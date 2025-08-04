Temps de lecture: 15 minute(s)

2025 s'annonce comme une année riche en défis et opportunités sur les marchés boursiers. Alors que les investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles dans un environnement économique incertain, marqué par des tensions géopolitiques, des fluctuations des taux d'intérêt et un retour de la volatilité sur les marchés financiers, le choix des bonnes actions devient primordial. La question se pose : quelles actions acheter en 2025 ?

Les actions à fort potentiel à surveiller en 2025

Dans un contexte économique mondial fluctuant, les investisseurs doivent se concentrer sur des secteurs prometteurs pour l'année à venir, afin de capitaliser sur les tendances de croissance tout en minimisant les risques liés à l'incertitude économique. Voici quelques domaines clés à surveiller pour 2025.

L'essor de l'intelligence artificielle : quelles entreprises en bénéficient ?

L'intelligence artificielle est sans aucun doute l'un des secteurs les plus dynamiques et les plus transformateurs à l’échelle mondiale. En 2024, l’IA a connu un développement sans précédent, notamment avec l'essor des applications d'IA générative et l’introduction de nouvelles solutions dans des secteurs comme la finance, la santé et l’automobile. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025, avec des entreprises qui exploitent cette technologie pour optimiser leurs processus et répondre à la demande croissante.

Les géants de la technologie, comme Microsoft et Alphabet (Google), bénéficient d'une position dominante dans ce domaine. Microsoft, grâce à son partenariat stratégique avec OpenAI, a intégré des solutions basées sur l'IA dans ses produits phares comme Azure et Office, un choix qui renforce son empreinte dans l'IA générative et le cloud computing.

Autre entreprise à surveiller : Nvidia. Leader dans la production de puces graphiques et de processeurs utilisés pour l’IA, elle devrait continuer à jouer un rôle majeur dans ce secteur. Les innovations de Nvidia dans les unités de traitement graphique (GPU) sont essentielles pour alimenter les modèles d’IA, notamment dans les secteurs de la recherche, de la robotique, et du gaming.

Énergies renouvelables : les leaders à surveiller

Le secteur des énergies renouvelables est l’un des plus prometteurs de la décennie à venir, avec une transition mondiale vers une économie plus verte. La demande pour des solutions d’énergie propre, comme l’énergie solaire, éolienne et l’hydrogène vert, devrait croître de manière exponentielle. Cette évolution est soutenue par les politiques gouvernementales favorables à la transition énergétique, notamment en Europe et aux États-Unis.

Parmi les entreprises à suivre dans ce domaine, TotalEnergies se distingue par son engagement vers une transition énergétique réussie, avec une forte réorientation de ses activités vers les énergies renouvelables, notamment l’hydrogène vert. TotalEnergies bénéficie également d’une position stratégique grâce à ses investissements dans les projets d’infrastructure pour la production d’énergie propre.

Veolia, spécialiste de la gestion des ressources, de l'eau et des déchets, est également bien positionnée pour tirer parti de la croissance des investissements en infrastructures écologiques. Grâce à son expertise dans le recyclage et la gestion des ressources naturelles, Veolia est une entreprise à surveiller pour les investisseurs souhaitant capitaliser sur l'essor des technologies environnementales.

Santé et biotechnologies : opportunités d'investissement post-pandémie

Le secteur de la santé a connu une évolution marquée par la pandémie de COVID-19, et en 2025, il continue de bénéficier d’une demande croissante pour les solutions médicales et biopharmaceutiques. Le vieillissement de la population et l’augmentation des besoins en soins spécialisés sont des moteurs de croissance majeurs pour l’industrie de la santé. Cela se traduit par des opportunités d'investissement dans des entreprises de biotechnologies, de médicaments innovants ainsi que dans la santé numérique.

Les entreprises comme Johnson & Johnson et Roche, spécialisées dans les traitements médicaux et les technologies diagnostiques, offrent un potentiel de croissance stable, soutenu par des investissements dans des solutions thérapeutiques de pointe. En particulier, Roche continue d’investir massivement dans les diagnostics et la thérapie génique, deux domaines très prometteurs dans la lutte contre des maladies chroniques et complexes.

Les actions de sociétés de biotechnologies comme Moderna, qui continue à innover dans les vaccins et thérapies à ARN messager, devraient également attirer les investisseurs en 2025, alors que de nouvelles applications de cette technologie révolutionnaire se dessinent.

Le Top 5 des actions dans lesquelles investir

Vous l’aurez compris, pour 2025, plusieurs actions apparaissent comme des choix intéressants pour les investisseurs à la recherche de rendements solides. Voici une sélection d'actions qui, selon XTB, présentent un potentiel important.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

L’une des entreprises les plus solides dans le secteur des semi-conducteurs, TSMC joue un rôle crucial dans la fabrication de puces pour l’IA, le cloud computing, et l'automobile. À l’avant-garde de l’innovation technologique, TSMC bénéficie d’une demande croissante pour ses produits, en particulier pour des technologies avancées comme les puces à 3 nm et 2 nm. Alors que l’IA et l’Internet des objets continuent de se développer, TSMC devrait maintenir sa place d’acteur incontournable du secteur.

STMicroelectronics (STM)

STMicroelectronics, un leader européen dans le domaine de la microélectronique, est particulièrement bien positionné pour capitaliser sur la demande croissante de semi-conducteurs pour l’automobile, l’IoT et les systèmes de stockage d’énergie. L'entreprise continue de renforcer sa position sur le marché des capteurs, des systèmes de contrôle de puissance et des technologies pour l’automobile, en particulier avec ses solutions LiDAR pour la conduite autonome. STM bénéficie également d’une solide base de clients et d’un pipeline d’innovation technologique soutenu par ses investissements dans la R&D.

American Water Works

Dans un contexte de crise hydrique croissante, American Water Works, le leader américain de la distribution et du traitement de l’eau, est une entreprise à surveiller. Ses activités liées à la gestion de l’eau et au recyclage devraient bénéficier des plans d’infrastructure mis en place aux États-Unis, ainsi que des investissements dans des technologies de gestion de l’eau plus efficaces. La demande pour des solutions de traitement de l'eau est en constante augmentation, ce qui positionne cette entreprise comme un choix stratégique pour les investisseurs à la recherche de stabilité.

Nvidia

Nvidia est un incontournable dans le secteur des semi-conducteurs, surtout avec l'essor des technologies liées à l’intelligence artificielle et aux jeux vidéo. Le marché des cartes graphiques continue de croître, alimenté par la demande pour des unités de traitement graphique (GPU) utilisées dans les data centers, l'IA, et le cloud computing. Avec ses innovations constantes dans le domaine des technologies de l'IA et de l’IA générative, Nvidia devrait continuer à dominer le marché.

Veolia

Le géant français Veolia continue de se diversifier dans les domaines de la gestion des déchets, de l'eau et des services énergétiques. L’entreprise bénéficie d’une demande croissante pour ses services écologiques, notamment dans la gestion des eaux usées et des déchets industriels, en réponse aux enjeux environnementaux. Grâce à ses investissements dans des technologies de gestion des ressources et sa politique d’innovations durables, Veolia reste un choix intéressant pour les investisseurs recherchant des actions avec un fort potentiel dans les secteurs liés à la transition énergétique.

L’identification des meilleures actions à acheter repose sur plusieurs critères clés. Voici les éléments à considérer pour faire les bons choix d'investissement en 2025.

Les critères fondamentaux pour choisir une action rentable

L’évaluation des actions commence par l’analyse fondamentale. Cela implique de vérifier la santé financière de l'entreprise, sa rentabilité, sa stratégie de croissance et sa position dans son secteur. Les investisseurs doivent se concentrer sur les entreprises qui affichent une solide génération de cash flow, une croissance des bénéfices stable et un positionnement stratégique favorable à long terme.

L’analyse technique : repérer les signaux d’achat

L’analyse technique est un outil qui peut vous aider à déterminer le meilleur moment pour acheter une action en fonction des tendances historiques des prix et des volumes de transactions. Des outils comme les moyennes mobiles ou les indicateurs de momentum, tels que le RSI (Relative Strength Index), peuvent vous aider à repérer des signaux d'achat. Il est cependant important de combiner l’analyse technique avec une analyse fondamentale pour maximiser vos chances de succès.

Les recommandations des experts : faut-il les suivre aveuglément ?

Les recommandations des experts sont précieuses, mais elles doivent être prises avec discernement. Certains analystes peuvent avoir une vision biaisée ou sous-estimer les risques. La clé est de mener sa propre recherche avant de suivre un conseil d'investissement. À noter que la diversification reste l'une des stratégies les plus sûres pour limiter les risques.

Prendre en compte la conjoncture économique mondiale

La conjoncture économique mondiale joue un rôle important dans les performances des actions. Par exemple, les fluctuations des taux d'intérêt, la politique monétaire et les tensions géopolitiques influencent directement les marchés. Un environnement économique favorable peut soutenir la croissance de certains secteurs comme la technologie ou les énergies renouvelables, tandis qu'une récession pourrait affecter la performance des actions cycliques.

Quelles actions privilégier selon votre profil d’investisseur ?

Le choix des actions à acheter dépend fortement de votre profil d’investisseur. Selon que vous soyez plus conservateur ou plus dynamique, vos critères d'investissement varieront.

Investisseur prudent : quelles actions défensives choisir ?

Pour les investisseurs prudents, les actions défensives sont souvent un choix judicieux. Johnson & Johnson et Air Liquide, des entreprises reconnues pour leur stabilité financière et leur position dominante dans leurs secteurs, sont des exemples parfaits de titres défensifs. Ces sociétés offrent une certaine sécurité, même en période de volatilité économique.

Investisseur dynamique : miser sur les actions de croissance

Si vous êtes un investisseur plus dynamique, vous pouvez privilégier des actions dans des secteurs à forte croissance comme la technologie, l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Nvidia et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sont des exemples d'actions à fort potentiel pour les investisseurs recherchant des rendements élevés, bien que plus risqués.

Les tendances boursières à surveiller en 2025

L’évolution du paysage économique mondial continue d'orienter les flux d'investissement vers certains secteurs clés. Comme vu précédemment, en 2025, certains domaines seront au centre de l’attention des investisseurs, notamment l’IA, les énergies renouvelables et la santé. D’autres secteurs sont également porteurs de croissance.

Blockchain et cryptomonnaies

Bien que les cryptomonnaies aient été marquées par des turbulences ces dernières années, la technologie sous-jacente, la blockchain, continue de se développer, offrant de nombreuses opportunités d’investissement. En 2025, l’adoption accrue de la blockchain par des entreprises de divers secteurs (finance, logistique, assurance) pour améliorer la traçabilité, la transparence et l'efficacité des transactions pourrait en faire un secteur porteur. De plus, des entreprises comme Coinbase et Ethereum continuent d’attirer l’attention des investisseurs, qui cherchent à capitaliser sur cette technologie révolutionnaire.

Secteur de la cybersécurité

Avec la digitalisation croissante des entreprises et des services, le secteur de la cybersécurité reste un domaine de croissance essentiel. Le besoin de protéger les données sensibles, de sécuriser les infrastructures informatiques et de prévenir les attaques cybercriminelles devrait entraîner une demande accrue pour les solutions de cybersécurité. Des entreprises comme Palo Alto Networks, CrowdStrike et Fortinet sont à surveiller, car elles offrent des technologies avancées pour contrer les menaces cybernétiques.

Secteur de l’agriculture durable et des technologies agricoles

Le secteur de l’agriculture durable connaît une croissance rapide en réponse à la demande croissante pour des produits agricoles respectueux de l’environnement. L’adoption de nouvelles technologies comme les drones agricoles, l'irrigation intelligente et les solutions de gestion des cultures basées sur des données est en plein essor. Ce secteur bénéficie également de politiques gouvernementales encourageant la durabilité. Des entreprises comme Deere & Co. et Trimble sont bien positionnées pour profiter de cette tendance.

Mobilité électrique et véhicules autonomes

La transition vers des véhicules électriques (VE) et la progression des véhicules autonomes font partie des tendances majeures à surveiller en 2025. En raison de la pression réglementaire en faveur de véhicules moins polluants et des innovations technologiques dans les batteries et les infrastructures de recharge, le marché des VE continue de se développer. Des entreprises comme Tesla, Rivian, et NIO bénéficient déjà de la forte demande pour les véhicules électriques, tandis que Waymo et Cruise (filiales d’Alphabet et GM) explorent des solutions de véhicules autonomes.

Industrie du bien-être et de la santé mentale

L’intérêt pour le bien-être physique et mental n’a cessé de croître ces dernières années. En 2025, ce secteur devrait continuer à se développer, avec un focus particulier sur la santé mentale et le bien-être numérique. Les applications mobiles pour la gestion du stress, la méditation, ainsi que les services de thérapie en ligne connaissent une forte demande. Des entreprises comme Peloton, Calm et Headspace bénéficient de cette tendance. En parallèle, la croissance des services de soins à domicile et des technologies de santé mentale numériques continue d'attirer les investisseurs.

Logistique et supply chain intelligente

La logistique et les chaînes d'approvisionnement intelligentes connaissent également une croissance soutenue. Avec l'essor du e-commerce et la nécessité d'optimiser les chaînes d'approvisionnement, les technologies qui permettent une gestion plus efficace et transparente des stocks, des livraisons et des entrepôts sont en forte demande. Les entreprises qui offrent des solutions logistiques basées sur l’intelligence artificielle, la robotique, ou la blockchain, comme Amazon, Zebra Technologies, et XPO Logistics, sont bien positionnées pour capturer cette croissance.

Biotechnologie et médecine personnalisée

Le domaine des biotechnologies continue de se développer à un rythme soutenu, soutenu par l’augmentation des investissements dans les traitements personnalisés et la médecine génomique. Les entreprises qui développent des traitements ciblés en fonction du profil génétique des patients ou qui améliorent les méthodes de diagnostic sont au cœur de cette tendance. Des entreprises comme Illumina, qui se concentre sur le séquençage génomique, et CRISPR Therapeutics, une société pionnière dans la modification génétique, représentent des opportunités intéressantes dans le domaine des biotechnologies.

Tourisme durable et écotourisme

En 2025, le tourisme durable et l’écotourisme devraient continuer à croître, à mesure que les voyageurs prennent conscience des impacts environnementaux et sociaux de leurs déplacements. Les entreprises qui proposent des solutions de voyage plus respectueuses de l'environnement, comme des compagnies aériennes utilisant des carburants alternatifs ou des hôtels éco-responsables, devraient voir leur popularité augmenter. Des entreprises dans ce secteur, comme Airbnb et Booking.com, pourraient bénéficier de cette tendance.

Fintech et inclusion financière

Le secteur des fintech reste un autre domaine en forte croissance, soutenu par l’augmentation de la digitalisation des services bancaires et financiers. La banque en ligne, les paiements mobiles et l’inclusion financière dans les pays émergents continuent de stimuler la demande pour des solutions financières plus accessibles et inclusives. Des entreprises comme PayPal, Square et Adyen restent des acteurs clés dans ce domaine en plein développement.

Les erreurs à éviter lors de l’achat d’actions en 2025

Investir en bourse comporte des risques, et plusieurs erreurs courantes peuvent nuire à vos rendements. Voici les principales à éviter.

Se laisser emporter par l’émotion : comment garder son sang-froid ?

Les marchés financiers peuvent être extrêmement volatils et il est facile de se laisser emporter par les émotions lors des fluctuations des prix des actions. Cependant, une réaction émotionnelle peut entraîner des décisions impulsives qui nuisent à vos objectifs à long terme. Par exemple, vendre une action en panique après une baisse temporaire du prix peut entraîner des pertes importantes, surtout si l’entreprise a de solides fondamentaux. Il est essentiel de garder son calme et de prendre des décisions basées sur des analyses objectives plutôt que sur des impulsions émotionnelles.

Une stratégie d'investissement disciplinée et bien pensée est une étape clé pour éviter les pièges émotionnels. L’adoption d’une approche basée sur la diversification, la gestion des risques et la patience peut vous aider à traverser les périodes de volatilité sans vous laisser déstabiliser.

Négliger la diversification de son portefeuille

Une des erreurs les plus courantes en investissement est de trop concentrer ses investissements sur une seule action ou un seul secteur. La diversification est un principe fondamental pour réduire les risques. En répartissant vos investissements entre plusieurs secteurs et classes d'actifs, vous limitez l'impact négatif d’une mauvaise performance dans une seule entreprise ou industrie.

Par exemple, si vous investissez uniquement dans des actions technologiques, un ralentissement dans le secteur pourrait affecter négativement votre portefeuille. Il est donc conseillé de diversifier vos investissements entre les secteurs de la technologie, de la santé, des énergies renouvelables et d’autres secteurs en croissance.

Acheter sans avoir fait d’analyse préalable

Avant d'acheter des actions, il est essentiel de mener une analyse approfondie de l'entreprise, de son secteur et de l'environnement économique global. Trop d'investisseurs prennent des décisions basées sur des conseils externes ou des tendances de marché sans se donner la peine de comprendre les fondamentaux de l'entreprise. Une analyse rigoureuse, comprenant l’examen des états financiers de l’entreprise, de ses perspectives de croissance et de la stabilité de son secteur est cruciale pour faire des choix éclairés.

Ne vous fiez pas uniquement aux rumeurs ou aux conseils populaires, mais assurez-vous de comprendre le modèle économique de l'entreprise, ses stratégies de croissance et les risques qui pourraient affecter sa performance. Une analyse préalable vous aidera à éviter les investissements précipités qui pourraient nuire à vos rendements à long terme.

Si vous êtes prêt à vous lancer dans l'investissement en actions, voici les étapes à suivre avec XTB.

Ouvrir un compte et accéder aux marchés

L'ouverture d'un compte chez XTB est rapide et simple. Une fois votre compte créé, vous pouvez accéder à une large gamme d'actions, ETFs, et CFDs pour diversifier votre portefeuille.

Utiliser les outils de trading et d’analyse de XTB

XTB offre une plateforme de trading éprouvée, avec des outils d'analyse technique et fondamentale pour vous aider à prendre de bonnes décisions. Des graphiques en temps réel et des alertes de prix vous permettent de suivre vos investissements.

Bénéficier des conseils d’experts et webinaires

Si vous êtes novice, les conseils d'experts de XTB et les webinaires peuvent être un excellent moyen d'approfondir vos connaissances et de mieux comprendre le marché. Rendez-vous sur la XTB Academy pour en savoir plus.