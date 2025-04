Trading du café - Investir dans les CFD sur le café

Temps de lecture: 8 minute(s)

Le café est l'une des matières premières les plus populaires tradées par les investisseurs. Qu'est-ce que le café et pourquoi cela vaut-il la peine d'investir dans les CFD sur le café ? Vous trouverez des réponses à ces questions et à d'autres dans cet article.

Tout le monde sait que le Brésil est le plus grand producteur de café avec environ 35 % de la production mondiale. Cependant, tout le monde ne sait pas que les grains de café proviennent d'une plante cultivée dans plus de 50 pays au climat tropical et subtropical. De plus, chacun d'entre nous peut investir dans cette denrée agricole ou spéculer sur son prix grâce aux CFD sur le café.

CFD sur le café - Arabica ou Robusta

Les contrats à terme négociés sur l'Intercontinental Exchange (ICE) portent sur deux types de grains de café, à savoir l'Arabica et le Robusta. Il faut savoir que l'Arabica représente environ 70% du café dans le monde et est considéré comme un produit de haute qualité. Cependant, c'est le Robusta qui est vendu à des prix plus élevés, principalement en raison de la baisse des volumes de production et de la forte demande des multinationales telles que Nestlé. Le tableau ci-dessous montre les paramètres de base du commerce de ces deux types de café sur le ICE.

Données valables à partir de novembre 2021

A ce stade, il convient également de mentionner les heures pendant lesquelles le café est tradé sur la bourse ICE, qui sont les suivantes :

- Café Arabica - du lundi au vendredi, de 10 h 15 à 18 h 30 (UTC),

- Café Robusta - du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30 (UTC).

Qu’est ce que les CFD sur le café ?

Investir dans le café peut prendre différentes formes. Vous pourrez vous informer sur ces différentes formes à la fin de cet article, mais l'une des plus simples et des plus populaires est le trading de CFDs sur le café. De quoi s'agit-il ? Un contrat sur différence (CFD) est un type d'accord entre un investisseur et un courtier qui lui permet de réaliser un bénéfice ou de subir une perte sur la différence entre le prix d'ouverture et de clôture d'une transaction. Les CFD sur le café sont très liquides car ils ne lient pas le trader directement à l'actif. En investissant dans ces contrats, le trader n'achète que le contrat sous-jacent et évite ainsi les problèmes liés à l'achat et à la possession physique de la matière première.

Investir dans le café à l'aide de CFD vous permet de trader cette matière première dans les deux sens, ce qui signifie que vous pouvez gagner de l'argent quand le marché monte ou quand le marché baisse. En fonction de l'évaluation des tendances potentielles du marché et de vos prévisions concernant le prix du café, vous pouvez ouvrir une position longue (achat) ou courte (vente). Bien entendu, une spéculation réussie sur le marché du café nécessite une analyse fondamentale appropriée ainsi qu'une analyse graphique. Par exemple, le graphique quotidien du café Arabica pour les derniers jours ressemble à ceci :

Veuillez noter que les informations et les recherches basées sur des données ou des résultats historiques ne garantissent pas les bénéfices futurs et que toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses propres risques.

Lorsque vous investissez dans les CFD sur le café, vous pouvez ouvrir une position longue - si vous vous attendez à une hausse du prix du café sur le marché, ou alternativement, vous pouvez ouvrir une position courte, spéculant ainsi sur une baisse du prix du café. À ce stade, il convient également de mentionner que les CFD sur le café sont attrayants pour les investisseurs particuliers car ils permettent l'utilisation de l'effet de levier, qui peut multiplier les bénéfices mais aussi entraîner des pertes importantes.

Qu’est-ce que le contango?

Lorsque l'on parle d'investir dans le café sous la forme de contrats à terme, il faut également attirer l'attention sur le phénomène de contagion qui existe dans la plupart des marchés de matières premières et de produits de base. Il s'agit d'un mécanisme de roulement (rollover) des contrats à terme, qui consiste à maintenir une position en passant d'une date d’échéance d’un contrat à la date d’échéance suivante, par exemple de mai à juillet. Cela peut se faire en vendant un contrat expirant avant son règlement et en achetant un nouveau contrat.

Sachant ce que signifie le roulement des contrats à terme, nous pouvons passer à l'explication du phénomène de contango, également appelé “forwardation”. Il s'agit d'une situation sur le marché des contrats à terme (par exemple, les contrats à terme sur le café) où le prix d'un contrat à dénouer dans le futur est supérieur à la valeur marchande actuelle des CFD. Un exemple de ce phénomène peut être une situation où le prix actuel d'un contrat à terme sur le café Arabica est de 105 USD par unité et le prix d'un autre contrat avec une date d'expiration ultérieure est de 110 USD. Dans ce cas, le contango s'élève à 5 USD et se traduit directement par un coût de reconduction de position de 1875 USD par contrat individuel. Comment cette somme a-t-elle été calculée ? Un contrat à terme sur le café Arabica couvre 37 500 livres d'Arabica, et son niveau de prix reflète la valeur de 100 livres de café, donc le coût de reconduction se calcul ainsi: 5 x 375 = 1875.

A ce stade, il convient de noter qu'un niveau de contango relativement bas est un phénomène souhaitable et courant sur le marché des biens et services. Si, par contre, le niveau est trop élevé, il encourage le stockage des marchandises (dans ce cas le café) et leur revente dans le futur à des prix plus élevés que les prix actuels. Un phénomène opposé au contango est appelé backwardation, mais il se produit beaucoup moins fréquemment sur le marché des CFD sur le café.

Quelles sont les différentes manières d’investir sur le café ?

Comme indiqué précédemment, les CFD sur le café ne sont pas le seul moyen d'investir dans cette matière première. Comment pouvez-vous investir autrement ? Il existe plusieurs options, dont les plus courantes sont les suivantes :

- Les ETF sur le café - ces fonds vous permettent d'investir dans sur le marché du café à moyen ou long terme ;

- investir dans des actions de sociétés de café telles que Nestlé, Starbucks et bien d'autres ; il ne faut toutefois pas oublier que la plupart de ces sociétés gagnent également de l'argent en vendant d'autres produits ou services, ce qui se répercute également sur le prix de leurs actions.

Le café est le deuxième (après le pétrole) produit le plus échangé sur terre. Bien qu'à première vue, on puisse penser que le café est acheté principalement à des fins de consommation, il s'avère qu'il peut également être considéré comme un investissement. En outre, vous pouvez ainsi spéculer sur ses prix par le biais des CFD sur le café, ce qui peut constituer une excellente occasion de gagner de l'argent en cas de hausse ou de baisse.

