme et éviter les erreurs. Entraînez-vous gratuitement ! À l'ère des technologies et des plateformes modernes, il n'est plus nécessaire de passer des heures en salle des marchés de la bourse ou d'effectuer de longues opérations pour commencer à investir. Si vous voulez d'abord voir comment cela fonctionne, avant même d'ouvrir un compte réel, vous pouvez commencer par un compte de démonstration. En vous familiarisant avec le compte de trading en accès libre DEMO, vous pourrez éviter de nombreuses erreurs et bénéficier d'un environnement idéal pour tester des stratégies de trading. Bien sûr, le trading en DEMO ne reflète pas les émotions de l'investissement et du trading lorsqu'il s'agit d'argent réel. Mais il constitue néanmoins une excellente base gratuite et un environnement de formation. Des milliers d'instruments : actions, fonds ETF et contrats à effet de levier sur les matières premières, les métaux précieux ou les crypto-monnaies CFD, vous trouverez tout cela sur le XTB Demo où vous pourrez trader avec de l'argent virtuel et regarder les cotations en direct. Vous vous posez encore des questions ? Vous trouverez ci-dessous les réponses à la question de savoir pourquoi une DEMO est importante et comment commencer à l'utiliser, sans frais.

Qu'est-ce qu'un compte de démonstration ?

Le compte de démonstration vous permet de commencer à trader sur un investissement dans la plateforme XTB pour de l'argent virtuel uniquement. Le compte est créé de manière à refléter au mieux les capacités d'un compte d'investissement réel. Les comptes de démonstration sont gratuits et tout le monde peut les ouvrir avant même d'ouvrir un compte XTB réel vérifié. Les comptes de démonstration ont également un caractère éducatif et peuvent être utilisés pour

Tester des stratégies et analyser des marchés

Vérifier l'interface et les avantages de la plateforme XTB

Ouvrir des positions et passer des ordres sans risque

Apprendre et observer le fonctionnement des marchés financiers



En utilisant une DEMO, vous pouvez essayer de négocier des actions, des contrats de matières premières, des métaux précieux sans risque et apprendre en pratique comment fonctionnent les instruments CFD (effet de levier financier). Ce qui est important, c'est que vous pouvez ouvrir un compte DEMO de la même manière que vous ouvrez un compte réel.



Lors de l'ouverture d'un compte réel, vous obtenez automatiquement un compte de démonstration gratuit ;

Vous pouvez l'utiliser même avec un compte réel XTB non vérifié, avant même d'avoir rempli le formulaire d'enregistrement complet ;

N'oubliez pas que pour les clients qui n'ont pas de compte réel vérifié, un compte démo n'est valable que pendant 30 jours.

Bien sûr, l'ouverture d'un compte réel est également gratuite, il ne coûte donc "rien" de l'ouvrir et de le maintenir.

Avec un compte réel, vous pouvez ouvrir plusieurs comptes démo en même temps et les garder toujours actifs.

5 raisons d'ouvrir un compte de démonstration

Si vous vous intéressez aux marchés financiers et que vous souhaitez investir de l'argent, ou peut-être vous essayer au trading... Rien ne vous empêche de tester un compte de démonstration avant d'investir de l'argent réel. Ci-dessous, nous listons 5 raisons pour lesquelles tester un compte de trading démo est une bonne idée :

Venez, essayez et voyez

Il n'existe pas d'outils qui conviennent à tout le monde. C'est pourquoi il est si important de tester la plateforme avant de décider d'y déposer vos fonds. Vous pouvez tester une plateforme de trading sur un compte de démonstration avant de commencer à investir de l'argent réel sur un compte vérifié. Notre équipe de développeurs et de graphistes s'efforce de rendre toutes les solutions conviviales pour chacune des versions disponibles de notre plateforme de trading : web, desktop et mobile.

Avantages et inconvénients

Chaque outil a ses propres avantages et inconvénients. Ceux-ci sont souvent le résultat d'opinions et de préférences subjectives. En négociant sur un compte DEMO, vous découvrirez quelle plateforme vous convient le mieux. Le nombre d'instruments est-il suffisant pour vous ? Le processus de placement des ordres est-il suffisamment simple et intuitif pour vous ? Vous verrez quelles sont les fonctionnalités de votre compte. Vous pourrez également consulter l'onglet "Actualités", dans lequel le département de recherche publie les informations les plus importantes sur les marchés.

Interface de la plate-forme

L'aspect de la plateforme, ses solutions graphiques, ses caractéristiques. Vous trouverez tout cela lorsque vous ouvrirez votre compte. Vous n'aurez plus à vous demander comment vendre vos actifs, comment les acheter, comment passer des ordres défensifs et comment trouver une société cotée ou un fonds ETF intéressant.

Opérations sur contrats sur la différence

Les contrats sur la différence (CFD) sont des instruments financiers risqués dont le fonctionnement n'est pas trivial. C'est pourquoi, avant de commencer à les négocier sur un compte réel, il est utile de les tester sur un compte de démonstration. Vous saurez alors comment utiliser en pratique les ordres Stop Loss, Take Profit, Buy Limit ou Sell Limit. Vous apprendrez également à définir un Trailing Stop Loss et à négocier sur les baisses et les hausses de prix. La plateforme n'aura plus de secrets pour vous.

Gestion du risque

Les investisseurs tentent naturellement d'éviter les risques inhérents aux marchés financiers de diverses manières. Une gestion et un contrôle des risques habiles sont l'une des qualités des meilleurs investisseurs. Dans le cas du compte de démonstration, le contrôle des risques est plus simple car l'argent n'est pas réel.

En même temps, essayer ses premiers investissements et ses premières transactions sur un compte de démonstration peut vous aider à éviter un certain nombre d'erreurs d'investissement. Bien sûr, si vous vous entraînez. Même l'investissement sur un compte de démonstration peut vous montrer comment fonctionnent les excès du marché - l'euphorie et la panique. Après ce type de négociation, vos réactions sur le marché réel seront moins nerveuses.

Compte DEMO en quelques minutes

Les marchés financiers sont l'endroit où vous investissez votre argent, alors avant de commencer, il est bon d'acquérir un peu d'expérience avec la plateforme de trading que vous allez utiliser. Apprendre l'aspect technique du trading est toujours très important, même si vous êtes un investisseur à long terme. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre compte réel, mais le fait de commencer à remplir un formulaire "réel" vous permettra d'ouvrir et de vérifier un compte DEMO. Vous avez accès à un compte DEMO après avoir rempli le formulaire d'inscription jusqu'à un certain point.

Nous avons veillé à ce que la plateforme XTB soit aussi intuitive que possible, tout en conservant un certain nombre de fonctionnalités telles que des outils d'édition de graphiques et des indicateurs avancés. Pour en savoir plus sur la plateforme xStation5, cliquez ici : https://www.xtb.com/fr/formation/meilleure-plateforme-de-trading-pour-les-debutantset visiter notre plateforme éducative https://www.xtb.com/fr/formation )



Avec le compte de démonstration, vous ne serez pas surpris par l'interface de la plateforme, et vous saurez exactement ce qu'il faut faire à l'avenir, sur un compte réel. En outre, vous vous familiariserez avec le fonctionnement des marchés et apprendrez à trader sans risquer votre propre argent.

Comment commencer ?

Vous pouvez commencer votre trading de démonstration sur la plateforme de trading web XTB ou dans une application mobile. Vous pouvez également télécharger la version de bureau de la plateforme XTB. Pour créer votre DEMO gratuite, vous devez d'abord ouvrir un véritable "formulaire" pour vous inscrire.

Après avoir rempli le formulaire jusqu'à un certain niveau, vous pourrez vous connecter au compte DEMO. Vous pouvez avoir une démo XTB même si vous arrêtez le processus de vérification. Mais une fois que vous décidez d'ouvrir un compte réel, vous bénéficiez d'un accès illimité au compte de démonstration.

Avec un compte DEMO, vous pouvez vous familiariser avec une offre qui comprend des milliers d'instruments et commencer à les négocier virtuellement. Certains instruments sont disponibles pour être négociés exclusivement avec un effet de levier (CFD), tandis que d'autres sont disponibles dans la version traditionnelle sans effet de levier financier (Actions et ETF). L'offre CFD comprend notamment les indices, le Forex, les matières premières, les métaux précieux, les crypto-monnaies, les actions CFD et les ETF CFD. Les instruments non CFD comprennent les actions et les ETF, et ils sont négociés sans effet de levier. N'oubliez pas que sur un compte DEMO, toutes les pertes et tous les profits que vous réalisez sont une "simulation".

Liste des instruments disponibles : https://www.xtb.com/fr/centre-daide/instruments-1/liste-instruments-financiers

Ici, vous pouvez en savoir plus sur le trading de CFD : https://www.xtb.com/fr/formation/quest-ce-que-le-trading-sur-cfd

Vous pouvez vous familiariser avec tous les termes en utilisant notre plateforme d'apprentissage : https://www.xtb.com/fr/formation

Comment ouvrir votre première position dans le XTB Demo ?

Commencez à remplir un formulaire pour l'ouverture d'un compte "réel" et complétez-le entièrement ou jusqu'à un certain point afin d'obtenir l'accès au compte DEMO. Allez sur www.xtb.com, et connectez-vous à votre panneau de compte "Bureau du client". Créez votre propre compte DEMO ou vos propres comptes dans "Bureau du client". Choisissez le compte de démonstration sur la plateforme XTB. Commencez à négocier en mode "démo", par exemple des CFD sur le pétrole. Recherchez des instruments dans la barre de recherche située dans l'onglet Market Watch Ajustez la taille de la position (volume) à l'aide de la calculatrice intégrée à la plateforme. S'il s'agit d'un instrument CFD, choisissez la direction du trading (ACHETER ou VENDRE) Ouvrir une position Vous pouvez ajouter des ordres défensifs tels que SL, TP ou trailing stop Vous pouvez fermer vos positions à tout moment lorsque le marché est ouvert et prendre des bénéfices ou des pertes.

DEMO xStation5 - avantages et fonctionnalités

La création d'un compte de trading DEMO est totalement gratuite, et vous le créerez sans aucune obligation supplémentaire. N'oubliez pas que vous pouvez apprendre à trader sur ce compte et vous familiariser avec la plateforme XTB et les techniques. Ci-dessous, nous allons vous montrer ce qu'implique l'ouverture d'un compte et quels en sont les avantages.

Avantages

L'ouverture d'un compte de formation DEMO présente de nombreux avantages, que nous allons tenter d'énumérer ci-dessous. Après tout, il n'y a pas de meilleur environnement de formation qu'une plateforme qui vous permet de trader sans prendre le risque de perdre vos fonds :

Compte DEMO gratuit et sans engagement

Trading démo sans risque

Des milliers d'instruments disponibles

Test des fonctionnalités de la plateforme de trading

Test pratique des opportunités et des risques liés à l'utilisation de l'effet de levier (CFD)

Possibilité de se familiariser avec l'interface graphique et les fonctionnalités de la plateforme XTB

Possibilité de tester des stratégies d'investissement et des dizaines d'indicateurs

Des centaines d'indicateurs et d'outils d'édition de graphiques

Instruments d'analyse technique et fondamentale

Accès aux rubriques "Actualités" et "Formation".

Tous les termes utiles pour le trading avec et sans effet de levier sont disponibles sur ce lien : https://www.xtb.com/fr/formation/effet-de-levier

Instruments

Le compte de trading DEMO vous permet de trader sur près de 6000 instruments disponibles sur la plateforme de trading XTB. Ci-dessous, nous présentons brièvement quelques-uns des plus importants d'entre eux. La liste complète, incluant tous les instruments, peut être consultée sur le lien https://www.xtb.com/fr/centre-daide/instruments-1/liste-instruments-financiers et sur la plateforme xStation5 dans la barre de recherche.

CFD sur indices

Les indices boursiers reflètent la situation du marché boursier dans certains pays. Par exemple, le S&P 500 (XTB : US500) est composé des 500 plus grandes sociétés américaines qui répondent aux exigences strictes de Standard & Poor's. Le NASDAQ (XTB : US100) reflète les valorisations principalement dans le secteur technologique. L'indice VIX est basé sur la volatilité de l'indice S&P 500 et est bien connu comme l'indice de la peur. La plateforme xStation5 permet de négocier des contrats à terme sur tous les principaux indices américains et sur de nombreux autres indices tels que l'indice allemand DE30, l'indice français FRA40 et les indices chinois CHNCOMP ou HKComp.



Nous vous encourageons à vous familiariser avec les documents éducatifs décrivant les indices : https://www.xtb.com/fr/services-trading/marches-financiers/indices-trading/vix ; https://www.xtb.com/fr/formation/qu-est-ce-que-le-sp500 ; https://www.xtb.com/fr/formation/nasdaq-trading ; https://www.xtb.com/fr/formation/quest-ce-que-le-dax-30

CFD sur matières premières

Les CFDs sur les matières premières disponibles sur xStation5 sont divisés en secteurs tels que l'agriculture (par exemple, le soja, le café, le sucre, le cacao, le blé), l'énergie (par exemple, le pétrole, le gaz naturel, l'essence), les métaux industriels (par exemple, le zinc, l'aluminium), les métaux précieux (par exemple, l'or, l'argent) et bien d'autres (par exemple, le chameau, la tortue, l'émissaire).

CFD Forex

Le marché des changes est appelé Forex. Nous proposons des dizaines de paires de devises provenant de marchés majeurs (EURUSD, GBPUSD), mineurs (NZDCAD, CHFJPY) et émergents (USDPLN, USDTRY). Le marché des changes est connu pour l'effet de levier le plus élevé qui soit, ce qui permet une grande volatilité des investissements, même avec des mouvements de prix relativement faibles.

CFD sur crypto-monnaies

Les crypto-monnaies sont connues pour leur forte volatilité et ont attiré l'attention des investisseurs en raison de l'intérêt institutionnel et de la technologie blockchain. Nous proposons des CFD sur toutes les crypto-monnaies les plus populaires comme Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot ou Chainlink et bien d'autres encore.

Actions et ETF

Les actions et les fonds négociés en bourse (ETF) constituent l'une des catégories d'actifs les plus traditionnelles, dont l'histoire remonte à plusieurs centaines d'années. Nous proposons plusieurs milliers d'actions cotées sur les bourses européennes et américaines, et nous élargissons constamment notre portefeuille. Les nouvelles technologies vous intéressent ? Peut-être les activités de Meta Platforms ou d'Apple vous intéressent-elles ? Ou peut-être lisez-vous des articles sur le marché des matières premières et prévoyez-vous la hausse des prix du pétrole ? Il est peut-être temps de jeter un coup d'œil aux cours de Chevron ou de Total ? Et le secteur bancaire ? Deutsche Bank, Santander, JP Morgan et Bank of America - vous les trouverez tous au même endroit. Vous pouvez toujours rechercher un ETF, par exemple sur l'indice S&P500, qui prédit la croissance du marché boursier américain, et essayer de réduire la volatilité et de commencer un investissement passif à moindre risque.

CFD sur actions et ETF

Certaines des actions d'entreprises que nous proposons sont également disponibles sous forme de CFD (contrat de différence). Avec les CFDs sur actions et ETFs, vous pourrez prendre des positions avec effet de levier, et vous pourrez également prendre des positions courtes pour profiter de la baisse des prix.

Vous trouverez ici un article complet sur la négociation des CFD : https://www.xtb.com/fr/formation/quest-ce-que-le-trading-sur-cfd

Pour avoir accès à un compte DEMO, vous devez entamer une procédure d'enregistrement par formulaire réel. Le compte sera ouvert automatiquement et connecté à votre adresse e-mail. Vous pouvez vous connecter au compte DEMO à partir du site principal de XTB : https://www.xtb.com/en



Si vous avez terminé avec succès la vérification de votre compte réel, vous pouvez vous connecter à la plateforme de trading XTB dans la version navigateur, en allant sur https://www.xtb.com/fr -> Connexion -> Plateforme xStation5.

Vous pouvez également télécharger la plateforme XTB sur une application (Android, iOS) ou dans une version de bureau.

Vous pouvez passer d'un compte DEMO à l'autre à l'intérieur de la plateforme XTB.

Source : Plateforme xStation5

Avec un compte DEMO ouvert, vous pourrez vous familiariser avec la plateforme, ses possibilités et plusieurs milliers d'instruments. Avec un compte de trading DEMO, vous pouvez commencer à trader, entre autres, sur les prix d'actifs populaires tels que le pétrole, l'US500, l'or ou des actions comme Apple ou Microsoft - tout cela pour de l'argent virtuel et sans prendre aucun risque.