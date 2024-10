Temps de lecture: 19 minute(s)

Le trading de contrats sur les émissions de CO2 existent depuis longtemps, mais personne ne s'attendait à une telle augmentation de popularité chez les investisseurs particuliers. En attendant, la crise énergétique laisse espérer la poursuite de cette tendance.

Des pays et des régions du monde développent actuellement des systèmes de trading de carbone pour fixer un prix pour les émissions de gaz à effet de serre. De tels systèmes d'échange de droits d'émission fonctionnent actuellement en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Asie, et sont envisagés pour un éventuel déploiement mondial.

Compte tenu des difficultés à parvenir à un accord sur les mesures d'atténuation dans les négociations internationales, il est clair que l'élan s'est déplacé du niveau international vers le niveau des États-nations et des régions plus petites.

La dynamique est particulièrement forte dans les économies à croissance rapide, où de nouveaux systèmes de trading des droits d'émission sont en cours de discussion ou déjà établis en Chine, en Inde, en Corée du Sud et même au Brésil. Dans le monde, 39 juridictions nationales et 23 sous-juridictions ont mis en œuvre ou prévoient de mettre en œuvre des instruments de tarification du carbone, y compris des systèmes de trading des droits d'émission et des taxes.

Le plus grand marché du carbone au monde est le système européen d’échange de quotas d'émission (EU ETS). Dans l'article suivant, nous décrirons ce qu'est l'EU ETS et comment fonctionne le trading de droits d'émission.

Qu’est-ce que l’EU ETS ?

Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (EU ETS) est le premier et à ce jour le plus grand système de “cap-and-trade” au monde permettant de réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Le système est destiné à aider l'Union européenne à atteindre ses objectifs de réduction de CO2 en encourageant les réductions d'émissions de manière rentable et économique pour les entreprises, les États et d'autres entités économiques. L'EU ETS est l'un des outils de décarbonation et de lutte contre les changements climatiques, causant des dégâts considérables à la planète.

Les principales caractéristiques de l'EU ETS sont le plafond d'émission, c'est-à-dire le plafond de quantité maximale, et l’échange de quotas d'émission de l'UE (EUA). Le plafond garantit que les émissions totales sont maintenues à un niveau prédéterminé (elles ne peuvent pas augmenter tant que le plafond est en place). Les installations concernées par le plafond doivent restituer des EUA (quotas de l'Union européenne) pour chaque tonne d'équivalent CO2 émise dans l'atmosphère au cours de l'année.

Les EUA sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. Le système de trading offre une flexibilité aux entreprises couvertes car elles peuvent choisir d'agir ou d'acheter des quotas en fonction du prix de l'EUA.

Ainsi, les émetteurs de CO2 dont les coûts de réduction sont inférieurs au prix sont incités à agir. D'autre part, ceux qui émettent du CO2 à des coûts de réduction élevés peuvent acheter des EUA et reporter leurs propres activités, répondant ainsi aux exigences de l'Union européenne en matière de gaz à effet de serre à moindre coût qu'ils ne pourraient le faire si tous les émetteurs avaient les mêmes contraintes.

Afin de suivre avec précision les droits EUA, les participants à l'EU ETS doivent ouvrir un compte spécial dans l'Union européenne. Tout titulaire d'un tel compte peut acheter et vendre des EUA, qu'ils soient couverts par l'EU ETS ou non. Le trading de cet instrument ne nécessite pas d'intermédiaires et peut être mené directement par les acheteurs et les vendeurs par le biais de trades organisés ou d'intermédiaires.

Nous analysons et comprenons les dernières tendances de l'économie, c'est pourquoi nous proposons du trading à effet de levier, des CFD, sur les EUA sur notre plateforme xStation.

Fit for 55

Le resserrement de l'objectif global de réduction de l'EU ETS à -55 % par rapport à 1990 dans le cadre du Green Deal européen nécessite de resserrer l'objectif actuel de réduction de l'EU ETS pour 2030 à -43 % par rapport à 2005.

La Commission européenne propose dans son package "Fit for 55" d'augmenter l'objectif de réduction de l'EU ETS pour 2030 à -61% par rapport à 2005.

Un tel objectif restrictif de l'EU ETS augmentera encore la rareté des EUA et donc intrinsèquement leur prix. Les études de modèles estiment les prix du charbon dans une fourchette de 90 à 130 EUR/tCO2 pour 2030.

La Commission européenne propose également d'inclure les émissions carbone des transports maritimes dans l'EU ETS. Dans le package “Fit for 55”, la Commission européenne a proposé un tout nouveau système d'échange de quotas d'émission pour la distribution de carburants dans les transports routiers et les bâtiments.

Ce système fonctionnera indépendamment de l'EU ETS et devrait devenir opérationnel en 2025, avec un plafond d'émissions à fixer à partir de 2026. Ce nouveau système en amont réglementera les fournisseurs de carburant.

Le plafond du nouveau SCEQE sera abaissé chaque année pour atteindre une réduction de 43 % des émissions en 2030 par rapport à 2005. 25 % des recettes du nouveau système d'échange iront au Fonds social pour le climat, où elles seront investies dans l'énergie l'efficacité énergétique dans les bâtiments, des transports propres, et peut également être utilisé pour aider directement les ménages aux prises avec des coûts d'essence ou de chauffage plus élevés.

Certains membres de l'UE craignent que la mise en œuvre complète du programme “FIT for 55” ne fasse qu’augmenter les prix des droits d'émission, des billets d'avion, de l'électricité, de la chaleur (gaz, charbon), des carburants (essence, pétrole) et des transports. Les hausses de prix dans ces secteurs peuvent affecter de nombreuses industries.

CARBON EMISSIONS PRE-CAPITA BY COUNTRY

La mesure des émissions totales de carbone ne donne pas toujours l'image la plus précise de la contribution d'un pays si les populations de thjeri ne sont pas prises en compte.

Par exemple, bien que la Chine soit le plus grand émetteur de CO2, l'Américain moyen est responsable de la production de tonnes de CO2 par personne par rapport à celle de la population chinoise.

Jetez un œil aux principaux émetteurs de carbone par habitant :

Un bref historique de l’EU ETS

Les origines de l'EU ETS remontent à 1992, lorsque 180 pays ont convenu d'éviter des niveaux dangereux de réchauffement climatique d'origine humaine. Pour se faire, ils ont décidé de signer un accord, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). En 1997, le protocole de Kyoto a été établi, qui a introduit les deux règles nécessaires pour établir l'EU ETS.

Le protocole contenait des objectifs d'émission quantitatifs absolus pour les pays industrialisés et un ensemble de soi-disant mécanismes flexibles permettant l'échange de quotas d'émission entre pays dans le cadre du système international d'échange de droits d'émission.

Plusieurs pays ont mis en place des politiques nationales de réduction des émissions (telles que le soutien aux énergies renouvelables), mais d'autres attendent la mise en place de politiques et de mesures communes et coordonnées dans l'ensemble de l'UE. À cette époque, la Commission européenne a commencé à travailler sur une proposition de système européen d'échange de droits d'émission qui traiterait des émissions des secteurs clés de l'économie - l'énergie et l'industrie.

À la suite de ces considérations, l'EU ETS a été établi comme l'une des mesures politiques clés pour atteindre les objectifs climatiques fixés par le protocole de Kyoto. Il couvre actuellement 28 États membres et depuis 2008 également l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

L'EU ETS est divisé en périodes d'échange, dont quatre sont actuellement définies et d'autres devraient suivre à l’avenir.

2005-2007

Le Parlement européen a adopté la loi instituant l'EU ETS en octobre 2003. La première phase de l'EU ETS était celle du test du système. Les États membres étaient libres de décider du nombre de quotas de l'Union européenne (EUA) à allouer au total, et à chaque installation sur leur territoire en élaborant des plans nationaux d'allocation. Presque tous les EUA ont été attribués gratuitement et étaient basés sur les émissions historiques. A ce stade, ont été prises en compte les émissions de CO2 des installations de production d'électricité et de chaleur et des industries énergivores telles que la sidérurgie, la cimenterie, le raffinage du pétrole... L'amende infligée aux entreprises en cas de non-conformité était de 40 euros par tonne de CO2.

Dans cette phase initiale, le prix des EUA, le libre-échange dans l'ensemble de l'UE et l'infrastructure pour surveiller, notifier et vérifier (MRV) les émissions réelles des installations couvertes ont été établis avec succès. L'ETS a réduit environ 200 millions de tonnes de CO2, soit 3 % du total des émissions vérifiées, à des coûts de transaction nominaux. Au cours de la première année de fonctionnement du système, les régulateurs ont estimé que les entreprises avaient reçu trop de quotas, ce qui a entraîné une offre excédentaire de ces derniers. La conséquence a été une baisse de leur prix, qui a fini par tomber à zéro.

2008-2012

Cette période était directement liée à celle de l’engagement précédent au titre du Protocole de Kyoto. L'UE a imposé un plafond d'émissions strict, réduisant le nombre total de quotas de près de 7 % par rapport à 2005. Le champ d'application a été révisé pour inclure l'oxyde nitreux provenant de la production d'acide nitrique dans les pays membres. À partir de 2012, le programme couvrait également les vols dans les pays de l'EU ETS. Les États membres pourraient vendre jusqu'à 10 % de quotas au lieu d'une allocation gratuite. L'amende en cas de non-conformité a été portée à 100 euros par tonne de CO2. Les entreprises ont pu utiliser les crédits du mécanisme de développement propre et de la mise en œuvre conjointe du protocole de Kyoto, ce qui a abouti à un total de près de 1,5 milliard de tonnes de crédits équivalent CO2 sur le marché. Cette décision visait à offrir aux entreprises des options d'atténuation rentables et a fait de l'EU ETS un moteur majeur du marché international du carbone.

La crise économique de 2008 a poussé les entreprises de l'UE à réduire leurs émissions, ce qui a entraîné une fois de plus un important excédent d'EUA et a de nouveau fait baisser le prix de 30 € à moins de 7 €.

2013-2020

La Commission européenne a révisé l'EU ETS pour la mise en œuvre de la troisième phase. Il y avait de nombreuses raisons pour les changements.

Premièrement, la chute des prix des EUA au cours de la deuxième phase a considérablement atteint la crédibilité de l'EU ETS. Deuxièmement, l'EU ETS n'a pas entraîné de transformations ou d'évolutions importantes vers les secteurs des énergies renouvelables ou les technologies à faible émission de carbone dans la mesure attendue.

Troisièmement, le système s'est avéré peu rentable et a également été exposé à plusieurs reprises à des fraudes. Afin de remédier aux faiblesses du système, les changements introduits à ce stade comprennent notamment des réductions d'émissions appliquées uniformément dans toute l'UE afin d'atteindre plus efficacement l'objectif de réduction des gaz à effet de serre. Le plafond diminue de 1,74% par an, en 2020 il a réduit les émissions de 21% par rapport à 2005.

La principale méthode d'allocation a été changée en ventes de marché. Des plates-formes de trading pour l'EU ETS sont disponibles dans chaque pays participant. Le processus d'enchères est supervisé par le règlement d'enchères EU ETS afin de garantir qu'elles sont menées de manière transparente et réglementée. La directive EU ETS révisée stipule que les enchères doivent répondre à des critères tels que la prévisibilité, la rentabilité et l'accès équitable aux enchères et l'accès simultané aux informations pertinentes pour tous les opérateurs.

L'allocation gratuite s'applique aux installations industrielles autres que celles de production d'électricité sur la base de référentiels (BM). L'indice BM détermine le nombre d'EUA gratuits en fonction de la production (ou apport) de l'installation. Il existe un BM pour chaque produit, par exemple pour l'acier, le ciment et la chaux. Ce niveau sera abaissé chaque année. Les industries à risque de fuite de carbone reçoivent 100 % de l'allocation pendant toute la période de règlement.

Le principal défi de la dernière période de règlement a été l'excédent de quotas transférés de 2008 à 2012, qui a entraîné une baisse des prix des EUA. Pour cette raison, l'Union européenne a décidé de reporter la vente aux enchères de 900 millions d'EUA à la fin de la période de règlement (le soi-disant backloading controversé). La Commission européenne a proposé l'introduction d'une réserve de stabilité du marché au cours de la prochaine période de trade, qui devrait équilibrer l'offre et la demande en ajustant la taille des enchères.

source : https://caneurope.org

Le trading des émissions CO2 est disponible sur notre plateforme xStation et vous pouvez commencer à échanger des émissions de carbone en négociant des CFD (contrat pour la différence) sur EMISS avec effet de levier

En négociant des contrats à terme sur le carbone, vous pouvez profiter de la volatilité du marché et des positions ouvertes lors de mouvements de prix très rapides. L'effet de levier est très risqué, mais il peut multiplier les profits d'un day trader. Le trading de CFD sur EMISS est destiné aux traders actifs qui aiment le risque et la volatilité des prix.

Avec un effet de levier de 1:5, vous n'aurez besoin que de 20 % de marge pour ouvrir une position. Par exemple, investir 1 000 $ sur votre capital ouvrira un contrat de 5 000 $. En raison des CFD à effet de levier à haut risque, le revenu potentiel de la position peut également être élevé, mais la perte potentielle peut également être plus élevée en conséquence.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les CFD et l'effet de levier, vous pouvez lire les informations ici.

Les seuls frais que vous payez dans ce cas sont le spread (la différence entre le prix acheteur ASK et le prix vendeur BID) et les points de swap. L'écart est très faible et coûte quelques centimes en fonction de la taille de la position. Les points de swap sont les coûts encourus par le courtier lors du financement des positions à effet de levier ; les swaps sont calculés quotidiennement sur une position ouverte sur l'instrument EMISS.

Le meilleur moment pour commencer à faire du trading

Le dioxyde de carbone, souvent abrégé en CO2, est un gaz à effet de serre incolore produit par la combustion d’énergies fossiles. Selon l'American National Oceanic and Atmospheric Association, le dioxyde de carbone est une partie naturelle et importante de l'atmosphère, mais les niveaux sont plus élevés aujourd'hui qu'à n'importe quel moment au cours des 800 000 dernières années.

L'augmentation des émissions de CO2 a emprisonné la chaleur dans l'atmosphère, augmentant ainsi la température moyenne de la Terre et provoquant des événements météorologiques extrêmes et historiquement rares. Également, cela cause des changements climatiques très rapides et dangereux qui peuvent entraîner des catastrophes naturelles, et intrinsèquement entraîner la famine ou la destruction des cultures dans certains pays.

La réduction mondiale des transports et des mouvements humains causée par la pandémie de COVID 19 devait réduire considérablement les émissions mondiales de CO2, mais elles n'ont diminué que de quelques pour cent et augmentent à nouveau malgré la décarbonation, les restrictions de la politique verte et les confinements dans certaines parties du monde.

Réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 sont deux des objectifs actuels de la politique de l'Union européenne. La décarbonation est l'un des objectifs climatiques les plus importants pour l'UE et le monde. Il est également prévu d'accélérer le mécanisme d'ajustement des limites d'émission de dioxyde de carbone, qui nécessite la participation des grands émetteurs aux quotas d'émission de dioxyde de carbone.

Les institutions de l'UE débattront du programme Fit for 55 et du Green Deal européen dans les mois à venir. Les informations sur d'éventuelles pannes de courant et l'insécurité énergétique signifient que les combustibles fossiles, tels que le charbon, sont toujours très populaires, malgré les recommandations de l'UE augmentant les prix de l'EMISS.

La Commission européenne s'attachera à terme à remplacer les énergies fossiles en valorisant le bois dans la construction et la production d'électricité à partir de bioénergies. Cependant, les solutions basées sur la nature ne peuvent pas être mises à l'échelle indéfiniment, et l'UE voudra également influencer la réduction des émissions de CO2 au moyen de nouvelles technologies.

Bien que ces solutions soient encore très jeunes et prennent du temps, elles sont néanmoins prometteuses - l'élimination du CO2 est alors durable.

D'ici 2030, chaque année dans l'UE, 5 millions de tonnes de CO2 devraient être retirées de l'atmosphère et stockées de manière permanente grâce à des solutions technologiques modernes. Une autre façon de réduire les émissions consiste à convertir le CO2 d'un déchet en matière première et à l'utiliser comme matière première pour la production de produits chimiques, de plastiques ou de carburants, entre autres. La production de méthanol à partir de CO2 pourrait également ouvrir la voie aux plastiques “verts”.

Selon la stratégie de l'UE d'ici 2030, au moins 20 % du carbone utilisé dans les industries chimiques et plastiques devrait provenir de sources non fossiles.

Mais aujourd'hui, dans une crise énergétique, la Commission peut avoir du mal à faire appliquer toutes les règles tout en préservant intact le secteur énergétique de chaque État membre. \

Les analystes estiment que le prix du charbon en Europe pourrait atteindre 113 dollars la tonne d'ici la fin de 2021, après avoir augmenté de près de 50 % depuis début novembre. La crise énergétique, la hausse des prix de l'essence et l'expiration imminente des options pourraient rendre les émissions de carbone encore plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui.

Le système d'échange de quotas d'émission (ETS), qui oblige les fabricants, les sociétés énergétiques et les compagnies aériennes à payer pour chaque tonne de carbone qu'ils émettent, est au cœur des efforts de l'Union européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les économistes interrogés par Reuters ont déclaré que le système exige des prix d'environ 100 dollars la tonne pour encourager les entreprises à passer à des carburants et des technologies plus propres afin de réduire les émissions conformément aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat de 2015 et du protocole de Kyoto. Les solutions vertes sont encore relativement onéreuses et pour de nombreuses entreprises, leur utilisation est un obstacle sérieux à l'optimisation des profits.

Les centrales au charbon doivent acheter plus de permis carbone pour tenir compte de leurs émissions très élevées. Plus les combustibles sont "sales", comme le charbon, plus les investisseurs peuvent s'attendre à des prix EMISS élevés.

Les contrats sur le gaz se multiplient en raison des prévisions d'un hiver froid, du maintien d'une importante infrastructure gazière et des tensions entre la Russie, productrice de gaz, les pays occidentaux et les États-Unis (gazoduc NordStream 2).

Le Royaume-Uni a lancé son propre ETS national en 2021 après avoir quitté le système de l'Union européenne suite au Brexit, où le commerce du charbon est juste en dessous des valorisations de l'UE. L'ETS britannique dispose d'un mécanisme d'atténuation des coûts qui permet aux régulateurs britanniques d'interférer avec les prix intérieurs. Selon les investisseurs, les actions du Royaume-Uni pourraient inciter les pays européens à demander à l'UE de prendre des mesures similaires.

En résumé, les années à venir semblent être le moment idéal pour échanger activement des contrats d'émission EUA en raison de la forte volatilité des prix, de la liquidité inhabituelle de cet instrument et d'un certain nombre d'événements politiques, de décisions et de questions énergétiques actuellement discutées au sein de l'Union européenne.

Grâce à une information régulière et à la crise énergétique, les investisseurs peuvent se faire leur propre opinion sur les prix des contrats CO2 et mettre en œuvre leurs stratégies d'investissement.

Les contrats à terme sur le charbon sont un instrument risqué caractérisé par une forte volatilité des prix, et les investisseurs intéressés à les négocier devraient suivre les dernières nouvelles sur la politique climatique et énergétique de l'UE pour ajuster leurs positions aux événements de marché à venir. Notre offre d'échange d'émissions, en raison de sa volatilité et de sa popularité, permet également aux traders actifs qui ne sont pas intéressés par la lecture de l'actualité de négocier uniquement l'action des prix des instruments sur la base des indicateurs d'analyse technique que nous fournissons sur notre plateforme de trading ou de rechercher un avantage de prix pour les positions ouvertes.

Heures de trading de l’EMISS

Qu'en est-il des heures de négociation EMISS disponibles ? Cette information est particulièrement importante pour les day traders. L'échange de quotas d'émission est disponible 5 jours par semaine de 8h05 CET à 18h00 CET du lundi au vendredi. Le trading de carbone n'est pas disponible le week-end sur notre plateforme. Le prix au comptant d'EMISS est statique lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix changent constamment.

Bien sûr, le meilleur moment pour échanger des émissions de carbone est lorsqu'il y a beaucoup de liquidités, lorsque le marché est plus volatil.

Lorsqu'il y a beaucoup de transactions sur le marché et que le volume des transactions augmente, la volatilité augmente également. Cela peut être influencé par la publication de nouvelles importantes sur le climat, de communiqués de presse ou même de rumeurs concernant des modifications des limites d'émission de CO2.