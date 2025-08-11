L’appel de marge expliqué simplement : qu’est-ce qu’un stop out en trading ?

Les appels de marge et les stop out font partie des moments les plus redoutés en trading avec effet de levier — mais ce n’est pas une fatalité. Comprendre leur fonctionnement et adopter des mesures préventives peut vous aider à éviter les liquidations inutiles et à protéger votre capital. Dans ce guide, nous détaillons tout ce qu’il faut savoir sur la gestion de marge, avec des conseils pratiques pour vous aider à trader plus intelligemment.
Le trading sur marge permet de réaliser des gains plus importants, mais il comporte également un risque majeur : perdre plus que prévu. L’un des moments les plus critiques du trading à effet de levier survient lorsque votre courtier émet un appel de marge pour vous avertir que vos fonds sont dangereusement bas. Si la situation s’aggrave et que le solde de votre compte continue de baisser, un stop out est déclenché, entraînant la clôture automatique de vos positions afin d’éviter des pertes supplémentaires.
Mais que signifie exactement un stop out pour les traders ? Comment éviter un stop out et pourquoi les courtiers appliquent-ils ces mesures strictes ? Que vous soyez novice en matière de trading à effet de levier ou que vous cherchiez à affiner votre stratégie de gestion des risques, il est essentiel de comprendre les appels de marge et les stop out pour réussir sur le long terme. Dans ce guide, nous allons décomposer ces concepts en termes clairs et pratiques pour vous aider à garder le contrôle de vos transactions et à éviter les pièges qui prennent de nombreux traders au dépourvu.
Points clés
Un appel de marge est un avertissement ; un stop out est l’action finale. L’appel de marge signale que vos fonds propres sont trop faibles, vous incitant à ajouter des fonds. Si vous l’ignorez, le stop out ferme automatiquement vos positions pour éviter d’aggraver vos pertes.
L’effet de levier est une arme à double tranchant. Il permet de contrôler des positions plus importantes avec moins de capital, il augmente également le risque. Même de petits mouvements de marché peuvent déclencher des appels de marge ou des stop out et vider rapidement un compte.
Chez XTB, le niveau de stop out à 50 %. Connaître les exigences de marge de votre courtier est essentiel pour gérer le risque efficacement.
Les ordres stop loss peuvent contribuer à éviter les liquidations forcées. Placer un stop loss permet de sortir d’une position perdante avant l’appel de marge, protégeant ainsi votre capital.
La gestion du risque est la clé pour survivre au trading avec effet de levier. Conserver un solide coussin de marge, éviter la surutilisation du levier et surveiller les conditions de marché réduisent fortement le risque d’appel de marge ou de stop out.
Même les traders expérimentés sont confrontés à des appels de marge. Certaines des plus grandes faillites financières, comme celle d’Archegos Capital en 2021, ont été causées par un levier excessif et l’incapacité à répondre aux appels de marge.
Comprendre le fonctionnement des appels de marge et des stop out est essentiel pour les traders débutants et expérimentés. Une gestion intelligente des risques peut faire la différence entre rester dans le jeu ou être évincé par le marché.
Qu’est-ce que le stop out ?
Le stop out est un outil de gestion du risque utilisé pour limiter les pertes en trading à effet de levier. Ce mécanisme, communément appliqué à des instruments tels que les CFD et les futures, intervient lorsque les pertes sur des positions ouvertes atteignent un niveau critique, forçant le courtier à clôturer automatiquement les positions les moins rentables pour éviter que le compte ne devienne négatif.
Le stop out est directement lié à la marge, c’est-à-dire les fonds immobilisés pour ouvrir une position à effet de levier. Ces fonds restent gelés jusqu’à la clôture de la transaction. Comme l’effet de levier permet aux traders de contrôler des positions plus importantes que leur capital réel ne le permettrait, les profits et les pertes peuvent être considérablement amplifiés.
Si vos pertes atteignent environ 50 % de la marge requise, le courtier lance un appel de marge pour demander des fonds supplémentaires à l’investisseur pour maintenir les positions ouvertes. Si les pertes continuent de s’accumuler et que les niveaux de marge diminuent encore, atteignant les exigences minimales du courtier, le mécanisme de stop out est activé et les positions sont fermées de force.
Stop out et effet de levier : quel lien ?
Le stop out est une mesure de protection principalement appliquée dans les opérations à effet de levier, lorsque les investisseurs opèrent avec plus de fonds qu’ils n’en possèdent réellement.
L’effet de levier peut être classé en deux catégories :
L’effet de levier externe, lorsqu’un courtier fournit un capital supplémentaire sous forme de prêt à l’investisseur.
L’effet de levier interne, inhérent à certains instruments financiers tels que les futures, les options et les CFD.
Dans les deux cas, les traders augmentent leur exposition au marché, ce qui signifie que les profits et pertes potentiels peuvent être amplifiés. Si l’effet de levier permet d’obtenir des rendements plus élevés, il augmente également le risque d’épuisement rapide du capital.
Pour trader avec un effet de levier, un investisseur doit conserver une marge minimale, qui reste bloquée jusqu’à la clôture des positions. Si les pertes s’accumulent et que les fonds tombent à près de 50 % de la marge requise, un appel de marge est émis. Si le solde continue de baisser et atteint le seuil de stop out du courtier, les positions de l’investisseur seront automatiquement clôturées.
Par exemple, chez XTB, le niveau de stop out est fixé à 50 %, ce qui signifie qu’une fois que les fonds propres d’un compte tombent à la moitié de la marge requise, le stop out est automatiquement déclenché. Le niveau de stop out ne peut pas être modifié et est le même pour tous les clients de XTB. Ce mécanisme ne s’applique qu’aux transactions sur CFD.
Que se passe-t-il lorsque le stop out est déclenché ?
Le mécanisme de stop out est conçu pour protéger les investisseurs contre les pertes excessives. Lorsque ce niveau est atteint, le courtier clôturera automatiquement les transactions les moins rentables afin d’éviter que le compte ne devienne négatif.
Le trading d’instruments à effet de levier implique de multiplier à la fois les gains et les pertes potentiels, ce qui peut parfois conduire à l’insolvabilité. Pour atténuer les risques, les investisseurs doivent :
Évaluer si le gain potentiel vaut le risque.
Éviter de trader avec effet de levier sans capital suffisant.
Analyser leurs instruments et suivez le marché de près.
Comprendre leur tolérance au risque et créer une stratégie alignée sur leurs objectifs financiers.
En adoptant de strictes pratiques de gestion des risques, les traders peuvent minimiser les risques associés à l’effet de levier et améliorer leur approche d’investissement globale.
Que signifie un niveau de stop out de 50 % ?
Un niveau de stop out de 50 % est un seuil de marge critique fixé par un courtier, ce qui signifie que si le capital de votre compte tombe à 50 % de la marge requise, vos transactions seront automatiquement clôturées afin d’éviter de nouvelles pertes.
La marge est le montant de capital nécessaire pour ouvrir et conserver une position à effet de levier.
Le capital est la valeur en temps réel de votre compte, calculée comme votre solde plus les profits ou pertes des transactions ouvertes
Lorsque votre capital tombe à 50 % de la marge requise, le mécanisme de stop out se déclenche, liquidant d’abord vos positions les moins rentables.
Stop out : exemple
Supposons que vous initiez une position à effet de levier nécessitant une marge de 1 000 $ et que votre courtier applique un niveau de stop out de 50 %.
Si les fonds de votre compte tombent à 500 $ (50 % de la marge requise), le courtier clôturera automatiquement tout ou partie de vos transactions, en commençant par celle qui génère les pertes les plus importantes.
Cela empêche votre solde de devenir négatif, mais cela signifie également que vous perdez le contrôle sur les transactions qui sont clôturées.
Pourquoi les courtiers utilisent-ils un niveau de stop out de 50 % ?
Protection contre les risques : les courtiers fixent des niveaux de stop out afin de limiter leur exposition aux pertes des clients.
Prévention des soldes négatifs : sans stop out, les pertes peuvent dépasser les fonds disponibles.
Encouragement à une utilisation responsable de l’effet de levier : cela oblige les traders à gérer les risques avec prudence plutôt que de surévaluer leurs positions.
Prenons un exemple concret pour illustrer comment un niveau de stop out de 50 % peut être déclenché lors du trading de l’US100 (contrats à terme ou CFD sur le Nasdaq 100) avec un effet de levier de 1:20.
Configuration de la transaction
Instrument de trading : US100
Effet de levier utilisé : 1:20
Solde du compte : 2 000 $
Taille de la position : 1 lot (équivalent à une exposition de 20 000 $ en raison de l’effet de levier de 1:20)
Marge requise : comme vous utilisez un effet de levier de 1:20, XTB exige une marge de 5 % pour initier la transaction.
Marge requise = 20 000 $ × 5 % = 1 000
Niveau de stop out : 50 % de l’exigence de marge (500 $)
Comment le stop out est déclenché
Vous initiez une position longue sur l’US100 à 15 000 points, en utilisant 1 lot.
Le marché évolue en votre défaveur et l’US100 commence à baisser.
Vos capitaux (solde + P/L non réalisé) commencent à diminuer.
Lorsque vos pertes latentes atteignent -1 500 $, la valeur de votre compte tombe à 500 $ :
Solde du compte : 2 000 $
Perte latente : -1 500 $
Capital : 2 000 $ - 1 500 $ = 500 $
Puisque votre capital est désormais tombé à 50 % de la marge requise (500$), le courtier déclenche automatiquement le stop out.
Le système clôture de force vos transactions les moins rentables pour éviter de nouvelles pertes.
Résultat final
Votre position est clôturée à perte et il vous reste 500 $ sur votre compte.
Si le marché avait continué à baisser et que vous n’aviez pas atteint le stop out, vous auriez pu perdre encore plus, voire l’intégralité de votre compte.
Comment éviter un stop out ?
Il est essentiel de comprendre les niveaux de stop out pour rester sur le marché et éviter les liquidations forcées qui peuvent réduire à néant votre compte.
Utilisez un effet de levier plus faible pour réduire le risque.
Surveillez votre niveau de marge et conservez une réserve de capitaux.
Placez des stop loss pour sortir avant un niveau critique.
Déposer des fonds supplémentaires si vous recevez un appel de marge.
Dans cet exemple, la marge requise étant de 1 000 $, le stop out s’est déclenché à 500 $ de fonds.
Appels de marge : conseils pratiques
Surveillez régulièrement votre niveau de marge - Gardez un œil sur votre pourcentage de marge pour vous assurer que vous n’approchez pas de niveaux dangereux. Si votre niveau de marge tombe en dessous de 100 %, un appel de marge est imminent.
Utilisez un effet de levier plus faible - Un effet de levier plus élevé amplifie les gains, mais augmente également les risques. Si vous débutez dans le trading, pensez à utiliser des ratios d’effet de levier plus faibles pour réduire les risques de stop out.
Définissez des ordres stop loss - Utilisez toujours des niveaux de stop loss pour limiter les pertes potentielles avant que votre marge ne devienne trop faible. De cette façon, vous sortez d’une transaction à vos conditions, plutôt que d’être forcé par un stop out.
Conservez une marge de sécurité - Conservez des fonds supplémentaires sur votre compte de négociation afin de disposer d’une réserve de sécurité. Un compte bien approvisionné vous donne une marge de manœuvre en cas de volatilité du marché.
Évitez les transactions excessives - Ouvrir trop de positions à la fois peut rapidement épuiser votre marge disponible. Respectez votre plan de trading et assurez-vous de disposer d’un capital suffisant pour financer vos transactions ouvertes.
Restez informé des événements de marché - La publication de données économiques, les actualités géopolitiques et les décisions des banques centrales peuvent entraîner de fortes fluctuations des cours, susceptibles de déclencher des appels de marge. Soyez attentif aux événements clés susceptibles d’avoir un impact sur vos transactions.
Réagissez rapidement aux appels de marge – Si vous recevez un appel de marge, agissez rapidement, soit en ajoutant des fonds à votre compte, soit en clôturant certaines transactions afin de libérer de la marge avant qu’un stop out ne se produise.
Faits intéressants
La crise financière mondiale – L’un des appels de marge les plus tristement célèbres s’est produit en 2008 lors de la faillite de Lehman Brothers qui a déclenché une crise financière. Un effet de levier massif et des positions à haut risque ont contraint les institutions et les hedge funds à des appels de marge se chiffrant en milliards, entraînant une vague de ventes sur les marchés du monde entier.
La faillite d’Archegos de Bill Hwang – En 2021, le fonds spéculatif Archegos Capital Management de Bill Hwang a subi l’un des plus importants effondrements de l’histoire causés par des appels de marge. Le fonds avait excessivement utilisé l’effet de levier sur ses positions, et lorsque des actions telles que ViacomCBS et Discovery ont chuté de manière inattendue, les courtiers ont émis des appels de marge. Archegos n’a pas pu y répondre, obligeant les banques à liquider plus de 30 milliards de dollars d’actifs, ce qui a provoqué une perturbation généralisée du marché.
Une épée à double tranchant - De nombreux traders sont attirés par l’effet de levier parce qu’il offre la possibilité de bénéficier de rendements plus élevés avec moins de capital. Toutefois, dans des cas extrêmes, les appels de marge et les stop out peuvent anéantir des comptes entiers en quelques minutes, en particulier sur des marchés volatils.
Le rôle des krachs éclair – Le trading à haute fréquence et l’effet de levier ont contribué aux krachs éclair, où des fluctuations soudaines des prix déclenchent des stop out et des appels de marge automatiques, provoquant un effet domino de liquidations forcées. L’un des exemples les plus célèbres est le krach éclair de 2010, lorsque le Dow Jones a plongé de près de 1 000 points en quelques minutes, en partie à cause des liquidations automatisées.
Synthèse
Il est essentiel pour tout trader utilisant l’effet de levier de comprendre les appels de marge et le mécanisme de stop out. Si l’effet de levier peut amplifier les gains, il accroît aussi le risque de pertes rapides, d’où l’importance d’une stricte gestion des risques. Un appel de marge sert d’alerte précoce, signalant que des fonds supplémentaires sont nécessaires pour maintenir les positions ouvertes. Si le solde du compte continue de baisser et atteint le niveau de stop out du courtier, le système clôturera automatiquement les positions pour éviter des pertes supplémentaires.
Chez XTB, le mécanisme de stop out s’active automatiquement à 50 % et ne peut être modifié. Pour réussir dans le trading à effet de levier, les investisseurs doivent surveiller de près leurs niveaux de marge, les conditions de marché et leur exposition au risque. La mise en place de solides stratégies de gestion des risques, telles que la définition d’ordres stop loss et le maintien d’un capital suffisant sur le compte, peut aider les traders à éviter les liquidations forcées. Comprendre le fonctionnement des appels de marge et des stop out peut faire toute la différence entre préserver son capital et faire face à une liquidation inattendue.
Un appel de marge est un avertissement de votre courtier vous informant que le solde de votre compte est trop faible pour maintenir vos positions ouvertes, vous obligeant à déposer des fonds supplémentaires. Un stop out se produit lorsque votre capital tombe à un niveau critique, ce qui entraîne la clôture automatique de vos transactions pour éviter de nouvelles pertes.
Les niveaux de stop out varient d’un courtier à l’autre, mais ils se situent généralement entre 20 % et 50 % de la marge requise. Par exemple, si un courtier a un niveau de stop out de 50 %, le système commencera à liquider les positions lorsque les fonds du compte du trader tomberont à 50 % de la marge requise.
Pour réduire le risque d’appel de marge et de stop out, les traders doivent :
Utiliser des ordres stop loss pour contrôler les pertes potentielles.
Maintenir un niveau de marge raisonnable en évitant le sur-effet de levier.
Surveiller régulièrement les conditions du marché et le solde de leur compte.
Déposer des fonds supplémentaires en cas d’appel de marge.
Si vous ne déposez pas de fonds supplémentaires, votre courtier peut commencer à clôturer automatiquement vos positions aux prix du marché. Cette liquidation peut entraîner des pertes importantes et, dans des cas extrêmes, laisser votre compte avec un solde nul ou même négatif, selon la politique du courtier.
Oui, mais uniquement si vous disposez de fonds suffisants sur votre compte. Si votre solde est épuisé, vous devrez peut-être déposer davantage de capital avant d’initier de nouvelles positions.
Cela est probablement dû à un stop out. Si le capital de votre compte tombe en dessous du seuil de stop out du courtier, les positions sont clôturées de force, même si aucun stop loss n’a été défini manuellement.
Oui Un effet de levier plus élevé amplifie à la fois les gains et les pertes, ce qui signifie qu’un petit mouvement du marché en défaveur de votre position peut rapidement déclencher un appel de marge et, si les pertes se poursuivent, conduire à un stop out.
Utilisez un effet de levier plus faible pour éviter tout risque excessif.
Conservez une réserve de fonds supplémentaires sur votre compte de trading.
Diversifiez vos transactions afin d’éviter une surexposition à un seul actif.
Surveillez les événements économiques susceptibles d’entraîner une forte volatilité.
Une bonne gestion des risques est essentielle pour éviter les liquidations forcées et maintenir une stratégie de trading viable dans la durée.
