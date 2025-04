Trading sur Indices – qu'est-ce qu'un indice boursier ?

Temps de lecture: 9 minute(s)

Les indices boursiers ont plusieurs rôles sur les marchés financiers mondiaux. En général, ils aident les investisseurs à évaluer l'état des marchés et à comparer le rendement d'investissements spécifiques. Les sociétés de courtage et les bourses proposent également des instruments financiers qui reflètent les mouvements de prix de certains indices boursiers. Cela rend les indices cruciaux non seulement en raison de leur rôle d'information, mais aussi grâce à leurs objectifs d'investissement. Dans cet article, nous allons essayer d'expliquer ce que sont les indices boursiers et comment en tirer parti tout en investissant en bourse.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Introduction Les indices boursiers ont plusieurs rôles sur les marchés financiers mondiaux. En général, ils aident les investisseurs à évaluer l'état des marchés et à comparer le rendement d'investissements spécifiques. Les sociétés de courtage et les bourses proposent également des instruments financiers qui reflètent les mouvements de prix de certains indices boursiers. Cela rend les indices cruciaux non seulement en raison de leur rôle d'information, mais aussi grâce à leurs objectifs d'investissement. Dans cet article, nous allons essayer d'expliquer ce que sont les indices boursiers et comment en tirer parti tout en investissant en bourse. Qu'est-ce qu'un indice boursier ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un indice ? Un indice boursier, ou simplement un indice, est essentiellement un outil qui mesure une partie du marché boursier. En d'autres termes, il s'agit d'une méthode pour suivre la performance d'un groupe d'actifs de manière standardisée, car l'indice peut reproduire un marché boursier, un secteur, un segment géographique ou tout autre domaine du marché. Ces référentiels sont élaborés de manière transparente et les modalités de leur construction sont précisées. Évidemment, il existe aussi des indices qui font référence au marché obligataire, aux matières premières ou aux taux d'intérêt, mais dans cet article nous allons nous concentrer uniquement sur les indices boursiers. La construction peut varier considérablement car les indices peuvent être basés sur différentes méthodes (par exemple, pondération en fonction de la capitalisation boursière, pondération en fonction de la capitalisation boursière ajustée du flottant ou pondération égale). Néanmoins, l'idée de base reste la même : un indice boursier est une collection d'actions qui reproduit les mouvements de prix de ces titres regroupés. L'importance des indices Les indices boursiers sont d'une grande importance pour les marchés financiers mondiaux. Tout d'abord, ils aident les investisseurs à évaluer les résultats du marché boursier - quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, etc. Les participants au marché sont capables de déterminer le sentiment du marché et de comparer différents marchés boursiers. Les indices servent également de référence pour les actions, car les fonds gérés activement les utilisent pour comparer les performances des fonds. Les indices boursiers sont souvent associés aux termes « trading sur indice » ou « investissement sur indice ». Ces deux concepts ont gagné en importance ces dernières années. La montée en puissance des fonds indiciels et des ETF a gagné de nombreux passionnés car il s'agit d'une solution à faible coût qui offre des avantages de diversification. Nous avons expliqué l'idée de diversification dans notre article intitulé Comment diversifier le portefeuille d’investissement ? D'autre part, le trading sur indice peut faire référence aux CFD - un instrument qui pourrait être utile à des fins spéculatives et de couverture. Les principaux indices mondiaux Après avoir expliqué la signification des indices boursiers et leur importance sur les marchés mondiaux, il est maintenant temps de lister plusieurs grands indices mondiaux. Comme vous pouvez l'imaginer, les investisseurs prêtent principalement attention aux indices des économies développées, car ces indices reflètent le sentiment du marché sur les principales bourses, notamment : New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq, London Stock Exchange (LSE), Euronext ou Shanghai Stock Exchange ( ESS). XTB propose une large gamme de CFD sur indices et ces contrats sont nommés simplement. Ci-dessous, nous présentons plusieurs indices les plus importants : US30 – contrat pour un indice composé des 30 grandes sociétés cotées aux États-Unis sur le NYSE ou le NASDAQ.

– contrat pour un indice composé des 30 grandes sociétés cotées aux États-Unis sur le NYSE ou le NASDAQ. US500 – contrat pour un indice composé des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Il est souvent considéré comme un baromètre de la performance globale du marché boursier. L'indice est une référence commune en ce qui concerne la performance des portefeuilles actifs.

– contrat pour un indice composé des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Il est souvent considéré comme un baromètre de la performance globale du marché boursier. L'indice est une référence commune en ce qui concerne la performance des portefeuilles actifs. US100 – contrat pour un indice composé des 100 plus grandes sociétés non financières cotées sur le marché boursier NASDAQ.

– contrat pour un indice composé des 100 plus grandes sociétés non financières cotées sur le marché boursier NASDAQ. UK100 – contrat pour un indice composé de 100 sociétés cotées à la Bourse de Londres avec la capitalisation boursière la plus élevée.

– contrat pour un indice composé de 100 sociétés cotées à la Bourse de Londres avec la capitalisation boursière la plus élevée. EU50 – contrat pour un indice composé des 50 actions les plus importantes et les plus liquides de la zone euro. Il est dominé par des entreprises françaises et allemandes.

– contrat pour un indice composé des 50 actions les plus importantes et les plus liquides de la zone euro. Il est dominé par des entreprises françaises et allemandes. JAP225 – contrat pour l'indice composé de 225 grandes entreprises cotées au Japon.

– contrat pour l'indice composé de 225 grandes entreprises cotées au Japon. HKComp – contrat d'indice de suivi de la performance des actions cotées à la Bourse de Hong Kong.

– contrat d'indice de suivi de la performance des actions cotées à la Bourse de Hong Kong. AUS200 – contrat pour un indice composé des 200 plus grandes sociétés cotées en Australie. Veuillez noter que les données présentées se réfèrent aux données de performances passées et qu'elles ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Source: (do uzupełnienia) Investir sur les indices avec des CFD Tout d'abord, il convient de noter qu'en théorie, un indice ne peut être ni acheté ni vendu directement, car les indices boursiers ne sont que des indicateurs (indices de référence) qui évoluent en fonction des actions détenues. Cependant, il existe de nombreux instruments financiers qui reflètent les mouvements de prix des principaux indices mondiaux, par ex. futures, options, ETF, CFD ou fonds indiciels. C'est pourquoi des termes comme « investissement indiciel » ou « trading indiciel » sont souvent utilisés dans des situations de tous les jours. Les contrats sur la différence (CFD) sont couramment utilisés à des fins spéculatives et de couverture. Ces contrats présentent de nombreux avantages tels que : une liquidité élevée, de faibles barrières à l'entrée et de faibles coûts de transaction, des objectifs de diversification, de longues heures de marché, la possibilité d'être long ou court avec un effet de levier. Évidemment, il ne faut pas oublier que les CFD sont associés à un risque plus élevé, car le trading à effet de levier pourrait potentiellement amplifier les gains ou les pertes. Cela ne change rien au fait que la vente à découvert met en œuvre plus de flexibilité et permet de nombreuses stratégies utiles. Vous en saurez plus sur le trading à découvert dans notre article intitulé Vente à découvert – Qu'est-ce que le trading à découvert ? De nos jours, les CFD servent principalement à des fins spéculatives. Les traders peuvent simplement ouvrir des positions longues afin de profiter de la hausse des prix, ou ouvrir des positions courtes et profiter de la baisse des prix. L'utilisation de l'effet de levier pourrait potentiellement amplifier les gains ou les pertes. La négociation d'indices pourrait faire partie de différentes stratégies - par exemple, la conviction que les petites capitalisations surperformeront les actions de premier ordre (alors les traders devraient être longs sur un indice à petite capitalisation) ou l'hypothèse qu'une certaine bourse s'effondrera, par exemple. pour des raisons géopolitiques (alors les traders devraient vendre à découvert l'indice du pays donné). Veuillez noter que les données présentées se réfèrent aux données de performances passées et qu'elles ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La plateforme xStation 5 de XTB vous donne toutes les informations essentielles sur les CFD pour les principaux indices mondiaux. Source: xStation 5 Veuillez noter que les données présentées se réfèrent aux données de performances passées et qu'elles ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les CFD sont des instruments à effet de levier, ce qui signifie que les investisseurs peuvent s'exposer au marché en ayant un dépôt relativement petit. En d'autres termes, les traders n'ont pas besoin de posséder de grosses sommes d'argent pour commencer à investir. Dans ce cas (DE30 sur le graphique ci-dessus) l'effet de levier est de 1:20, ce qui signifie que la marge requise s'élève à 5% de la valeur du contrat. Néanmoins, il convient de garder à l'esprit que les CFD sont également associés à un risque plus élevé, car le trading à effet de levier pourrait potentiellement amplifier les gains ou les pertes. Source: xStation 5 Outre des objectifs spéculatifs, les CFD servent diverses stratégies de couverture. Imaginons qu'un investisseur possède plusieurs actions américaines qui font partie de l'indice S&P 500. Le portefeuille vaut environ 20 000 USD. Un investisseur soupçonne qu'une correction du marché se profile (par exemple, il y a beaucoup d'incertitudes concernant une pandémie ou un conflit géopolitique), mais il ne veut pas vendre ces actions. Afin de couvrir le portefeuille, l'investisseur peut utiliser un contrat CFD reflétant les mouvements de prix du S&P 500 (l'hypothèse clé est que l'investisseur possède au moins plusieurs actions différentes qui sont positivement corrélées avec l'indice boursier). L'ouverture d'une position courte va effectivement neutraliser sa position. Dans ce cas, un investisseur peut souhaiter utiliser un calculateur d'indices pour évaluer la taille d'une position nécessaire pour couvrir le portefeuille : 0,10 lot correspond à environ 20 000 USD. Désormais, en cas de baisse des actions du portefeuille, l'investisseur bénéficiera d'une position courte sur CFD. En règle générale, le portefeuille d'actions sera couvert. Veuillez noter que les données présentées se réfèrent aux données de performances passées et qu'elles ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Source : xStation 5 En outre, il convient de mentionner que le trading de CFD implique des rollovers. Il est crucial de comprendre que la majorité des CFD sur indices sont basés sur les prix des contrats à terme. Pour chaque marché, il existe généralement une longue liste de contrats à terme avec des dates d'expiration différentes allant d'un mois à plusieurs années dans le futur et le volume le plus élevé se trouve généralement sur le contrat le plus proche. Lorsque le contrat actif actuel expire, les traders à terme doivent ouvrir un autre contrat à terme. Cependant, les traders de CFD n'ont besoin de prendre aucune mesure car le rollover s'effectue automatiquement. En un mot, un rollover est une opération technique qui déplace la position du trader vers le prochain contrat disponible - le processus est gratuit et sans profit du point de vue du trader. Pour en savoir plus sur les rollovers, consultez notre article dédié intitulé 5 choses à savoir sur les rollovers. Conclusion En résumé, le trading sur indices pourrait être un outil très utile que les investisseurs et les traders doivent absolument connaître. Malgré le fait que les indices boursiers puissent être risqués en raison du mécanisme de levier, cela pourrait également être une solution parfaite pour couvrir un portefeuille de négociation, réduisant ainsi le risque. Par conséquent, la connaissance du trading sur indices doit être considérée comme un trait essentiel de tout investisseur avisé.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."