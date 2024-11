Définition et Impact de la Volatilité sur les Marchés Financiers

Le trading de la volatilité est un aspect essentiel pour tout trader souhaitant optimiser ses gains sur les marchés financiers. Il peut, en effet, piéger tant les traders débutants que les professionnels expérimentés. Un simple pic de volatilité peut transformer un trade gagnant en une perte. Ainsi, comprendre ce concept et savoir comment l’exploiter peut faire la différence entre le succès et l’échec dans le monde du trading.

Qu'est-ce que la volatilité ? La volatilité reflète le niveau d’incertitude et le risque de fluctuation d’un instrument financier sur une période donnée.

C’est une mesure statistique de variation sur un instrument donné.

Il y a 2 types de volatilité : historique et attendue. En période de forte volatilité sur les marchés, les prix ont tendance à varier de manière très dynamique et rapidement sur une période de temps courte. Quand les marchés ne sont pas volatils ou “flat”, les mouvements et tendances se forment plus progressivement. La volatilité peut apparaître sur le marché après des annonces macroéconomique importantes ou après des événements inattendus tels qu’une catastrophe naturelle ou un évènement politique. Les Traders ayant plus d’expérience ont pour habitude pendant les périodes de plus forte volatilité de chercher à ouvrir et fermer leurs positions sur une période de temps courte. La volatilité est un concept central en trading. Elle représente la variation des prix d’un actif sur une période donnée. Comprendre cette notion permet aux investisseurs de mieux appréhender les risques et opportunités liés à leurs placements. La copie-écran ci-dessus est un bon exemple de faible et forte volatilité. Ceci a lieu en général après une information macroéconomique importante, où les traders attendent les premiers retours des informations dévoilées. Une fois le compte-rendu d’information publié, des mouvements importants peuvent rapidement apparaître comme on peut le constater sur le graphique de l’EURUSD ci-dessus. Dans le cas présent, nous étions sur une publication des NFP (Non Farm Payrolls). Il est aussi intéressant de préciser qu’une fois la réaction sur le marché s’est estompée, le marché a perdu en volatilité pour retrouver son amplitude habituelle de trading. L’exemple ci-dessus est le résultat du référendum sur le Brexit, là ou le UK100 (FTSE, indice anglais) a chuté de plus de 600 points (pips) en moins d’une heure, ce qui atteste d’une augmentation de l’aversion au risque envers l’économie britannique à court terme. Les différents types de volatilité Il existe deux types principaux de volatilité : la volatilité historique et la volatilité implicite. La première mesure les fluctuations passées du prix d’un actif. Elle permet d’évaluer comment un titre a réagi aux événements passés. En revanche, la volatilité implicite anticipe les variations futures, se basant sur les prix des options. Les actions boursières sont influencées par la loi de l’offre et de la demande entre acheteurs et vendeurs. À court terme, une action présente généralement une volatilité plus élevée qu’à long terme. Par comparaison, les obligations sont beaucoup plus stables, car elles sont régies par un contrat où les parties connaissent à l’avance le rendement final. À noter que pour analyser la volatilité, il faut mesurer l’écart type des rendements des actifs financiers. L’écart type est une statistique qui montre à quel point les rendements diffèrent de leur moyenne. Plus l’écart type est élevé, plus la volatilité est grande. Les instruments financiers pour trader la volatilité Plusieurs instruments financiers permettent de trader la volatilité, notamment les options. Les options sont des contrats financiers qui donnent au détenteur le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé à une date future. Options d’achat et options de vente Les options d’achat (calls) donnent le droit d’acheter un actif, tandis que les options de vente (puts) donnent le droit de vendre un actif. Les traders peuvent utiliser ces options pour parier sur la volatilité du marché. Par exemple, acheter des options de vente peut être une stratégie efficace si un trader anticipe une hausse de la volatilité, car les prix des options de vente augmentent généralement lorsque la volatilité augmente. Il est également possible de trader la volatilité directement via des produits dérivés comme le CFD sur l’indice VIX, proposé par XTB. Cet indice mesure les anticipations de volatilité du marché boursier américain, offrant ainsi aux traders un moyen de spéculer sur les variations de la volatilité elle-même. Volatilité implicite vs. volatilité historique Il est important de savoir distinguer la volatilité implicite de la volatilité historique. La volatilité historique est une mesure des variations de prix passées d’un actif sur une période donnée. La volatilité implicite, en revanche, est une estimation de la volatilité future, déduite des prix actuels des options. Les traders utilisent souvent la volatilité implicite pour prendre des décisions sur l’achat et la vente d’options. Les stratégies de trading basées sur la volatilité Les traders professionnels utilisent diverses stratégies pour tirer profit de la volatilité. Voici quelques-unes des plus courantes. Straddle et Strangle Le straddle et le strangle sont des stratégies populaires dans le trading de la volatilité. Le straddle consiste à acheter à la fois une option d’achat et une option de vente sur le même actif et avec le même prix d’exercice et la même date d’expiration. Cette stratégie permet de profiter des mouvements importants des prix, quelle que soit la direction. Le strangle, quant à lui, est similaire au straddle, mais utilise des prix d’exercice différents pour les options d’achat et de vente. Cette stratégie est moins coûteuse que le straddle, mais nécessite des mouvements de prix plus importants pour être profitable. Iron Condor L’Iron Condor est une stratégie qui combine l’achat et la vente de quatre options différentes avec des prix d’exercice et des dates d’expiration variées. Cette stratégie est utilisée pour profiter d’une faible volatilité, car elle génère des gains lorsque les prix restent dans une certaine fourchette. L’utilisation des indicateurs de volatilité Les indicateurs de volatilité, comme le Bollinger Bands, sont des outils précieux pour les traders. Les Bollinger Bands, par exemple, sont des lignes tracées à des écarts types spécifiques au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile. Ces bandes se dilatent et se contractent en fonction de la volatilité du marché. Lorsque les bandes sont très éloignées, cela indique une forte volatilité, tandis que des bandes rapprochées signalent une faible volatilité. L’impact de la volatilité sur les marchés financiers La volatilité a un impact significatif sur les marchés financiers. Une volatilité élevée peut entraîner des fluctuations de prix rapides et imprévisibles, ce qui peut augmenter les risques pour les traders et les investisseurs. Elle peut néanmoins offrir des opportunités de profit substantielles pour ceux qui savent comment l’exploiter. Volatilité et indices boursiers Les indices boursiers, comme le S&P 500, sont souvent utilisés comme référence pour mesurer la volatilité du marché. Par exemple, une augmentation de l’indice de volatilité, VIX, indique que les investisseurs s’attendent à une augmentation de la volatilité du marché, ce qui peut affecter les décisions d’achat et de vente. Volatilité à court terme La volatilité à court terme peut être particulièrement importante pour les traders qui utilisent le day trading et le trading à haute fréquence, qui cherchent à profiter des petites variations de prix sur de courtes périodes. Ces traders utilisent souvent des algorithmes et des plateformes de trading avancées pour effectuer des transactions rapides en réponse aux changements de volatilité. Tout investisseur qui souhaiterait exploiter la volatilité d'un actif financier spécifique, comme une action historiquement volatile, doit posséder un niveau d'expertise très élevé, car la volatilité passée ne garantit pas la volatilité future. Ainsi, cette technique nécessite une compréhension approfondie des concepts de base et des outils disponibles. La volatilité et les types d’actifs La volatilité varie selon les types d’actifs financiers. Les actions, par exemple, sont souvent plus volatiles que les obligations, car elles réagissent rapidement aux événements économiques et financiers. Les obligations, en particulier celles de courte durée, sont généralement moins exposées aux fluctuations de marché. La volatilité est souvent exprimée en pourcentage annuel. Par exemple, si un investissement a un rendement moyen de 8 % avec une volatilité de 20 %, cela signifie que le rendement a généralement oscillé entre -12 % et +28 %. Les investisseurs utilisent cette mesure pour évaluer les risques associés à leurs portefeuilles et prendre des décisions éclairées. L’impact de la volatilité sur les décisions d'investissement Investir dans des actifs volatils peut sembler risqué. Cependant, pour certains investisseurs, la volatilité représente une opportunité de réaliser des profits. Par exemple, lors de séances boursières très volatiles, les traders peuvent exploiter ces fluctuations rapides à leur avantage. Comme vu précédemment, les indices comme le VIX (basé sur le S&P 500) ou le VCAC (basé sur le CAC 40) mesurent la volatilité globale des marchés et sont souvent utilisés pour anticiper des périodes de turbulences. Des hausses soudaines de volatilité peuvent de fait indiquer un changement de tendance sur les marchés. Réduire la volatilité dans un portefeuille Pour atténuer les effets de la volatilité, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille. Cela signifie répartir les investissements entre différents types d'actifs, de secteurs et de zones géographiques. Une combinaison judicieuse d’actions et d’obligations, par exemple, peut permettre de réduire l’exposition aux variations de marché. Les ETF (fonds négociés en bourse) sont souvent plébiscités pour leur capacité à diversifier facilement un portefeuille, car ils regroupent une large gamme d’actifs, réduisant ainsi la volatilité globale. En définitive, la volatilité permet de mesurer les risques et d'identifier des opportunités de gains. Bien qu'elle puisse être perçue comme une source d'incertitude, elle constitue aussi un levier important pour les investisseurs avisés. Diversifier son portefeuille et ajuster ses stratégies d'investissement en fonction de la volatilité sont des clés pour réussir sur les marchés financiers. En utilisant des options, des stratégies spécifiques comme le straddle et le strangle et des indicateurs de volatilité comme le Bollinger Bands, les traders peuvent tirer profit des fluctuations du marché. Il est toutefois déterminant de toujours tenir compte des risques associés et de développer la bonne stratégie pour naviguer dans l’environnement souvent imprévisible du marché de Forex. XTB vous propose des outils pour vous accompagner dans cette opération financière. Découvrez comment investir sur l’indice de volatilité (VOLX).

