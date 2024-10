Investir dans les devises

Temps de lecture: 15 minute(s)

Imaginez un marché animé qui ne dort jamais, où des opérateurs du monde entier achètent et vendent en permanence. Il ne s'agit pas d'un marché ordinaire, mais du marché des changes, mieux connu sous le nom de forex. Le marché des changes est le plus grand marché du monde, mais il convient de noter que le marché du forex est dominé par les spéculateurs qui échangent des milliers de milliards de dollars chaque jour, dans le monde entier. Mais les devises ne sont pas uniquement destinées à la négociation. Comment peuvent-elles être utilisées dans le cadre d'investissements ? La force de chaque devise est toujours exprimée dans une autre devise, et la relation entre elles est en constante évolution. Les investisseurs doivent être conscients des risques de change liés aux investissements en devises étrangères et des possibilités de "couverture" offertes par le marché des changes. Les devises ne se limitent pas à l'achat de billets de banque au bureau de change. Les comprendre en profondeur et acquérir des connaissances liées à l'analyse des données et des situations économiques peut constituer un élément important d'une stratégie d'investissement plus large.

Les bases de l'investissement en devises

Pour les investisseurs, les devises peuvent être considérées non pas comme une alternative aux marchés financiers conventionnels, mais comme des actifs totalement différents. Bien sûr, l'investissement dans les monnaies consiste à acheter et à vendre des monnaies, dans le but de tirer profit des fluctuations de leur valeur. Mais en général, les devises offrent beaucoup plus aux investisseurs car tous les actifs sont libellés en elles, principalement en dollars américains.

L'interconnexion croissante de la planète et les progrès des technologies numériques continuent d'alimenter l'expansion du marché. La facilité et la commodité des plateformes en ligne ont ouvert le monde du forex à un tout nouveau groupe d'investisseurs privés et de traders.

Le Forex n'est pas comme une bourse, située dans un lieu spécifique comme New York ou Hong Kong, limité par des heures de négociation conventionnelles. Il fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, dans les principaux centres financiers du monde entier.

De Londres à Tokyo, les traders peuvent échanger des devises par voie électronique, en réagissant en temps réel aux fluctuations du marché. Fonctionnant 24 heures sur 24 et 5 jours sur 5, le marché des changes offre des opportunités ininterrompues et d'importantes liquidités, y compris pour les grands investisseurs institutionnels.

Le marché des changes fonctionne selon le principe des paires de devises. Il s'agit d'une balançoire : lorsqu'une devise monte, l'autre doit descendre. La première devise de la paire est la devise de base, qui est toujours égale à un. La seconde est la devise de cotation, dont la valeur est déterminée par le taux de change.

La dynamique des paires de devises est à la base de l'investissement dans les devises, les paires clés telles que EURUSD et GBPUSD représentant une part importante du volume du marché. Si nous prenons l'exemple de la paire la plus importante, EURUSD, nous constatons que la devise de base est l'EUR et la devise de cotation est l'USD. Si l'EURUSD baisse, cela signifie que l'EUR perd du terrain et que l'USD se renforce. Si l'EURUSD augmente, cela signifie que l'EUR gagne et que l'USD s'affaiblit. Dans ce cas, nous pouvons acheter plus de dollars américains avec des euros.

Important : chaque paire de devises donne aux investisseurs des informations sur le taux de change de deux devises seulement, telles que EURUSD, GBPUSD, USDJPY ou EURZAR. En effet, il est possible (mais bien sûr rare) de voir l'indice du dollar américain se renforcer légèrement, avec des hausses sur l'EURUSD.

Pourquoi les taux de change mondiaux changent-ils ?

Il existe deux facteurs de base pour les taux de change, qui influencent la force de chaque devise dans le monde. Ces facteurs sont les suivants :

Les facteurs fondamentaux tels que la politique monétaire, les conditions et perspectives économiques, les données macroéconomiques, etc.

tels que la politique monétaire, les conditions et perspectives économiques, les données macroéconomiques, etc. Les facteurs psychologiques tels que la perception globale du risque, les conditions de marché, les risques géopolitiques, etc.

Les taux de change dépendent, entre autres, de la situation économique des pays concernés. Ainsi, les chiffres macroéconomiques ont un impact sur les mouvements des devises. Si l'économie d'un pays croît rapidement, la monnaie de ce pays devrait être plus forte. Si l'économie du pays traverse une crise, la monnaie du pays devrait baisser. Par conséquent, les investisseurs gardent un œil sur les communiqués et les événements macroéconomiques. Lorsque la monnaie s'affaiblit, on parle de "dépréciation". Lorsque la monnaie se renforce, on parle "d'appréciation".

6 facteurs de base des taux de change

Inflation (un taux d'inflation plus faible contribue au pouvoir d'achat et est donc positif à long terme, mais pourrait être négatif à court terme s'il réduit les attentes en matière de taux d'intérêt). Politique monétaire (des taux plus élevés renforcent la monnaie locale, des taux plus bas l'affaiblissent) Politique budgétaire (un niveau plus élevé de la dette publique est négatif pour la monnaie) Stabilité politique (l'instabilité entraîne une dépréciation de la monnaie) Balance des paiements (le déficit de la balance courante entraîne une dépréciation de la monnaie locale) Performance économique du pays

Important : Habituellement, en période de faiblesse pour les investisseurs et d'aversion au risque, le dollar américain gagne du terrain. Les investisseurs privilégient les liquidités et stimulent le "billet vert". C'est pourquoi il est considéré comme l'une des "classes d'actifs refuges". Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une règle d'or et que tout dépend de la situation. D'un autre côté, l'euro progresse généralement lorsque l'appétit des investisseurs pour le risque est plus élevé, ce qui se traduit par un niveau d'optimisme plus élevé sur les marchés.

Les indicateurs économiques et leur impact

Les indicateurs économiques agissent comme un baromètre, évaluant le climat économique d'un pays. Par exemple, un PIB élevé indique une économie robuste, ce qui peut renforcer une monnaie. À l'inverse, une inflation élevée peut affaiblir le pouvoir d'achat d'une monnaie et entraîner une volatilité des taux de change. Ces indicateurs donnent un aperçu de la santé économique d'un pays, aidant les opérateurs à anticiper les mouvements du marché et à prendre des décisions d'investissement éclairées.

Stabilité politique et force de la monnaie

Imaginez un bateau dans une mer agitée, ballotté par les vagues et les vents. C'est ce qu'un climat politique instable peut faire pour la valeur d'une monnaie. En revanche, la stabilité politique peut calmer les eaux, favoriser la confiance des investisseurs et renforcer la monnaie d'un pays. C'est un témoignage du fait que dans le monde des opérations de change, tous les changements ne sont pas dictés par les chiffres.

Possibilités d'investissement dans les monnaies et cas d'utilisation

À l'instar d'un marin expérimenté qui interprète les vents, un trader de forex prospère dépend de stratégies efficaces pour naviguer à travers les courants du marché. Deux des approches les plus populaires sont l'analyse fondamentale, qui se concentre sur les indicateurs économiques, et l'analyse technique, qui utilise des outils graphiques pour prédire l'évolution des prix. La combinaison de ces deux approches permet aux traders d'avoir une vision globale du marché et de prendre des décisions éclairées.

Investissements en devises

Les investisseurs qui achètent des actions libellées dans une autre devise que celle utilisée pour acheter des actions ou des ETF prennent ce que l'on appelle un "risque de change".

En général, pour investir dans les devises, il faut les échanger dans un bureau physique ou en ligne, mais le marché offre également d'autres moyens, moins évidents, de s'exposer à une devise. Bien entendu, l'objectif de l'investissement dans les devises n'est pas d'obtenir un rendement énorme, mais de diversifier le capital ou d'obtenir un petit gain supplémentaire. Comme tout autre investissement, il comporte également un certain risque ;

L'un d'entre eux consiste à acheter des actifs, tels que des actions ou des ETF, libellés dans une devise différente de celle dans laquelle ils sont achetés. Dans une telle situation, par exemple, un investisseur utilisant l'euro pour acheter des actions cotées en dollar américain fera référence à un profit supplémentaire si le dollar se renforce par rapport à l'euro. Si le dollar s'affaiblit par rapport à l'euro, cet investisseur subira une perte supplémentaire.

Premier exemple

Un investisseur a acheté 100 actions Tesla au prix de 100 dollars par action, en utilisant la devise EUR pour effectuer l'achat. Au moment de l'achat, le taux de change EURUSD était de 1. Au moment de la vente, il a réalisé un profit en vendant ses actions au prix de 120 dollars, et l'a réalisé à un moment où le taux de change EURUSD était passé à 1,10.

Dans une telle situation, on constate que depuis qu'il a effectué son investissement, l'euro s'est renforcé d'environ 10 % par rapport au dollar. Un tel investisseur réalisera un bénéfice d'environ 20 % sur la différence de prix de l'action au moment de l'achat et au moment de la vente, et un bénéfice supplémentaire d'environ 10 % sur la variation du taux de change.

Deuxième exemple

Un investisseur a acheté 100 actions Tesla à 100 $ l'action, en utilisant la devise EUR pour réaliser cet investissement. Lorsqu'il a investi l'argent, le taux de change EURUSD était de 1,0. Au moment de la vente, il a subi une perte en vendant les actions au prix de 90 dollars, et l'a réalisée à un moment où le taux de change EURUSD était tombé à 0,9.

Dans une telle situation, on constate que depuis qu'il a effectué son investissement, l'euro s'est affaibli d'environ 10 % par rapport au dollar. Un tel investisseur subira une perte d'environ 10 % du fait de la différence entre le prix de l'action au moment de l'achat et au moment de la vente, et une perte supplémentaire d'environ 10 % du fait de la variation du taux de change.

Troisième exemple

Un investisseur a acheté 100 actions Tesla au prix de 100 $ l'action, en utilisant la devise EUR pour effectuer l'achat. Au moment de l'achat, le taux de change EURUSD était de 1. Au moment de la vente, il a subi une perte en vendant ses actions au prix de 90 dollars, mais il l'a fait à un moment où le taux de change EURUSD était passé à 1,10.

Dans une telle situation, on constate que depuis qu'il a effectué son investissement, l'euro s'est renforcé d'environ 10 % par rapport au dollar. Cet investisseur aura un résultat plat sur son investissement. La perte de 10 % due à la différence entre le prix de l'action au moment de l'achat et au moment de la vente sera compensée par un gain d'environ 10 % dû à la variation du taux de change.

En résumé, le risque de change a deux faces. Il peut apporter à un investisseur un bénéfice supplémentaire s'il s'attend à ce que sa devise s'affaiblisse par rapport à celle dans laquelle l'action ou l'ETF en question est négocié (et si cela se produit réellement). D'un autre côté, il peut entraîner une perte si ce scénario ne se concrétise pas. Néanmoins, il s'agit d'un moyen sûr d'obtenir une exposition supplémentaire au marché des devises.

Analyse et rôle des attentes

Les prix des devises sont déterminés par les marchés. Il y a parfois des "interventions" sur les devises par les banques centrales, mais même celles-ci sont en fin de compte confrontées à une réaction du marché. Le sentiment est un facteur puissant qui affecte les devises, parfois indépendamment des fondamentaux. Néanmoins, en règle générale, il existe des facteurs qui influencent positivement ou négativement le prix des devises. Nous énumérons ci-dessous quelques-uns des plus importants d'entre eux. La réaction d'une devise aux données publiées dépend largement de la manière dont une lecture donnée est comparée aux attentes du marché. Ainsi, des données fortes ne signifient pas toujours un renforcement de la monnaie, et des données faibles peuvent être perçues positivement par le marché si elles parviennent à surprendre positivement les prévisions.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale est comme une boussole qui indique aux opérateurs la direction des tendances économiques. En se concentrant sur des indicateurs économiques tels que le PIB, les taux d'inflation et les données relatives à l'emploi, les investisseurs peuvent mieux comprendre la santé économique d'un pays. Par la suite, cela peut offrir des perspectives utiles sur la valeur potentielle de la monnaie d'un pays, aidant ainsi les traders à orienter leurs investissements vers la rentabilité.

Il existe trois principaux types d'indicateurs économiques : les indicateurs avancés, les indicateurs coïncidents et les indicateurs retardés. Néanmoins, ce sont les indicateurs avancés qui retiennent le plus l'attention, car ils sont souvent utilisés pour faire des prévisions. Parmi les indicateurs avancés, on peut citer, entre autres, les indices des directeurs d'achat (PMI), les indices ISM, les ventes de logements, les permis de construire, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, les cours des actions et les attentes des consommateurs (par exemple, l'indice des sentiments de l'Université du Michigan).

Politique monétaire

La politique monétaire est une politique de l'autorité monétaire d'un pays (généralement la banque centrale) qui décide des coûts d'emprunt de l'argent et régule la base monétaire (c'est-à-dire la quantité d'argent en circulation). Dans de nombreux pays, la politique monétaire est séparée de la politique fiscale car elle renforce la crédibilité et la stabilité d'une monnaie. Les banques centrales disposent de trois instruments conventionnels principaux : les opérations d'open market, le taux d'escompte et les réserves obligatoires. Cependant, elles disposent également d'instruments non conventionnels, tels que l'assouplissement quantitatif (QE). Les décisions des autorités monétaires ont un impact réel sur l'économie et sont donc largement observées par les acteurs du marché.

Politique restrictive (expansionniste) : taux d'intérêt bas, généralement favorable à la solidité de la monnaie.

taux sans risque plus faible

peut conduire à l'inflation et à la création d'emplois

l'objectif est de soutenir la demande dans l'économie

entraîne généralement une dépréciation de la monnaie

Politique haussière (contraction) taux d'intérêt élevés, généralement en faveur d'une monnaie forte :

des taux d'intérêt élevés

taux sans risque plus élevé

peut conduire à la désinflation et à des taux de chômage plus élevés

l'objectif est de réduire la demande dans l'économie

entraîne généralement une appréciation de la monnaie

Politique fiscale



La politique budgétaire est chargée de redistribuer les ressources dans l'économie de manière à assurer les fonctions souhaitées de l'État, à réorienter les richesses en fonction des objectifs de la politique sociale et à gérer les actifs (et la dette) de l'État. Comme les dépenses de l'État peuvent varier en fonction des politiques mises en œuvre et que les recettes varient en fonction des niveaux d'imposition et des conditions économiques, le budget enregistre différents niveaux de déficits ou (dans un cas beaucoup plus rare) d'excédents. La modification du solde budgétaire rend (parfois par inadvertance) la politique budgétaire expansionniste ou contractionniste.

Expansionniste - baisse des impôts, augmentation de la dette publique, hausse des déficits budgétaires et des dépenses (ce qui se traduit généralement par une dépréciation de la monnaie).

Contraction : hausse des impôts, baisse de la dette publique, baisse des dépenses publiques (généralement pour soutenir la force de la monnaie).

Analyse technique

L'analyse technique peut être comparée à un télescope, aidant les traders à repérer les tendances potentielles à l'horizon. En utilisant des outils graphiques et des indicateurs, les traders peuvent identifier des modèles dans les mouvements de prix, prédisant les points d'entrée et de sortie potentiels pour leurs transactions. Ainsi, l'analyse technique agit comme un outil de navigation, aidant les traders à tracer leur route sur le marché des changes.

Le rôle des attentes

Les attentes jouent un rôle clé sur les marchés financiers. Les attentes du marché peuvent souvent être incluses dans les prix actuels. Toutefois, des résultats inattendus peuvent accroître la volatilité des actifs ou des investissements liés à une publication donnée. C'est pourquoi les investisseurs gardent souvent un œil sur toutes les nouvelles, publications et lectures liées à leurs investissements.

En outre, si une publication est plus forte que les précédentes, mais qu'elle reste inférieure aux attentes du marché, elle peut avoir un effet négatif sur les marchés. Dans la plupart des cas, la situation inverse aurait un effet inverse. Sur les marchés efficaces, seules les nouvelles informations (qui n'ont pas encore été prises en compte dans les prix) pourraient avoir une incidence sur les prix. Toutefois, il est important de savoir que les réactions du marché sont également dictées par la psychologie, ce qui rend certaines réactions presque imprévisibles. Prenons deux exemples.

La paire EURUSD s'est affaiblie et a connu une réaction de panique après les résultats de l'indice PMI "récessionniste" en Allemagne, beaucoup plus faibles que prévu, qui ont été publiés le 23 juin 2023. L'indice PMI de l'industrie allemande, à 41 points, était bien inférieur à l'amélioration de 43,5 attendue par les analystes (contre 43,2 précédemment). Ce résultat est également le plus bas depuis 2020 et même les PMI "bas" de 2019 étaient plus élevés que ce chiffre. De même, l'indice PMI des services a baissé à 54,1 contre 56,3 attendu (seulement un peu plus bas que 57,2 précédemment). Notez que de nombreux facteurs ont un impact sur la paire de devises, et dans cet exemple, ces autres facteurs sont entrés en jeu après que les investisseurs aient digéré une bonne publication de l'indice PMI.

Source : xStation5

Ici, vous pouvez voir que des données inattendues peuvent également avoir un impact sur les marchés boursiers. Dans ce cas, les données du PIB américain meilleures que prévu ont poussé l'USDIDX (contrat à terme sur l'indice du dollar américain) à la hausse. L'USDIDX a bondi le 29 juin 2023 après une révision du PIB américain pour le deuxième trimestre supérieure aux attentes, à savoir 2 % contre 1,4 % exp. et 1,3 % précédemment. Après l'amélioration du PIB, les marchés ont également vu ce jour des données solides sur la consommation américaine avec un nombre de demandes d'allocations chômage beaucoup plus faible que prévu (239,5 millions de dollars). Le nombre de demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis a été beaucoup plus faible que prévu (239k vs 265k exp.). Les données solides ont soutenu les attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Fed et le maintien d'une politique hawkish à plus long terme.

Les indicateurs économiques tels que le PIB, l'inflation et les taux de chômage servent de balises, donnant un aperçu de la santé économique d'un pays. Mais il n'y a pas que les chiffres. La force d'une monnaie peut également être influencée par la stabilité politique, qui reflète la confiance des investisseurs dans la gouvernance et les perspectives économiques d'un pays. L'analyse des données relatives aux devises peut fournir des informations précieuses sur ces facteurs.