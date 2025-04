xStation 5 : Les corrélations des graphiques

Temps de lecture: 2 minute(s)

Les corrélations dans le cas des marchés financiers mesurent essentiellement le degré dans lequel deux titres se déplacent l’un par rapport à l’autre.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Cette leçon vous apprendra: Comment vérifier directement sur votre plateforme si deux instruments financiers sont corrélés

Comment ajouter jusqu’à 5 instruments sur le même graphique

Comment personnaliser la corrélation des graphiques selon vos besoins Les corrélations dans le cas des marchés financiers mesurent essentiellement le degré dans lequel deux titres se déplacent l’un par rapport à l’autre. Les traders considèrent qu’il est très important de calculer les corrélations pour réduire et diversifier le risque de leurs portefeuilles, aussi que pour identifier les opportunités supplémentaires de trading. La plus facile méthode d’analyser les corrélations des deux ou plusieurs marchés est de comparer les graphiques dans une seule fenêtre de graphiques. Par exemple, si vous voulez comparer l’US500 (basé sur le sous-jacent S&P500) avec l’or, vous pouvez les voir, les deux, dans le même graphique et les analyser avec quelle intensité les deux marché sont corrélés. Avec xStation 5, vous pouvez mettre jusqu’à 5 marchés sur un graphique. Cela peut être fait très simplement avec l’icône ‘Comparer graphiques’ de la barre d’outils: Si vous ne voyez pas l’icône « Comparer graphiques » sur votre barre d’outils, clic droit simplement sur n’importe quel graphique et sélectionnez « Personnaliser la barre d’outils ».

Et vérifiez ‘Comparez graphiques’:

Une fois vérifié, l’icône « Comparer graphiques » sera ajouté à votre barre d’outils. Comme vous pouvez le voir nous avons le graphique de l’or et on veut ajouter US500. Clic gauche sur l’icône « Comparer graphiques » et une nouvelle fenêtre va apparaitre: Commencer à taper US500 et clic sur le bouton ’Ajouter’. Une fois fait cela, le graphique US500 va apparaitre: Pour ajouter un autre marché – Pétrole Brent, par exemple – répétez les mêmes pas: Maintenant vous pouvez voir si le prix de l’or se déplace en corrélation avec l’indice S&P 500 ou le prix du pétrole Brent. Pour changer la couleur de n’importe quel graphique, clic droit sur le graphique et choisissez ‘Personnaliser la vue du graphique’: Une nouvelle fenêtre va apparaitre. Sélectionnez l’onglet « Comparaison » et personnalisez les couleurs du graphique selon vos préférences. Pour enlever des graphiques supplémentaires, clic sur le bouton “x” de la fenêtre graphique, à droit, en bas: Avec la xStation 5 vous pouvez analyser les corrélations rapidement et confortablement comme jamais auparavant.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."