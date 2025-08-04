Investir dans l’or : comment acheter des actions de mines d’or ?

Temps de lecture: 18 minute(s)

L’or est un actif que l’humanité connaît depuis des milliers d’années : on ne le présente plus. Toutefois, certains investisseurs préfèrent acheter des actions aurifères qui, contrairement à l’or physique, peuvent verser des dividendes, assurent une volatilité plus élevée dans un portefeuille d’investissement, et, si le prix des lingots d’or augmente, peuvent potentiellement offrir des rendements plus importants.

Comment investir dans l’or et acheter des actions de mines d’or ?

Introduction

Les actions aurifères peuvent bénéficier d’une période d’aversion au risque. Les investisseurs particulièrement défensifs et anticycliques peuvent notamment envisager d’investir dans des actions et ETF or.

Cet article vous informe sur :

L’or vs. les actions aurifères

Actions du secteur minier : qu’est-ce qui affecte le prix de l’or ?

Actions et ETF or

Comment investir dans l’or grâce à des actions ?

Contrats pour la Différence sur les actions aurifères

FAQ

Investir dans des mines d’or comporte toutefois beaucoup de risques, car dès que l’or déprécie, le prix des actions aurifères chute de manière encore plus brutale. De par leur extrême sensibilité aux fluctuations du prix de l’or, les sociétés minières peuvent apparaître comme une option intéressante, mais très risquée pour les spéculateurs qui investissent dans des entreprises “momentum”. Dans cet article, vous apprendrez comment l’investissement dans des entreprises ou dans des ETF or se distingue de la détention de lingots physiques, quelles circonstances de marché peuvent être bénéfiques aux actions aurifères, et comment acheter des actions de sociétés qui opèrent dans le secteur de l’extraction d’or.

L’or vs les actions aurifères

Adobe Stock

Investir dans l’or ou dans les mines d’or : quelles sont les principales différences ?

Or

En général, les personnes qui souhaitent investir dans l’or achètent de l’or sous forme de pièces ou de lingots, ou encore d’ETF or, qui acquièrent des lingots pour un montant précis investi dans un fonds (comme IGLN.UK) ;

Le stockage de l’or peut être problématique (nécessiter un coffre-fort, une surveillance) et il existe un risque non négligeable de vol ou de cambriolage ;

L’or physique s’achète à un prix beaucoup plus élevé que celui du marché, car la Monnaie et les négociants ajoutent chacun leur marge. Si un acheteur souhaite vendre son or sous forme physique, il recevra généralement une offre bien plus basse que la valeur marchande. Un investisseur qui a acheté l’or du jour peut donc habituellement perdre jusqu’à 12 % ;

L’or physique permet une exposition directe et peut servir de valeur refuge dans l’éventualité d’une crise financière ou bancaire, ou dans une situation d’arrêt des technologies ou d’Internet ;

Le métal jaune fournit un moyen de paiement universel et peut être échangé contre des devises partout dans le monde grâce à sa valeur à la fois élevée et objective. Vendre de l’or physique ne pose pas de problème majeur ;

Il peut faire partie d’une collection et les experts en numismatique qui achètent des pièces d’or cherchent souvent à acquérir des pièces d’or particulières, dont la valeur peut augmenter au fil des années en raison de leur caractère unique et de leur statut d’article de collection.

Actions aurifères

Les investisseurs effectuent leurs achats de manière électronique sur la plateforme de trading, acquérant des actions ou des Contrats pour la Différence sur le cours de l’action pour une entreprise donnée. Souvenez-vous que stocker vos investissements sous cette forme demande certaines précautions de sécurité en ligne, comme un changement cyclique de mot de passe (les mots de passe ne doivent jamais être simples) et une protection anti-virus pour votre ordinateur. Ne donnez jamais le mot de passe de votre compte d’investissement à qui que ce soit et ne le divulguez pas dans les lieux publics . Les fonds que vous retirez sur votre compte XTB sont toujours protégés par un mécanisme de vérification. Pour effectuer un retrait sur votre compte, vous devez d’abord soumettre un compte bancaire à notre vérification. Celui-ci doit être à votre nom et passer la vérification. Ainsi, sans l’accès simultané à votre compte en banque, personne ne peut accéder à votre argent sur votre compte d’investissement XTB . N’oubliez pas que l’argent ne peut être versé que sur votre propre compte bancaire vérifié. Toute activité suspecte sur votre compte est à signaler au service client. Les fonds et titres déposés par les clients sur leur compte XTB sont protégés ;

. Les fonds que vous retirez sur votre compte XTB sont toujours protégés par un mécanisme de vérification. Pour effectuer un retrait sur votre compte, vous devez d’abord soumettre un compte bancaire à notre vérification. Celui-ci doit être à votre nom et passer la vérification. . N’oubliez pas que l’argent ne peut être versé que sur votre propre compte bancaire vérifié. Toute activité suspecte sur votre compte est à signaler au service client. Les fonds et titres déposés par les clients sur leur compte XTB sont protégés ; Investir dans des sociétés vous donne la possibilité de recevoir des dividendes si l’entreprise en question décide d’en verser. Au prix d’un risque plus élevé, ces investissements peuvent potentiellement rapporter davantage que l’or lui-même ou qu’un fonds ETF or sur son prix physique, à condition que la prospérité du marché des métaux précieux s’améliore significativement ;

Grâce aux possibilités qu’offre la plateforme de trading, un investisseur peut acheter des actions aurifères ou négocier des Contrats pour la Différence sur le prix des actions de sociétés du monde entier depuis chez lui ou en se connectant sur l’application. Il peut aussi consulter l’onglet « actualités », où il trouvera des analyses et informations préparées par les analystes de XTB sur les événements qui affectent le marché.

Confirmer la propriété sous la forme d’un certificat de dépôt à la demande de l’investisseur implique un coût supplémentaire. Le résultat de l’investissement n’est jamais connu à l’avance et, en tant que détenteur d’actions, l’investisseur n’a aucune influence particulière sur la gestion. Il se trouve donc exposé à un risque de mauvaise gestion qui échappe à son contrôle.

Dans les cas extrêmes, investir dans l’or sous forme d’actions peut entraîner une perte totale des fonds (en cas de faillite de l’entreprise, etc.). Le trading de Contrats pour la Différence sur des actions, quant à lui, peut faire perdre l’intégralité du dépôt. C’est notamment le cas lorsqu’un mécanisme de Stop Out est activé.

Une position de Contrat pour la Différence ouverte sur des actions aurifères exige que le trader garde le contrôle sur le niveau de marge (Margin Level). Sur la plateforme, l’indicateur correspondant se trouve dans le coin inférieur gauche. Ce niveau ne devrait pas tomber sous la barre des 80 %. Ainsi, si le trader souhaite garder la position ouverte, il peut limiter le risque de voir un Stop Out s’activer.

Actions du secteur minier : qu’est-ce qui affecte le prix de l’or ?

Adobe Stock

Quelqu’un qui souhaite investir dans l’or et s’intéresse au marché des sociétés minières doit savoir comment l’or a réagi face aux conditions économiques globales par le passé. Le cours des actions des entreprises du secteur aurifère dépend fortement de la demande mondiale pour ce métal précieux.

Historiquement, l’or et les métaux précieux ont relativement bien traversé les récessions durant lesquelles le marché boursier et les monnaies telles que le dollar U.S. ont perdu de la valeur. Ceci est indirectement dû à l’injection de capital dans des actifs dits “traditionnels”, qui sont censés réduire le risque tout en préservant la valeur temporelle de l’argent et en augmentant les chances de générer des bénéfices (scénario idéal). Nombre d’investisseurs considèrent les métaux précieux comme un élément défensif qui permet de diversifier leur portefeuille. Par conséquent, le cours des actions de sociétés peut paradoxalement “gagner” contre une tendance “défensive”, ce qui peut donner à l’or (et aux autres métaux précieux) une corrélation négative avec l’indice S&P 500 et certaines phases du marché boursier :

Si l’on prend le graphique ci-dessus comme exemple, on remarque que l’or a été (et peut à nouveau être) inversement corrélé à l’indice S&P 500. Les entreprises américaines peuvent perdre de la valeur durant les récessions, lorsque leurs marges et revenus diminuent. Les métaux précieux, y compris l’or, peuvent en revanche profiter d’un intérêt plus appuyé, qui induit des vagues spéculatives d’achat d’actions aurifères. Dans ce cas, les sociétés aurifères peuvent apporter une sorte de “couverture”, c'est-à-dire une protection contre les baisses du marché boursier. Source : XTB Research

Le Rate Of Change (ROC) de l’or et les fluctuations du prix de l’or

L’expansion de la quantité d’or disponible ralentit et, fin 2021, elle se trouvait sous la moyenne à long terme de 2,5 % par an environ.

L’or a gagné environ 10 % au cours des 6 premiers mois suivant la première hausse des taux d’intérêt (analyse des 7 derniers cycles d’augmentation des taux d’intérêt aux États-Unis, à l’exception de celui qui a débuté en 2022). Cela s’explique généralement par une économie et un dollar U.S. plus faibles. Cependant, en 2022, l’économie américaine se portait bien et le dollar a également gagné de la valeur malgré les hausses de taux de la Fed. Au final, le cycle de la Fed n’a donc pas soutenu le prix de l’or, mais une nouvelle récession aux États-Unis pourrait renverser la situation. Source : XTB Research.

Les économies asiatiques telles que celles de l’Inde ou de la Chine méritent une attention particulière. Au troisième et quatrième trimestre 2022, les banques centrales ont enregistré la plus forte demande en or depuis 55 ans, la grande majorité des achats émanant des pays émergents. Le plus important reste bien sûr la demande d’investissement, que les achats réalisés par les ETF influencent de manière significative. Il s’agit d’un facteur de prix crucial, car l’or est principalement destiné au secteur de la bijouterie et la demande d’investissement représente une variable clé, largement responsable des fluctuations de prix. La santé globale des économies asiatiques, surtout l’Inde et la Chine, peut aussi affecter l’or. Ces pays ont en effet ouvert leur économie en 2023 après près de trois ans de verrouillage général dû à la politique zéro-Covid ;

L’or est largement employé par les bijoutiers et mondialement reconnu comme un lingot de luxe également exploitable dans l’industrie. Les réserves en or (quantité d’or exploitable sur Terre) sont extrêmement limitées, ce qui en fait un métal précieux et rare. Par conséquent, les investisseurs admettent que le risque de voir l’or devenir « bon marché » dans les années à venir est relativement faible : un état d’esprit qui, à son tour, renforce la stabilité de son prix.

Compte tenu de la migration des capitaux vers le marché de l’or et de l’augmentation de la demande en lingots d’or, en pièces de monnaie, etc., les actions de mines d’or gagnent de la valeur. Les marges et ventes qu’elles réalisent augmentent, elles aussi, de manière significative.

En plus de l’activité elle-même, la valeur de leurs actions augmente également, car les attentes du marché en matière de bénéfices et de marges deviennent plus poussées. Les rapports financiers publiés par les sociétés aurifères cotées en bourse peuvent, dans les périodes de prospérité pour les métaux précieux, compenser notoirement les performances médiocres obtenues lorsque la demande en or est faible ;

Les éléments catalyseurs d’une demande en or plus élevée peuvent aussi être des phénomènes financiers tels qu’une crise, une baisse de confiance dans la monnaie fiduciaire, une guerre, ou encore la demande qui émane des plus gros acheteurs d’or, c’est-à-dire les banques centrales. L’incertitude mondiale et une tendance à la diversification des actifs pourraient par ailleurs faire augmenter la demande en or, reconnu par les investisseurs comme un actif défensif susceptible de limiter les fluctuations de valeur des portefeuilles.

Au cours des cinq dernières années, la Chine a acheté plus d’or et vendu plus de bonds au Trésor américain. Source : Sprott, Recherche XTB.

Malgré tout, la règle de la « récession » a connu une exception, et il convient de noter qu’il est extrêmement risqué de se projeter dans l’avenir en se basant sur l’observation du passé. Outre les facteurs bien connus, l’issue des événements subit l’influence de nombreux facteurs moins visibles qui échappent au contrôle, et bien souvent à la connaissance des investisseurs. Malgré cela, il reste intéressant d’observer la nature cyclique du marché. De nombreux éléments se répètent en effet à chaque cycle, même si l’intensité et la « saisonnalité » peuvent varier. En règle générale, les politiques « Dovish », plus accommodantes, des banques centrales telles que la Federal Reserve américaine se prêtent plus volontiers à l’augmentation du prix de l’or et des actions aurifères. À l’inverse, les politiques monétaires plus agressives (ou « Hawkish ») peuvent peser sur le prix de l’or physique et provoquer un afflux de capital vers le dollar américain qui peut être perçu comme une « valeur refuge ».

Le prix de l’or (ligne verte) a augmenté au cours de la précédente récession, indiquant une croissance dynamique possible pour les actions aurifères.

En tant qu’actif traditionnel, l’or a eu tendance à voir ses bénéfices rester loin derrière ceux des entreprises technologiques. Par conséquent, les cours des actions des sociétés aurifères peuvent également sembler stagnants jusqu’à ce que le prix de l’or lui-même commence à grimper. Par ailleurs, les sociétés d’extraction prennent souvent de gros risques en exploitant des gisements difficiles à évaluer et dont les coûts d’exploitation peuvent être élevés. Bien que cela permette de maintenir le prix de l’or à des niveaux plus élevés (parce que les « mineurs » refusent de vendre à prix réduit), cela se traduit par un risque très marqué pour ceux qui souhaitent investir dans l’or sous forme d’actions.

Les ratios comptent parmi les points importants à considérer lorsqu’on analyse les fondamentaux d’une société minière, notamment le ratio P/E (Price to Earning), le ratio P/B (Price to Book), le ratio Debt to Equity (Dettes/Capitaux), ainsi que le rendement du capital investi (RCI). Ces indicateurs aident à estimer la valeur intrinsèque d’une entreprise et à évaluer ses performances passées. Lorsque le prix de l’or augmente, la rentabilité des mines d’or s’améliore considérablement.

Structure de la demande en or en 2021. Source : WGC, XTB

Actions et ETF or

Vous trouverez ci-dessous une liste d’actions aurifères négociées en bourse, de Contrats pour la Différences sur l’or et d’ETF or qui offrent une exposition à ce métal précieux. Les utilisateurs de la plateforme XTB qui souhaitent investir dans l’or ont accès aux actifs suivants :

Actions : Newmont Mining (NEM.US), Barrick Gold (GOLD.US), Royal Gold (RGLD.US), AngloGold Ashanti (AI.US) Agnico Eagle Miners (AEM.US), Alamos Gold (AGI.US), Avino Mines (ASM.US), Yamana Gold (AUY.US) Be2Gold (BTG.US), Centamin (CEY.UK), Eldorado Gold (EGO.US), Centro-Nevada Gold (FNV.US), Gold Fields (GFI.US), Golden Ocean, Golden Ent (GDEN.US), Harmony Gold (HMY.US), Kinross Gold (KGC.US), Royal Gold (RGLD.US), Iamgold (IAG.US)

CFD : Barrick Gold (GOLD.US), Royal Gold (RGLD.US), AngloGold Ashanti (AI.US)

ETF or : iShares Gold Producers (IAUP.UK), VanEck Gold Miners (GDK.UK), VanEck Junior Gold Miners (GDXJ.UK). L’offre XTB comprend également des ETF sur l’or physique, tels que iShares Physical Gold (IGLN.UK)

Actions aurifères ETF CFD : Market Vectors Gold Miners (GDX.US), VanEck Vector Junior Godl Miners (GDXJ.US), SPDR Gold Share ETF (GLD.US)

Pour investir dans l’or en achetant des actions de mines d’or ou pour trader des Contrats pour la Différence sur ces actions, vous devez avoir un certain goût du risque, mais surtout en avoir pleinement conscience. Ce point fait d’ailleurs l’objet d’une vérification lors de l’ouverture d’un compte. Pour acheter des actions aurifères, vous devrez en effet passer avec succès le processus de vérification afin d’ouvrir un compte d’investissement réel. Pour cela, rendez-vous sur la page principale et remplissez le questionnaire : https://www.xtb.com/fr/compte-reel.

Après avoir fourni les documents nécessaires, la vérification demande généralement 1 à 2 jours. Une fois son compte ouvert avec succès, chaque client peut utiliser la plateforme de trading XTB. C’est à partir de cette plateforme que les investisseurs peuvent acheter des actions de sociétés ou des ETF et trader des contrats sur les mines d’or ou d’autres instruments tels que des Contrats pour la Différence sur les actifs GOLD, SILVER, US500, ou encore Bitcoin.

La plateforme de trading est disponible en version navigateur, mobile et desktop. Nous vous recommandons également de lire nos articles sur le Forex, ainsi que sur le fonctionnement de la plateforme de trading XTB.

Une fois votre compte ouvert, connectez-vous sur la plateforme. Vous trouverez une fenêtre de recherche dans l’espace « Veille Marché », dans le coin supérieur gauche. Vous pourrez y saisir les noms complets ou abrégés des sociétés dont vous souhaitez acheter des parts, ainsi que leurs numéros d’identification (ticker). Vous trouverez par exemple GOLD.US, dédié à la société américaine cotée en bourse Barrick Gold.

Vous avez trouvé la société que vous cherchiez ? Cliquez sur son nom et vous verrez apparaître une fenêtre qui contient, entre autres, l’évolution du cours de l’action pendant la session, ainsi que le prix BID (le prix de vente, à gauche) et le prix ASK (prix d’achat, à droite). La différence entre ces deux prix, qui apparaît lorsque la liquidité est plus faible, s’appelle le « Spread ».

Ensuite, si vous souhaitez ouvrir une position, vous sélectionnerez le nombre d’actions (pour cela, localisez l’emplacement qui se trouve entre les deux prix BID/ASK : dans l’illustration ci-dessous, vous pouvez voir que le nombre d’actions est 2). En cliquant sur le symbole plus, au-dessus du prix ASK, vous pourrez accéder à l’option « Ouvrir un Ticket » pour ouvrir une fenêtre plus détaillée.

Source : xStation

Une fois dans « Ouvrir un Ticket », une image plus détaillée apparaît. Vous y trouverez à la fois des informations sur les activités de trading déjà effectuées, le taux de change F/X le cas échéant, et la valeur de l’ordre exprimée en devises. En plus de la fenêtre « Exécution Instantanée » affichée ci-dessus, vous aurez la possibilité de passer un ordre en attente grâce à la fenêtre « Ordre en Attente » présentée ci-dessous.

Source : Plateforme XTB

Découvrez ce qu’il faut savoir sur les ordres en attente.

Contrats pour la Différence sur les actions aurifères

Les spéculateurs qui souhaitent investir dans l’or négocient souvent des contrats à terme sur le prix de l’or. Certains traders s’intéressent également au trading de Contrats pour la Différence sur les actions aurifères. Ces instruments se caractérisent par un risque d’investissement et une volatilité immenses, pouvant entraîner la fermeture automatique de la position par un mécanisme de Stop Out avec un faible niveau de marge (Margin Level) si le prix de l’action ne suit pas la direction de la transaction. Les spéculateurs qui optent pour des Contrats pour la Différence sur des actions d’entreprises peuvent choisir entre deux positions et parier sur l’effondrement du cours des actions, ce qui n’est pas possible lorsqu’on investit dans des actions de manière traditionnelle :

La position BUY (Achat) - Les traders peuvent l’utiliser pour parier sur des hausses et enregistrer des bénéfices lorsque le cours des actions augmente.

La position SELL (Vente) - Grâce à cette position, les traders peuvent parier sur des baisses et enregistrer des bénéfices lorsque le cours des actions s’effondre.

Les Contrats pour la Différence sur actions sont indiqués par la mention « CFD » sur la plateforme XTB. Ainsi, les traders peuvent distinguer les contrats des véritables actions.

Les instruments de Contrat pour la Différence font appel à un effet de levier qui augmente le risque d’investissement. Les Contrats pour la Différence « suivent » en temps réel le cours d’une action sélectionnée, comme AngloGold Ashanti (AGI.US) ou Barrick Gold (GOLD.US).

Grâce à cet effet de levier, les traders peuvent gagner davantage lorsque les cours vont dans le sens de leurs prévisions. En revanche, ils subissent des pertes incomparables lorsqu’ils se trompent. En raison du risque d’investissement et des difficultés liées au trading sur Contrats pour la Différence, nous vous encourageons à lire nos articles consacrés à l’investissement dans les instruments de Contrats pour la Différence avant d’envisager d’investir dans l’or de cette manière :

