ETF ou actions - Comment choisir

Investir sur les marchés actions offre de nombreuses opportunités, mais choisir la bonne approche peut s’avérer décourageant. Faut-il se lancer dans les actions en choisissant des entreprises dont on pense qu’elles vont prospérer ou opter pour la simplicité et la diversification des ETF ? Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients : les actions offrent l’excitation de performances élevées et de la détention directe. Toutefois, ces actifs sont plutôt privilégiés par les professionnels, tandis que les ETF constituent un moyen équilibré et pratique d’investir dans des secteurs ou sur des marchés entiers. Il est essentiel de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque stratégie pour construire un portefeuille qui corresponde à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Que vous soyez un investisseur actif ou que vous préfériez une approche plus passive, trouver le juste équilibre entre les actions et les ETF peut être la clé de votre réussite à long terme. Vous hésitez entre les ETF et les actions pour votre portefeuille ? Dans cet article, nous analysons les principales différences, les avantages et les risques de chacune de ces deux solutions d’investissement afin de vous aider à déterminer laquelle correspond le mieux à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque.

Points clés

Une action représente la propriété d’une fraction d’une société, tandis qu’un ETF est un fonds d’investissement diversifié contenant un ensemble d’actifs et de titres.

Les ETF offrent des avantages tels que des ratios de frais plus faibles, une plus grande diversification et une flexibilité de transaction en temps réel. Quant aux actions, elles peuvent offrir des performances plus élevées, mais impliquent également une plus grande volatilité et un risque plus important.

Le choix entre les ETF et les actions dépend de ses objectifs financiers, de sa tolérance au risque et de sa stratégie d’investissement, sachant qu’un portefeuille équilibré peut tout à fait inclure les deux options.

Comprendre les actions et les ETF

Avant d’entrer plus en détail dans les spécificités, il est essentiel de comprendre ce qu’est une action et un ETF. Une action représente la propriété d’une fraction d’une entreprise et peut être achetée et vendue sur les principales bourses telles que le NYSE ou le Nasdaq. Pour sa part, un ETF (« Exchange-Traded Fund »), ou fonds indiciel coté, est un ensemble d’actifs et de titres dans lesquels il est possible d’investir, dont notamment des actions et des obligations, et se négocie en bourse comme une action.

Qu’est-ce qu’une action ?

Une action représente la propriété partielle d’une entreprise et confère aux actionnaires un droit sur les actifs et les bénéfices de cette même entreprise. Les actions sont négociées sur les principales places boursières telles que le NYSE et le Nasdaq, et leur cours fluctue en fonction des résultats de l’entreprise et des conditions de marché. Les entreprises reversent souvent une partie de leur valeur créée aux actionnaires sous forme de dividendes trimestriels.

Les investisseurs doivent ouvrir un compte de courtage pour acheter et vendre des actions, et de bénéficier éventuellement de plus-values et de dividendes.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Un ETF est un fonds d’investissement qui détient un ensemble d’actifs et de titres, tels que des actions et des obligations, et offre aux investisseurs un portefeuille diversifié en un seul achat. Ils peuvent suivre divers actifs sous-jacents, y compris des matières premières et des indices, offrant ainsi une exposition à de multiples classes d’actifs, y compris d’autres ETF et des fonds communs. Les ETF ont tendance à être un choix très apprécié des investisseurs pour leur flexibilité et leur bon rapport coût-efficacité.

À la différence des fonds communs, un ETF se négocie en bourse tout au long de la séance, ce qui permet aux investisseurs d’acheter et de vendre des parts en temps réel. Les ETF peuvent être gérés passivement pour répliquer la performance d’indices spécifiques, ce qui en fait une option accessible pour tous ceux qui recherchent une large exposition au marché sans avoir besoin de recourir à une gestion active.

Les ETF et les actions

Si les ETF et les actions permettent aux investisseurs de s’exposer aux marchés financiers, ils diffèrent toutefois considérablement en termes de diversification, de structure de coûts, de style de gestion et de flexibilité de transaction. Ces différences influencent le choix d’un investisseur en fonction de ses objectifs financiers et de sa tolérance au risque.

La diversification

L’un des principaux avantages des ETF est la diversification. Investir dans un ETF permet de s’exposer à un large éventail de titres, en répartissant le risque sur plusieurs actifs. Une telle diversification permet d’atténuer l’impact de la mauvaise performance d’un seul investissement.

En revanche, investir dans des actions comporte des risques plus élevés dans la mesure où la mauvaise performance d’une entreprise peut entraîner des pertes importantes. Les ETF offrent une exposition plus large au marché, d’où un potentiel de performance, mais également de perte, probablement plus faible que les actions.

La structure des coûts

Les ETF ont souvent des ratios de frais inférieurs à ceux des fonds communs traditionnels en raison de leur gestion passive. En revanche, la détention d’actions est presque totalement gratuite et donc beaucoup moins onéreuse. Le total des frais sur encours (TFE) des ETF couvre les coûts d’exploitation et de gestion du fonds. De nombreuses plateformes de négociation de courtiers proposent désormais la négociation d’actions et d’ETF sans aucune commission.

Le style de gestion

Les ETF suivent généralement une approche de gestion passive en reproduisant la performance d’indices de marché spécifiques. Cela contraste avec la gestion active souvent requise pour les actions et les fonds gérés activement, les investisseurs devant alors continuellement rechercher et analyser les conditions de marché pour prendre des décisions éclairées.

Les différences entre les styles de gestion des ETF et des actions influencent le niveau d’implication et les risques potentiels pour les investisseurs.

La flexibilité

Contrairement aux fonds communs, les ETF peuvent être achetés et vendus tout au long de la séance, ce qui offre une plus grande souplesse de transaction. Les ETF et les actions offrent tous deux de la liquidité, ce qui permet aux investisseurs d’acheter et de vendre rapidement leurs investissements pendant les heures d’ouverture du marché. Cette liquidité rapide est un avantage important pour les ETF qui peuvent être achetés et vendus en temps réel sur le marché.

Les principales bourses offrent un environnement réglementé pour la négociation des actions, garantissant ainsi transparence et efficacité.

Les avantages et inconvénients des actions et des ETF

Les actions

Pour :

Une propriété directe : investir dans des actions vous confère la propriété directe d’une fraction d’une entreprise, ce qui vous permet de bénéficier de sa croissance, de ses dividendes et de ses droits de vote. Une performance potentielle plus élevée : les actions offrent un potentiel de gains importants, surtout si vous investissez dans des entreprises dotées de solides perspectives de croissance ou sous-évaluées. Un meilleur contrôle : vous avez un contrôle total sur vos décisions d’investissement, y compris sur le choix des entreprises dans lesquelles investir, le moment d’acheter et le moment de vendre. La possibilité de dividendes : de nombreuses actions versent des dividendes, ce qui constitue une source de revenus en plus de l’appréciation du capital. Une optimisation fiscale : en détenant des actions, vous pouvez vendre des positions de manière stratégique pour gérer l’impôt sur les plus-values, contrairement à certains fonds qui peuvent être à l’origine de distributions inattendues.

Contre :

Un risque plus élevé : les actions peuvent être très volatiles et vous faire courir le risque de perdre la totalité de votre investissement si l’entreprise sous-performe ou fait faillite. Une diversification moindre : le fait de ne détenir qu’un petit nombre d’actions augmente l’exposition au risque spécifique (le risque propre à chaque entreprise), ce qui rend un portefeuille plus vulnérable aux fluctuations du marché. Une exigence de temps : un investissement en actions fructueux nécessite des recherches et des analyses approfondies, ainsi qu’un suivi permanent des conditions de marché et des résultats des entreprises. Des décisions d’investissement possiblement émotionnelles : les actions peuvent provoquer des décisions émotionnelles, telles que des ventes sous le coup de la panique en cas de baisse des marchés ou une confiance excessive dans un seul investissement. Des coûts de transaction plus élevés : des ordres d’achat et de vente répétés d’actions peuvent entraîner des coûts de transaction plus élevés et, ce faisant, réduire la performance globale.

Les ETF

Pour :

Une grande diversification : les ETF offrent une diversification instantanée grâce à la détention d’un panier d’actions, d’obligations ou d’autres actifs, atténuant ainsi l’impact da la mauvaise performance d’un investissement unique. Des coûts réduits : la plupart des ETF ont des ratios de dépenses peu élevés par rapport aux fonds communs gérés activement, ce qui en fait une solution peu coûteuse pour les investisseurs à long terme. Une grande liquidité et flexibilité : les ETF sont négociés en bourse comme des actions, ce qui permet d’acheter et de vendre tout au long de la séance aux prix du marché. Une gestion passive : de nombreux ETF sont gérés passivement et suivent des indices tels que le S&P 500, ce qui peut permettre de bénéficier de performances stables et équivalentes à celles du marché avec un minimum d’efforts. Une optimisation fiscale : les ETF sont généralement plus avantageux sur le plan fiscal que les fonds communs en raison de leur structure qui minimise les distributions de plus-values.

Contre :

Un contrôle limité sur les positions : lorsque vous investissez dans un ETF, vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les différents actifs au sein du fonds, ce qui peut entraîner une exposition non désirée à certaines entreprises ou à certains secteurs. La tracking error : certains ETF peuvent ne pas reproduire parfaitement la performance de leur indice sous-jacent en raison de l’erreur de suivi (tracking error), des frais de gestion ou des conditions de marché. Moins de possibilités de performances élevées : si les ETF offrent une diversification, ils limitent également les performances potentielles par rapport à la sélection d’actions se révélant très performantes. Un risque sectoriel : les ETF thématiques ou sectoriels peuvent encore comporter des risques importants s’ils sont concentrés sur des secteurs volatils, tels que la technologie ou les marchés émergents. Des frais cachés : bien que les ratios de frais soient généralement bas, certains ETF peuvent comporter des coûts supplémentaires, tels que des fourchettes de prix d’achat/de vente et des frais de gestion qui peuvent éroder les performances.

Conclusion

Les actions et les ETF présentent tout autant des avantages que des inconvénients. Les actions individuelles offrent des possibilités de performances plus élevées et un meilleur contrôle, mais elles comportent un risque plus élevé et nécessitent des travaux de recherche approfondis. De leur côté, les ETF offrent une grande diversification, des coûts moins élevés et un moyen plus simple de suivre les performances du marché, ce qui en fait une solution idéale pour les investisseurs passifs. Le choix entre les deux dépend de vos objectifs d’investissement, de votre tolérance au risque et du niveau d’implication que vous souhaitez avoir dans la gestion de votre portefeuille.

Les avantages et inconvénients d’un investissement dans les actions et les ETF

Les ETF présentent des avantages et des inconvénients. Ils permettent aux investisseurs de détenir de multiples actions grâce à un seul investissement, offrant ainsi une plus grande diversification contribuant à réduire le risque que les actions individuelles. Toutefois, ils présentent aussi des limites, comme des coûts de transaction et d’éventuels écarts de prix par rapport à leur valeur liquidative (VL).

Les avantages des ETF

Les ETF ont généralement des ratios de frais inférieurs à ceux des autres options d’investissement, ce qui en fait un choix peu onéreux. La plupart des ETF offrent également une diversification sans imposer aux investisseurs de sélectionner activement différentes actions, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires à la gestion d’un portefeuille. Les ETF les plus polaires sont ceux offrant une exposition à des indices actions tels que les ETF CSPX.UK (S&P 500) et CNDX.UK (Nasdaq 100) ou ceux adossés à l’or physique tel que l’ETF IGLN.UK.

Les inconvénients des ETF

Pour autant, les ETF s’accompagnent également de certains inconvénients. Les investisseurs peuvent avoir à supporter des coûts de transaction plus élevés en raison de l’existence de commissions de courtage à chaque fois qu’un ETF est acheté ou vendu. En outre, les ETF dont les volumes de négociation sont plus faibles peuvent présenter des écarts plus importants entre les cours acheteur/vendeur, ce qui augmente les coûts de négociation.

En cas de volatilité des marchés, le cours des ETF peut s’écarter considérablement de leur VL, ce qui représente un risque pour les investisseurs.

Les avantages des actions

Les actions offrent un potentiel de gains importants sur le long terme, comme l’illustre l’indice S&P 500 qui signe une performance annualisée moyenne de près de 10 % depuis 1957. Posséder des actions peut permettre de bénéficier de performances grâce à l’appréciation des cours, peut également rapporter des dividendes et donner un sentiment de propriété dans les entreprises qui correspondent aux valeurs d’un investisseur.

En outre, les actions ont historiquement offert une protection efficace contre l’inflation.

Les inconvénients des actions

Toutefois, l’investissement en actions implique une volatilité importante, les cours étant influencés par des facteurs tant économiques que propres à l’entreprise. Cela peut entraîner de possibles pertes financières, surtout à court terme. Un investissement en actions fructueux nécessite beaucoup de temps et de connaissances pour la recherche et l’analyse.

Enfin, les investisseurs inexpérimentés peuvent également prendre des décisions émotionnelles susceptibles d’être préjudiciables, comme viser coûte que coûte des performances élevées ou conserver des actions peu performantes.

Le choix entre les ETF et les actions dépend des objectifs financiers, de la tolérance au risque et des stratégies d’investissement de l’investisseur. Chaque option a ses mérites et le meilleur choix varie en fonction des circonstances personnelles.

Évaluer ses objectifs financiers

Il est essentiel pour les investisseurs d’aligner leurs choix d’investissement sur leurs objectifs à long terme, tels que la croissance ou le revenu. L’identification de ces objectifs permet de sélectionner les ETF ou les actions qui leurs correspondent le mieux.

L’évaluation de l’horizon d’investissement et des objectifs précis peut favoriser de meilleurs résultats d’investissement.

Déterminer sa tolérance à la volatilité et au risque

La tolérance au risque fait référence à la capacité et à la volonté d’un investisseur de supporter les fluctuations du marché et les pertes potentielles. Déterminer sa tolérance au risque implique l’examen de sa situation financière, de ses objectifs et de ses réactions émotionnelles à un regain de volatilité sur les marchés financiers.

Les investisseurs ayant une plus grande tolérance au risque pourraient préférer les actions individuelles pour leur potentiel de performance, tandis que ceux ayant une plus faible tolérance à la volatilité pourraient plutôt privilégier les ETF pour leur diversification intégrée et leur moindre volatilité. Il est essentiel de comprendre la volatilité et le risque (qui sont deux aspects distincts) des marchés pour faire des choix d’investissement assurés.

Examiner les stratégies d’investissement

Un portefeuille diversifié peut être obtenu en combinant efficacement des ETF et des actions. Les stratégies d’investissement des ETF peuvent varier et viser la génération de revenus, la spéculation ou la gestion des risques. Une combinaison stratégique de divers ETF et différentes actions permet aux investisseurs de créer un portefeuille équilibré et adapté à leurs besoins spécifiques.

Quelques conseils pratiques

Au nombre des conseils pratiques pour investir dans les ETF et les actions figurent l’utilisation d’un compte de courtage, le suivi des conditions de marché et le rééquilibrage régulier de son portefeuille. Ces étapes peuvent aider les investisseurs à naviguer entre les complexités du paysage de l’investissement boursier.

Investir dans des ETF : les conseils pratiques

Commencez par des ETF répliquant un large marché : pour les investisseurs débutants, il peut être judicieux de commencer par des ETF exposés à de grands marchés, tels que ceux qui suivent l’indice S&P 500, qui offrent ainsi une exposition à une gamme diversifiée d’entreprises. Il s’agit là d’une approche susceptible d’offrir un risque plus faible et des performances plus stables.

: pour les investisseurs débutants, il peut être judicieux de commencer par des ETF exposés à de grands marchés, tels que ceux qui suivent l’indice S&P 500, qui offrent ainsi une exposition à une gamme diversifiée d’entreprises. Il s’agit là d’une approche susceptible d’offrir un risque plus faible et des performances plus stables. Diversifiez entre les secteurs : ne vous reposez pas uniquement sur un seul type d’ETF. Assurez-vous d’une diversification suffisante entre les divers secteurs (technologie, santé, énergie) et les différentes classes d’actifs (actions, obligations, matières premières) afin de réduire les risques et saisir les opportunités dans différentes conditions de marché.

: ne vous reposez pas uniquement sur un seul type d’ETF. Assurez-vous d’une diversification suffisante entre les divers secteurs (technologie, santé, énergie) et les différentes classes d’actifs (actions, obligations, matières premières) afin de réduire les risques et saisir les opportunités dans différentes conditions de marché. Vérifiez les ratios de frais : bien que les ETF soient généralement peu coûteux, les frais peuvent toutefois sensiblement varier. Vérifiez toujours le ratio de frais afin de vous assurer que vous ne payez pas plus que nécessaire, en particulier pour les ETF indiciels passifs.

: bien que les ETF soient généralement peu coûteux, les frais peuvent toutefois sensiblement varier. Vérifiez toujours le ratio de frais afin de vous assurer que vous ne payez pas plus que nécessaire, en particulier pour les ETF indiciels passifs. Comprenez les positions de l’ETF : avant d’investir, examinez de près les titres détenus par l’ETF. Connaître les principales positions et la manière dont l’ETF est pondéré peut vous aider à éviter des expositions indésirables, telles qu’une surconcentration dans des actions ou des secteurs spécifiques.

: avant d’investir, examinez de près les titres détenus par l’ETF. Connaître les principales positions et la manière dont l’ETF est pondéré peut vous aider à éviter des expositions indésirables, telles qu’une surconcentration dans des actions ou des secteurs spécifiques. Utilisez l’investissement programmé : investissez régulièrement dans le temps plutôt que d’essayer d’anticiper l’évolution du marché. Les achats périodiques permettent d’atténuer la volatilité du marché et de réduire votre prix d’achat moyen.

: investissez régulièrement dans le temps plutôt que d’essayer d’anticiper l’évolution du marché. Les achats périodiques permettent d’atténuer la volatilité du marché et de réduire votre prix d’achat moyen. Surveillez la tracking error : certains ETF peuvent ne pas répliquer parfaitement leur indice sous-jacent. Examinez la performance de l’ETF par rapport à son indice de référence pour vous assurer qu’il produit les résultats escomptés.

: certains ETF peuvent ne pas répliquer parfaitement leur indice sous-jacent. Examinez la performance de l’ETF par rapport à son indice de référence pour vous assurer qu’il produit les résultats escomptés. Utilisez les ETF thématiques et de niche avec prudence : les ETF thématiques (par exemple, énergie propre, robotique) offrent une exposition à des tendances spécifiques, mais s’accompagnent souvent d’une plus grande volatilité. Investissez avec prudence, en vous assurant qu’ils sont conformes à votre stratégie d’investissement à long terme.

: les ETF thématiques (par exemple, énergie propre, robotique) offrent une exposition à des tendances spécifiques, mais s’accompagnent souvent d’une plus grande volatilité. Investissez avec prudence, en vous assurant qu’ils sont conformes à votre stratégie d’investissement à long terme. Rééquilibrez régulièrement votre portefeuille : rééquilibrez régulièrement votre portefeuille d’ETF afin de conserver l’allocation d’actifs souhaitée. Cette stratégie vous permet de vendre au plus haut et d’acheter au plus bas, tout en maîtrisant votre profil de risque.

: rééquilibrez régulièrement votre portefeuille d’ETF afin de conserver l’allocation d’actifs souhaitée. Cette stratégie vous permet de vendre au plus haut et d’acheter au plus bas, tout en maîtrisant votre profil de risque. Tenez compte des implications fiscales : les ETF sont généralement fiscalement avantageux, mais tous ne se valent pas. Soyez attentif aux distributions potentielles de plus-values et envisagez d’utiliser des comptes fiscalement avantageux lorsque cela est possible.

: les ETF sont généralement fiscalement avantageux, mais tous ne se valent pas. Soyez attentif aux distributions potentielles de plus-values et envisagez d’utiliser des comptes fiscalement avantageux lorsque cela est possible. Utilisez les ordres à cours limité : lorsque vous achetez ou vendez des ETF, utilisez des ordres à cours limité pour éviter les décalages de prix, en particulier avec les ETF peu négociés qui peuvent présenter des écarts plus importants entre les cours acheteur/vendeur.

Investir dans des actions : les conseils pratiques

Investissez dans ce que vous comprenez : suivez le conseil de Warren Buffett : « investissez dans des entreprises que vous comprenez ». Cette connaissance vous donne confiance dans vos choix et vous aide à surmonter les fluctuations du marché.

: suivez le conseil de Warren Buffett : « investissez dans des entreprises que vous comprenez ». Cette connaissance vous donne confiance dans vos choix et vous aide à surmonter les fluctuations du marché. Privilégiez les entreprises de qualité aux fondamentaux solides : recherchez des entreprises dotées d’un bilan solide, d’une croissance régulière de leurs bénéfices et d’un avantage concurrentiel durable (d’une « douve économique »). Les entreprises de qualité ont tendance à surperformer sur le long terme.

: recherchez des entreprises dotées d’un bilan solide, d’une croissance régulière de leurs bénéfices et d’un avantage concurrentiel durable (d’une « douve économique »). Les entreprises de qualité ont tendance à surperformer sur le long terme. Diversifiez votre portefeuille d’actions : répartissez vos investissements entre différents secteurs et différentes industries afin de minimiser l’impact de la mauvaise performance d’une entreprise. La diversification permet de régulariser les performances.

: répartissez vos investissements entre différents secteurs et différentes industries afin de minimiser l’impact de la mauvaise performance d’une entreprise. La diversification permet de régulariser les performances. Investissez dans une perspective à long terme : évitez de rechercher des profits rapides ou de réagir aux fluctuations et tendances à court terme. Privilégiez la détention d’actions de qualité sur le long terme afin de laisser le temps à vos investissements de fructifier.

: évitez de rechercher des profits rapides ou de réagir aux fluctuations et tendances à court terme. Privilégiez la détention d’actions de qualité sur le long terme afin de laisser le temps à vos investissements de fructifier. Prêtez attention aux valorisations : même les grandes entreprises peuvent être de piètres investissements si elles sont achetées à un mauvais prix. Utilisez des mesures de valorisation telles que les ratios cours/bénéfice (PER), cours/chiffre d’affaires et cours/ valeur comptable afin de vous assurer que vous ne payez pas trop cher vos actions.

: même les grandes entreprises peuvent être de piètres investissements si elles sont achetées à un mauvais prix. Utilisez des mesures de valorisation telles que les ratios cours/bénéfice (PER), cours/chiffre d’affaires et cours/ valeur comptable afin de vous assurer que vous ne payez pas trop cher vos actions. Réinvestissez les dividendes : si vos actions versent des dividendes, envisagez de les réinvestir afin de tirer profit de la capitalisation. Cette stratégie peut considérablement accroître vos performances sur le long terme.

: si vos actions versent des dividendes, envisagez de les réinvestir afin de tirer profit de la capitalisation. Cette stratégie peut considérablement accroître vos performances sur le long terme. Tenez-vous informé, mais évitez les transactions excessives : tenez-vous au courant de l’actualité du marché et des entreprises, mais évitez la tentation d’effectuer des transactions trop fréquentes. Les transactions excessives peuvent entraîner des coûts élevés et des décisions émotionnelles.

: tenez-vous au courant de l’actualité du marché et des entreprises, mais évitez la tentation d’effectuer des transactions trop fréquentes. Les transactions excessives peuvent entraîner des coûts élevés et des décisions émotionnelles. Définissez judicieusement vos ordres stop : protégez vos investissements en définissant des ordres stop, mais évitez de les placer trop près du cours pour éviter d’être évincé par les fluctuations normales du marché.

: protégez vos investissements en définissant des ordres stop, mais évitez de les placer trop près du cours pour éviter d’être évincé par les fluctuations normales du marché. Ayez une stratégie de sortie : sachez quand vous vendrez une action avant de l’acheter, que ce soit parce qu’elle a atteint un objectif de cours, en raison d’un changement dans les fondamentaux de l’entreprise ou de l’existence de meilleures opportunités ailleurs.

: sachez quand vous vendrez une action avant de l’acheter, que ce soit parce qu’elle a atteint un objectif de cours, en raison d’un changement dans les fondamentaux de l’entreprise ou de l’existence de meilleures opportunités ailleurs. Apprenez de vos erreurs : tenez un journal de vos décisions d’investissement pour tirer les leçons de vos succès et de vos échecs. Réfléchir à vos expériences vous aide à affiner votre stratégie et à vous améliorer avec le temps.

Le suivi des marchés et le rééquilibrage de son portefeuille

Rester informé des tendances du marché peut avoir un impact significatif sur la performance des investissements car ces tendances signalent souvent une évolution du sentiment des intervenants sur le marché.

Comprendre l’environnement général du marché aide les investisseurs à identifier les opportunités et les risques associés aux ETF et aux actions. Les indicateurs économiques clés, tels que les taux d’intérêt et les taux d’inflation, peuvent avoir un impact direct sur les performances du marché et le sentiment des investisseurs.

L’utilisation d’actualités financières, de rapports et de plateformes d’analyse peut aider les investisseurs à se tenir informés des dernières tendances du marché. Le rééquilibrage de son portefeuille est essentiel pour maintenir le niveau de risque souhaité en réponse à l’évolution des valorisations.

Il est conseillé de revoir son portefeuille tous les six mois ou au moins une fois par an pour veiller à ce qu’il réponde toujours bien à sa tolérance au risque et à ses objectifs financiers. Les méthodes de rééquilibrage comprennent la fixation de seuils d’écart par rapport aux allocations cibles et le rééquilibrage systématique à intervalles spécifiques. L’examen et l’ajustement réguliers de votre portefeuille peuvent vous aider à tirer parti des opportunités du marché et à atteindre vos objectifs d’investissement à long terme.

Synthèse

En conclusion, les ETF et les actions présentent des avantages et des risques qui leur sont propres. Les ETF offrent une diversification, des coûts réduits et une flexibilité de transaction, ce qui en fait un bon choix pour les investisseurs ayant une aversion au risque ou recherchant des stratégies d’investissement passives.

Quant à elles, les actions offrent un potentiel de performance élevé et un sentiment de propriété, mais comportent des risques plus élevés et nécessitent une gestion active. N’oubliez pas qu’une approche bien équilibrée, combinant les atouts des ETF et des actions, est souvent la stratégie la plus efficace pour réussir sur le long terme.