Le halving du Bitcoin a lieu environ tous les 4 ans (tous les 210 000 blocs).

a lieu environ tous les 4 ans (tous les 210 000 blocs). Il réduit de moitié la récompense des mineurs.

L’offre de nouveaux bitcoins diminue progressivement jusqu’à atteindre un plafond de 21 millions.

Historiquement, les halvings ont été suivis de cycles haussiers, sans effet immédiat garanti.

Qu’est-ce que le halving du Bitcoin ? Le halving du Bitcoin est un événement programmé dans le code du protocole Bitcoin depuis sa création en 2009 par Satoshi Nakamoto. Son principe est simple, tous les 210 000 blocs (environ tous les 4 ans), la récompense versée aux mineurs est divisée par deux. Évolution des récompenses : 2009 : 50 BTC par bloc

2012 : 25 BTC

2016 : 12,5 BTC

2020 : 6,25 BTC

2024 : 3,125 BTC

2028 (prévision) : 1,5625 BTC Ce mécanisme continuera jusqu’en 2140, date estimée du minage du dernier bitcoin. Pourquoi le halving du bitcoin est-il important ? Contrairement aux monnaies fiduciaires (euro, dollar), Bitcoin possède une offre strictement limitée à 21 millions d’unités. Le halving permet : De contrôler l’inflation monétaire

D’organiser une raréfaction progressive

De renforcer la thèse du “digital gold” En réduisant l’arrivée de nouveaux bitcoins sur le marché, le halving agit comme un choc d’offre. Si la demande reste stable ou augmente, la pression haussière peut s’intensifier. Quel est l’impact du halving sur le prix du Bitcoin ? Historiquement, chaque halving a été suivi d’un cycle haussier majeur, mais avec un décalage temporel. Rappel des cycles précédents : Halving 2012 : Prix ≈ 12 $ → +1 000 $ en 12 mois

Halving 2016 : Prix ≈ 650 $ → ~20 000 $ en 17 mois

Halving 2020 : Prix ≈ 8 500 $ → 69 000 $ en 18 mois ⚠️ Toutefois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le marché crypto dépend aussi : des conditions macroéconomiques (inflation, taux d’intérêt) pour acheter des crypto monnaies

de l’adoption institutionnelle

des ETF Bitcoin

du cadre réglementaire

de la liquidité globale des marchés Le halving et le cycle des 4 ans du Bitcoin Bitcoin semble évoluer selon un cycle structuré : Phase d’accumulation (avant halving) Marché baissier précédent digéré

Accumulation par investisseurs long terme

Sentiment neutre à positif Phase d’expansion (6-12 mois après) Offre réduite

Accélération progressive des prix

Retour des investisseurs particuliers Phase d’euphorie Nouveaux sommets historiques

Forte médiatisation

Volatilité extrême Marché baissier Correction parfois de 50 à 80 %

Nettoyage des excès spéculatifs Rien ne garantit que ce schéma se répète parfaitement, mais il reste observé depuis 2012. Quel est l'impact du halving sur les mineurs ? Le halving a un effet direct et immédiat sur le modèle économique des mineurs. Du jour au lendemain, leur récompense en bitcoins est divisée par deux, alors que leurs coûts fixes (électricité, matériel, maintenance, infrastructures) restent identiques. Cela crée une pression importante sur leur rentabilité. Une baisse brutale des revenus Les mineurs sont rémunérés de deux façons : Les récompenses de bloc (nouveaux BTC créés)

Les frais de transaction Or, la récompense de bloc représente historiquement la majeure partie de leurs revenus. Après le halving de 2024, la récompense est passée de 6,25 BTC à 3,125 BTC par bloc. Sans hausse équivalente du prix du Bitcoin, les revenus des mineurs chutent mécaniquement. Ajustement automatique de la difficulté Bitcoin intègre un mécanisme d’autorégulation : l’ajustement de la difficulté. Tous les 2016 blocs (environ deux semaines), le protocole ajuste automatiquement la difficulté de minage afin de maintenir un temps moyen de 10 minutes par bloc. Si de nombreux mineurs arrêtent : La difficulté baisse.

Le minage redevient plus accessible.

L’équilibre économique se rétablit progressivement. Ce mécanisme protège la stabilité du réseau, même après un choc comme le halving. Une transition progressive vers les frais de transaction À long terme, les récompenses de bloc continueront de diminuer jusqu’à disparaître vers 2140. Les mineurs dépendront alors principalement : des frais de transaction payés par les utilisateurs,

de l’activité sur la blockchain. Cela pose une question stratégique : la demande d’utilisation du réseau sera-t-elle suffisante pour maintenir l’incitation économique des mineurs ? Pour l’instant, les frais représentent une part secondaire des revenus, mais leur rôle est appelé à croître avec le temps. Les investisseurs peuvent s’exposer au Bitcoin de plusieurs façons : ETP Bitcoin

ETP crypto élargis

Actions liées aux cryptomonnaies

Exchanges & services Coinbase (COIN.US) Strategy / MicroStrategy (MSTR.US)

Mining Riot Platforms (RIOT.US)

Sociétés exposées au Bitcoin Semler Scientific (SMLR.US)

⚠️ Les cryptomonnaies sont des actifs très volatils. Une gestion du risque rigoureuse est essentielle.

FAQ Qu’est-ce que le halving ? Un événement programmé divisant par deux la récompense des mineurs. Quand a eu lieu le dernier halving ? Le 20 avril 2024.

La récompense est passée à 3,125 BTC. Le halving fait-il toujours monter le prix ? Historiquement, les cycles haussiers ont suivi les halvings, mais aucun scénario n’est garanti. Quand aura lieu le prochain halving ? En 2028 (la date exacte dépend du rythme de minage).

