La capitalisation boursière est un indicateur central en trading pour évaluer la taille et la santé financière d’une entreprise cotée en bourse. Pour les investisseurs, elle représente un outil incontournable pour mesurer la valeur d’une société et, par extension, les risques associés à un investissement. Mais qu’est-ce que la capitalisation boursière exactement ? Comment est-elle calculée et utilisée dans le cadre des stratégies d'investissement ?

Qu'est-ce que la capitalisation boursière ? La capitalisation boursière ou "market cap", est la valeur totale des actions en circulation d’une société cotée. Elle inclut à la fois les actions ordinaires et privilégiées et se calcule en multipliant le nombre total d’actions par le prix actuel d’une action. Exemple simple de calcul Le calcul de la capitalisation boursière est simple et basé sur la formule suivante : Capitalisation boursière = Prix actuel de l’action x actions en circulation Par exemple, si une société donnée est actuellement cotée sur le marché à 78$ et le nombre d’actions en circulation est de 10 millions d’actions, par conséquent la capitalisation boursière de la société sera de $780 millions. La capitalisation boursière est un bon indicateur sur la taille de la société, ce qui ne doit pas être confondu avec ce que vaut réellement la société en question. Certaines catégories de capitalisation boursière inclus : Large cap : Sociétés dont la capitalisation boursière est supérieur à $10 milliards, tels que Microsoft et General Electric.

: Sociétés dont la capitalisation boursière est supérieur à $10 milliards, tels que Microsoft et General Electric. Mid cap : Sociétés dont la capitalisation boursière est entre $2-10 milliards, tels que Tripadvisor et Western Union.

: Sociétés dont la capitalisation boursière est entre $2-10 milliards, tels que Tripadvisor et Western Union. Small cap : Sociétés dont la capitalisation boursière est entre $300 millions et $2 milliards tels que Tag Immobilien et Triumph Group. Pourquoi est-ce important ? La capitalisation boursière est un élément clé pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille. En effet, cet indicateur permet d’estimer le potentiel de croissance d’une société ainsi que les risques inhérents à un investissement dans celle-ci. Grandes, moyennes et petites capitalisations Les entreprises sont classées en trois grandes catégories en fonction de leur capitalisation boursière : Les grandes capitalisations (large-cap) . Les entreprises dont la capitalisation dépasse 10 milliards de dollars. Ces sociétés sont souvent des acteurs dominants dans leurs secteurs respectifs et sont perçues comme plus stables et moins risquées. Leur potentiel de croissance à court terme est néanmoins souvent moindre que celui des sociétés plus petites.

. Les entreprises dont la capitalisation dépasse 10 milliards de dollars. Ces sociétés sont souvent des acteurs dominants dans leurs secteurs respectifs et sont perçues comme plus stables et moins risquées. Leur potentiel de croissance à court terme est néanmoins souvent moindre que celui des sociétés plus petites. Les moyennes capitalisations (mid-cap) . Elles ont une capitalisation comprise entre 2 et 10 milliards de dollars. Ce sont généralement des entreprises en phase de croissance, présentant un équilibre entre potentiel de rendement et niveau de risque modéré.

. Elles ont une capitalisation comprise entre 2 et 10 milliards de dollars. Ce sont généralement des entreprises en phase de croissance, présentant un équilibre entre potentiel de rendement et niveau de risque modéré. Les petites capitalisations (small-cap). Les sociétés à faible capitalisation (entre 300 millions et 2 milliards de dollars) sont souvent de jeunes entreprises à fort potentiel de croissance. Ces investissements sont toutefois plus risqués en raison de la volatilité et de la moindre solidité financière de ces sociétés. Les facteurs influençant la capitalisation boursière Le montant de la capitalisation boursière varie en fonction de deux principaux facteurs : le cours des actions et le nombre d’actions en circulation. Le prix des actions, dicté par l’offre et la demande sur les marchés financiers, fluctue constamment. De plus, le nombre d'actions peut changer si la société procède à des augmentations de capital ou à des rachats d’actions . Un fractionnement d'actions, opération par laquelle une entreprise divise ses actions en plusieurs parts tout en ajustant le prix unitaire, n'a en revanche pas d'impact direct sur la capitalisation boursière. Bien que le nombre d’actions augmente, la valeur globale des actions demeure inchangée. Pourquoi intégrer la capitalisation boursière dans votre stratégie d’investissement ? La capitalisation boursière est un indicateur pertinent pour adapter vos choix d’investissement à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Par exemple, si vous recherchez des rendements élevés et êtes prêt à assumer des risques importants, les actions de petites et moyennes capitalisations peuvent être attrayantes. À l’inverse, pour une approche plus conservatrice, les entreprises à grande capitalisation, plus stables, offrent généralement un environnement moins volatil. Diversifier son portefeuille grâce à la capitalisation boursière Investir dans des entreprises de différentes tailles peut aider à diversifier votre portefeuille et à répartir les risques. En plus de diversifier par la taille des entreprises, il est recommandé de varier les secteurs d'activité ou d'investir dans d'autres types d'actifs comme les obligations ou les fonds indiciels (ETF). En résumé La capitalisation boursière est la valeur de marché des actions en circulation d’une société.

des actions en circulation d’une société. Elle est calculée en multipliant le nombre d’actions en circulation par la valeur actuelle d’une action.

Les actions en circulation sont les actions d’une société détenues par les actionnaires. Un bon outil pour trouver les opportunités de trading sur actions basées sur la capitalisation boursière, le rendement du dividende, l’endettement et bien plus est le Scanner Actions et ETF.

