MT4 : Configuration de base

MetaTrader 4 (MT4) est une des plus populaires plateformes de trading. Son interface est simple et intuitive ce qui en fait un standard de l’industrie, elle est utilisée depuis des dizaines d’années par les traders du monde entier.

Veuillez noter que la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4) n'est plus disponible lors de la création d'un compte ou sous-compte de trading avec XTB. Ce changement ne s'applique pas aux comptes existants sur ladite plateforme, qui continueront à être pleinement opérationnels et bénéficieront du même support technique dont ils ont bénéficié. Nous vous encourageons à consulter les articles dédiés à notre plateforme de trading intuitive et primée - xStation 5 ! Le trading avec effet de levier amplifie les gains et pertes. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi. Dans cette leçon, vous allez apprendre : Les caractéristiques principales de la plateforme MT4

Comment se connecter sur la plateforme

Quels instruments sont disponibles sur MT4 MetaTrader 4 (MT4) est une des plus populaires plateformes de trading. Son interface est simple et intuitive ce qui en fait un standard de l’industrie, elle est utilisée depuis des dizaines d’années par les traders du monde entier. MT4 est un bon choix quand si vous souhaitez faire du trading automatique, rajouter des indicateurs externes que vous pourrez trouver facilement sur internet. Vous pouvez installer MT4 sur votre ordinateur ainsi que sur votre téléphone portable. Pour installer MT4 sur votre ordinateur, cliquez ici et suivez les pas suivants. Pour se connecter sur la version accessible depuis votre navigateur, cliquez simplement sur le bouton de connexion situé dans le coin droit, en haut de la page.

Se connecter sur MT4 Une fois que vous avez renseigné ses identifiants, la plateforme MT4 se connectera automatiquement. Si vous avez plusieurs comptes, démo ou compte réel – vous pouvez sélectionner sur lequel vous souhaitez placer des ordres en utilisant le menu déroulant de la fenêtre de connexion MT4. Basculer d’un compte à l’autre est rapide et facile, et vous ne devez pas introduire de nouveau vos identifiants si vous avez sélectionnez l’option “Enregistrer les informations du comptes”. Comme vous pouvez le voir, MetaTrader 4 est divisée en trois modules: Observation du marché Dans le module en haut à gauche “Observation du marché”, vous trouverez la liste des instruments disponibles sur la plateforme MT4. Si vous ne pouvez pas trouvez l’instrument exact, faites un clique droit sur n’importe quel instrument et sélectionnez “Montrer tout”. Depuis le cadre Observation du marché vous pourrez ouvrir un nouvel ordre ou graphique en faisant un clique droit. Vous pouvez aussi personnaliser vos instruments favoris et créer des groupes.. Avec MT4, vous pouvez trader sur le forex, Indices et Matières premières. Le cadre Observation du marché vous permet de voir les cotations qui évoluent en temps réel. Fenêtre graphique Le module de droite permet de faire afficher les Graphiques de votre choix. Comme vous pouvez le voir, c’est la partie principale de la plateforme MT4. Les graphiques montrent les mouvements de prix d’un instrument sur une période de temps spécifiée (par heure, par jour, par semaine, etc.). Les graphiques sont la plus importante source d’information sur le marché pour les traders et sont nécessaires pour effectuer des analyses techniques, en utilisant les indicateurs disponibles. La plateforme MT4 vous permet de personnaliser facilement vos graphiques selon vos besoins (indicateurs, temporalité…), et vous pouvez sauvegarder votre modèle, pour l’avoir à chaque fois que vous vous connectez. En plus, vous pouvez facilement placer un nouvel ordre directement depuis n’importe quel graphique en quelques secondes. Terminal Le module en bas est le “Terminal”. Ici vous gérez et surveillez vos opérations, que ce soit des ordres en cours ou différés, l’historique de vos opérations, le Solde et la Balance du compte ainsi que la Marge utilisée, disponible, et votre Niveau de Marge (Marge limite). Vous pourrez modifier vos positions en configurant des niveaux de Stop Loss ou Take Profit. Maintenant que vous avez ces informations sur l’utilisation de MT4, faisons un court quiz pour tester vos connaissances:

