xStation 5 : Analyse du marché : Sentiment, Top mouvements, Heatmap et Screener d’Actions

Cette leçon vous apprendra:

Quels sont les sentiments de marchés des traders du monde ?

Pourquoi le screener est un des plus puissants outils de xStation 5 ?

Comment déterminer une tendance à l’aide de notre Heatmap ?

Quand on fait du trading sur les marchés financiers, il est bien d’avoir le plus d’informations possible. La plateforme xStation 5 vous offre un avantage réel quand vous cherchez et vous identifiez des opportunités de trading potentielles. Dans ce tutoriel, on va couvrir les fonctions uniques de la xStation 5 qui sont conçus pour vous aider à faire les meilleures transactions.



Sous l’onglet Analyse du Marché, vous pouvez trouver le Sentiment du marché, les Top de mouvements, le Screener d’Actions et le Heatmap. Ces onglets sont conçus pour vous donner plus de détails avant le trading effectif.



Le sentiment du marché

Commençons avec le Sentiment du Marché, qui vous montrera comment les traders XTB du monde entier sont positionnés sur des différentes marchés et vous dira le pourcentage des clients qui ont des positions ouvertes longues ou shorts sur des instruments spécifiques. Vous pouvez appliquer des filtres pour voir les différents instruments en se basant sur leur classe, ou trouver un marché spécifique via la barre de recherche.



Si à un certain moment vous voulez faire des transactions sur un marché, cliquez simplement sur l’icône “Transaction” et une fenêtre pour un nouveau ticket de transaction s’ouvrira.



Top de mouvements

La fonction Top Mouvements affiche les marchés qui ont gagné le plus ou qui ont perdu le plus durant une certaine période de temps. Contrairement au Sentiment du Marché, cette fonction vous montre le gain ou la perte effective d’un certain instrument pendant la période choisie avec le top des gagnants affiché à droite et le top des perdants affiché à gauche. Vous pouvez appliquer des filtres pour montrer une certaine classe de marchés et changer aussi la période pour voir le top des mouvements de la journée, de la semaine ou du mois.



Si on regarde le mouvement hebdomadaire, vous pouvez voir que le marché du dollar américain vs le péso mexicain a enregistré la plus grande perte, perdant presque 5% de sa valeur. D’autre coté, le marché de l’euro vs le dollar néozélandais a enregistré le plus grand gain, gagnant 4,87% au cours du mois. Il est aussi une des méthodes de déterminer la direction d’une tendance.



Le Screener d’actions

L’onglet Screener d’action vous offre la possibilité de filtrer les marchés des actions CFD pour obtenir une liste plus courte en se basant sur des requêtes dicté par vous,, comme la capitalisation du marché, revenus par action, ratio Price to Earnings (prix à revenus), le rendement des dividendes, le rendement des fonds propres et BETA. Il y a beaucoup d’autres filtres disponibles, qui sont visibles si vous cliquez sur le bouton « affichez plusieurs filtres ». Une fois sélectionnés les filtres qui sont importants pour vous, vous restreignez ou étendez l’échelle de chaque filtre aux niveaux désirés et la liste d’actions se réduit automatiquement et affiche seulement ceux qui respectent vos conditions. Vous pouvez aussi restreindre les sélections par pays ou industrie. Il est un outil très puissant qui vous aide à trouver une société qui se plie sur vos besoins. Par exemple, imaginez-vous que vous voulez acheter un fond propre CFD, sur une action qui paie un dividende, qui a généré une croissance solide de sa valeur et appartient au secteur IT. En théorie, cela devrait prendre assez de temps. En pratique, avec xStation 5, tout le procès dure quelques secondes.

Le Heatmap

Finalement, le Heatmap montre quels marchés ont augmenté le plus et sont tombés le plus durant plusieurs intervalles de temps, d’une manière beaucoup plus visuelle que les tops des mouvements. Plus le marché est fort, plus vert il est, tandis que les marchés plus faibles sont en rouge. Vous pouvez choisir Forex, fonds propres et l’intervalle de temps relevant via le menu déroulant et le Heatmap va se générer en fonction de ces filtres.





La manière dans laquelle est présentée l’information change en fonction de ce que vous visualisez : Forex ou fonds propres. Pour Forex, la devise principale est affichée au centre de la carte, et les marchés contre lesquels elle a gagné le plus sont affichés à droite, en vert. Donc par exemple, en regardant le dollar américain, vous pouvez voir que durant la dernière semaine, il a gagné contre les devises de sa gauche, mais il a perdu en valeur contre les devises de sa droite. Comme pourriez-vous utiliser cela dans votre trading ? Imaginez-vous que ce le troisième jour consécutif quand l’USD perd contre le JPY. Vous regardez le graph pour voir comment le mouvement d’UDSJPY pourrait développer pendant les jours suivants. Le changement en valeur d’USDJPY que vous avez observé a montré que la tendance descendante pourrait être intacte et si elle se confirme avec ce que se passe sur le graph, vous pourriez utiliser cela pour prendre une position.

Pour les fonds propres, les actions sont groupées par industrie, avec les dimensions des blocs en fonction de la capitalisation du marché. C’est pourquoi vous allez voir qu’Apple a un bloc large en comparaison avec Hewlett Packard. Comme tout à l’heure, les actions qui sont les plus fortes sont coloriées en vert et les plus faibles en rouge, en fonction de l’intervalle de temps. Si vous cliquez sur les actions respectives, une fenêtre pop up apparaitra en vous montrant la performance des actions en comparaison avec le reste du secteur. Pour faire des transactions avec des marchés en utilisant l’onglet Cartes thermiques, double clic simplement sur l’instrument et une fenêtre pour un nouvel ordre va apparaitre.

Rappelez-vous que l’analyse du marché se base sur la probabilité et conformément à un des trois principes de l’analyse technique, il y a une probabilité plus élevée que la tendance d’un marché continuera dans le même sens que de prendre la direction inverse. Cela veut dire que l’outil Top des mouvements peut être utilisé comme règle d’identification des tendances, en vous aidant à prendre des décisions de trading plus informés, rapidement et efficacement.