Qu’est-ce qu’un ETF Monde (ETF World) ?

Un ETF Monde (ou ETF World) est un fonds indiciel coté en bourse qui vise à reproduire la performance des marchés actions à l’échelle mondiale. En achetant une seule part, l’investisseur accède à un panier diversifié de milliers d’entreprises réparties dans différents pays et secteurs d’activité.

Ces ETF suivent généralement des indices de référence comme le MSCI World (pays développés) ou le MSCI ACWI (monde entier incluant les pays émergents). Leur objectif n’est pas de battre le marché, mais simplement de le répliquer au plus fidèlement possible, à la hausse comme à la baisse.

Grâce à cette approche, les ETF Monde constituent une solution simple, diversifiée et peu coûteuse pour s’exposer à la croissance de l’économie mondiale sur le long terme.

Top 10 des ETF mondes à acheter

# Nom de l’ETF Indice suivi Éligible au PEA Réplication Émetteur Code ISIN 1 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) MSCI World Non Physique BlackRock IE00B4L5Y983 2 Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD (Acc) FTSE All-World Non Physique Vanguard IE00BK5BQT80 3 Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C MSCI World Non Physique DWS (Xtrackers) IE00BJ0KDQ92 4 State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged MSCI World Non Physique State Street IE00BFY0GT14 5 HSBC MSCI World UCITS ETF USD MSCI World Non Physique HSBC IE00B4X9L533 6 iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) MSCI ACWI Non Physique BlackRock IE00B6R52259 7 Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR (Acc) MSCI World Non Synthétique Amundi LU1681043599 8 Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR (Acc) MSCI ACWI Non Synthétique Amundi LU1829220216 9 iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) MSCI World Oui Synthétique BlackRock IE0002XZSHO1 10 Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc MSCI World Oui Synthétique Amundi FR001400U5Q4

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Indice suivi : MSCI World

: MSCI World Éligible PEA : Non

: Non Émetteur : BlackRock

: BlackRock Code ISIN : IE00B4L5Y983

: IE00B4L5Y983 Frais de gestion : 0,20 % par an

: 0,20 % par an Encours sous gestion : +110 milliards €

L’iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) s’impose comme une référence incontournable pour investir sur les marchés développés. Il réplique l’indice MSCI World, qui regroupe plus de 1 300 grandes et moyennes entreprises réparties dans 23 pays développés.

Avec plus de 110 milliards d’euros d’encours, il bénéficie d’une très forte liquidité, ce qui facilite l’achat et la vente avec des frais implicites réduits (spreads faibles).

Le fonds utilise une réplication physique optimisée, garantissant un suivi fidèle de l’indice tout en maîtrisant les coûts. Cette approche est généralement recherchée par les investisseurs souhaitant une exposition simple et transparente aux marchés actions mondiaux.

Autre point fort : son positionnement “core”, pensé pour être une brique centrale de portefeuille long terme. Sa large diversification (forte exposition aux États-Unis, mais aussi à l’Europe et au Japon) permet de capter la croissance des économies développées en une seule ligne.

Enfin, son faible niveau de frais (0,20 %), combiné à sa taille et à sa popularité, en fait un ETF particulièrement compétitif face à ses concurrents.

2. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc)

Indice suivi : FTSE All-World

: FTSE All-World Éligible PEA : Non

: Non Émetteur : Vanguard

: Vanguard Code ISIN : IE00BK5BQT80

: IE00BK5BQT80 Frais de gestion : 0,19 % par an

: 0,19 % par an Encours sous gestion : ~30,7 milliards €

Le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF est une solution particulièrement complète pour investir à l’échelle mondiale. Contrairement aux ETF MSCI World, il inclut à la fois les pays développés et les marchés émergents, permettant ainsi de couvrir une part encore plus large de l’économie globale.

Cet ETF se distingue par sa diversification exceptionnelle. Avec plus de 3 600 entreprises en portefeuille, il offre une exposition très large, incluant non seulement les grandes économies (États-Unis, Europe, Japon), mais aussi des pays émergents comme la Chine, l’Inde ou le Brésil.

Il constitue ainsi une alternative intéressante pour les investisseurs qui souhaitent un ETF “monde complet” en une seule ligne, sans avoir à combiner plusieurs ETF (World + Emerging Markets).

Le fonds repose sur une réplication physique, avec détention directe des actions, ce qui renforce la transparence et la simplicité de compréhension du produit.

Autre point fort : son positionnement compétitif en termes de frais (0,19 %), particulièrement attractif compte tenu de l’étendue géographique couverte.

Enfin, comme de nombreux ETF Vanguard, il bénéficie d’une bonne liquidité et d’une gestion robuste, soutenue par l’un des plus grands acteurs mondiaux de la gestion indicielle.

3. Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Indice suivi : MSCI World

: MSCI World Éligible PEA : Non

: Non Émetteur : DWS (Xtrackers)

: DWS (Xtrackers) Code ISIN : IE00BJ0KDQ92

: IE00BJ0KDQ92 Frais de gestion : 0,12 % par an

: 0,12 % par an Encours sous gestion : ~16,6 milliards €

L’ETF Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C permet de s’exposer aux marchés développés via l’indice MSCI World, qui regroupe plus de 1 400 entreprises issues des principales économies mondiales.

Cet ETF se distingue principalement par son positionnement très compétitif en termes de frais. Avec seulement 0,12 % de frais annuels, il fait partie des ETF MSCI World les moins chers disponibles en Europe, ce qui en fait une option particulièrement attractive pour les investisseurs long terme sensibles aux coûts.

Le fonds repose sur une réplication physique par échantillonnage, permettant de suivre efficacement l’indice tout en optimisant les coûts de gestion. Cette méthode assure un bon équilibre entre précision de réplication et efficacité opérationnelle.

Bien que son encours soit inférieur aux leaders du marché comme iShares, il reste suffisamment important pour garantir une liquidité satisfaisante et une bonne accessibilité pour les investisseurs.

4. SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (H3)

Indice suivi : MSCI World

: MSCI World Éligible PEA : Non

: Non Émetteur : State Street

: State Street Code ISIN : IE00BFY0GT14

: IE00BFY0GT14 Frais de gestion : 0,12 % par an

: 0,12 % par an Encours sous gestion : ~14,7 milliards €

Le SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged est un ETF permettant de s’exposer aux marchés développés via l’indice MSCI World, avec une couverture large des grandes et moyennes capitalisations internationales.

Cet ETF se distingue par son excellent équilibre entre faibles frais et encours solide. Avec des frais limités à 0,12 %, il se positionne parmi les ETF MSCI World les plus compétitifs, ce qui est un critère clé pour un investissement long terme.

Géré par State Street, un acteur historique et reconnu de la gestion indicielle (notamment avec la gamme SPDR), il bénéficie d’une expertise éprouvée dans la réplication d’indices internationaux.

Le fonds repose sur une réplication physique par échantillonnage, permettant de suivre efficacement l’indice tout en optimisant les coûts. Son portefeuille comprend plus de 1 300 entreprises, offrant une diversification solide sur les principales économies développées.

Avec près de 15 milliards d’euros d’encours, cet ETF dispose également d’une bonne liquidité, facilitant les transactions et limitant les écarts de prix à l’achat et à la vente.

5. HSBC MSCI World UCITS ETF USD

Indice suivi : MSCI World

: MSCI World Éligible PEA : Non

: Non Émetteur : HSBC

: HSBC Code ISIN : IE00B4X9L533

: IE00B4X9L533 Frais de gestion : 0,15 % par an

: 0,15 % par an Encours sous gestion : ~12,4 milliards €

L’ETF HSBC MSCI World UCITS ETF USD permet d’investir dans plus de 1 200 grandes et moyennes entreprises issues des principales économies développées, en répliquant l’indice MSCI World.

Cet ETF se distingue par son bon équilibre entre frais, encours et qualité de réplication. Avec environ 12 milliards d’euros sous gestion, il dispose d’une taille suffisante pour garantir une liquidité confortable, tout en restant légèrement moins concentré que les très gros ETF du marché.

Il repose sur une réplication physique optimisée, ce qui signifie que le fonds détient directement un échantillon représentatif des actions de l’indice. Cette méthode permet d’obtenir un suivi fiable de la performance tout en maîtrisant les coûts.

Avec des frais de 0,15 %, il se situe dans une zone intermédiaire : moins cher que certains ETF historiques, mais légèrement au-dessus des plus agressifs en termes de prix. Cela en fait une option pertinente pour les investisseurs recherchant un compromis entre coût et robustesse.

Autre avantage : sa présence sur plusieurs places boursières européennes, qui facilite son accessibilité et améliore les conditions de négociation pour les investisseurs particuliers.

Enfin, il est géré par HSBC Asset Management, un acteur mondial bien établi, ce qui renforce la crédibilité du produit dans une stratégie d’investissement long terme.

6. iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Indice suivi : MSCI ACWI

: MSCI ACWI Éligible PEA : Non

: Non Émetteur : BlackRock

: BlackRock Code ISIN : IE00B6R52259

: IE00B6R52259 Frais de gestion : 0,20 % par an

: 0,20 % par an Encours sous gestion : ~22,9 milliards €

L’iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) permet d’investir dans l’ensemble de l’économie mondiale en répliquant l’indice MSCI ACWI, qui combine à la fois les marchés développés et les pays émergents.

Cet ETF se distingue par sa couverture mondiale complète. Contrairement aux ETF MSCI World, il inclut également les marchés émergents (Chine, Inde, Brésil…), offrant ainsi une exposition à plus de 2 300 entreprises réparties dans une cinquantaine de pays.

Il constitue donc une solution idéale pour les investisseurs souhaitant une diversification maximale en une seule ligne, sans avoir à combiner plusieurs ETF (World + Emerging Markets).

Le fonds repose sur une réplication physique optimisée, garantissant un suivi fidèle de l’indice tout en maintenant une gestion efficace des coûts. Cette approche est particulièrement adaptée à un indice aussi large.

Avec près de 23 milliards d’euros d’encours, cet ETF bénéficie d’une très bonne liquidité, ce qui facilite les transactions et limite les écarts de prix.

Côté coûts, ses frais de 0,20 % restent compétitifs au regard de la complexité et de l’étendue géographique couverte.

Enfin, il est géré par BlackRock (iShares), leader mondial des ETF, ce qui renforce sa crédibilité et sa robustesse pour un investissement long terme.

7. Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc

Indice suivi : MSCI World

: MSCI World Éligible PEA : Non

: Non Émetteur : Amundi

: Amundi Code ISIN : LU1681043599

: LU1681043599 Frais de gestion : 0,38 % par an

: 0,38 % par an Encours sous gestion : ~5,5 milliards €

L’Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc est un ETF permettant de s’exposer aux marchés développés via l’indice MSCI World, en utilisant une réplication synthétique basée sur un contrat d’échange (swap).

Cet ETF se distingue principalement par son mode de réplication synthétique, qui le différencie de la majorité des ETF MSCI World reposant sur une réplication physique. Cette approche permet de reproduire très précisément la performance de l’indice, tout en contournant certaines contraintes opérationnelles liées à la détention directe des titres.

Même si ses frais sont plus élevés (0,38 %) que ceux de nombreux concurrents, cet ETF reste pertinent dans un classement global car il représente une alternative structurelle aux ETF physiques, notamment pour les investisseurs qui s’intéressent à la qualité de réplication ou à certaines optimisations spécifiques (fiscales ou techniques selon les cas).

Avec plus de 5 milliards d’euros d’encours, il atteint une taille significative, assurant une liquidité correcte sur les marchés européens.

Comme la plupart des ETF Amundi, il est également capitalisant, ce qui permet de réinvestir automatiquement les dividendes et de favoriser la performance à long terme.

Enfin, il est géré par Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, ce qui constitue un gage de solidité et de savoir-faire dans la gestion indicielle.

8. Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc

Indice suivi : MSCI ACWI

: MSCI ACWI Éligible PEA : Non

: Non Émetteur : Amundi

: Amundi Code ISIN : LU1829220216

: LU1829220216 Frais de gestion : 0,45 % par an

: 0,45 % par an Encours sous gestion : ~2 milliards €

L’Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc permet d’investir dans l’ensemble des marchés mondiaux, en répliquant l’indice MSCI ACWI, qui inclut à la fois les pays développés et les marchés émergents.

Cet ETF se distingue par sa couverture mondiale complète, offrant une exposition à plusieurs milliers d’entreprises réparties dans une cinquantaine de pays. Il permet ainsi d’investir dans l’économie globale en une seule ligne, incluant des zones comme les États-Unis, l’Europe, mais aussi la Chine ou l’Inde.

Sa particularité réside dans sa réplication synthétique via swap, qui permet de reproduire la performance de l’indice de manière très précise, même sur un univers aussi large et complexe que le MSCI ACWI. Cette approche peut également faciliter l’accès à certains marchés plus difficiles à répliquer physiquement.

Avec près de 2 milliards d’euros d’encours, cet ETF reste de taille intermédiaire, mais suffisante pour assurer une liquidité correcte sur les principales places boursières européennes.

En revanche, ses frais de 0,45 % sont plus élevés que ceux de nombreux ETF concurrents, notamment chez iShares ou Vanguard. Cela le positionne davantage comme une solution alternative, plutôt qu’un choix par défaut pour les investisseurs sensibles aux coûts.

Enfin, il est géré par Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, ce qui constitue un élément rassurant en matière de solidité et de gestion.

9. iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc)

Indice suivi : MSCI World

: MSCI World Éligible PEA : Oui

: Oui Émetteur : BlackRock

: BlackRock Code ISIN : IE0002XZSHO1

: IE0002XZSHO1 Frais de gestion : 0,20 % par an

: 0,20 % par an Encours sous gestion : ~1,2 milliard €

L’iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) permet d’investir sur les marchés développés tout en restant éligible au Plan d’Épargne en Actions (PEA), un avantage fiscal important pour les investisseurs français.

Cet ETF se distingue avant tout par sa compatibilité avec le PEA, ce qui est relativement rare pour les ETF Monde. En effet, les contraintes réglementaires du PEA (exposition européenne minimale) rendent impossible une réplication physique classique du MSCI World.

Pour contourner cette contrainte, le fonds utilise une réplication synthétique via swap, permettant de reproduire fidèlement la performance de l’indice tout en respectant les règles d’éligibilité du PEA. C’est précisément ce mécanisme qui rend cet ETF particulièrement intéressant.

Il constitue ainsi une solution clé pour les investisseurs souhaitant s’exposer aux marchés mondiaux tout en bénéficiant de la fiscalité avantageuse du PEA, sans avoir à se limiter aux seules actions européennes.

Avec environ 1,2 milliard d’euros d’encours, il atteint une taille correcte, suffisante pour garantir une liquidité satisfaisante pour un ETF PEA.

Comme la plupart des ETF de ce type, il est capitalisant, ce qui signifie que les dividendes sont automatiquement réinvestis, optimisant la performance sur le long terme.

10. Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc

Indice suivi : MSCI World

: MSCI World Éligible PEA : Oui

: Oui Émetteur : Amundi

: Amundi Code ISIN : FR001400U5Q4

: FR001400U5Q4 Frais de gestion : 0,20 % par an

: 0,20 % par an Encours sous gestion : ~644 millions €

L’Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc permet d’investir sur les marchés développés tout en bénéficiant du cadre fiscal avantageux du Plan d’Épargne en Actions (PEA).

Cet ETF se distingue par son accessibilité au sein du PEA, ce qui en fait une solution particulièrement recherchée par les investisseurs français souhaitant s’exposer aux marchés mondiaux tout en optimisant leur fiscalité.

Comme pour les autres ETF Monde éligibles au PEA, il utilise une réplication synthétique via swap, permettant de contourner les contraintes réglementaires (notamment l’obligation d’investir majoritairement en actions européennes) tout en reproduisant fidèlement la performance du MSCI World.

Avec environ 644 millions d’euros d’encours, il reste plus modeste que certains concurrents, mais conserve une taille suffisante pour un usage long terme, notamment dans une logique d’investissement progressif (DCA).

Ses frais de 0,20 % le positionnent dans la moyenne des ETF Monde, avec un bon compromis entre coût et accessibilité fiscale.

Géré par Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, il bénéficie également d’une expertise reconnue dans les ETF PEA, un segment sur lequel l’acteur est particulièrement bien positionné.

Pourquoi investir dans un ETF Monde ?

Investir dans un ETF Monde séduit de plus en plus d’investisseurs, notamment pour sa simplicité et son efficacité. Ce type de produit permet d’accéder aux marchés financiers internationaux en une seule opération, tout en bénéficiant de plusieurs avantages clés:

Une diversification immédiate : Un ETF Monde donne accès à des centaines voire des milliers d’entreprises réparties dans de nombreux pays et secteurs d’activité. Cette diversification permet de réduire le risque spécifique lié à une entreprise ou à un marché en particulier. En pratique : si une zone géographique sous-performe, elle peut être compensée par d’autres régions.

: Un ETF Monde donne accès à des centaines voire des milliers d’entreprises réparties dans de nombreux pays et secteurs d’activité. Cette diversification permet de réduire le risque spécifique lié à une entreprise ou à un marché en particulier. En pratique : si une zone géographique sous-performe, elle peut être compensée par d’autres régions. S’exposer à la croissance mondiale : Avec un ETF Monde, vous investissez directement dans les grandes économies mondiales (États-Unis, Europe, Japon…) et parfois dans les pays émergents. Cela permet de profiter de la croissance globale sur le long terme, sans avoir à faire de pari sur un pays ou un secteur spécifique.

: Avec un ETF Monde, vous investissez directement dans les grandes économies mondiales (États-Unis, Europe, Japon…) et parfois dans les pays émergents. Cela permet de profiter de la croissance globale sur le long terme, sans avoir à faire de pari sur un pays ou un secteur spécifique. Des frais généralement faibles : Les ETF sont des fonds indiciels, ce qui signifie qu’ils cherchent à répliquer un indice plutôt qu’à le battre. Résultat : les frais de gestion sont souvent très compétitifs (entre 0,10 % et 0,30 % par an pour la plupart des ETF Monde). Sur le long terme, des frais faibles ont un impact majeur sur la performance.

: Les ETF sont des fonds indiciels, ce qui signifie qu’ils cherchent à répliquer un indice plutôt qu’à le battre. Résultat : les frais de gestion sont souvent très compétitifs (entre 0,10 % et 0,30 % par an pour la plupart des ETF Monde). Sur le long terme, des frais faibles ont un impact majeur sur la performance. Une solution simple et accessible : Investir dans un ETF Monde ne nécessite pas de compétences avancées en finance. En une seule ligne, vous obtenez une exposition globale, sans avoir à sélectionner des actions une par une. C’est donc une solution particulièrement adaptée : aux débutants, aux investisseurs long terme, à ceux qui veulent un portefeuille simple

Quels sont les différents types d’ETF World ?

Tous les ETF monde ne couvrent pas exactement les mêmes zones économiques. Certains se concentrent uniquement sur les grandes entreprises des économies développées, tandis que d’autres incluent également les marchés émergents.

Il existe aussi des ETF dédiés exclusivement aux pays émergents, permettant d’obtenir une exposition plus ciblée. Ces différentes catégories offrent donc des niveaux de diversification variables.

ETF MSCI World : exposition aux marchés développés

Les ETF MSCI World investissent dans les grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés, soit environ 1 300 entreprises.

Répartition sectorielle du MSCI World

Secteur Parts (%) Technologie de l’information 25,09 % Finance 16,40 % Industrie 12,33 % Santé 9,86 % Consommation discrétionnaire 9,43 % Services de communication 8,55 % Consommation de base 5,82 % Énergie 3,97 % Matériaux 3,78 % Services aux collectivités 2,83 % Immobilier 1,94 %

Répartition gépgraphique du MSCI World

Pays / Région Parts (%) États-Unis 70,11 % Japon 6,13 % Royaume-Uni 3,93 % Canada 3,56 % France 2,73 % Autres pays développés 13,55 %

ETF MSCI ACWI : marchés développés + émergents

Les ETF MSCI ACWI permettent d’investir en une seule fois dans l’ensemble des marchés mondiaux, en combinant les économies développées et les pays émergents pour une diversification maximale.

Répartition sectorielle du MSCI ACWI

Secteur Parts (%) Technologie de l’information 26,08 % Finance 16,93 % Industrie 11,72 % Santé 9,55 % Consommation discrétionnaire 9,01 % Services de communication 8,43 % Consommation de base 5,52 % Matériaux 4,23 % Énergie 3,93 % Services aux collectivités 2,75 % Immobilier 1,86 %

Répartition géographique du MSCI ACWI

Pays / Région Parts (%) États-Unis 61,63 % Japon 5,39 % Royaume-Uni 3,45 % Canada 3,13 % Chine 2,87 % Autres pays 23,52 %

ETF MSCI Emerging Markets : marchés émergents

Les ETF MSCI Emerging Markets permettent de s’exposer spécifiquement aux économies émergentes, offrant un potentiel de croissance plus élevé en contrepartie d’un niveau de risque plus important.

Répartition sectorielle du MSCI Emerging Markets

Secteur Parts (%) Technologie de l’information 33,22 % Finance 20,73 % Consommation discrétionnaire 10,37 % Services de communication 7,58 % Matériaux 7,45 % Industrie 7,27 % Énergie 3,68 % Consommation de base 3,36 % Santé 2,88 % Services aux collectivités 2,19 % Immobilier 1,27 %

Répartition Géographique du MSCI Emerging Markets