La volatilité du marché attire les investisseurs sur le marché financier depuis des centaines d'années, offrant des opportunités d'investissement avec toutes les opportunités et les risques impliqués. Aujourd'hui, cependant, le marché est beaucoup plus dynamique, volatil et rapide qu'auparavant, grâce au développement de la technologie, à la circulation rapide de l'information et à l'accès à Internet. Cela a rendu le trading de CFD – le « contrat sur la différence » – de plus en plus populaire.

Dans le cas des CFD, les traders ne possèdent pas réellement l'instrument et ne sont donc pas responsables de tous les passifs et problèmes qui y sont associés. Par exemple, vous pouvez spéculer sur le prix du pétrole, du cuivre ou de l'or sans posséder une matière première physique et sans attendre sa livraison. Grâce au développement de la technologie, les gens peuvent commencer à négocier des produits CFD de n'importe où dans le monde. En plus de cela, le trading de CFD est connu sous le nom de "vente à découvert" (ou “short” en anglais) qui vous donne la possibilité de gagner de l'argent grâce à la baisse des prix. Le trading de CFD a évolué et peut désormais être utilisé sur le Forex (marché des devises), les indices boursiers, les matières premières, les métaux précieux, les actions et même les crypto-monnaies. Cela implique l'utilisation d'un effet de levier pour augmenter le rapport risque / récompense.

Cette méthode d'investissement comporte de grandes opportunités et des risques qui ne peuvent être sous-estimés par les traders. Dans cet article, nous allons regarder de plus près et essayer de répondre aux questions : quels sont les avantages et les inconvénients, et surtout, comment commencer à trader des CFD ?