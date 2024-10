Temps de lecture: 12 minute(s)

Tout investisseur peut rencontrer dans le trading le terme « effet de levier financier » et la possibilité d’investir un effet de levier tôt ou tard. Alors, qu'est-ce que l’effet de levier en trading ? Quels sont les avantages potentiels de l'effet de levier et quels sont les risques qu'il comporte ? Qu'est-ce que la marge et un appel de marge ? Vous trouverez des réponses à ces questions dans cet article dédié.

Qu'est-ce que le levier financier ?

Le levier financier offre la possibilité d'investir ou de contrôler des fonds beaucoup plus importants que ceux actuellement détenus. Dans la vie de tous les jours, les prêts sont la forme d'effet de levier la plus populaire, qui permettent de financer un investissement beaucoup plus important, tout en ayant par exemple 10% ou 20% de fonds propres. Le reste est emprunté. Le fonctionnement de ce mécanisme est un peu différent sur le marché financier, mais son issue est très similaire. Il permet d'obtenir des gains potentiels sur l'ensemble de la transaction, tout en ne détenant qu'une fraction des fonds propres.

L’investissement à effet de levier en trading

L’effet de levier en trading peut être bénéfique pour un investisseur, car il ne l'oblige pas à détenir un capital important au départ afin de conclure des transactions de grande valeur. Ceci est également lié au risque, car plus le montant de la transaction est élevé, plus l'effet des changements du marché sur le solde de l'ensemble du compte et le résultat de la transaction est important.

À titre d'exemple, nous allons décrire cette situation sur la paire de devises EUR/USD et un effet de levier de 1:30. Cela signifie que le trader peut contrôler une position équivalente à 30 000 EUR, tout en ne détenant qu'un équivalent de 1 000 EUR. À la conclusion d'une telle transaction, la plateforme de trading vérifiera automatiquement s'il y a au moins 1 000 EUR sur le compte pour ouvrir une position de 0,3 lot sur les CFD en EUR/USD. Ce montant formera une marge qui sera expliquée plus en détail ci-dessous.

Si, à la suite d'un investissement, le prix du CFD sur l’EUR/USD augmente, générant un profit de 300 EUR pour le trader, cela signifie un taux de rendement de 30% sur le montant investi de 1 000 EUR. S'il n'y avait pas eu l'effet de levier de 1:30, le trader devrait avoir 30 000 EUR sur le compte et le même profit potentiel de 300 EUR signifierait un taux de rendement égal à 1%. Grâce à l'effet de levier, les taux de rendement des investissements peuvent être plus élevés avec des contributions propres plus faibles. Cependant, il s'agit d'une arme à deux tranchants. Dans le cas d'une baisse du taux de change et du résultat de la transaction de - 300 EUR, l’investisseur perd 30 % et il ne lui reste plus que 700 EUR sur 1 000 EUR.

L'exemple ci-dessus suppose de ne conserver sur le compte que des fonds suffisants pour couvrir la marge, ce qui est extrêmement rare dans la réalité. Les investisseurs ont généralement plus de fonds que le minimum requis, c'est-à-dire par exemple, 5 000 EUR peuvent être déposés sur le compte au lieu de 1 000 EUR. Cela offre une plus grande flexibilité et offre la possibilité d'ouvrir des transactions sur plusieurs marchés simultanément.

Investissement sur marge et à effet de levier

Revenons à la marge qui est un élément clé de l’effet de levier en trading. Elle est également connue sous le nom de marge de dépôt. Afin de contrôler une position de 30 000 EUR avec un effet de levier de 1:30, vous devez mettre de côté 1 000 EUR. Cela signifie que vous pouvez contrôler 30 000 EUR avec 1 000 EUR, et 1 000 EUR sont mis de côté comme marge qui a été établie pour que vous puissiez utiliser l'effet de levier.

La marge est souvent exprimée en pourcentage, ce qui indique automatiquement quel effet de levier maximal peut être utilisé. Si la marge requise pour un instrument donné est de 3,33 %, cela signifie un effet de levier maximum possible de 30:1. Dans le cas de 5%, l'effet de levier sera de 20:1, et pour 10% – 10:1. Ainsi, plus le pourcentage de contribution en marge est faible, plus l'effet de levier pouvant être utilisé pour ouvrir une transaction plus importante est important, et vice versa.

Quels produits avec effet de levier peut-on négocier ?

Les produits financiers avec effet de levier qu'on peut négocier incluent :

Forex. Le trading sur le forex permet d'utiliser un effet de levier pour augmenter les gains potentiels. Par exemple, un effet de levier de 100:1 permet à un investisseur de contrôler 100 000 EUR avec seulement 1 000 EUR de capitaux propres.

Actions en Bourse. Certains courtiers proposent des opérations à effet de levier sur les actions, ce qui permet d'amplifier les gains ou les pertes.

Contrats à terme (futures). Utilisés sur divers actifs, y compris les matières premières, les indices et les devises, ces contrats permettent des investissements à effet de levier.

Options. Elles donnent le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé. Les options peuvent être utilisées avec un effet de levier pour spéculer ou couvrir des positions.

CFD (contrats sur la différence). Ces produits dérivés permettent de spéculer sur les variations de cours des actifs sous-jacents avec un effet de levier.

ETF (fonds négociés en bourse) à effet de levier. Certains ETF utilisent l'effet de levier pour amplifier les rendements quotidiens de l'indice sous-jacent.

Qu'est-ce que le ratio de l'effet de levier ?

Le ratio de l'effet de levier en trading est le rapport entre la taille de la position prise et le montant de capitaux propres utilisés pour ouvrir cette position. Il indique combien d'argent emprunté est utilisé par rapport à l'argent proprement investi. Par exemple, un effet de levier de 10:1 signifie que pour chaque euro investi, l'investisseur contrôle 10 euros sur le marché. Ce ratio permet aux investisseurs d'augmenter leur exposition sur les marchés financiers sans augmenter proportionnellement leur investissement initial, ce qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes.

Que faire si une transaction ne se déroule pas comme prévu ?

Lorsque la marge d'une position commence à fléchir, vous aurez la possibilité de recevoir des informations sur la manière de la compléter, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'appel de marge. Si le marché continue d'évoluer dans une mauvaise direction, la transaction sera automatiquement clôturée. Par conséquent, dans le cas du trading à effet de levier sur de nombreux instruments et marchés, le niveau de marge doit toujours être contrôlé, car il est crucial pour maintenir la position.

Le calcul de l'effet de levier se fait de la manière suivante :

Effet de levier = Taille de la position / Capitaux propres utilisés

Par exemple, si un investisseur utilise 1 000 EUR pour contrôler une position de 50 000 EUR sur le marché, l'effet de levier est de :

50 000 EUR / 1 000 EUR = 50 : 1

Cet effet de levier permet de contrôler une position plus importante avec une somme d'argent relativement faible, ce qui peut maximiser les gains, mais aussi les pertes. La gestion des risques est donc déterminante pour éviter des pertes catastrophiques. Les courtiers en ligne et les plateformes de trading offrent généralement des outils pour calculer l'effet de levier et gérer les positions en conséquence.

Exemple complet d'une transaction à effet de levier

Vous avez un compte en USD et vous pouvez trader les principales paires de devises avec un effet de levier maximum de 30:1, ce qui signifie que chaque dollar contribué vous donne 30 USD avec lesquels trader. Vous versez 1 000 USD de marge. Cela signifie que vous pouvez initialement ouvrir une position pour un maximum de 30 000 USD (1 000 USD x 30) sur des CFD sur les principales paires de devises.

Une analyse menée montre que le taux de change EUR/USD peut enregistrer une baisse. En pratique, cela signifie planifier de vendre des euros et d'acheter des dollars américains. Vous décidez d'allouer 20 000 EUR pour cela – il s'agit du montant de la transaction au taux de change EUR/USD de 1,3000, soit 1 EUR pour 1,30 USD. Ouvrir une position courte revient à dépenser 20 000 EUR pour acheter 26 000 USD avec une marge contributive de 1 000 USD. Cela signifie que l’effet de levier en trading effectif s'élève à 26 000 USD / 1 000 USD de marge, soit 26:1. Cela explique l'utilisation de la quasi-totalité de la marge.

Chaque pips s'élèvera à 2 USD pour la position discutée. Ainsi, la totalité de la marge serait atteinte si le taux de change EUR/USD passait à 500 pips. Après un certain temps, le taux de change EUR/USD baisse à 1,2700. Vous clôturez la transaction avec un profit de 300 pips, ce qui équivaut à 600 USD.

En termes de conversion classique, vous avez vendu 20 000 EUR et acheté 26 000 USD au taux de change de 1,30. Lors de la baisse du taux de change à 1,27, vous avez racheté 20 000 EUR pour 25 400 USD. La différence de 26 000 à 25 400 est le profit. Grâce à l'effet de levier, vous avez généré un taux de rendement sur les 1 000 USD investis de 60% (600 USD). Sans l'effet de levier, vous n'auriez pu vendre que 769,23 EUR et acheter 1 000 USD. Au taux de change de 1,2700, vous pouvez racheter 769,23 EUR pour 976,92 USD ce qui rapporte un profit de 23 USD. Ainsi, il est 26 fois inférieur.

Il convient de rappeler qu'en cas de variation du taux de change en sens inverse, les pertes encourues sont augmentées de manière similaire en utilisant le mécanisme de levier. Cela peut entraîner une perte rapide du capital investi.

Investissement à effet de levier – instruments

Les traders débutants et expérimentés peuvent utiliser l'effet de levier pour les CFD sur toutes les classes d'actifs. Cela signifie que l’effet de levier en trading est disponible pour les CFD sur les paires de devises, les matières premières, les indices boursiers, les crypto-monnaies, les obligations, les ETF et les actions.

Les instruments à effet de levier les plus populaires comprennent les principales paires de devises telles que : EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, les matières premières telles que : l'or (GOLD), le pétrole brut (OIL.WTI) et le café (COFFEE), les indices boursiers : DAX ( DE30), S&P 500 (US500) et NASDAQ 100 (US100), des cryptomonnaies par exemple : Bitcoin (BITCOIN) et Ethereum (ETHEREUM), et des CFD sur des actions telles que : Facebook (FB.US), Amazon (AMZN.US) et plus.

Trading à effet de levier – avantages et inconvénients

Avantages du levier financier

Augmentation du capital

L'effet de levier financier augmente le capital disponible sur l’investissement sur divers marchés. Par exemple, vous détenez 60 000 USD avec un effet de levier de 30:1, tout en n'ayant que 2 000 USD à votre disposition. Cela signifie que vous pouvez allouer des montants plus importants à différentes positions de votre portefeuille. Mais rappelez-vous que cela implique également un plus grand risque.

« Prêt » sans intérêt

Le levier financier peut être comparé à un prêt accordé par un courtier en échange d'une mise en gage de marge qui permet de prendre une position plus importante sur le marché. Cependant, ce «prêt» n'entraîne aucune responsabilité sous forme d'intérêts ou de commission, et il peut être utilisé de quelque manière que ce soit lors de la négociation.

Méthode pour une faible volatilité

Les périodes de faible volatilité peuvent être particulièrement fatigantes pour les traders en raison de changements mineurs de prix. Cependant, grâce aux transactions à effet de levier, les traders peuvent potentiellement générer des bénéfices plus importants même pendant les périodes de faible volatilité sur le marché. Dans ce cas, même un léger changement de prix ou de taux de change peut signifier un changement plus important dans le compte du commerçant.

Optimisation de la gestion des fonds

Les investisseurs peuvent utiliser une partie de leur capital pour d'autres opportunités d'investissement tout en maintenant des positions importantes grâce à l'effet de levier. Cela permet une gestion plus flexible et efficace des fonds.

Réduction des besoins en liquidités

En utilisant l'effet de levier, les traders peuvent maintenir des positions significatives sans avoir à immobiliser une grande quantité de liquidités. Cela peut être particulièrement utile pour les traders actifs qui cherchent à tirer parti des opportunités à court terme sur les marchés.

Accélération des rendements

Pour les traders expérimentés et ceux qui utilisent des stratégies de trading à court terme, l'effet de levier peut accélérer les rendements, permettant de tirer parti des mouvements de prix même mineurs.

Inconvénients du levier financier

Augmentation des pertes

Le risque le plus important lié au trading à effet de levier réside dans le fait que, à l’instar des bénéfices, les pertes augmentent également lorsque le marché se dirige dans la direction opposée à celle supposée. L'effet de levier financier peut nécessiter des dépenses en capital minimales, mais comme les résultats des transactions sont basés sur la taille totale de la position que vous contrôlez, les pertes peuvent être substantielles.

Appel de marge

Si les pertes dépassent la marge que vous utilisez, un appel pour compléter la marge apparaît. Du fait que l’effet de levier en trading augmente les pertes, le risque d'appel de marge existera toujours, et en l'absence de nouveaux fonds disponibles sur le compte, les positions seront automatiquement fermées avec une perte.

Pour illustrer ces inconvénients, considérons un investisseur qui utilise un effet de levier de 20:1 pour trader le forex. Si le cours de l'actif baisse de seulement 5 %, l'investisseur subit une perte de 100 % de son capital investi (20 * 5 %). En cas d'appel de marge, il devra ajouter des fonds pour maintenir sa position ouverte ou accepter une liquidation automatique, souvent à perte.

Pour illustrer ces inconvénients, considérons un investisseur qui utilise un effet de levier de 20:1 pour trader le forex. Si le cours de l'actif baisse de seulement 5 %, l'investisseur subit une perte de 100 % de son capital investi (20 * 5 %). En cas d'appel de marge, il devra ajouter des fonds pour maintenir sa position ouverte ou accepter une liquidation automatique, souvent à perte.

Autrement dit, bien que l'effet de levier puisse offrir des opportunités de gains élevés, il est important de bien comprendre et de gérer les risques associés. Les investisseurs doivent être prêts à faire face aux inconvénients potentiels et utiliser des stratégies de gestion des risques pour protéger leur capital.