La blockchain est un registre numérique décentralisé et sécurisé , qui permet d’enregistrer des transactions de manière transparente et quasi infalsifiable.

, qui permet d’enregistrer des transactions de manière transparente et quasi infalsifiable. Ses applications dépassent largement les cryptomonnaie s, avec des usages en finance, logistique, santé, paiements numériques et Web3.

s, avec des usages en finance, logistique, santé, paiements numériques et Web3. Il est possible d’investir dans la blockchain de plusieurs façons : via des actions d’entreprises exposées, des ETF thématiques ou directement via les cryptomonnaies — avec un niveau de risque variable selon l’approche choisie.

Qu’est-ce que la blockchain ? La blockchain (ou « chaîne de blocs » en français ) est un registre numérique décentralisé. Elle permet d’enregistrer des informations (transactions, contrats, données) de manière : Sécurisée

Transparente

Immuable (quasi impossible à modifier)

Distribuée sur un réseau d’ordinateurs Contrairement à une base de données classique, contrôlée par une banque ou une entreprise, la blockchain est partagée entre des milliers d’ordinateurs appelés nœuds. Imaginez un grand livre comptable public : Chaque nouvelle transaction est écrite dans une page. Une fois la page remplie, elle est scellée. Elle est ensuite reliée à la page précédente. Toutes les pages forment une chaîne. Modifier une ancienne page impliquerait de modifier toutes les suivantes, sur tous les exemplaires du livre dans le monde. C’est ce qui rend la blockchain extrêmement difficile à falsifier. Une transaction est initiée : par exemple : envoyer une cryptomonnaie, signer un contrat numérique, enregistrer une donnée. Elle est diffusée au réseau : Les ordinateurs du réseau (nœuds) reçoivent l’information. La transaction est vérifiée : Grâce à un mécanisme de consensus qui permet au réseau de s’accorder sur la validité de la transaction., comme : Proof of Work (preuve de travail)

(preuve de travail) Proof of Stake (preuve d’enjeu) La transaction est ajoutée à un bloc : Plusieurs transactions sont regroupées dans un bloc. Le bloc est ajouté à la chaine : chaque bloc contient : Les données des transactions

Un horodatage

Un identifiant cryptographique unique (hash)

Le hash du bloc précédent Ce lien cryptographique garantit l’intégrité de toute la chaîne. Blockchain : les concepts clés à comprendre Décentralisation : Il n’y a pas d’autorité centrale. Le pouvoir est réparti entre les participants du réseau.

: Il n’y a pas d’autorité centrale. Le pouvoir est réparti entre les participants du réseau. Immutabilité : Une fois enregistrée, une donnée ne peut plus être modifiée sans compromettre toute la chaîne.

: Une fois enregistrée, une donnée ne peut plus être modifiée sans compromettre toute la chaîne. Transparence : Sur les blockchains publiques, toutes les transactions sont consultables.

: Sur les blockchains publiques, toutes les transactions sont consultables. Sécurité cryptographique : La blockchain repose sur des algorithmes mathématiques complexes pour protéger les données.

: La blockchain repose sur des algorithmes mathématiques complexes pour protéger les données. Smart contracts : Ce sont des contrats auto-exécutables. Lorsque certaines conditions sont remplies, l’action prévue se déclenche automatiquement, sans intermédiaire. Les applications concrètes de la blockchain La blockchain ne se limite pas aux cryptomonnaies. Si le Bitcoin a été son premier cas d’usage à grande échelle, la technologie est aujourd’hui intégrée dans de nombreux secteurs économiques. Son intérêt principal ? Sécuriser, tracer et automatiser les échanges de valeur et d’informations. Finance et paiements Transferts internationaux plus rapides Les paiements transfrontaliers traditionnels peuvent prendre plusieurs jours et impliquer plusieurs banques intermédiaires. La blockchain permet d’effectuer des transferts quasi instantanés, 24h/24, avec une réduction significative des délais et des frais. Réduction des intermédiaires Grâce à son fonctionnement décentralisé, certaines transactions peuvent se faire directement entre deux parties, sans passer par une banque, un notaire ou une chambre de compensation. Finance décentralisée (DeFi) La DeFi regroupe des services financiers accessibles via des smart contracts : prêts et emprunts

échanges d’actifs

produits d’épargne

dérivés crypto Le tout sans institution centrale. Cela ouvre la porte à une finance programmable et accessible mondialement. Logistique et supply chain La blockchain est particulièrement pertinente pour la traçabilité. Suivi des produits en temps réel Chaque étape (production, transport, stockage, livraison) peut être enregistrée dans un registre infalsifiable. Lutte contre la contrefaçon Dans le luxe, la pharmacie ou l’agroalimentaire, la blockchain permet d’authentifier l’origine d’un produit. Optimisation des chaînes d’approvisionnement La transparence accrue réduit les erreurs, les fraudes et améliore la coordination entre acteurs. Certaines grandes entreprises utilisent déjà la blockchain pour tracer les produits alimentaires du producteur jusqu’au consommateur. Santé Le secteur médical manipule des données sensibles. La blockchain offre une couche de sécurité supplémentaire. Sécurisation des dossiers médicaux Les données peuvent être cryptées et accessibles uniquement aux personnes autorisées. Partage sécurisé des informations Les patients pourraient contrôler directement l’accès à leurs données de santé, tout en garantissant leur intégrité. Cela réduit les risques de falsification et améliore la coordination entre professionnels. Blockchain et investissement : quelles opportunités ? Les actions liées à la blockchain Plateformes d’échange de cryptomonnaies Ces sociétés génèrent des revenus via les frais de transaction, la conservation d’actifs numériques et les services liés à la DeFi. Leur performance dépend souvent des volumes d’échange et de la dynamique du marché crypto. Coinbase (COIN) : L’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde. Elle propose trading, conservation institutionnelle et services blockchain.

Robinhood (HOOD) : Plateforme d’investissement qui propose l’achat et la vente de cryptomonnaies en plus des actions.

CME Group (CME) : Bourse américaine qui propose des contrats à terme (futures) sur Bitcoin et Ethereum. Entreprises fintech intégrant la blockchain Certaines entreprises de paiement ou de services financiers utilisent la blockchain pour améliorer la rapidité et la sécurité des transactions. Block Inc. (SQ) : Anciennement Square, très impliquée dans l’écosystème Bitcoin via Cash App.

PayPal (PYPL) : Permet l’achat, la détention et l’utilisation de cryptomonnaies pour les paiements. Sociétés spécialisées dans les paiements numériques Les groupes qui développent des solutions de paiements digitaux peuvent intégrer des infrastructures blockchain pour optimiser les règlements transfrontaliers. Visa (V) : Travaille sur l’intégration des stablecoins et développe des solutions basées sur la blockchain.

Mastercard (MA) : Développe des services liés aux paiements en crypto et aux actifs numériques. Les ETF thématiques blockchain Les ETF blockchain permettent une approche diversifiée. Au lieu de sélectionner une entreprise précise, l’investisseur s’expose à un panier de sociétés actives dans : Les infrastructures blockchain

Les semi-conducteurs

Les plateformes d’échange

Les fintechs

Les acteurs du cloud et du stockage Pourquoi investir dans un ETF en blockchain ? Réduction du risque spécifique à une entreprise

Accès simplifié à une thématique technologique

Cotation en bourse classique (liquidité, transparence) C’est souvent une porte d’entrée adaptée aux investisseurs souhaitant intégrer la blockchain dans une stratégie diversifiée. Liste d'ETF blockchain Global X Blockchain ETF (BKCH). Plus orienté vers : Les mineurs de Bitcoin Les plateformes d’échange Les entreprises fortement corrélées au marché crypto

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF (BCHS) : Exposition mondiale aux entreprises liées à l’écosystème blockchain. Les cryptomonnaies : exposition directe Bitcoin, Ethereum et d’autres tokens reposent directement sur la technologie blockchain. Ici, l’investisseur mise sur : L’adoption croissante des actifs numériques

Le développement des usages (paiements, DeFi, NFT, Web3)

(paiements, DeFi, NFT, Web3) La rareté programmée de certains protocoles Cependant, cette exposition comporte des caractéristiques spécifiques : Volatilité élevée : Les variations de prix peuvent être importantes sur de courtes périodes.

Risque réglementaire : Les cadres juridiques évoluent rapidement en Europe et dans le monde.

Risque technologique et concurrentiel : Tous les projets blockchain ne survivront pas. Les limites et risques de la blockchain à connaître Malgré son potentiel, la blockchain présente plusieurs défis : Scalabilité : Certaines blockchains peuvent devenir lentes et coûteuses en période de forte utilisation.

Consommation énergétique : Les réseaux utilisant le Proof of Work (comme le Bitcoin) consomment beaucoup d’électricité.

Incertitudes réglementaires : Le cadre juridique autour des actifs numériques évolue encore en Europe et à l’international.

Risque utilisateur : La technologie peut être sécurisée, mais la perte de clés privées ou les arnaques restent des risques réels.

FAQ La blockchain est-elle la même chose que le Bitcoin ? Non. Le Bitcoin est une cryptomonnaie qui fonctionne grâce à la blockchain. La blockchain est la technologie sous-jacente. La blockchain est-elle sécurisée ? Elle est très sécurisée grâce à son architecture décentralisée et cryptographique. Cependant, l’utilisateur reste responsable de la gestion de ses accès. Peut-on modifier une transaction sur la blockchain ? En pratique, non. Une fois validée et inscrite dans la chaîne, une transaction est extrêmement difficile à modifier. Faut-il investir en crypto pour profiter de la blockchain ? Non. Il est possible d’investir dans des entreprises ou des ETF exposés à cette technologie. La blockchain a-t-elle un avenir ? De nombreuses institutions financières et entreprises investissent massivement dans cette technologie, ce qui en fait un axe majeur d’innovation.

