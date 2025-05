Temps de lecture: 8 minute(s)

De cet article, vous apprendrez :

Comment les taux d'intérêt pourraient influencer le marché des changes

Comment savoir ce que le marché attend

Comment trouver la juste valeur d'une devise

Le marché financier est un endroit compliqué avec beaucoup de connexions inter-marchés. La situation sur les plus grandes bourses pourrait avoir un impact sur les devises, mais les devises pourraient également avoir un impact sur les actions. Cependant, il y a un segment spécifique du marché financier qui a un impact significatif sur le Forex - Le marché des taux d'intérêt. Vous avez peut-être entendu dire que le marché est en train de fixer quelque chose. Que les traders soient prêts à passer à la banque centrale ou qu'une monnaie spécifique soit déjà en train de s'apprécier. Alors qu'il est tout à fait possible que vous l'ayez entendu, vous vous demandez peut-être pourquoi cela est important pour votre trading. et bien, maintenant c'est le moment de découvrir pourquoi.

Qu'est-ce que le marché des taux d'intérêt ?

Le marché des taux d'intérêt, comme son nom l'indique, est un segment du marché dans lequel les taux d'intérêt sont négociés. Pas nécessairement les taux eux-mêmes, mais les obligations, les contrats à terme et les autres contrats qui sont la base des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont une partie importante de nos vies. Ils facilitent la formation de capital et ont un effet profond sur tout, depuis les décisions d'investissement individuelles jusqu'à la création d'emplois, la politique monétaire et les bénéfices des entreprises.

Les taux d'intérêt du marché sont susceptibles d'augmenter lorsque les investisseurs obligataires croient que l'inflation se produira. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les taux du marché pourraient augmenter. Une croissance économique plus élevée générant un meilleur rendement pourrait également expliquer la hausse des rendements. Enfin, une banque centrale belliciste qui durcit davantage sa politique que ce que le marché attend peut être une raison de la hausse des taux. En conséquence, les investisseurs obligataires exigeront d'obtenir un taux de rendement plus élevé de leur investissement, ce qui signifie qu'ils exigent des taux d'intérêt plus élevés. D'autre part, les taux d'intérêt du marché devraient diminuer en cas de ralentissement de l'activité économique, de ralentissement de l'inflation ou d'une attitude plus conciliante de la banque centrale (moins encline à relever les taux). Le risque de défaut pourrait également avoir un impact significatif sur les taux. Alors que dans notre analyse de la relation entre le marché des taux d'intérêt et le forex, cette raison est moins importante, il vaut la peine de mentionner.

Comment les taux affectent les devises ?

Nous savons maintenant ce qui pourrait influencer les taux et pourquoi ils pourraient changer dans les deux sens. Le fait est que les taux du marché, et non les taux des banques centrales, changent tous les jours. C'est parce que les investisseurs digèrent les données à venir et les flux de nouvelles et doivent évaluer leur position. Regardons le court exemple. Imaginons une situation dans laquelle l'inflation aux États-Unis augmente fortement, beaucoup plus vite que le marché et que la Fed attendait. Les données montrent une augmentation de 2,5% d'une année sur l'autre, alors que tout le monde s'attend à ce qu'elle soit de 1,5%. Que devrait-il se passer ensuite? Tout d'abord, les taux officiels du FOMC ne changeront pas immédiatement après l'impression, mais les taux du marché devraient l'être. Les traders essaieront d'anticiper ce que la banque centrale pourrait faire dans les mois à venir. Les rendements des obligations et des taux à court terme augmenteront, tout comme le dollar américain. Mais pourquoi exactement le dollar devrait augmenter? C'est parce que les taux d'intérêt sont un coût d'une monnaie. Si vous voulez emprunter des dollars, vous devez payer des intérêts basés sur les taux américains, pas sur les taux européens ou britanniques. Après tout, le taux d'intérêt est un coût d'une monnaie, donc plus il est élevé, plus la devise est élevée.

Il faut cependant se rappeler que cela dépend de la situation si la monnaie va augmenter. Si les taux augmentent à cause d'une plus grande probabilité de faillite d'un pays spécifique (les traders veulent un rendement plus élevé en investissant dans ses obligations), sa devise devrait baisser. Revenons à notre exemple. L'inflation de 2,5% devrait être positive pour l'USD, mais que se passerait-il si elle était de 250%? Cela devrait également conduire à une hausse des taux du marché, mais la monnaie va chuter. Cette hausse rapide des prix est un coup dur pour l'économie et a un impact négatif sur le système financier. Cela conduit à une chute de la devise et entraînerait également une baisse du dollar. Bien que de telles situations se produisent rarement, il est utile de se souvenir d'eux lors de l'analyse des taux.

Qu'attend le marché ?

Les banques centrales sont les acteurs les plus importants et les plus importants sur les marchés financiers. Lorsque le Federal Open Market Committee fixe la cible du taux des fonds fédéraux auquel les banques empruntent et se prêtent, cela a un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie américaine, sans parler du dollar américain. En théorie, une hausse des taux devrait être positive pour le dollar, mais une telle décision pourrait également entraîner une ... baisse du dollar américain. Pourquoi ? En raison des attentes du marché. Si le marché ne s'attendait pas à un tel mouvement, le billet vert gagnera. Mais si elle était largement attendue, la devise pourrait chuter, car les traders auraient déjà pris en compte cette hausse. Cela signifie que les taux augmenteraient bien avant la réunion du FOMC, tout comme le dollar.

Les investisseurs tentent d'anticiper ce qui pourrait se passer lors des réunions des banques centrales, ce qui se reflète dans les prix des instruments financiers. Regardez le tableau ci-dessous. Il montre une probabilité de pourcentage d'une hausse des taux de la Réserve fédérale sur ses prochaines réunions.

Comme vous pouvez le voir, au moment de la rédaction du présent rapport, le marché avait peu de chance d'obtenir une hausse des taux américains en juillet ou en septembre, mais une possibilité de mouvement avant septembre 2018 était élevée. Cela signifie que si le dollar doit gagner en raison du resserrement de FED, le marché doit être convaincu que plus qu'une hausse aura lieu au cours de la période d'analyse.

Qui plus est, les attentes pourraient également se rapporter à une réunion spécifique. Regardons le tableau ci-dessous. Il montre le consensus avant la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt. Comme vous pouvez le constater, la plupart des économistes s'attendaient à une hausse des taux de la part de la BdC, mais d'autres non.

En fait, la BdC a relevé les taux, ce qui a entraîné une hausse du dollar canadien. Parce que tous les économistes ne l'attendaient pas, le mouvement de la banque centrale a aidé la devise. Qui plus est, la Banque a également envoyé un message belliciste, qui a obligé les traders à fixer le prix d'une nouvelle hausse des taux dans le futur. Des taux plus élevés ont fait grimper le dollar canadien, ce qui était une réaction typique à une augmentation du taux de la banque centrale.

Mais ce n'est pas aussi simple que cela est montré dans notre exemple. Regardons maintenant la banque centrale européenne. En mars 2016, la banque centrale a dû prolonger ses mesures d'assouplissement à mesure que les perspectives d'inflation se détérioraient davantage. La banque centrale devait réduire ses taux et étendre son QE, ce qui s'est effectivement produit. Cependant, l'euro a monté en flèche à la suite de la décision, comme le montre le graphique ci-dessous. Pourquoi? Tout le monde s'attendait à des mesures d'assouplissement supplémentaires, de sorte que leur introduction n'a pas été une grande surprise pour les marchés. Mais la banque centrale a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a dit que c'était la fin du cycle d'assouplissement, du moins pour l'instant. Cela a conduit à une forte hausse des taux, ce qui s'est traduit par un euro plus fort. Les traders essaient toujours d'être plus rapides que le marché, plus vite que tout le monde, alors quand la BCE a signalé que c'était la fin du cycle d'assouplissement, elle les a forcés à penser à un resserrement potentiel dans le futur.

Taux, devises, spreads et valeurs

Qui plus est, les taux d'intérêt pourraient indiquer si une devise spécifique est inférieure ou surévaluée. Regardez l'USDJPY et sa comparaison avec les rendements sur 10 ans. Parce que la Banque du Japon maintient ses taux à des niveaux extrêmement bas, mais stables, les mouvements sur la paire dépendent principalement de l'évolution des taux américains. Habituellement, les taux américains les plus élevés sont, l'USDJPY plus fort. Comme les taux japonais sont stables et que les taux américains augmentent, le dollar devient relativement plus cher que le yen.

Mais il ne se réfère pas seulement à l'USDJPY. Les mouvements dans les taux qui conduisent à un rétrécissement ou à l'élargissement d'un écart entre eux pourraient conduire à des mouvements importants sur le marché des changes. Comme une monnaie devient moins chère que l'autre, les commerçants préféreront l'acheter pour le plus faible. Regardez le tableau mentionné. Comme vous pouvez le voir, l'écart entre les rendements américains et japonais est à 2.2297 et indique que la paire devrait être inférieure à ce qu'elle est maintenant. On peut dire que la juste valeur telle qu'indiquée par le marché des taux d'intérêt est à 112,00, ce qui est assez risqué pour les haussiers car l'USDJPY semblait un peu surévalué pour le moment. Cela donne une chance d'un éventuel correctif à la baisse. Bien sûr, de temps en temps, les paires fx sont proches de ou à leur juste valeur, ce qui est généralement une période de stabilisation et de volatilité inférieure.