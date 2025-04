Quelles sont les paires de devises Forex ?

Temps de lecture: 3 minute(s)

Une paire de devises est une cotation de deux devises différentes, l'une étant cotée par rapport à l'autre. Chaque devise est représentée par une abréviation à trois lettres et est généralement séparée de la devise à laquelle elle est associée par un espace, un point ou une barre oblique.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Le marché de gré à gré (OTC) est un marché décentralisé dans lequel les acteurs du marché négocient des actions, des matières premières, des devises ou d'autres instruments directement entre deux parties et sans bourse ni courtier central. Une paire de devises est une cotation de deux devises différentes, l'une étant cotée par rapport à l'autre. Chaque devise est représentée par une abréviation à trois lettres et est généralement séparée de la devise à laquelle elle est associée par un espace, un point ou une barre oblique. Par exemple, EUR/USD fait référence à la paire de devises Euro US Dollar. La première devise répertoriée d'une paire de devises est appelée devise de base et la deuxième devise est appelée devise de cotation. Devise de base et devise de cotation - le calcul des taux entre les paires de devises étrangères est un facteur de la devise de base. Typiquement, la paire de devises sera représentée comme suit - EUR/USD 1,1830. Dans cet exemple, l'euro (EUR) est la devise de base et le dollar américain (USD) est la devise de cotation. La différence entre les deux devises est un prix de ratio. Il indique la quantité de devise de cotation nécessaire pour acheter une unité de la devise de base. Ainsi, pour un euro, il s'échangera contre 1,1830 dollars américains. Les majeures sont les paires de devises les plus couramment échangées dans le monde. Elles impliquent les devises en euro, dollar américain, yen japonais, livre sterling, dollar australien, dollar canadien et franc suisse. Les principales devises sont celles dans lesquelles la plupart des transactions étrangères dans le monde sont libellées, ce qui signifie qu'elles sont les plus liquides. Ce sont également les devises contre lesquelles les pays évaluent le plus souvent leur propre devise.

sont les paires de devises les plus couramment échangées dans le monde. Elles impliquent les devises en euro, dollar américain, yen japonais, livre sterling, dollar australien, dollar canadien et franc suisse. Les principales devises sont celles dans lesquelles la plupart des transactions étrangères dans le monde sont libellées, ce qui signifie qu'elles sont les plus liquides. Ce sont également les devises contre lesquelles les pays évaluent le plus souvent leur propre devise. Les mineurs , également connus sous le nom de paires de devises croisées, sont des paires qui n'incluent pas le dollar américain, mais qui incluent au moins l'une des trois autres devises majeures du monde. Ces paires légèrement moins populaires connaissent souvent de fortes fluctuations dans les deux sens en raison de la liquidité moindre du marché. Cela signifie également que leurs spreads sont souvent plus larges que les majors.

, également connus sous le nom de paires de devises croisées, sont des paires qui n'incluent pas le dollar américain, mais qui incluent au moins l'une des trois autres devises majeures du monde. Ces paires légèrement moins populaires connaissent souvent de fortes fluctuations dans les deux sens en raison de la liquidité moindre du marché. Cela signifie également que leurs spreads sont souvent plus larges que les majors. Les paires exotiques sont généralement composées d'une devise majeure aux côtés d'une devise faiblement négociée ou d'une devise d'une économie de marché émergente. Les exemples incluent USD/TRY, USD/MXN/EURPLN ou EUR/HUF.

sont généralement composées d'une devise majeure aux côtés d'une devise faiblement négociée ou d'une devise d'une économie de marché émergente. Les exemples incluent USD/TRY, USD/MXN/EURPLN ou EUR/HUF. Ces paires ne sont pas négociées aussi souvent que les majeures ou les mineures, donc souvent le coût de négociation de ces paires peut être plus élevé que les majeures ou les mineures en raison du manque de liquidité sur ces marchés. Les devises exotiques peuvent être extrêmement volatiles et se négocient souvent à de faibles volumes.

Sessions de trading Forex - Le marché des changes est disponible 24h/24, cinq jours et demi par semaine et peut être divisé en quatre sessions principales : session de Sydney, session de Tokyo, session de Londres et session de New York . Parfois, les sessions se chevauchent, par ex. une période de quatre heures pour une activité de pointe à la fois en Europe et en Amérique du Nord, qui s'accompagnent souvent d'une volatilité accrue.

- Le marché des changes est disponible 24h/24, cinq jours et demi par semaine et peut être divisé en quatre sessions principales : session de Sydney, session de Tokyo, session de Londres et session de New York . Parfois, les sessions se chevauchent, par ex. une période de quatre heures pour une activité de pointe à la fois en Europe et en Amérique du Nord, qui s'accompagnent souvent d'une volatilité accrue. Les monnaies-marchandises sont des monnaies de pays dotés de riches ressources et d'importantes réserves de matières premières. Ces pays dépendent fortement des exportations de matières premières, par conséquent les taux de change de leur monnaie nationale peuvent fluctuer avec les prix des matières premières. Le groupe de devises de matières premières comprend : le dollar canadien, le rouble russe, le dollar australien, le dollar néo-zélandais.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."