Le marché de gré à gré : définition trading

Temps de lecture: 2 minute(s)

Il existe deux grandes catégories de marchés financiers : le marché organisé, comme la Bourse de Paris par exemple, et le marché de gré à gré (aussi appelé OTC - over-the-counter).

Sur un marché organisé, les transactions se déroulent de manière centralisée et les acteurs ne se connaissent pas directement. Toutes les transactions y sont régulées par des autorités spécifiques et soumises à des obligations strictes en matière de transparence et de règles de négociation. En revanche, sur un marché de gré à gré, les investisseurs concluent directement des contrats entre eux, sans passer par un intermédiaire centralisé. Les parties peuvent librement négocier les termes du contrat, (obligations réciproques, prix, échéances, etc.). Ils échappent donc aux normes standardisées imposées sur les marchés organisés. Trois marchés financiers majeurs opèrent principalement en gré à gré. Le premier est le marché obligataire, où s'échangent des obligations d'occasion. Les investisseurs, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, négocient directement avec différents établissements financiers pour obtenir les meilleures conditions. Le fonctionnement de ce marché repose donc sur la recherche de la meilleure offre parmi celles disponibles. Chaque transaction est donc personnalisée en fonction des parties impliquées. Le marché des devises, communément appelé Forex, est également un marché de gré à gré. C'est l'un des plus grands marchés mondiaux, où les brokers, les banques et autres institutions financières négocient directement entre eux sans l'intervention d'une bourse centrale. Cette absence d'intermédiaire signifie que les prix des devises peuvent varier d'un participant à un autre, selon les accords passés et les conditions de marché en temps réel. Enfin, le marché des dérivés fait également partie des marchés de gré à gré. Les dérivés sont des instruments financiers qui permettent de réaliser des transactions futures sur un actif sous-jacent. Il peut s’agir de matières premières, d’actions, de taux d'intérêt ou encore d’indices boursiers. Ces contrats sont négociés de manière privée, et leurs termes (échéances, prix, etc.) sont entièrement définis par les parties. Cependant, ce marché a longtemps été critiqué pour son opacité. Les termes des contrats n'étaient, en effet, pas rendus publics. Il y avait donc une augmentation des risques systémiques. Depuis 2012, des régulations européennes ont été mises en place pour renforcer la transparence et encadrer ces risques. Certaines transactions doivent désormais être déclarées à des registres centraux. Si les marchés de gré à gré offrent une grande flexibilité en permettant des négociations sur mesure, ils présentent également des risques de trading et de perte en capital significatifs. Le principal risque est celui de la contrepartie. L'une des parties au contrat peut ne pas honorer ses engagements, que ce soit en raison d'une incapacité de paiement ou d'un défaut de livraison de l'actif. Par ailleurs, ces marchés sont souvent caractérisés par une liquidité réduite. En l'absence d'une plateforme centralisée regroupant l'ensemble des acteurs, il peut s'avérer difficile de conclure rapidement une transaction. Cela complique la recherche de contreparties disponibles et peut entraîner des délais ou des coûts supplémentaires pour les investisseurs.

